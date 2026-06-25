Premium|AI Data center : AI आपलं पाणी संपवतंय का?

Are AI Data Centers Draining Our Water? India's Digital Boom Faces a Hidden Crisis.amazonचे संस्थापक जेफ बेझोस यांचं एक विधान मध्यंतरी चर्चेत आलं होतं. माणसाला जास्त पाणी लागतं त्यामुळे AI data centers ना ते कमी पडतं अशा अर्थाचं ते विधान होतं. अर्थात यथावकाश फॅक्ट चेक होऊन विधान खोटं ठरलं पण डेटा सेंटर आणि पाण्याची टंचाई हा प्रश्न खराच आहे. एआय डेटा सेंटर्समुळे त्या त्या परिसरातील पाण्याच्या साठ्यांवर संक्रांत आलीय, असं जगभरातील बातम्या सांगतात. या डेटा सेंटर्सचा खरोखरच पर्यावरणावर काय परिणाम होतो, त्यातून पाण्याची टंचाई निर्माण होते का? या प्रश्नांची उत्तरं शोधूया या लेखातून कारण आता भारतातही या डेटा सेंटर्सचं एक मोठं जाळं आकाराला येऊ पाहतंय. वाचा 'सकाळ प्लस'चा हा खास लेख.अमेरिकेतील अॅरिझोना भागात लोकांनी होऊ घातलेल्या डेटा सेंटर्सना कडाडून विरोध केला कारण अमेरिकेतल्या ज्या ज्या भागात डेटा सेंटर्स आहेत, तिथल्या लोकांचं अक्षरश: जगणं हराम झालंय. पाण्याचं प्रदूषण, पाण्याची टंचाई या सोबतच डेटा सेंटर्समधून सतत येणारा आवाज त्याचा होणारा त्रास एक ना अनेक गोष्टी आहेत. बीबीसीच्या एका अहवालाप्रमाणे जॉर्जियातील मॅन्सफिल्डमध्ये उभं असलेलं एक भलं मोठं डेटा सेंटर तिथल्या आसपासच्या घरांतल्यांचं जगणं नकोसं करतंय. या डेटा सेंटरपासून अगदी फर्लांगभर अंतरावर असणाऱ्या घरातील महिला सांगते, तिच्या घरात आता पिण्यायोग्य पाणी येत नाही. इतकंच नाही तर येणारं पाणीसुद्धा पुरेशा फोर्सने येत नाही. .Premium|AI data labour economy: भारतात AI वर आधारित कोणती नवी इंडस्ट्री येतेय?.२०२५मध्ये Communications of the ACM या नियतकालिकात प्रकाशित झालेल्या, कॅलिफोर्निया विद्यापीठ (रिव्हरसाइड) येथील संशोधक पेंगफेई ली, शाओलेई रेन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचं संशोधन सांगतं की, जेव्हा चॅटजीपीटीवर आपण १०० शब्दांचा प्रॉम्प्ट किंवा मेल लिहीतो त्यावेळी साधारण ५१९ मिलीलीटर पाणी खर्च होतं.याच अंदाजानुसार जायचं म्हटलं तर २०२७ पर्यंत AI संबंधित जागतिक पायाभूत सुविधा दरवर्षी ४.२ ते ६.६ अब्ज घनमीटर पाणी वापरतील. हे प्रमाण ब्रिटनच्या वार्षिक पाणी उपशाच्या जवळपास निम्मे आहे. काळजीची बाब म्हणजे हा पाणी उपसा मुख्यत्त्वेकरून त्या प्रदेशातून केला जातो, जिथे आधीच पाणी टंचाईचं संकट आहे..बीबीसीने २०२५मध्ये केलेल्या एका वृत्तअहवालानुसार अमेरिकेतील नॉर्दर्न व्हर्जिनिया हे जगातील डेटा सेंटरचं सर्वात मोठं केंद्र मानलं जातं.तेथील ३३० हून अधिक डेटा सेंटर्सनी २०२३मध्ये जवळपास २ अब्ज गॅलन पाणी वापरले.हा वापर २०१९ च्या तुलनेत ६३% अधिक होता.यामुळे स्थानिक जलस्रोतांवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. .भारतात काय परिस्थिती आहे?भारतात डेटा सेंटर्समधील गुंतवणूक दिवसेंदिवस वाढत आहे. २०२०पासून भारतात डेटा सेंटर मोठ्या प्रमाणावर येत आहेत आणि केवळ ६ वर्षांतच त्यांची क्षमता जवळपास तिप्पट झाली आहे. Council on Energy, Environment and Water या थिंक टँकच्या अहवालानुसार सांगायचं तर २०२५ मध्ये, राष्ट्रीय वीज वापरामध्ये डेटा सेंटर्सचा वाटा सुमारे ०.