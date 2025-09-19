Premier

‘या अली’ गाण्याचे गायक जुबिन गर्गचं निधन, सिंगापूरमध्ये स्कूबा डायव्हिंगदरम्यान मृत्यू, संगीतविश्वाला मोठा धक्का!

Zubin Garg Dies in Scuba Diving Accident in Singapore: प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग यांचं निधन झालं आहे. सिंगापूरमध्ये स्कूबा डायव्हिंग करताना त्यांना गंभीर दुखापत झाली आणि त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूने संगीतविश्वात शोककळा पसरली आहे.
Jubin Garg Dies in Scuba Diving Accident in Singapore:

Jubin Garg Dies in Scuba Diving Accident in Singapore:

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

गायक जुबिन गर्ग यांचं निधन झालं आहे.

स्कूबा डायव्हिंग करताना त्यांचं अपघाती निधन झालं आहे.

त्यांच्या निधनानंतर बॉलिवूडमध्ये एकच शोककळा पसरली आहे.

Loading content, please wait...
accident
death
Singapore
singer
Entertainment news
playback singer

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com