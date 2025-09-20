Premier

जुबीन गर्ग लाइफ जॅकेटशिवाय उतरले, नंतर बेशुद्धावस्थेत तंरगताना आढळले; मृत्यू कसा झाला? शेवटचा VIDEO आला समोर

Zubeen Garg Death : जुबिन गर्ग यांचा मृत्यू लाइफ जॅकेटशिवाय समुद्रात उतरल्यानं झाला. गर्ग यांच्या मृतदेहाचं शवविच्छेदन शनिवारी होणार आहे. त्यानंतर सायंकाळी भारतात मृतदेह आणला जाईल.
प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग यांचा सिंगापूरमध्ये स्कुबा डायव्हिंगवेळी अपघातात मृत्यू झाला. त्यांचा मृतदेह आज भारतात आणण्यात येणार असल्याची माहिती समजते. आसामचे मुख्यमंत्री हिंमत बिस्वा सरमा यांनी शुक्रवारी सांगितलं की, सिंगापूरच्या भारतातील उच्चायुक्तांनी सांगितलं की, जुबिन गर्ग यांचा मृत्यू लाइफ जॅकेटशिवाय समुद्रात उतरल्यानं झाला. गर्ग यांच्या मृतदेहाचं शवविच्छेदन शनिवारी होणार आहे. त्यानंतर सायंकाळी भारतात मृतदेह आणला जाईल.

