Premium|Indian Succession Act Will Rules : इच्छापत्र वारसाचा दिवा

सुरभी सुतावणे-surabhi.sutavane@getwilldone.comप्रत्येक अशी मालमत्ता किंवा त्यातील हिस्सा, जो इच्छापत्र करणाऱ्या व्यक्तीच्या (वंशपरंपरेने मिळालेला किंवा स्वतः संपादित केलेला) स्वतंत्र मालकीचा आहे, तो चल असो वा अचल, दृश्य (tangible) किंवा अदृश्य (intangible), उच्च बाजारमूल्य असो किंवा इच्छापत्र करणारा यासाठी भावनिक मूल्य असो, तो इच्छापत्राद्वारे वाटू शकतो. एखाद्या साध्या वस्तूंपासून ते अचल संपत्ती/पेटंट, ट्रेडमार्कपर्यंत सर्व काही इच्छापत्राअंतर्गत देणे शक्य आहे. याशिवाय, अल्पवयीन मुलांच्या काळजीसाठी पालनकर्ता नेमणे, दिव्यांग वा अवलंबून असलेल्या व्यक्तीसाठी तरतूद करणे, कर्जफेड, गहाणखत, अंत्यविधीची व्यवस्था, अवयवदान, संपत्तीचे संरक्षण करण्यासाठी ट्रस्टची तरतूदही इच्छापत्राद्वारे शक्य आहे.जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च।तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि॥अर्थात, ज्याचा जन्म झाला आहे त्याचा मृत्यू निश्चित आहे आणि ज्याचा मृत्यू झाला आहे त्याचा पुनर्जन्मही निश्चित आहे. त्यामुळे जे अटळ आहे त्यावर शोक करू नये. परंतु, आपल्या मृत्यूनंतर आपल्या संपत्तीची योग्य पद्धतीने विभागणी व्हावी, आपल्या वारसांना आपल्याला अपेक्षित प्रकारे वाटप व्हावे, यातून वाद उद्भवू नयेत असे वाटत असेल, तर इच्छापत्र (विल) करणे अत्यावश्यक आहे..शाखा आमच्याकडे एका साध्या, पण फारच सामान्य अशा समस्येसह आली. ती दोन भावंडांपैकी एक होती. तिच्या आई-वडिलांचे निधन झाले होते आणि त्यांनी इच्छापत्र केलेले नव्हते. त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यात एकच विचार ठाम होता- ‘आमची मालमत्ता आमच्या मुलांसाठी आहे आणि ती त्यांच्यात समान वाटली जाईल.’ या विश्वासाने त्यांनी इच्छापत्र केले नव्हते; पण विशाखाच्या भावाची मते वेगळीच होती. त्याच्या दृष्टीने, बहिणीचे लग्न झाल्यामुळे आणि तिच्या विवाहासाठी आई-वडिलांनी मोठी रक्कम खर्च केल्यामुळे, आई-वडिलांचे तिच्यासाठीचे कर्तव्य पूर्ण झाले, असे मानले पाहिजे; त्यामुळे आता आई-वडिलांची संपूर्ण संपत्ती त्याचीच असावी.कायदेशीरदृष्ट्या, दोघांनाही समान हक्क होते. मात्र, हा हक्क मिळवण्यासाठी विशाखाला न्यायालयीन लढाई अपरिहार्य झाली. पालकांच्या संपूर्ण संपत्तीवाटपाचा प्रश्न जो योग्य प्रकारे तयार केलेल्या इच्छापत्राने सहज सुटला असता, तो आता वारसहक्काच्या न्यायालयीन लढाईचे एक प्रकरण झाले आहे.आपल्याला अनेकदा प्रश्न पडतो, सर्व मुलांना कायदेशीररित्या मालमत्तेचा समान हक्क आहे, तर मग इच्छापत्र का लिहावे?.Premium|Fairwell Meenatai: रामराज्य आपल्याला माहीत असतं, पण मीना प्रभु यांनी समस्त मराठीजनांना रोमराज्य दाखवलं!.याचे सोपे उत्तर म्हणजे आंतरपिढी संपत्तीचे हस्तांतर सुरळीत व्हावे आणि मालमत्ता वारसदारांमध्ये वाद-विवाद न होता संपत्तीवाटपाचा प्रश्न सुरळीतपणे मार्गी लागावा म्हणून. आपण सर्वांनी संजय कपूर यांच्या प्रकरणाची बातमी ऐकली आहे. त्यांच्या अकस्मात निधनानंतर मागे राहिलेल्या साम्राज्यात अनेकांचे हितसंबंध गुंतलेले होते. सादर केलेल्या इच्छापत्रालाही कुटुंबीयांनी बनावट आणि इच्छापत्राची योग्यरीत्या अंमलबजावणी झाली नसल्याचे सांगत आव्हान दिले. भावंडांमधील मालमत्तेसंबंधी वाद, एखाद्या मुलाला दिलेल्या भेटवस्तूंना वारशाच्या ‘आगाऊ’ रकमेप्रमाणे मानायचे का, तसेच देखभाल आणि संगोपनाच्या जबाबदाऱ्या कोणाच्या? यावरून होणारे मतभेद या बाबी असामान्य नाहीत. यातून घेण्यासारखा धडा असा, की केवळ इच्छापत्र तयार करणेच महत्त्वाचे नाही, तर ते कायदेशीरदृष्ट्या वैध आणि अचूक पद्धतीने तयार करणेदेखील तितकेच आवश्यक आहे.इच्छापत्र म्हणजे काय?