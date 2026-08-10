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जे बात! हात हातात येणार, शरूच्या प्रेमात शायनरची विकेट पडणार; 'Sanai Chaughade' मध्ये नवा ट्विस्ट, प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश

SANAI CHAUGHADE NEW TWIST: झी मराठीवरील मालिका 'सनई चौघडे'मध्ये आता नवीन ट्विस्ट येणार आहे. मालिकेचा नवा प्रोमो पाहून प्रेक्षक कमालीचे खुश झालेत.
ZEE MARATHI SANAI CHAUGHDE

SANAI CHAUGHDE UPCOMING EPISODE

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

Zee Marathi Sanai Choughade Serial: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'सनई चौघडे' ने काही महिन्यातच प्रेक्षकांच्या मनात आपलं स्थान निर्माण केलंयने टीआरपी यादीतही टॉप १० मध्ये स्थान मिळवलंय. मालिकेतील जय आणि शरूची जोडी तर प्रेक्षकांची आवडती आहेच सोबतच मालिकेतील प्रत्येक ट्विस्ट प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहेत. गेल्या काही महिन्यात मालिकेत जय आणि शरू यांना जवळ आणणारं कथानक दाखवण्यात आलं. मात्र आत अखेर त्यांच्या प्रेमाची सुरुवात होणार आहे. नुकताच झी मराठीने एक प्रोमो शेअर केलाय जो पाहून चाहते त्यांच्या जोडीवर पुन्हा एकदा फिदा झालेत.

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