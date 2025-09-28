प्रतीकचं खरं रूप स्वानंदीसमोर ! प्रोमोपेक्षा प्रेक्षकांचं लक्ष मात्र तेजश्रीच्या सौंदर्यावर "कसली गोड.."

Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील सध्याची चर्चेत असलेली मालिका म्हणजे वीण दोघांतली ही तुटेना. तेजश्री प्रधान आणि सुबोध भावे यांची मुख्य भूमिका असलेली ही मालिका सध्या खूप चर्चेत आहे. मालिकेच्या कथानकामध्ये आता रंजक वळण येऊन ठेपलं आहे. .मालिकेत आता सध्या अनेक ट्विस्ट पाहायला मिळत आहेत. स्वानंदीचं प्रतीकशी लग्न ठरलं आहे. स्वानंदी आणि समरची थोडी मैत्री झाली आहे. त्यातच आता मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, स्वानंदीला भेटण्यासाठी प्रतीक घरी आला असतो. ते बोलत असतानाच स्वानंदीचा फोन वाजतो. स्वानंदी फोन हातात घेणार इतक्यात प्रतीक फोन उचलतो. समर फोनवर असतो. तो प्रतीकला त्याला स्वानंदीशी बोलायचं असल्याचं सांगतो तेव्हा प्रतीक तिला फोन देण्यास नकार देतो. स्वानंदी माझी होणारी बायको आहे आता तिला फोन करू नका असं सांगतो. त्याचं हे विचित्र बोलणं ऐकून समर चकित होतो. तर स्वानंदीला राग येतो. ."म्हणजे आता स्वानंदी आणि समर यांच्या *मनाचं व्यवस्थापन* होणार तर.","प्रतिक चा आता बाजार उठणार","तेजू किती सुंदर दिसते.","प्रोमोपेक्षा तेजश्रीच्या सौंदर्याकडे लक्षच जास्त जातं","आता लग्न मोडणार" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .स्वानंदी लग्न मोडणार का ? मालिकेत आता काय ट्विस्ट येणार ? या प्रश्नांची उत्तर मिळवण्यासाठी पाहत राहा वीण दोघांतली ही तुटेना दररोज संध्याकाळी 7:30 वाजता फक्त झी मराठीवर. .85000000000 रुपये संपत्ती ! सलमानने बॉलिवूड करिअर बरबाद केलं पण बिझनेस करत त्याच्यापेक्षाही ठरला वरचढ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.