‘या अली’ गाण्याचे गायक जुबिन गर्गचं निधन, सिंगापूरमध्ये स्कूबा डायव्हिंगदरम्यान मृत्यू, संगीतविश्वाला मोठा धक्का!

गायक जुबिन गर्ग यांचं निधन झालं आहे.स्कूबा डायव्हिंग करताना त्यांचं अपघाती निधन झालं आहे.त्यांच्या निधनानंतर बॉलिवूडमध्ये एकच शोककळा पसरली आहे..बॉलिवूडमधून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. 90 दशकातील अनेक हिंदी सिनेमामध्ये आपल्या गाण्याची जादू करणाऱ्या एका गायकाचा अपघाती मृत्यू झालाय. सिंगापूरमध्ये स्कूबा डायव्हिंग करताना त्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. 90 च्या दशकातील 'या अली, सुबह -सुबह, दिल तू ही बता आणि जिया रे जिया' या सारख्या प्रसिद्ध गाण्याचं गायक जुबिन गर्द या गायकाने केलं होतं. .गायक जुबिन गर्ग हे 52 वर्षाचे होते. सिंगापूरमध्ये स्कूबा डायव्हिंग करताना त्यांचं अपघाती निधन झालं. त्यांच्या निधनाची बातमी शुक्रवारी दुपारी संपुर्ण बॉलिवूडमध्ये पसरली. त्यानंतर बॉलिवूडमध्ये एकच शोककळा पसरली. अनेक कलाकरांनी त्यांच्या निधनाबाबत दु: ख व्यक्त केलं आहे. .इंडिया टुडेच्या माहितीनुसार, गायक जुबिन गर्ग जेव्हा स्कूबा डायव्हिंग करत होते. त्यावेळी त्यांच्यासोबत ही दुर्घटना घडली. या अपघातानंतर सिंगापूर पोलिस घटनास्थळी पोहचले. त्यांनी समुद्रातून जुबिन गर्ग यांना रेस्कू केलं. तसंच जवळच्या रुग्णालयात घेऊन आले. परंतु तोपर्यंत त्यांचं निधनझालं होतं. अनेक मेडिकल उपचारानंतर सुद्धा त्यांचा जीव वाचू शकला नाही. .माहितीनुसार 'स्कूबा डायव्हिंग करताना त्यांना त्यांना दुखापत झाली. त्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला.' तसंच २० सप्टेंबरला त्यांचं सिंगापूरमध्ये जुबिन नार्थ ईस्ट फेस्टिवलमध्ये परफॉर्म होता. परंतु त्यापूर्वीच त्यांचं अपघाती निधन झालं.