Promo : समर-स्वानंदी हळूहळू एकमेकांच्या पडतायेत प्रेमात ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले "आता माती खाऊ नका"

Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील सध्याची लोकप्रिय मालिका म्हणजे वीण दोघांतली ही तुटेना. झी मराठीवरील टीआरपीमध्ये आघाडीवर असलेल्या या मालिकेत अनेक ट्विस्ट अँड टर्न्स पाहायला मिळत आहेत. स्वानंदी आणि समर यांची लव्हस्टोरी पाहण्याची प्रेक्षकांची अनेक दिवसांपासूनची इच्छा आहे. .मालिकेत समरचे मित्र आणि आजी त्याच्या आणि स्वानंदीमधील दुरावा मिटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यातच आता मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे.नुकताच मालिकेचा नवीन प्रोमो शेअर करण्यात आला. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, स्वानंदी समरला व्यायाम करायला सांगते आणि योगा मॅट आणून देते. समरला ती नीट करता येत नसते. तेव्हा स्वानंदी त्याला ते शिकवते. त्यानंतर स्वानंदी झाडांची निगराणी करत असताना तिच्या चेहऱ्यावर आलेले केस समर बाजूला करतो. तर त्या दोघांसाठीही कुणीतरी चॉकलेट ठेवतं. ते पाहून स्वानंदी हसते. .मालिकेचा प्रोमो अनेक प्रेक्षकांना आवडला. पण अनेकांनी पुन्हा कट कारस्थानं दाखवू नका अशी विनंती केली आहे. "खूप गोड प्रोमो","सुरुवात अशी झाली असती सिरियल ची तर आज हिचा trp ata जेवढा ahe त्याहून जास्तच असला असता, असो अजूनही वेळ गेलेली नाही आता कृपया असेच ट्रॅक्स ठेवा without any more compromise, villans असावे pn negativity chi level कधीही extreme जायला नको, else villian hi realisation ne सुधारतात ase दाखवा but please आता अजिबात भरकटू नका","किती क्युट आहेत हे दोघे"अशा कमेंट्स अनेकांनी केल्या आहेत. .स्वानंदी -समरमधील गैरसमज दूर होणार का ? मालिकेत काय ट्विस्ट येणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा वीण दोघांतली ही तुटेना दररोज संध्याकाळी 7:30 वाजता फक्त झी मराठीवर..Video : मेस्सीला भेटताच शाहरुखच्या मुलाने काय केलं? किंग खान आणि स्टार फुटबॉलपटूची भेट Viral !