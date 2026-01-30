Premier

झी मराठीवरील 'ही' मालिका घेणार प्रेक्षकांचा निरोप ? "असं नका करू" चाहत्यांची मागणी

Zee Marathi This Serial Is Going To Off Air ? : झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका संपणार असल्याच्या चर्चा मालिकेच्या नव्या प्रोमोमुळे रंगल्या आहेत. कोणती आहे ही मालिका आणि काय आहे ट्विस्ट जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Marathi Entertainment News : सध्या मराठी मालिकाविश्वात अनेक घडामोडी पाहायला मिळत आहेत. अनेक मालिकांनी गेल्या काही काळात प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. काही नव्या मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीस आल्या. ज्या मालिका टीआरपीमध्ये घसरल्या आहेत त्यात नवीन ट्विस्ट पाहायला मिळत आहेत. त्यातच आता एक गाजणारी मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेणार असल्याची चर्चा आहे.

