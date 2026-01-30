तंत्रज्ञान कितीही प्रगत झाले तरी शेवटी ते एक मशीन आहे. त्याला जाणीव, भावना किंवा नैतिक जबाबदारीची समज नसते. भविष्यात ‘चॅटबॉट्स’ अधिक हुशार होतीलही; पण जोपर्यंत त्यांच्यात ‘विवेका’ची ठिणगी पडत नाही तोपर्यंत त्यांच्याशी गप्पा मारताना डोळे आणि कान उघडे ठेवणेच उत्तम. शेवटी कृत्रिम बुद्धिमत्ता हा मानवी बुद्धिमत्तेला पर्याय नाही हे विसरून चालणार नाही..जकाल तुम्ही बँकेच्या वेबसाइटवर गेलात, विमानाचे तिकीट काढायला गेलात किंवा अगदी पिझ्झा ऑर्डर करायचा प्रयत्न केलात, तरी एक छोटी खिडकी आपोआप उघडते. ‘मी तुम्हाला काय मदत करू शकतो?’ असे विचारणारा तो ‘चॅटबॉट’ आता आपल्या डिजिटल आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनला आहे. पूर्वीच्या काळी कस्टमर केअरला फोन लावून ‘मराठीसाठी एक दाबा’ ऐकण्यात जी मिनिटे वाया जायची ती वाचवण्यासाठी हे तंत्रज्ञान आले. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करून बनवलेले हे बॉट्स माणसासारखे बोलतात, तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे देतात आणि कधी कधी तर विनोदही करतात. पण जेव्हा हे तंत्रज्ञान रस्ता चुकते तेव्हा होणारा गोंधळ हा केवळ हास्यास्पद नसून, कधी कधी खिशाला आणि जीवालाही भारी पडू शकतो. गेल्या काही वर्षांत जगभरातील नामांकित कंपन्यांच्या चॅटबॉट्सनी केलेल्या चुका पाहिल्या, की तंत्रज्ञानावर किती आंधळा विश्वास ठेवायचा, हा प्रश्न नव्याने समोर येतो..Premium| AI Generated Content: मनोरंजनाच्या नावाखाली मेंदूला गुंगी आणणारा कंटेंट आज सोशल मीडियाचं नवं स्वरूप बनतोय.या प्रश्नाचे गांभीर्य समजून घेण्यासाठी एअर कॅनडाचे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. कॅनडामधील एका प्रवाशाला आपल्या आजीच्या अंत्यविधीसाठी तातडीने प्रवास करावा लागणार होता. विमान कंपन्यांकडे अशा दुर्दैवी प्रसंगांसाठी ‘बिव्हरेमेंट फेअर’ नावाची सवलतीची योजना असते. त्या प्रवाशाने एअर कॅनडाच्या चॅटबॉटला याबद्दल विचारले. त्या बॉटने अतिशय आत्मविश्वासाने सांगितले, की तुम्ही आता पूर्ण तिकीट काढून प्रवास करा आणि नंतर ९० दिवसांच्या आत अर्ज केल्यास तुम्हाला सवलतीचे पैसे परत मिळतील. प्रवाशाने त्या बॉटवर विश्वास ठेवला आणि तिकीट काढले; पण जेव्हा त्याने परताव्यासाठी अर्ज केला तेव्हा एअर कॅनडाने हात वर केले. कंपनीचे म्हणणे होते, की त्यांची मूळ पॉलिसी अशी आहे की प्रवास करण्यापूर्वीच सवलत मंजूर करून घ्यावी लागते. नंतर परतावा मिळत नाही.हा वाद न्यायालयात गेला. तिथे एअर कॅनडाने घेतलेली भूमिका थक्क करणारी होती. त्यांनी युक्तिवाद केला, की त्यांचा चॅटबॉट ही एक ‘स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व’ असलेली गोष्ट आहे आणि त्याच्या चुकांसाठी कंपनी जबाबदार नाही. कॅनडाच्या लवादाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि कंपनीला त्या प्रवाशाचे पैसे परत करण्याचे आदेश दिले. हा खटला जगभरातील ग्राहकांसाठी आणि कंपन्यांसाठी एक मैलाचा दगड ठरला आहे. जर एखादा रोबो ग्राहकाला आश्वासन देत असेल, तर ते पाळण्याची जबाबदारी कंपनीचीच आहे, हे यातून सिद्ध झाले. पण प्रत्येक वेळी प्रकरण न्यायालयातच जाते असे नाही, कधी कधी ते थेट शोरूममधील महागड्या गाडीच्या व्यवहारापर्यंतही येते..