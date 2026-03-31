Video : स्वानंदी समरच्या प्रेमकथेला सुरुवात ! समरला मिळालं रोमँटिक सरप्राईज; प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश

Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील वीण दोघांतली ही तुटेना ही लोकप्रिय मालिका आहे. स्वानंदी आणि समरची जोडी अनेकांना आवडते. या मालिकेत आता नवीन ट्विस्ट येणार असून हा प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश होणार आहेत. .मालिकेत आनंद आणि समर यांना स्वानंदीने पुन्हा एकत्र आणल्यामुळे सगळेजण खुश आहेत. तर समरने स्वानंदीच्या वडिलांना दिलेल्या सरप्राईजमुळे खुश झालेल्या स्वानंदीने त्याच्यासाठी काहीतरी सरप्राईज प्लॅन करायचं ठरवलं आहे. त्यामुळे प्रोमो सगळीकडे चर्चेत आहे..प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, स्वानंदी आनंद आणि निकिताची मदत घेऊन समरला सरप्राईज द्यायचं ठरवते. निकिता स्वानंदीला समरला बोटिंग करायला खुप आवडतं असं म्हणते. स्वानंदी हा प्लॅन करते आणि त्याला फोन करून एका ठिकाणी भेटायला या असं बोलावते. पण समर नकार देतो. तेव्हा आनंद स्वानंदी अडकलीय तुला जावं लागेल असं समरला खोटं सांगून तिला भेटायला पाठवतो. समर स्वानंदीला भेटल्यावर स्वानंदी त्याला तिने त्याच्यासाठी बोटिंग प्लॅन केल्याचं सांगते. बाबा गेल्यावर तुम्ही इथे आलाच नाहीत असं म्हणते. ते दोघं एकत्र बोटिंग करतात. समर स्वानंदीच्या कपाळावर किस करतो. .प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश झाले. "फुलासारखी छान, सुंदर जोडी असताना..कशाला हवं एप्रिल फूल? ","किती सुंदर प्रोमो","आता यांची लव्हस्टोरी दाखवा","हे कसा घडले ... समर इतक्या पुढे कसा काय ?? पण छान... म्हणून आम्हाला आनंद निकिता पाहिजे असतात... ते असले की ह्यांची प्रेमाची गाडी जोरात पळते","खूपच गोड आहे ही जोडी, marathi television history मधली सगळ्यात सुंदर chemistry" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .समर आणि स्वानंदी एकमेकांच्या प्रेमात पडणार का ? मालिकेत काय घडणार या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा वीण दोघांतली ही तुटेना दररोज रात्री 7:30 वाजता फक्त झी मराठीवर.