५ टक्के असेल आणि तर वार्षिक पाण्याचा वापर अंदाजे १५० अब्ज लिटर झाला असावा. इतकंच नव्हे तर २०३० पर्यंत हे दोन्ही आकडे दुप्पटीहून अधिक वाढण्याची अपेक्षा आहे. म्हणजेच आधीच वीज आणि पाण्याचा कमतरता असलेल्या भारतात ही नवी डेटा सेंटर्स अधिक उर्जा खाणार आहेत. डेलॉइटच्या अंदाजानुसार २०३० पर्यंत आता आहे त्यापेक्षा आठ ते दहा गिगावॅट क्षमता वाढेल. तर बाजार संशोधन संस्था अरिझटनच्या सप्टेंबर २०२५च्या अहवालानुसार देशात सध्या १३२ डेटा सेंटर कार्यरत असून २०२९ पर्यंत सतरा शहरांत आणखी ८४ नवे प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी AI Impact Summitचे उदघाटन करताना सांगितलं की, डेटा सेंटर भविष्यात तरुणाईसाठी मोठा रोजगार देतील. अदानी समूहाने २०३५ पर्यंत हायपरस्केल डेटा सेंटर उभारण्यासाठी शंभर अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. ही डेटा सेंटर्स अक्षय ऊर्जेवर आधारित असतील असा कंपनीचा दावा आहे. दुसरीकडे तर मायक्रोसॉफ्ट, अमेझॉन आणि गुगल यांसारख्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनीही प्रत्येकाने दहा-दहा अब्ज डॉलर गुंतवण्याची तयारी दर्शवली आहे.Council on Energy, Environment and Waterचा अहवाल सोबत जोडत आहे..'डाऊन टू अर्थ' या न्यूज पोर्टलच्या अहवालानुसार उत्तर प्रदेशातील तुसियाना गावात डेटा सेंटरमुळे पाण्यासाठीचा संघर्ष वाढला आहे. जवळपास २ हजार लोकसंख्येच्या या गावात २०२२मध्ये एका मोठ्या उद्घाटन समारंभामार्फत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि तत्कालीन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी योटा डेटा सेंटर पार्कचे उद्घाटन केलं होतं. पुढील पाच ते सात वर्षांत सहा डेटा सेंटर्स विकसित करण्यासाठी योटा आणि राज्य सरकार यांच्यात ३९,००० कोटी रुपये (४.३९ अब्ज डॉलर्स) किमतीचा सामंजस्य करार झाला. सध्या इथे एक डेटा सेंटर सुरू आहे. डाउन टू अर्थ ( DTE ) ला दिलेल्या अनेक मुलाखतींमध्ये रहिवाशांनी सांगितले की, या केंद्रामुळे स्थानिक राहणीमानात सुधारणा झाली नाही किंवा रोजगारही निर्माण झाला नाही. उलट इथे आधीच असणारी पाण्याची टंचाई आता अधिकच वाढेल, अशी भीतीच गावकरी व्यक्त करतायत..Premium|AI In Stock Market Trading : ‘एआय’चा वाढता प्रभाव आणि ट्रेडिंगमधील नवे युग.AI डेटा सेंटर्सना पाणी का लागते?डेटा सेंटर्समध्ये प्रचंड प्रमाणात उष्णता निर्माण होते. आधुनिक AI साठी वापरल्या जाणाऱ्या उच्च क्षमतेच्या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट्स (GPUs) प्रत्येकी ३०० ते ७०० वॅट्स उष्णता निर्माण करू शकतात. हे प्रोसेसर सतत काम करत असतात.ही उष्णता नियंत्रित करण्यासाठी बाष्पीभवनाधारित कूलिंग (Evaporative Cooling)ची पद्धत सर्वाधिक वापरली जाते. त्यात पाणी डेटा सेंटरमधून खेळवले जाते. या सर्व्हरमधील उष्णता ते शोषून घेते. मग त्यातील काही भाग वाफेच्या स्वरुपात वातावरणात सोडला जातो. अशा पद्धतीत वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यापैकी जवळपास ८० टक्के पाण्याचं कायमचं बाष्पीभवन होऊन ते नष्ट होतं. उर्वरीत २० टक्के पाणी पुन्हा वापरलं जातं पण ते अधिक गरम असतं आणि त्यात काही घातक रासायनिक घटक आढळू शकतात. .नवीन डेटा सेंटर्स आणि पाण्याचं व्यस्त गुणोत्तर२०१०च्या दशकात उभारलेल्या सर्वसाधारण क्लाऊड डेटा सेंटर्सच्या तुलनेत आजची AI-केंद्रित "हायपरस्केल" डेटा सेंटर्स अधिक मोठी, अधिक घनता असलेली आणि अधिक उष्णता निर्माण करणारी आहेत. अर्थातच आजच्या डेटा सेंटर्सना ती उष्णता कमी करण्यासाठी अधिक पाणी लागतं. अमेरिकेच्या ऊर्जा विभागासाठी तयार करण्यात आलेल्या २०२४ US Data Center Energy Usage Report नुसार, २०२३ मध्ये डेटा सेंटर्सनी:कूलिंगसाठी थेट १७.