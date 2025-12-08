शुभ श्रावणी पाठोपाठ झी मराठीची आणखी एक रोमँटिक मालिका? पोस्टर शेअर करत केली घोषणा

Marathi Entertainment News : नुकतीच झी मराठी वाहिनीने नव्या मालिकेची घोषणा केली. शुभ श्रावणी ही नवीन मालिका लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येते आहे. या मालिकेची घोषणा होऊन 24 तास उलटण्यापूर्वीच झी मराठीने शेअर केलेल्या पोस्टरची चर्चा सोशल मीडियावर रंगली आहे. .काही तासांपूर्वी झी मराठीने एक पोस्टर शेअर केलं. या पोस्टरवर घोडयावर बसलेला एक तरुण दिसत असून एक तरुणी त्याच्यासमोर उभी दिसतेय. या पोस्टरला 'प्रेमाची नवी चाहूल, स्वप्नवत परीकथा की धून ओळखीची?' असं कॅप्शन देण्यात आलं आहे. अल्पावधीतच हे पोस्टर व्हायरल झालं आहे. .पण या पोस्टरमुळे प्रेक्षकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. "अजून नवीन मालिका ? आताच शुभ श्रावणीचा प्रोमो आला होता ना ?","मालिका आहे की जुन्या मालिकेचा नवीन ट्विस्ट येणार आहे" असे प्रश्न अनेक प्रेक्षकांनी कमेंट्समध्ये विचारले आहेत. .काहींच्या मते तुला जपणार आहे या मालिकेचा नवीन प्रोमो येणार आहे. अथर्व मीराला प्रपोज करणार आहे. काहींनी तारिणी या मालिकेचंही नाव घेतलं आहे. तर काहींच्या मते नवीन मालिकेची घोषणा झी मराठी करणार आहे. पण ही मालिका कोणती असणार हे अजून उघड झालं नाहीये. .आज संध्याकाळी हा नवीन प्रोमो प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांची उत्सुकता अधिक वाढली आहे. .फसवणूक प्रकरणी\nविक्रम भट यांना अटक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.