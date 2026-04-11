Premium|Dhurandhar movie review : ‘धुरंधर’ चित्रपट समीक्षा; हिंसा, प्रेमगीते आणि सत्य-असत्याच्या सीमारेषा पुसणारे कथन

किशोर अर्जुन - kishor.opera@gmail.com‘धुरंधर’ हा एक असा सिनेमा ठरला आहे, की जो तुम्हाला आवडू शकतो किंवा नावडू शकतो; पण तुम्ही त्याला ओलांडून, टाळून पुढे जाऊ शकत नाही. गेल्या आठवड्यात झाकीर खानने ‘धुरंधर’ सिनेमाबद्दल एका सिने अवॉर्ड वितरण समारंभात केलेली एक टिप्पणीदेखील हेच अधोरेखित करते. साधारणतः २०२५ मधील ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात ‘धुरंधर’चा फर्स्ट लूक पाहण्यात आला होता. जवळपास एकही संवाद न देता, संपूर्णतः साउंड आणि अत्यंत वेगवान ॲक्शन यांची सांगड घालत प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेला फर्स्ट लूक, त्यानंतर टीझर आणि पुढे ट्रेलरदेखील असाच एडिट करण्यात आला होता. त्या सगळ्याचा परिणाम असा झाला, की ॲक्शन-थ्रिलर आवडणाऱ्यांनी हे टीझर आणि ट्रेलर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल केले. पुढे ‘इफ्फी’ २०२५च्या समारोप कार्यक्रमात रणवीर सिंगच्या रिषभ शेट्टीवरील वादग्रस्त टिप्पणीमुळे ‘धुरंधर’ प्रदर्शनाला आठवडा असताना नकारात्मरीत्या चर्चेत आला. त्यातच प्रदर्शनानंतर जवळपास पहिला आठवडाभर तर ‘चार तासांचा ‘प्रपोगंडा’ सिनेमा’ म्हणून प्रसिद्धी मिळाल्याने मुख्य प्रवाहातील समीक्षक, प्रेक्षक आणि कलाकार यांनी सुरुवातीला सिनेमावर व्यक्त होणे टाळलेच... पण त्यानंतर या सिनेमाला एकूणच मिळालेला प्रतिसाद, सोशल मीडियातून सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही बाजूंनी झालेली प्रसिद्धी अन् कुप्रसिद्धीमुळे दोन्ही गटांतील प्रेक्षकांनी चित्रपटगृहे ओसंडून जाऊ लागली. पुढे मार्च २०२६ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘धुरंधर’च्या दुसऱ्या भागाला तर ‘न भूतो...’ अशी प्रसिद्धी आणि प्रेक्षक लाभले. हे कसे झाले?‘धुरंधर’चे यश कशात आहे; तर उत्तम स्टोरीटेलिंग. गेल्या काही वर्षांत देशात आणि जगभरातील सिनेमांची लांबी कमी कमी होत दीड ते दोन तास एवढी होत असताना आणि जोडीला रील्सच्या प्रभावामुळे प्रेक्षकांचा स्क्रीन अटेन्शन स्पॅन दोन-तीन सेकंदांवर आलेला असताना, आदित्य धर जवळपास प्रत्येकी चार तासांचे दोन सिनेमे चित्रपटगृहात प्रदर्शित करण्याचे स्वप्न बाळगतो आणि त्यात यशस्वीदेखील होतो. ‘धुरंधर’च्या दोन्ही भागांना भारतात मिळालेला उदंड प्रतिसाद हेच अधोरेखित करतो, की ‘तुम्ही पडद्यावर गोष्ट कशी सांगता हे प्रेक्षकांसाठी जास्त महत्त्वाचे आहे.’ कोणत्याही यशस्वी सिनेमासाठी आवश्यक असणारी प्रत्येक बाब ‘धुरंधर’मध्ये पुरेपूर आहे. नायकाचा भूतकाळ, त्याचे कुटुंबासाठी (आणि नंतर देशासाठी) पेटून उठणे, कुटुंबाच्या आणि पुढे देशाच्या दुश्मनांचा बीमोड करण्यासाठी कोणत्याही टोकाला जाणे... नायकापेक्षा खलनायक (किंवा परिस्थिती) प्रचंड मोठा असणे आणि तरीही विविध मार्गांनी, पद्धतीने सगळ्या अडचणींवर मात करत खलनायकावर विजय मिळवणे आणि समजा जेव्हा विजय दुरापास्त आहे तेव्हा येनकेनप्रकारे प्रेक्षकांची सहानुभूती सतत नायकासोबत ठेवण्यात या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. कथनशैलीमध्ये ‘अशा’ पद्धतीचा ‘नायकाचा प्रवास’ हा अत्यंत यशस्वी मानला जातो. दुसरीकडे ‘रणवीर’ने साकारलेले पात्र प्रेक्षकांना आपलेसे वाटण्याचे काम आदित्य धरपेक्षाही संदीप वांगा रेड्डीच्या ‘अर्जुन रेड्डी’ (हिंदी : कबीर सिंग), ‘ॲनिमल’ आणि प्रशांत नीलच्या ‘केजीएफ १ आणि २’ या सिनेमांमुळे झाले, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. या सिनेमांमुळे नायक हा स्वतःच ‘नायक - न नायक आणि खलनायक’ यांच्या भूमिका करताना दिसू लागले..वास्तविक सत्य आणि कल्पना यांचे मिश्रण करून प्रदर्शित झालेला ‘धुरंधर’ काही अशा पद्धतीचा पहिलाच सिनेमा नाही. मुंबईतील ‘२६/११’च्या हल्ल्यावर साधारणतः ‘धुरंधर’सारखीच गोष्ट सांगणारा ‘फँटम’ हा कबीर खान दिग्दर्शित चित्रपट आजपासून दहा वर्षांपूर्वी प्रकाशित झाला होता. मुंबई हल्ल्याला थेट जबाबदार असलेल्या सगळ्या दहशतवाद्यांचा ‘फँटम’ सैफ अली खान त्या त्या देशात जाऊन खात्मा करतो, असे एक कल्पनारम्य चित्रण यात होते; पण त्यापेक्षा ‘धुरंधर’ वेगळा कसा ठरतो? ‘फँटम’ हा अत्यंत संयमित पद्धतीने उलगडत जाणारा सिनेमा होता. इंटरनेटच्या मोठ्या प्रसारानंतर या मधल्या दहा वर्षांत एकूणच सगळ्याच प्रकारच्या माध्यमांनी प्रेक्षकांची आवड-निवड एकदम बदलून टाकली आहे. अशा वेळी ‘धुरंधर’ अत्यंत ‘प्रोॲक्टिव्ह’ पद्धतीने समोर येतो. लोकांना माहीत असलेल्या गोष्टी आणि त्यांचा कपोलकल्पित कार्यकारण भाव यांची सांगड घालत ‘धुरंधर’ प्रेक्षकांसमोर अत्यंत वेगाने उलगडत जातो. त्याचा वेग इतका आहे, की प्रेक्षक सारासार विवेकाने विचार करणेच बंद करतो. अर्थात एखाद्या चांगल्या कलाकृतीचे हे महत्त्वाचे द्योतक मानले, की आपण