झी मराठीवरील 'ही' मालिका घेणार प्रेक्षकांचा निरोप ? "असं नका करू" चाहत्यांची मागणी

Marathi Entertainment News : सध्या मराठी मालिकाविश्वात अनेक घडामोडी पाहायला मिळत आहेत. अनेक मालिकांनी गेल्या काही काळात प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. काही नव्या मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीस आल्या. ज्या मालिका टीआरपीमध्ये घसरल्या आहेत त्यात नवीन ट्विस्ट पाहायला मिळत आहेत. त्यातच आता एक गाजणारी मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेणार असल्याची चर्चा आहे. .झी मराठीवरील अनेक मालिका टीआरपीच्या रेसमध्ये स्टार प्रवाहला कांटे की टक्कर देत आहेत. पण झी मराठीवरील एक लोकप्रिय मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेणार असल्याची चर्चा सध्या त्याच्या प्रोमोमुळे रंगली आहे. कोणती आहे ही मालिका जाणून घेऊया. .ही मालिका आहे तुला जपणार आहे. या मालिकेचे दोन प्रोमो सध्या खूप चर्चेत आहेत. एका प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, शिवनाथला मंजिरी पकडून तिच्या कैदेत ठेवते. पण शिवनाथने मीरासाठी ठेवलेली चिठ्ठी मीराच्या हाती लागते. त्यात तिला मंजिरीची खरी ओळख शोधणं हेच तिचं ध्येय आहे असं शिवनाथ सांगतो आणि त्यातूनच तिच्या जन्माचं कारण तिला सापडेल असं म्हणतो. मीरा मंजिरीची खरी ओळख शोधायचं ठरवते. तर देवी आईला मंजिरी आव्हान देते तेव्हा देवी आई तुझा अंत जवळ आला आहे असं सांगते. .तर दुसऱ्या प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, मंजिरी मीराला जाळ्यात अडकवण्यासाठी "आईला तिच्या मुलीच्या बाळाला पाहायचं आहे" असं म्हणते. त्यावर मीरा चिडून "माझ्या आईला जाळून मारण्यात आलं" असं म्हणते. त्यावर मंजिरी मीराचा चेहरा पकडते आणि "स्वतःची पायरी विसरू नकोस मीरा" अशी धमकी देते. त्यावर मीरा "तुझं हे खरं रूप मी सगळ्यांना दाखवणार" असं म्हणते. तेव्हा मंजिरी तिला आव्हान देते. "जा सांग सगळ्यांना मी तुझ्या आईला मारलं. तू माझं खरं रूप शोधतेस की मी तुझं अस्तित्व मिटवते हे लवकरच समजेल." असं म्हणते. .मालिकेतील या ट्विस्टमुळे आता ही मालिका लवकरच संपणार असल्याच्या चर्चा सोशल मीडियावर रंगल्या आहेत. अनेकांनी कमेंट करत मालिका न संपवण्याची मागणी सोशल मीडियावर केली आहे. "म्हणजे तुला जपणार आहे संपणार","प्लिज ही मालिका संपवू नका","आता मंजिरी नवं कारस्थान रचणार आहेत."अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहे..खरंच मालिका संपणार की मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा तुला जपणार आहे दररोज रात्री 10:30 वाजता फक्त झी मराठीवर.