इच्छापत्र (विल) हा एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे, जो एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याची मालमत्ता आणि संपत्ती कशाप्रकारे, कोणाला आणि किती प्रमाणात द्यायची हे निश्चित करतो. थोडक्यात, इच्छापत्र तयार करून तुम्ही हे सुनिश्चित करता, की तुमच्या मृत्यूनंतर तुमची संपत्ती तुमच्या इच्छेनुसार वाटली जाईल. भारतात, इच्छापत्राची संकल्पना, त्याची निर्मिती, वैधता आणि अंमलबजावणी योग्यता भारतीय उत्तराधिकार कायदा, १९२५ द्वारे नियंत्रित केली जाते. उत्तराधिकार कायद्यानुसार इच्छापत्र अमान्य किंवा अंमलबजावणी अयोग्य ठरू नये यासाठी काही नियम आणि निकषांची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे..इच्छापत्र वैध ठरण्यासाठी मूलभूत नियम१) कर्त्याचे वय : इच्छापत्र करणारी व्यक्ती किमान १८ वर्षांची असणे आवश्यक आहे. अल्पवयीन व्यक्ती इच्छापत्र करू शकत नाही.२) समजण्याची क्षमता : इच्छापत्रात काय लिहिले आहे व त्याचे परिणाम इच्छापत्र करणाऱ्या व्यक्तीला समजणे अत्यावश्यक आहे.३) समजुतीस अयोग्य : (अस्वस्थ/विक्षिप्त) मनःस्थिती असलेली व्यक्ती इच्छापत्र करू शकत नाही.४) साक्षीदार : किमान दोन साक्षीदार आवश्यक आहेत. इच्छापत्र करणाऱ्या व्यक्तीच्या उपस्थितीत त्यांना सही करणे बंधनकारक आहे.५) कर्त्याची सही : इच्छापत्र करणाऱ्याने दोन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत त्यावर सही करणे आवश्यक आहे..Premium|Hoysaleswara Temple: कर्नाटकमधील हळेबिडूचे होयसळेश्वर मंदिर; शिल्पकला आणि सांस्कृतिक ठेवा.इच्छापत्र केव्हा करावे?जशीच एखादी मौल्यवान मालमत्ता मिळते, त्याक्षणी इच्छापत्र करणे योग्य ठरते. मालमत्ता केवळ घरजागा किंवा शेतीपुरती मर्यादित नसते; बँक खात्यातील निधी, शेअर, म्युच्युअल फंड, दागिने, संग्राह्य वस्तू आदी कोणत्याही संपत्तीबाबत इच्छापत्र करता येते. लग्न, पालकत्व, घटस्फोट यांसारखे आयुष्यातील महत्त्वाचे टप्पे गाठल्यावरही इच्छापत्र करणे किंवा ते अद्ययावत करणे शहाणपणाचे ठरते.इच्छापत्र बदलता येते का?होय. इच्छापत्र करणाऱ्या व्यक्तीच्या आयुष्यात ते कधीही बदलता येते किंवा रद्द करता येते. परिस्थितीनुसार किंवा इच्छेनुसार नवे इच्छापत्र करता येते.इच्छापत्रात काय करता येत नाही?ज्या मालमत्तेवर इच्छापत्र करणाऱ्याचा हक्कच नाही ती इच्छापत्रात समाविष्ट करता येत नाही. तसेच, कायद्याविरुद्ध किंवा न्यायालयीन आदेशाविरुद्ध असलेल्या इच्छापत्रातील तरतुदींना वैधता नसते.इच्छापत्र नसल्यास काय होते?इच्छापत्र नसल्यास मालमत्ता वैयक्तिक उत्तराधिकार कायद्यांनुसार वाटली जाते. हे कायदे धर्मानुसार वेगवेगळे असतात. अनेकदा ते व्यक्तीच्या इच्छांशी विसंगत ठरतात.उदा. एखादी व्यक्ती वारसाच्या कक्षेत नसेल, तर तिला मालमत्ता मिळणार नाही, जरी मृत व्यक्तीला त्या व्यक्तीला काही द्यायची इच्छा असली तरी. याशिवाय, इच्छापत्राच्या अभावामुळे वारसांना अधिकाऱ्यांकडे अर्ज, प्रमाणपत्रे, कागदपत्रे आणि दीर्घ प्रतीक्षा यांचा सामना करावा लागतो..वारसाचा दिवानुकतीच दिवाळी साजरी झाली. त्यावेळी आपण घरे स्वच्छ करतो, दिवे लावतो आणि लक्ष्मीचे स्वागत करतो. समृद्धी, आरोग्य आणि शांतीसाठी प्रार्थना करतो. तरीदेखील आपण अनेकदा आपली कमावलेली संपत्ती जपण्याकडे व त्याची योग्य अशी तरतूद करण्याकडे दुर्लक्ष करतो, की ज्यामुळे आपली कमावलेली संपत्ती आपल्या जिवलग कुटुंबाला विभाजित न करता एकत्र बांधून ठेवेल. वारसाचा दिवा दूरदृष्टी आणि प्रामाणिकपणाने तेवत ठेवला, तर तो गोंधळ आणि संघर्षाच्या सावल्या नाहीशा करतो. इच्छापत्र करणे अवघड नाही. फक्त योग्य मार्गदर्शन आणि कायदेशीर सल्ला आवश्यक आहे. तुम्ही अजून इच्छापत्र करण्याचा विचार केला नसेल, तर ते करण्याचा नक्कीच विचार करा.(लेखिका ‘गेट विल डन’ या मंचाच्या ऑपरेशन्स मॅनेजर आहेत. ८६९८९७४३४८).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.