पडद्यावर पाहत असलेली (कपोलकल्पित) गोष्ट ही कित्येकदा लेखक-दिग्दर्शकाचे अमूर्त जग असते आणि प्रेक्षकांनी मूर्त जगातील संदर्भ सहसा तिथे लावू नयेत, कारण त्यामुळे रसभंग होण्याची शक्यता असते. ‘धुरंधर’ असाच आहे... पण मूर्त जगातील एवढ्या बाबी थेटपणे या कपोलकल्पित गोष्टीत विणल्या आहेत, की सत्य आणि असत्य - फॅक्ट्स आणि फिक्शन यातील सीमारेषा जवळपास पुसण्यात आली आहे. त्यामुळे सिनेमाच्या दोन्ही भागांपूर्वी जरी भलामोठा ‘डिस्क्लेमर’ देत, ‘ही गोष्ट सत्य घटनांवरून प्रेरित असली, तरी सिनेमात दिसणाऱ्या बाबी या सत्यच असतील असे नाही आणि हा सिनेमा मनोरंजनासाठी असून, माहितीपट म्हणून याकडे पाहू नये’ असे कितीही सांगितले, तरी प्रेक्षक त्याकडे ठरल्याप्रमाणे दुर्लक्षच करतात. पडद्यावर दिसणाऱ्या सगळ्याच गोष्टी या १०० टक्के सत्यच आहेत, असे मानणारा एक प्रचंड मोठा ‘सिनेनिरक्षर’ प्रेक्षकवर्ग भारतात आजही आहे. वास्तविक सत्याकडे डोळेझाक करून पडद्यावरील मिथ्य गोष्टीमध्येच जेव्हा तथ्य आहे, असे वाटू लागते तेव्हा समाज म्हणून आपण किती सजग आहोत, याचा विचार होणे गरजेचे असते.‘धुरंधर’चा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग म्हणजे याचे संगीत; पण इतर बॉलीवूड सिनेमासारखे ते, नायक-नायिकांच्या किंवा प्रसंगानुरूप येणाऱ्या गाण्यांतून नाही; तर अत्यंत वेगळ्या पद्धतीने हिंसक, प्रचंड रक्तपाताच्या दृश्यांच्या पार्श्वभूमीवर येते. आदित्य धरने सिनेमात संगीत कथेची भावनिक गरज म्हणून नाही; तर अत्यंत उपरोधिक पद्धतीने प्रतिवाद म्हणून वापरले आहे. वास्तविक ही क्वेंटिन टारंटिनो या जगप्रसिद्ध दिग्दर्शकाची पद्धत आहे. टारंटिनो आपल्या सिनेमात हिंसात्मक दृश्ये गडद करण्यासाठी, त्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी अशा पद्धतीचे पार्श्वसंगीत आवर्जून वापरतात. ‘ॲनिमल’मध्ये संदीप वांगा रेड्डीनेदेखील हाणामारीच्या दृश्यांचे महत्त्व वाढवण्यासाठी आणि नायकाला ‘नायकत्व’ बहाल करण्यासाठी ‘वीरश्रीयुक्त’ गाण्यांची निवड केली. आदित्य धर मात्र असे करत नाही. ‘धुरंधर’मधील सगळ्या ॲक्शन दृश्यांच्या पार्श्वभूमीवरील वापरण्यात आलेली ‘रंबा हो...’, ‘तम्मा तम्मा’, ‘रासपुतीन’, ‘हम प्यार करनेवाले...’ ही व इतर गाणी गेल्या वीस-तीस वर्षांतील गाजलेली प्रेमगीते, क्लबगीते, उत्साह गीते आहेत. इथे मात्र अत्यंत टोकाच्या हिंसक दृश्याच्या पार्श्वभूमीवर ही प्रेमगीते ऐकताना प्रेक्षकांच्या आकलनालाच विचलित करण्यात येते आणि एका अर्थाने हे दिग्दर्शकाचे यश आहे. कारण एवढ्या टोकाच्या हिंसेचा परिणाम प्रेक्षकांच्या मानसिकतेवर नक्कीच होऊ शकतो; मात्र डोळ्यांना दिसणाऱ्या हिंसेसोबत जर कानावर एखादे गाजलेले सुमधुर प्रेमगीत पडले तर मेंदू क्षणभरासाठी का होईना; पण 'सत्यासत्य'मध्ये गोंधळू शकतो आणि तोवर डोळ्यांना दिसणाऱ्या दृश्याचा परिणाम तुलनेने कमी होऊ शकतो... आदित्य धरने इथेसुद्धा प्रेक्षकांच्या मानसिकतेसोबत खूप सफाईदारपणे खेळ केला आहे. दृश्य आणि संगीत यांची अत्यंत विरोधाभासी जोडी घालत दिग्दर्शकाने त्याला जे दाखवायचे आहे तेच त्याने गाफील असलेल्या प्रेक्षकांना ठळकपणे दाखवले आहे. यामुळे प्रेक्षकांमध्ये एकाचवेळी उन्मादी उत्साह आणि अस्वस्थता याची सरमिसळ होते. त्यामुळे कित्येक प्रेक्षक सिनेगृहात अस्वस्थपणे हसल्याचेही दिसते. दुसरीकडे रक्तपाताची दृश्ये ओसरल्यानंतरही ते गाणे बराच काळ नव्या आठवणीसोबत मनात रेंगाळत राहते..प्रसिद्ध नाटककार बर्टोल्ट ब्रेख्तची कला सादरीकरणातील विलगतवादावर एक मांडणी आहे. ब्रेख्त प्रेक्षकांची 'मॅजिकल स्पेल' (जादुई मोहिनी) भंग करत, त्यांच्यात चिकित्सक दृष्टिकोन रुजवणे आणि त्यांनी केवळ भावनिक पातळीवर कथनात न गुंतता, बौद्धिक पातळीवर सक्रिय सहभाग घ्यावा, यासाठी प्रयत्नशील होते; तर ‘धुरंधर’ प्रेक्षकांना ‘मॅजिकल स्पेल’मध्ये अडकवून टाकतो. सिनेमाच्या पहिल्या भागात जेव्हा रहमान डकैतचे गुंड बाबू डकैतच्या गुंडाची सर-ए-आम कत्तल करतात, तिथे असलेले गीत आणि त्याचवेळी कॅमेरा मागे सरकत ‘क्रेन शॉट’ घेतो आणि त्या भीषण संहाराचे रूपांतर एका नृत्यरचनेसारख्या दृश्यात करतो त्या वेळी प्रेक्षक काही क्षण नक्कीच विचारसुन्न होतात.‘धुरंधर’मधील एकूणच हिंसेच्या मांडणीची तुलना ‘केजीएफ : चॅप्टर १’ (२०१८), ‘ॲनिमल’ (२०२३) आणि ‘लिओ (२०२३)’ या सिनेमाशी करता येऊ शकते. ‘केजीएफ’मध्ये हिंसा रॉकीला लोकनायकाचा दर्जा देण्यासाठी वापरली जाते. ही क्रूरता दंतकथा घडवण्यासाठी वापरली जाते. प्रेक्षकांनी एका सामान्य नायकाच्या उत्कर्षाला प्रोत्साहन द्यावे, अशी अपेक्षा असते. याउलट, ‘धुरंधर’मध्ये हमजाला असा कोणताही किताब दिला-घेतला जात नाही; तर ‘ॲनिमल’मध्ये हिंसा ही मानसिक अतिरेकाचे बाह्यरूप म्हणून येते. इथे रणविजय वैयक्तिक आघाताला विकृत मनोवृत्तीच्या उद्रेकात रूपांतरित करत राहतो; तर ‘लिओ’मध्ये लिओचे पात्र निओ-नॉयरच्या चौकटीत राहून सफाईदार, पूर्वनियोजित क्रूरतेचा वापर करते; पण ‘धुरंधर’ हिंसेला थेट हिंसा म्हणूनच बाह्य स्वरूप देतो. हमजाची