Promo : समर-स्वानंदी हळूहळू एकमेकांच्या पडतायेत प्रेमात ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले "आता माती खाऊ नका"

Zee Marathi Veen Doghatali Hi Tutena Upcoming Promo : झी मराठीवरील वीण दोघांतली ही तुटेना मालिकेत समर आणि स्वानंदी यांचं नातं हळूहळू बदलू लागलं आहे. मालिकेतील या ट्विस्टने सगळ्यांची मनं जिंकली आहेत.
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील सध्याची लोकप्रिय मालिका म्हणजे वीण दोघांतली ही तुटेना. झी मराठीवरील टीआरपीमध्ये आघाडीवर असलेल्या या मालिकेत अनेक ट्विस्ट अँड टर्न्स पाहायला मिळत आहेत. स्वानंदी आणि समर यांची लव्हस्टोरी पाहण्याची प्रेक्षकांची अनेक दिवसांपासूनची इच्छा आहे.

