जे बात! हात हातात येणार, शरूच्या प्रेमात शायनरची विकेट पडणार; 'Sanai Chaughade' मध्ये नवा ट्विस्ट, प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश

Zee Marathi Sanai Choughade Serial: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'सनई चौघडे' ने काही महिन्यातच प्रेक्षकांच्या मनात आपलं स्थान निर्माण केलंयने टीआरपी यादीतही टॉप १० मध्ये स्थान मिळवलंय. मालिकेतील जय आणि शरूची जोडी तर प्रेक्षकांची आवडती आहेच सोबतच मालिकेतील प्रत्येक ट्विस्ट प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहेत. गेल्या काही महिन्यात मालिकेत जय आणि शरू यांना जवळ आणणारं कथानक दाखवण्यात आलं. मात्र आत अखेर त्यांच्या प्रेमाची सुरुवात होणार आहे. नुकताच झी मराठीने एक प्रोमो शेअर केलाय जो पाहून चाहते त्यांच्या जोडीवर पुन्हा एकदा फिदा झालेत. .मालिकेत सुरुवातीला जय आणि शरू यांची भांडणंच दाखवण्यात येत होती. पण आता अखेर शायनर म्हणजेच जय तिच्या प्रेमात पडलाय. हा ट्रॅक पाहायला प्रेक्षकांना मजा येणार आहे. दोन दिवसांपूर्वी वाहिनीने शेअर केलेल्या प्रोमोमध्ये शायनर, शरू आणि मॅक हे तिघे पिकनिकला जाणार आहेत. त्यात मॅक पुढे बसल्याने जयला थोडा राग येतो. मात्र तो थोड्याच वेळाने फ्रंट मिरर शरू दिसेल असा अड्जस्ट करतो. त्यावरून तो पूर्णपणे तिच्या प्रेमात आहे हे दिसून येतं. .त्यानंतर वाहिनीने नवीन प्रोमो शेअर केलाय. ज्यात शरु आणि जय दोघेच सकाळी चालायला जातात. तेव्हा शरू फोटो काढण्यात व्यग्र असते. मात्र अचानक तिचा तोल जातो आणि ती खड्यात पडणार इतक्यात जय तिचा हात पकडतो. त्यावर शरू म्हणते सोडू नको, आणि जय उत्तर देत म्हणतो. सोडण्यासाठी तुझा हात पकडलाच नाहीये मी. हा प्रोमो पाहून चाहते भलतेच खुश झालेत. एकाने लिहिलं, 'कस सुचत तुम्हाला एवढ छान.... हेच कारण आहे ज्यामुळे आम्हाला ही मालिका खुप आवडते... दिवसभर कितीही काम करून थकवा आलेला असला तरी सनई चौघडे बघून लगेच मूड खूप भारी होतो...... थेरेपी आहे ही मालिका आमच्यासाठी...'.आता प्रेक्षकांना हा ट्विस्ट आवडतोय हे नक्की. पुढे जय आणि शरू एकत्र कसे येणार, जय तिला त्याच्या मनातलं सांगू शकेल का हे तर येणाऱ्या भागांमध्ये कळेलच. मात्र प्रेक्षक हे भाग एन्जॉय करतायत एवढं मात्र नक्की. .Tukaram Mundhe Favorite Actress: तुमची आवडती हिरोईन कोण? तुकाराम मुंढेंनी घेतलं 'या' अभिनेत्रीचं नाव; किस्सा ऐकून सगळेच हसले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.