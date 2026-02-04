Video : भैरवीमुळे सावली गमावणार का तिचा आवाज ? प्रोमो पाहून प्रेक्षक नाराज "कधीतरी चांगलं दाखवा"

Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील सावळ्याची जणू सावली मालिकेत सध्या अनेक ट्विस्ट पाहायला मिळत आहेत. मालिकेत मेहेंदळे कुटूंब आणि सावलीकडून बदला घेण्यासाठी भैरवी पेटून उठली आहे. त्यातच आता मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे. .मालिकेत भैरवीचं सावली विरोधातील कारस्थान संपूर्ण जगासमोर उघड पडल्याने तिची अब्रू धुळीस मिळाली आहे. त्यामुळे तिने तिच्या दागिन्यांचा त्याग केला आहे. सावली आणि मेहेंदळे कुटूंबाकडून बदला घेण्याची शपथ तिने खाल्ली आहे. त्यातच सावली विरुद्ध भैरवी या गाण्याच्या जुगलबंदीवेळी भैरवीने एक कारस्थान रचलं आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, भैरवी जुगलबंदीमध्ये तिच्या परफॉर्मन्सला सुरुवात करते. पण सावलीने पाणी प्यायल्यावर तिला अचानक त्रास होतो. पाण्यात सावलीच्या वाहिनीने भैरवीने दिलेलं औषध मिसळलं असतं. भैरवीच्या डोळ्यात पाणी येतं तर सावली गात का नाही या विचाराने तिचे आई, बाबा आणि भाऊ काळजीत पडतात. .प्रोमो पाहून प्रेक्षक नाराज झाले आहेत. "सीरियल सुरु झाल्यापासून आज पहिल्यांदा ही भैरवी गाताना दिसली","सावल्यांची जणू सावली ही मालिका आता टीआरपी मध्ये खूपच मागे पडलेली आहे. कारण ज्यावेळेस ती सात वाजता होती. त्यावेळेस कधी ती लग्नानंतर होईलच प्रेम मालिकेला टक्कल देऊ शकली नाही. त्यानंतर साडेसहाला झाली त्यावेळेस सुद्धा साधी माणसं मालिकेला टक्कर देऊ शकल नाही . आता भैरवीमुळे ही मालिका आणखीच टीआरपी मध्ये खाली जाणार. कोठारी व्हिजन ची मालिका म्हणून काही जण बघत असतील. काहीजण प्राप्ती रेडकर आहे म्हणून बघत असतील. पण प्रेक्षकांनी पण तुम्हाला कुठपर्यंत सपोर्ट करायचं. तुम्ही गुरु शिष्य च्या परंपरेचा अपमान करताय.","अरे तेच तेच continue दाखवता तुम्ही काय आहे हे","कट्यार काळजात घुसलीचा सीन आताच्या जमान्यात दाखवताना" अशा कमेंट्समध्ये प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .सावली या कारस्थानातून वाचणार की खरंच तिचा आवाज जाणार ? मालिकेत काय ट्विस्ट येणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा सावळ्याची जणू सावली दररोज संध्याकाळी 6:30 वाजता फक्त झी मराठीवर..मजुरांचे पाणावलेे डोळे! शिक्षकामुळे आगीपासून बचावले मजुरांचे संसार; उंडाळेच्या सुहास पाटील यांचे प्रसंगावधान, झोपडी जळून खाक...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.