हिंसा व्यावसायिक, जवळजवळ नोकरशाही पद्धतीची आणि मोहिमेसाठी आवश्यक असलेली आहे. त्यामुळेच हमजाने केलेल्या सगळ्या हत्या कित्येकदा विकृत आणि आकस्मिक वाटतात. दोन्ही भागांतील शेवटाकडील जवळपास तीसेक मिनिटे तर सिनेमात एकही संवाद नाही. आहे तो फक्त टोकाचा हिंसाचार. रक्तपात... त्यामुळेच प्रेक्षकांना गुंतवण्यासाठी, फसवण्यासाठी, हिंसाचाराची तीव्रता कमी करण्यासाठी आणि नायकाप्रती आत्मीयता वाढवण्यासाठीच जुन्या गाण्यांचा मोठ्या खुबीने वापर करण्यात आलेला दिसतो. ॲरिस्टॉटलच्या ‘विरेचन’ सिद्धांतानुसार शोकांतिका पाहण्याद्वारे प्रेक्षकांमधील करुणा आणि भीती या भावनांचे विरेचन होते, असे मानले जाते. त्या पार्श्वभूमीवर ‘धुरंधर’मधील या सगळ्या रक्तपाताच्या दृश्यामुळे बॉलीवूडी प्रेक्षकांचे भावनिक हिंसक विरेचन होत असेल का, हे समजून घेणे उत्सुकतेचे ठरेल..गेल्या काही वर्षांत बॉलीवूडमध्ये ‘इंडियन स्पाय स्टोरीज’ लक्षणीय प्रमाणात प्रदर्शित होत आहेत. ‘फँटम’, ‘एजंट विनोद’, ‘मिशन मजनू’, ‘राझी’, ‘रोमिओ अकबर वॉल्टर’, ‘वॉर’, ‘मद्रास कॅफे’, ‘खुफिया’, ‘टायगर जिंदा है’ इत्यादी आणि असे कित्येक सिनेमे प्रदर्शित झाले. ‘धुरंधर’देखील असाच प्रेक्षकांपर्यंत स्पाय स्टोरीतून पोहोचतो. कित्येक सत्यघटनांचे असत्य आणि कल्पनेसोबत बेमालूम मिश्रण करून एक गोष्ट आपल्यासमोर हा सिनेमादेखील मांडतो; पण त्यात इतिहास आणि वर्तमानातील वास्तवातील घटना अन् व्यक्ती या साधन म्हणून वापरल्या जातात. त्यांचा सकारात्मक तसेच नकारात्मक मतप्रवाह तयार करण्यासाठी थेट वापर होतो. संपूर्ण सिनेमाची मांडणीच अशी केली आहे, की हमजाच्या (फिक्शनल) गुप्त रेकॉर्डिंगसोबत खरे अर्काइव्हल फुटेज एकत्र दाखवल्यामुळे माहितीपट आणि नाट्य यांच्यातील सीमारेषा पुसून जाते आणि सत्य कोठे संपते व सिनेमा कोठे सुरू होतो, याबद्दल विचारी प्रेक्षक गोंधळात पडतात. 'धुरंधर'मध्ये दिग्दर्शक अशा कित्येक गोष्टी अत्यंत सोयीने आणि सोयीच्या करताना दिसतो. 'उरी'मध्ये हे दिसले होतेच. आता 'धुरंधर'मध्ये ही ओळख अधिक ठळक करण्याकडे आदित्य धरचा कल दिसतो.सत्य आणि कल्पना यांचे मिश्रण असलेला 'धुरंधर' रक्तरंजित चित्रपट आहे यात वादच नाही. तरीही तो जगभरातील गल्लापेटीवर धो धो चालतोय. 'धुरंधर'च्या आधी 'ॲनिमल'ने असाच बेमतलबी रक्तपात दाखवला होता. चिंताजनक बाब म्हणजे, असे चित्रपट बनवण्याचा आणि तो पसंत करण्याचा ट्रेंड वाढतोय अन् म्हणूनच फिल्ममेकिंगचा उत्तम नमुना असलेला 'धुरंधर' पाहून मन विषण्ण होतेच. 