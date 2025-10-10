Video : स्वानंदी समरचा साखरपुडा होणार ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश "आता खऱ्या अर्थाने मालिका सुरू झाली"

Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील सध्या सगळ्यात जास्त चर्चेत असलेली मालिका म्हणजे वीण दोघांतली ही तुटेना. सुबोध भावे आणि तेजश्री प्रधान यांची या मालिकेत मुख्य भूमिका आहे. या मालिकेत सध्या अनेक ट्विस्ट पाहायला मिळत आहेत. मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक मात्र खुश झाले आहेत..मालिकेत स्वानंदीच्या प्रतिकशी ठरलेला साखरपुडा समरची काकू मुद्दाम मोडते. त्यामुळे अधिरा आत्महत्येचा प्रयत्न करते तर स्वानंदीच्या बाबांची तब्येत बिघडते. त्यातच आता मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे. .प्रोमो मध्ये पाहायला मिळालं की, स्वानंदी समरच्या आजीशी बोलत असते. आता मी कोणत्याही धोंड्याशी लग्न करायला तयार आहे असं म्हणते. तेव्हा आजी माझ्या धोंड्याशी लग्न कर मग असं म्हणते. तितक्यात समर स्वानंदीच्या खोलीत येतो. आजी तिला तुमचं एकत्र येणं मला दैवी संकेतच वाटतो असं म्हणते. तर समर कशाही पेक्षा आता मला अधिराच्या जीवाची काळजी आहे असं म्हणतो तर स्वानंदी बाबांच्या तब्येतीविषयी चिंता व्यक्त करते आणि ते दोघं साखरपुड्यासाठी होकार देतात. त्यानंतर स्वानंदी आणि समरचा साखरपुडा पार पडतो. .हा प्रोमो पाहून प्रेक्षक मात्र खुश झाले आहेत. "आता मजा येणार. स्वानंदी आणि समरची वीण कायमची बांधली जाणार","ह्या दोघांच्या नात्याची वीण जोडली जावी असे मनापासून वाटणाऱ्या सगळ्यांना आनंदच होणार आता ! मस्तच ! ह्या भागाची आतुरता ","मल्लिका काकूंच्या कृपेने हा साखरपुडा झाला. थँक्यू काकू","मल्लिकाने स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली. स्वानंदीचा साखरपुडा मोडून","असा आनंदाचा दिवस आमच्या तेजू ताईच्या आयुष्यात येऊ दे देवा" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .स्वानंदी आणि समरचं लग्न सुरळीत पार पडणार का ? मालिकेत नवीन काय ट्विस्ट येणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा वीण दोघांतली ही तुटेना दररोज संध्याकाळी 7:30 वाजता फक्त झी मराठीवर. .जेव्हा जोडी नं 1 च्या सेटवर भडकलेल्या संजय दत्तने सगळ्यांसमोर शिव्या घातल्या; गोविंदा ठरला कारण !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.