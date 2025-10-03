गायक झुबीन गर्ग यांच्या मृत्यूचं गुढं उलगडलं, स्कुबा डायव्हिंग नाही तर हे होतं मोठं मृत्यूचं कारण, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट समोर

Zubeen Garg Death: लोकप्रिय गायक झुबीन गर्ग याचा मृत्यू झाल्याने अनेक चाहत्यांना धक्का बसला होता. 19 सप्टेंबर रोजी सिंगापूरमध्ये स्कुबा डायव्हिंग करताना त्याचा मृत्यू झाल्याचं बोललं जात होतं. त्याच्या मृत्यूनंतर अनेक तर्कवितर्क लावले जात होते. दरम्यान आता सिंगापूर अधिकाऱ्यांकडे नवीन अपडेट्स आलेत. झुबीन याचं निधन स्कुबा डायव्हिंगमुळे नाहीतर वेगळ्याच कारणाने झाल्याचं समोर आलय..पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, झुबीन हा एका वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सिंगापूरमध्ये आला होता. 19 सप्टेंबरला गर्ग याला बेशुद्ध अवस्थेत समुद्रातून बाहेर काढण्यात आलं. हॉस्पिटलमध्ये नेल्यानंतर त्याला मृत घोषित करण्यात आलं. परंतु त्यांच्या मृत्यूच्या बातमीनंतर गर्गच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला..निधन कशामुळे झालं?सिंगापूर पोलिसांनी सादर केलेल्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट अहवालात गर्गच्या निधनाची पृष्टी झाली आहे. मृत्यूचं कारण स्कुबा डायव्हिंग नाहीतर बुडाल्याने झाल्याचं समोर आलय. झुबीन याच्या निधनामध्ये कोणत्याही घातपातचे संकेत नाहीत. त्याचा खुन किंवा हिंसक कारण असल्याचा संशय नसल्याचं पोलिसांनी सांगितलंय. परंतु बुडण्याचे कारण कशामुळे होते याचा अधिक तपास पोलिस करणार असल्याचं बोललं जातय. .दरम्यान आसाम पोलिसांनी झुबीन गर्ग याचा मॅनेजर सिद्धार्थ शर्मा आणि कार्यक्रमाचे आयोजक श्यामकानू महंता यांना अटक केली आहे. त्यांच्यावर खून, तसंच सदोष मनुष्यवधाचा आरोप लावण्यात आलाय. पोलिसांनी त्या दोघांना 14 दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. गर्ग याच्या पत्नीने पतीच्या मृत्यूबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केलेत. मॅनेजरच्या निष्काळजीपणाचा आरोप करण्यात आलाय..पोलिस या घटनेचा तपास करत आहे. झुबीन याच्या बुडण्याचं नक्की कारण काय? याचा अधिक तपास पोलिस करताना पहायला मिळताय. पोहता येत असूनही गर्ग बुडले कसे अशा संशय त्याचे चाहते व्यक्त करताना पहायला मिळताय. .झुबीन गर्ग यांच्या मृत्यू प्रकरणात त्यांचा बँडमेट शेखर ज्योती गोस्वामी आणि सहगायिका अमृतप्रवा महंता यांना अटक केली आहे. त्यामुळे आता अटकांची संख्या चार झाली आहे. नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिव्हलदरम्यान झालेल्या यॉट पार्टीमध्ये दोघेही झुबीनसोबत होते..Kantara Chapter 1 Box Office : 'कांतारा चॅप्टर 1' वादळ! पहिल्या दिवशी केली तब्बल 'इतक्या' कोटींची कमाई, छावा-सैयारासह 10 चित्रपटांचा मोडला रेकॉर्ड .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.