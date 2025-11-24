Zee Marathi Tula Japnar Aahe Upcoming Promo

Video : अंबिकासमोर येणार मंजिरीचं खरं रूप ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले "आता खऱ्या स्टोरीला सुरूवात.."

Zee Marathi Tula Japnar Aahe Upcoming Promo : झी मराठीवरील तुला जपणार आहे या मालिकेचा नवीन प्रोमो नुकताच शेअर करण्यात आला. प्रोमो पाहून प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढली आहे.
Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील सगळ्यात चर्चेत असलेली मालिका म्हणजे तुला जपणार आहे. अंबिका, मंजिरी आणि वेदाची गोष्ट असलेली ही मालिका कायम चर्चेत असते. नुकताच या मालिकेचा लेटेस्ट प्रोमो प्रेक्षकांच्या भेटीस आला. तो पाहून सगळ्यांची उत्सुकता वाढली आहे.

