'सायको कुठला' जयंत-जान्हवीच्या संसारात कुणीतरी येणार गं.. लक्ष्मी निवास मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले, 'छोटा जयंत पण आता..'

Laxmi Nivas Serial Promo: झी मराठीने शेअर केलेल्या प्रोमोमध्ये जान्हवी जयंतला प्रेग्नेंट असल्याचं सांगते. तिचं सप्राईज ऐकून जयंत धक्का बसतो, आणि त्याच्या चेहऱ्यावरचा रंग उडतो. हा प्रोमो पाहून नेटकऱ्यांनी मालिकेला प्रचंड ट्रोल केलं आहे.
Laxmi Nivas Serial Promo

Apurva Kulkarni
Laxmi Nivas Serial: झी मराठीवरील 'लक्ष्मी निवास' ही मालिका सध्या घराघरात पोहचली आहे. मालिकेतील पात्र हे प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत आहे. ही मालिका नेहमी ट्रोल होत असली तरी प्रेक्षक आवडीने ही मालिका पाहतात. या मालिकेतील भावना आणि सिद्धूची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. तर जयंत जान्हवीला आता नवी काय शिक्षा देणार हे बघण्यासाठी प्रेक्षक मालिकेची आतुरतेने वाट बघतात.

