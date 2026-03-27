Premium|Family Trust Formation : कौटुंबिक विश्वस्त; आपल्या मालमत्तेचे सुरक्षित व्यवस्थापन

राजेश जोशी - onlyva@gmail.comसध्याच्या काळात आपण सर्वजण छोट्या कुटुंबात राहात आहोत. अशा वेळी बऱ्याचदा आपली मुले स्वतंत्र राहात आहेत किंवा या देशाबाहेर आहेत. त्यातच वैद्यकीय शास्त्रातील प्रगतीमुळे मानवी आयुष्य सुसह्य आणि दीर्घ झाले आहे. आपल्या मुलांना कितीही वाटले, त्यांना कितीही काळजी घ्यायची इच्छा असली, तरी आपली मुले त्यांच्या आयुष्यात व्यग्र आहेत किंवा या देशातच राहात नाहीत, त्यामुळे नाइलाजाने आपण वेगवेगळे राहत आहोत. आई-वडील स्वतंत्र एकत्र राहात असतील, ते आपले आयुष्य स्वतंत्रपणे, कोणावरही अवलंबून न राहता जगत असतील, तर उत्तमच! परंतु, त्यांना काही आजार वगैरे असतील, तर त्यांची काळजी घेणे, त्यांना उर्वरित आयुष्य सहज जगता येईल, याची व्यवस्था करणे गरजेचे ठरते. .गेल्या काही वर्षांत वृद्धाश्रमांची संख्या सुमारे वार्षिक ३० टक्क्यांनी वाढत आहे. हे काही सुदृढ, आनंदी समाजाचे चित्र म्हणता येणार नाही, तरीही ही काळाची गरजच आहे. या सर्व गोष्टी लक्षात घेतल्या, तर आपण आपल्या मालमत्तेचे नीट वाटप कसे करू शकतो; ज्यात कोणाचाही हस्तक्षेप होणार नाही याची काळजी कशी घेऊ शकतो, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहेच. याला एक कायदेशीर सुंदर पर्याय आहे, तो म्हणजे कौटुंबिक विश्वस्त अर्थात 'फॅमिली ट्रस्ट'चा. हा पूर्णपणे कायदेशीर पर्याय आहे. यात रजिस्टर करणे गरजेचे नाही. मात्र, स्थावर मालमत्ता असेल, तर रजिस्टर करणे नक्कीच महत्त्वाचे ठरते. कौटुंबिक विश्वस्त अर्थात 'फॅमिली ट्रस्ट' साठी इंडियन ट्रस्ट्स ॲक्ट, १८८२ हा कायदा आहे. जो सर्व गोष्टी कायदेशीरपणे सहज करतो. स्थावर मालमत्ता म्हणजे घर, दुकान आदी यांत आपण सर्व कायदेशीर करून घेऊ शकतो..कौटुंबिक विश्वस्त स्थापना प्रक्रिया कोणीही सज्ञान व्यक्ती हे सहज करू शकतो. कौटुंबिक विश्वस्त स्थापना प्रक्रिया कोणीही सज्ञान व्यक्ती हे सहज करू शकतो.१. संस्थापक (Settlor) ः जी व्यक्ती हा ट्रस्ट निर्माण करणार आहे, ती व्यक्ती म्हणजे संस्थापक. त्या व्यक्तीने आपल्या सर्व स्थावर जंगम मालमत्ता, गुंतवणुकी ठळकपणे नमूद कराव्यात. जे काही आपल्या मालकीचे आहे, ते तपशिलाने लिहिणे गरजेचे आहे. उदा. घर असल्यास त्याच्या मालकीची हक्काची कागदपत्रे. बँक लॉकरचा तपशील आदी. आपल्या मालकीचे म्युच्युअल फंड, शेअर, डी-मॅट खाते वगैरे, इतर काही गुंतवणूक असेल, तर त्याचाही तपशिल लिहून ठेवणे गरजेचे आहे. काही गुंतवणूक संयुक्त (Joint) नावाने असेल, तर त्याचे मालकीहक्क, विभाजन कसे असेल, कोण, केव्हा करेल, हेदेखील तपशिलाने लिहिणे गरजेचे आहे. २. संस्थापक कोणा व्यक्तीलाही हे हक्क देऊ शकतो; पण ट्रस्टी कंपनीची मदत फायदेशीर ठरेल. कारण कोणा व्यक्तीला हे अधिकार दिले, तर त्या व्यक्तीवर परावलंबित्व येईल. म्हणून ट्रस्टी कंपनी महत्त्वाची आहे. कोणा एका व्यक्तीवर आपण अवलंबून नसून, ट्रस्टी कंपनी ही व्यक्ती नाही तर संस्था आहे.३. संस्थापकाने आपण आपल्या मालकीचे, जी काही स्थावर जंगम मालमत्ता, गुंतवणूक आहे, त्यांचे व्यवस्थापन कसे होईल, त्याची वाटणी कशी असेल, हे तपशिलाने लिहिणे गरजेचे आहे.४. लाभार्थी (beneficiaries) ः संस्थापकाने आपल्या सर्व स्थावर जंगम मालमत्ता, गुंतवणूक कोणाला, कधी, कशी मिळेल हेसुद्धा तपशिलाने लिहिणे गरजेचे आहे. त्यांचा वाटा कसा असेल, त्यावर किती हक्क असेल आदी बाबीही स्पष्ट असणे महत्त्वाचे आहे.५. संस्थापक हाच स्वतः पूर्णपणे मालक आहे व तो कधीही या ट्रस्टमध्ये बदल सहज करू शकतो, ट्रस्टी कंपनी फक्त आणि फक्त त्याचे व्यवस्थापन, वाटणी करेल. संस्थापक ट्रस्टी कंपनीसुद्धा बदलू शकतो .६. संस्थापक हा त्याला आवडेल ते नाव या ट्रस्टला देऊ शकतो व त्याच्या मृत्यूनंतरही त्याचे नाव हे ट्रस्ट म्हणून कायम राहील.७. नामनिर्देशित व्यक्ती हे फक्त विश्वस्त ट्रस्ट म्हणून असते. त्याला मालकीचे हक्क प्राप्त होत नाहीत. संस्थापकाने आपण विश्वस्त (ट्रस्ट) तयार करताना आपल्या डॉक्टरकडून सर्टिफिकेट घेऊन केले, तर ते अजून उपयोगी होईल. ज्यांना असा 'फॅमिली ट्रस्ट' स्थापन करायचा असेल, त्यांनी आपल्या वकिलाचा सल्ला जरूर घ्यावा.(लेखक सर्टिफाइड फायनान्शिअल प्लॅनर- सीएफपी आहेत. ९३७१२७५२५२).