अमेरिकेतील वॉटसनविल येथील एका ‘शेवरले’ कार डिलरच्या चॅटबॉटची गंमत मोठी रंजक आहे. या बॉटला ‘जनरेटिव्ह एआय’च्या मदतीने बनवले होते, म्हणजेच तो ग्राहकाच्या प्रश्नानुसार उत्तरे तयार करू शकत असे. एका चलाख ग्राहकाने या बॉटला गोंधळात पाडायचे ठरवले. त्याने बॉटला सांगितले, की माझ्या प्रत्येक वाक्याला होकार द्यायचा. त्यानंतर ग्राहकाने अट घातली, की मला २०२४ मॉडेलची, ७६ हजार डॉलर्स (सुमारे ६३ लाख रुपये) किमतीची ‘शेवरले टाहो’ गाडी फक्त एक डॉलरला (सुमारे ८३ रुपये) हवी आहे. आज्ञाधारक बॉटने त्वरित उत्तर दिले, ‘‘होय, ही एक कायदेशीर ऑफर आहे आणि ती बदलली जाणार नाही.’’ अर्थात तो व्यवहार प्रत्यक्षात झाला नाही; पण या एका प्रकारामुळे त्या सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी जगासमोर आल्या.तंत्रज्ञानाचा हा अतिउत्साह फक्त व्यवहारापुरता मर्यादित नाही, तर तो कधी कधी स्वतःच्याच मालकावर उलटतो. ‘डीपीडी’ (DPD) कुरिअर कंपनीच्या बाबतीत हेच घडले. एका ग्राहकाचे पार्सल हरवले होते आणि बॉट त्याला समाधानकारक उत्तर देऊ शकत नव्हता. वैतागलेल्या ग्राहकाने गंमत म्हणून त्या बॉटला कंपनीवरच टीका करायला सांगितले. मग काय त्या बॉटने चक्क कंपनीच्या सेवेचा उद्धार करायला सुरुवात केली. स्वतःला ‘निरुपयोगी’ म्हणून घोषित केले आणि कंपनी किती वाईट आहे, यावर चक्क एक कविताच लिहून काढली. सोशल मीडियावर हे संभाषण व्हायरल झाल्यावर कंपनीला मान खाली घालावी लागली. मायक्रोसॉफ्टने काही वर्षांपूर्वी ‘टे’ (Tay) नावाचा एक बॉट ट्विटरवर आणला होता, ज्याला लोकांच्या संभाषणातून शिकायचे होते. इंटरनेटवरच्या खोडसाळ लोकांनी त्याला २४ तासांत वर्णद्वेषी, शिवीगाळ करणारा आणि चुकीच्या विचारसरणीचा प्रचारक बनवले. शेवटी मायक्रोसॉफ्टला तो बॉट तातडीने बंद करावा लागला..Premium|Artificial Intelligence: कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा धोकादायक खेळ; पिढीच्या भावनिक नात्यांवर संकट.हे किस्से वाचताना हसू येत असले तरी नाण्याची दुसरी बाजू अतिशय गंभीर आणि चिंताजनक आहे. विशेषतः जेव्हा हे बॉट्स आरोग्य आणि कायद्यासारख्या संवेदनशील क्षेत्रांत सल्ला द्यायला लागतात. न्यूयॉर्क शहराने लघुउद्योजकांसाठी ‘मायसिटी’ नावाचा बॉट सुरू केला होता. या बॉटने चक्क लोकांना बेकायदा सल्ले द्यायला सुरुवात केली. मालक कामगारांच्या टिप्सच्या पैशावर डल्ला मारू शकतात किंवा घरमालक विशिष्ट ग्राहकांना नाकारू शकतात, असे चुकीचे कायदेशीर सल्ले या बॉटने दिले. जर एखाद्या सामान्य माणसाने यावर विश्वास ठेवून कृती केली असती, तर तो मोठ्या कायदेशीर अडचणीत सापडला असता. तसेच ‘डू नॉट पे’ (DoNotPay) नावाच्या कंपनीने स्वतःला ‘जगातील पहिला रोबो वकील’ म्हणून जाहिरात केली; पण जेव्हा त्यांनी तयार केलेली कागदपत्रे आणि सल्ले कायदेशीर कसोट्यांवर तपासले गेले, तेव्हा ते अत्यंत दर्जाहीन आणि चुकीचे असल्याचे आढळले. वकिलीची सनद नसताना कायद्याचा सल्ला देण्याचा हा प्रकार शेवटी न्यायालयात वर्ग झाला.सर्वात धक्कादायक प्रकार आरोग्याच्या बाबतीत घडले आहेत. ‘नेडा’ (NEDA) ही संस्था खाण्यापिण्याच्या विकाराने (Eating Disorders) त्रस्त असलेल्या रुग्णांना मदत करते. त्यांनी मानवी कर्मचाऱ्यांऐवजी ‘टेसा’ नावाचा चॅटबॉट कामावर लावला. ज्या रुग्णांना वजनाच्या चिंतेतून बाहेर काढायचे होते त्याच रुग्णांना हा बॉट वजन कमी कसे करावे, कॅलरीज कशा मोजाव्यात आणि शरीरातील चरबी कशी कमी करावी, याचे सल्ले देऊ लागला. हे सल्ले त्या रुग्णांसाठी जीवघेणे ठरू शकत होते. वैद्यकीय क्षेत्रातील एका चाचणीत जेव्हा एका ‘रुग्णा’ने (सिम्युलेटेड) बॉटला विचारले, की मी आत्महत्या करू का? तेव्हा त्या बॉटने चक्क ‘मला वाटते तुम्ही करावी’ असे उत्तर दिले. हे केवळ तांत्रिक अपयश नाही, तर मानवी संवेदनांची आणि नैतिकतेची अनुपस्थिती आहे. हृदयाचा झटका किंवा स्ट्रोकसारख्या गंभीर आजारांची लक्षणे असताना ‘हर्बल चहा घ्या’ असा सल्ला देणारे बॉट्स रुग्णाचा जीव धोक्यात घालू शकतात..