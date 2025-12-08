Premier

शुभ श्रावणी पाठोपाठ झी मराठीची आणखी एक रोमँटिक मालिका? पोस्टर शेअर करत केली घोषणा

Zee Marathi New Poster Went Viral : झी मराठीने नुकतंच एक नवीन पोस्टर शेअर केलंआहे . यामुळे चाहत्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. काय घडलं आहे नेमकं जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : नुकतीच झी मराठी वाहिनीने नव्या मालिकेची घोषणा केली. शुभ श्रावणी ही नवीन मालिका लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येते आहे. या मालिकेची घोषणा होऊन 24 तास उलटण्यापूर्वीच झी मराठीने शेअर केलेल्या पोस्टरची चर्चा सोशल मीडियावर रंगली आहे.

Zee Marathi

