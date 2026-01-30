Premium|Artificial Intelligence: महागात पडलेली 'कृत्रिम हुशारी'

प्रीमियम आर्टिकल

AI chatbot mistakes: कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित चॅटबॉट्स आज बँकिंग, विमानतिकीट, आरोग्यसेवा आणि सरकारी सेवांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरले जात आहेत. मात्र हे बॉट्स अनेकदा चुकीची माहिती देऊन ग्राहकांचे नुकसान करत आहेत.
ब्रिजेश सिंह
तंत्रज्ञान कितीही प्रगत झाले तरी शेवटी ते एक मशीन आहे. त्याला जाणीव, भावना किंवा नैतिक जबाबदारीची समज नसते. भविष्यात ‘चॅटबॉट्स’ अधिक हुशार होतीलही; पण जोपर्यंत त्यांच्यात ‘विवेका’ची ठिणगी पडत नाही तोपर्यंत त्यांच्याशी गप्पा मारताना डोळे आणि कान उघडे ठेवणेच उत्तम. शेवटी कृत्रिम बुद्धिमत्ता हा मानवी बुद्धिमत्तेला पर्याय नाही हे विसरून चालणार नाही.