या चॅटबॉट्समध्ये आणखी एक मोठी समस्या आहे, ती म्हणजे पूर्वग्रह किंवा बायस (Bias). हे बॉट्स ज्या डेटावर शिकतात तो माणसांनीच तयार केलेला असतो आणि त्यात समाजातील दोषही असतात. ॲमेझॉनने एकदा नोकरभरतीसाठी बनवलेले एआय टूल बंद करावे लागले. कारण ते महिलांपेक्षा पुरुष उमेदवारांना जास्त पसंती देत होते. याचे कारण म्हणजे त्यांनी बॉटला मागील दहा वर्षांचे जे रेझ्युमे अभ्यासाला दिले होते. त्यात पुरुषांची संख्या जास्त होती. त्यामुळे ‘पुरुषांना नोकरी देणे योग्य’ असा चुकीचा अर्थ त्या मशीनने काढला. ‘गुगल’च्या जेमिनी या प्रगत बॉटला जेव्हा ऐतिहासिक चित्रे काढायला सांगितली, तेव्हा त्याने अमेरिकेचे संस्थापक किंवा दुसऱ्या महायुद्धातील सैनिक म्हणून चुकीच्या वांशिक पार्श्वभूमीची चित्रे तयार केली. याला ‘ओव्हर-करेक्शन’ किंवा अतिसावधपणा म्हणता येईल, ज्यामुळे इतिहासाची मोडतोड झाली.भारतीय संदर्भातही या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. एका विमान कंपनीने जेव्हा नवीन एआय सिस्टीम आणली, तेव्हा अनेक प्रवाशांनी तक्रार केली, की वेबसाइटवर एक माहिती आणि बॉटवर दुसरीच माहिती मिळत आहे. विशेषतः सामानाचे वजन (Baggage Allowance) किती न्यायचे, याबद्दल बॉट चुकीची माहिती देत असल्याने विमानतळावर प्रवाशांना भुर्दंड सहन करावा लागला. आपल्याकडे बँकिंग, विमा आणि सरकारी सेवांमध्ये चॅटबॉट्सचा वापर वेगाने वाढत आहे. अशा वेळी सामान्य माणसानेकाय करावे?.तंत्रज्ञान कितीही प्रगत झाले तरी शेवटी ते एक मशीन आहे. त्याला जाणीव, भावना किंवा नैतिक जबाबदारीची समज नसते. ‘हॅल्युसिनेशन’ (Hallucination) म्हणजेच भास होणे, हा या आधुनिक एआय मॉडेल्सचा एक मोठा दोष आहे. ते एखादी गोष्ट माहीत नसतानाही अतिशय आत्मविश्वासाने खोटी माहिती देऊ शकतात. त्यामुळेच बँकांचे व्यवहार असोत, वैद्यकीय सल्ला असो किंवा कायदेशीर माहिती, पूर्णपणे बॉटवर विसंबून राहणे धोक्याचे ठरू शकते.एअर कॅनडाच्या निकालाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे, की कंपन्या तंत्रज्ञानाच्या मागे लपून आपली जबाबदारी टाळू शकत नाहीत; पण ग्राहक म्हणून आपणही सजग राहणे गरजेचे आहे. जर एखादा बॉट अवास्तव ऑफर देत असेल, विचित्र सल्ला देत असेल किंवा संवेदनशील विषयावर बोलत असेल, तर तिथेच थांबून मानवी अधिकाऱ्याशी संपर्क साधणे कधीही शहाणपणाचे ठरते. भविष्यात हे बॉट्स अधिक हुशार होतीलही; पण जोपर्यंत त्यांच्यात 'विवेका'ची ठिणगी पडत नाही तोपर्यंत त्यांच्याशी गप्पा मारताना डोळे आणि कान उघडे ठेवणेच उत्तम. शेवटी कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही मानवी बुद्धिमत्तेला पर्याय नाही तर फक्त एक मदतनीस आहे, हे विसरून चालणार नाही.ॲमेझॉनने एकदा नोकरभरतीसाठी बनवलेले एआय टूल बंद करावे लागले. कारण ते महिलांपेक्षा पुरुष उमेदवारांना जास्त पसंती देत होते. याचे कारण म्हणजे त्यांनी बॉटला मागील दहा वर्षांचे जे रेझ्युमे अभ्यासाला दिले होते. त्यात पुरुषांची संख्या जास्त होती. त्यामुळे 'पुरुषांना नोकरी देणे योग्य' असा चुकीचा अर्थ त्या मशीनने काढला... तंत्रज्ञानाला जाणीव, भावना किंवा नैतिक जबाबदारीची समज नसते.. 