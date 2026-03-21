Video : स्वानंदीने पुराव्यासकट सिद्ध केलं आनंदचं निर्दोषत्व ! समर मागणार माफी; प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश

Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका वीण दोघांतली ही तुटेना ही मालिका खूप चर्चेत आहे. या मालिकेत सध्या ट्विस्ट पाहायला मिळत आहेत. स्वानंदी आणि समरची गोष्ट असलेली ही मालिका अनेकांना पसंत पडतेय. .मालिकेत मल्लिका काकूंच्या कारस्थानामुळे समर आणि आनंदची मैत्री तुटते. पण स्वानंदी आनंद आणि निकिता निर्दोष असल्याचं सिद्ध करण्याचा निर्धार करते. त्यातच मालिकेत आलेल्या नव्या ट्विस्टने प्रेक्षक खुश झाले आहेत. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, ज्यादिवशी आनंद आणि निकितावर चोरीचे आरोप झाले त्यादिवशीचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर येतं. त्यात एका स्टाफनेच निकिताच्या पर्समध्ये दागिने लपवल्याचं समोर येत. स्वानंदी तिला जाब विचारते. तर मल्लिका आपलं बिंग फुटणार म्हणून घाबरते. तर समरला आपण आनंदवर संशय घेतला याचा पश्चाताप होतो आणि तो भर पावसात सायकल चालवत निकिता आणि आनंदच्या घराखाली पोहोचतो. त्याला हाक मारून त्याची माफी मागतो. .प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश झाले आहेत. "आला बाबा शेवटी हा प्रोमो","आनंदी आनंद गडे जिकडे तिकडे स्वानंदीमुळे ","समर आणि आनंदची इतक्या वर्षाची घट्ट गोड मैत्री परत पहायला मिळणार ह्याचा खूप आनंद ! सत्य समोर आणणार स्वानंदी! मस्तच ! श्री.सुबोध भावे ह्यांचा अभिनय " अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .आनंद समरला माफ करणार का ? मालिकेत काय घडणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा वीण दोघांतली ही तुटेना दररोज रात्री 7 वाजता फक्त झी मराठीवर.