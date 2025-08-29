अखरे आहिल्यादेवीसमोर आदित्य-पारुचं सत्य समोर येणार, देवीआई पारुचा सून म्हणून स्वीकार करेल? नेटकरी म्हणतात,'काय ते लवकर उरका...'

1 पारु मालिकेच्या प्रोमोमध्ये आदित्य-पारुचं लग्नाचं सत्य आहिल्यादेवीसमोर येतं.2 देवीआई पारुला स्वीकारेल का साजिरीला पसंत करेल हा प्रश्न निर्माण होतो.3 नेटकऱ्यांच्या भन्नाट कमेंट्समुळे हा प्रोमो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय..झी मराठीवरील पारु ही मालिका सध्या घराघरात पोहचली आहे. मालिकेत सध्या वेगवेगळे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळत आहे. मालिकेत सध्या दिशा सूनमधून किर्लोस्करांच्या घरी आली आहे. त्यामुळे सध्या ती घरात कटकारस्थान करताना दिसत आहे. तर दुसरीकडे आहिल्यादेवी आदित्यसाठी लग्नासाठी मुलगी पाहत असते. ती तिच्या भावाला म्हणजेच प्रियाच्या वडिलांना मुलगी बघण्यासाठी सांगते. त्यावेळी आदित्यसाठी ते साजिरीला पसंत करतात. आहिल्यादेवीसुद्धा भावाने मुलगी बघितलं असल्याचं कळाल्यास मुलीला पसंती दाखवते.. आदित्य आणि साजिरीच्या लग्नाची सुपारी फोडण्याचा कार्यक्रम होतो. यावेळी आहिल्यादेवी मारुतीला भाऊ मानत असल्याने मामाच्या नात्यानं दोघांच्या लग्नाची सुपारी तु फोड असं सांगते. त्यावेळी पारुकडे पाहून मारुतीला अश्रू अनावर होत नाही. तसंच गणपतीच्या आगमनानंतर आहिल्या आदित्य आणि साजिरीच्या साखरपुड्याची घोषणा करते. हे ऐकून घरातल्या सगळ्यांनाच धक्का बसतो..दरम्यान अशाताच आता झी मराठीने पारु मालिकेचा नवीन व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये आदित्य आणि पारु त्यांच्या लग्नाचं सत्य आहिल्यादेवीला सांगणार आहे. या व्हिडिओमध्ये आदित्य देवाच्या पाया पडत म्हणतो...'पारु आता बस झालं... आता आईपासून आपल्या लग्नाचं सत्य नाही लपणार' तर दुसरीकडे आहिल्यादेवीकडे एकजण येते आणि म्हणते, 'काळाचा चक्र आता पुढे येतोय. तुझ्या लेकाच्या लग्नाचा कौल देवी देणार..वेळी आलीय परीक्षेची... योग्य निर्णय घे..' सध्या या प्रोमोचा व्हिडिओ सोशळ मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..या झी मराठीच्या या प्रोमोनंतर अनेकांनी व्हिडिओवर कमेंट करत ट्रोल करेल. पारु पेक्षा साजिरीच बेस्ट असल्याचं म्हटलय. तर अनेकांनी आता लग्न काय एक वर्षांनी दाखवणार अश्या कमेंट केल्यात. तर एकाने असला फालतूपणा बंद करा लवकर काय शेवट करा अशी कमेंट केलेलं पहायला मिळतय. .FAQs.पारु मालिकेत आदित्य आणि पारुचं लग्नाचं सत्य कोणासमोर येणार?आहिल्यादेवीसमोर..आहिल्यादेवी पारुला सून म्हणून स्वीकारेल का?याचं उत्तर प्रोमोमध्ये ट्विस्टमधून मिळेल..साजिरीचा पारु मालिकेत काय रोल आहे?आदित्यसाठी पसंत केलेली मुलगी..प्रेक्षकांची पारु मालिकेवर काय प्रतिक्रिया आहे? अनेकांनी ट्रोलिंग करत लग्न वर्षभर चालणार असं म्हटलंय.."अम्मीचे मोदक, गणपतीची आरती" डॅनी पंडितचा व्हिडिओ व्हायरल, गणेशोत्सवात दिला हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचा संदेश, नेटकरी म्हणतात, 'हीच खरी संस्कृती'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.