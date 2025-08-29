Premier

अखरे आहिल्यादेवीसमोर आदित्य-पारुचं सत्य समोर येणार, देवीआई पारुचा सून म्हणून स्वीकार करेल? नेटकरी म्हणतात,'काय ते लवकर उरका...'

Paru Serial Twist | Aditya & Paru Marriage Truth Revealed to Aahilyadevi: झी मराठीवरील पारु मालिकेच्या नवीन प्रोमोमध्ये आदित्य आणि पारु त्यांचं लग्नाचं सत्य आहिल्यादेवीसमोर उघड करतात. देवीआई पारुला सून म्हणून स्वीकारणार की साजिरीला पसंती देणार? या व्हिडिओवर नेटकऱ्यांच्या भन्नाट प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत.
Paru Serial Twist | Aditya & Paru Marriage Truth Revealed to Aahilyadevi:
Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

1 पारु मालिकेच्या प्रोमोमध्ये आदित्य-पारुचं लग्नाचं सत्य आहिल्यादेवीसमोर येतं.

2 देवीआई पारुला स्वीकारेल का साजिरीला पसंत करेल हा प्रश्न निर्माण होतो.

3 नेटकऱ्यांच्या भन्नाट कमेंट्समुळे हा प्रोमो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय.