४ अब्ज गॅलन पाणी वापरले.वीज निर्मितीद्वारे अप्रत्यक्षपणे आणखी २११ अब्ज गॅलन पाणी खर्च झाले.मागील दशकात डेटा सेंटरवरील भार तिपटीने वाढला असून २०२८ पर्यंत तो पुन्हा दुप्पट किंवा तिप्पट होण्याचा अंदाज आहे..Google, Microsoft आणि Meta चे आकडे काय सांगतात?Google च्या 2024 पर्यावरण अहवालानुसार कंपनीने वर्षभरात सुमारे ८.१ अब्ज गॅलन पाणी वापरले. यातील जवळपास ९५ टक्के वापर डेटा सेंटर्समध्ये झाला.दरवर्षी पाण्याचा वापर अधिकाधिक वाढत गेला आहे. २०२१च्या तुलनेत २०२२मध्ये तो २० % वाढला.२०२२च्या तुलनेत २०२३मध्ये तो १७% वाढला.आणि २०२३च्या तुलनेत २०२४मध्ये तो ८% वाढला.म्हणजेच ३ वर्षांत जवळपास ४५ टक्क्यांनी वाढ झाली. AI वर्कलोडमध्ये झालेली वाढ हे यामागचं कारण आहे, असं कंपनीने नमूद केलं. .MicrosoftMicrosoft ने २०२२ मध्ये सुमारे १.७ अब्ज गॅलन पाणी वापरलं असं सांगितलं. मागील वर्षाच्या तुलनेत हा वापर तब्बल ३४% वाढला होता. अमेरिकेतील आयोवा राज्यातील वेस्ट डेस मोइन्स डेटा सेंटर क्लस्टरमध्ये GPT-4 चं प्रशिक्षण झालं होतं. तिथे जुलै २०२२मध्ये एका प्रशिक्षण सत्रासाठी तब्बल १.१५ कोटी गॅलन पाणी वापरले गेले.त्याच्या पुढच्याच महिन्यात ऑगस्ट २०२२मध्ये हा आकडा १.३४ कोटी गॅलनवर पोहोचला. सध्या त्या परिसरात पाच डेटा सेंटर्स असून ते स्थानिक जलपुरवठ्यातून दरवर्षी ६.८५ कोटी गॅलन पाणी घेतात.MetaMeta ने २०२३मध्ये जगभरात सुमारे ८१.३ कोटी गॅलन पाणी वापरल्याचे जाहीर केले..जगातील सर्वात मोठी क्लाऊड सेवा चालवणारी Amazon मात्र तिचा एकूण पाणीवापर सार्वजनिकपणे जाहीर करत नाही..डेटा सेंटर्सची तहान आणि पाण्यावरील वाढता ताण मोठे डेटा सेंटर्स दररोज सुमारे ५० लाख गॅलन पाणी वापरतात, असं म्हटलं जातं. हे प्रमाण १० हजार ते ५० हजार लोकसंख्येच्या एका शहराच्या पाणीवापराइतकं आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)चा वापर जसजसा वाढतोय तसंच त्यासाठी लागणारे डेटा सेंटर्सही वाढतायत. या वाढीमुळे ऊर्जा वापर, कार्बन उत्सर्जन आणि पाण्याची गरजही वाढत आहे.तज्ज्ञ सांगतात की, डायरेक्ट-टू-चिप कूलिंग आणि इमर्शन कूलिंग यांसारख्या नव्या तंत्रज्ञानामुळे पाणी आणि ऊर्जेचा वापर कमी करता येऊ शकतो.पृथ्वीवरील एकूण पाणीसाठ्यापैकी फक्त ३% गोड्या पाण्याचा साठा आहे. म्हणजेच पिण्यायोग्य असलेलं पाणीच ३ टक्के आहेत. त्यातही ०.५% पाणीच माणसाच्या वापरासाठी उपलब्ध आहे. त्यातही जर डेटा सेंटर्स हेच पाणी वापरायला लागले तर पाण्याचे साठे आणखी खालावत जाण्याची शक्यता आहे. .ली आणि रेन यांच्या संशोधनानुसार २०२७ पर्यंत AI मुळे होणारा पाणी उपसा हा चार डेन्मार्क देशांच्या एकत्रित वार्षिक पाणी वापराइतका किंवा ब्रिटनच्या निम्म्या वार्षिक वापराइतका असू शकतो. पाणी प्रचंड वापरलं जातं ही समस्या आहेच पण पाणी कुठून घेतलं जातं, हा अधिक गंभीर प्रश्न आहे. Microsoft च्या २०२३ अहवालानुसार त्यांच्या पाणी वापरापैकी ४२% पाणी घेतलं गेलं ते भाग पाणीटंचाईग्रस्त होते. Google साठी हाच आकडा १५% होता..डेटा सेंटरमध्ये पाणी येतं कुठून?भूजलातून काढलेलं पाणीस्थानिक महापालिकेचे पाणीपुनर्वापर केलेलं शुद्ध पाणी (Gray Water)डेटा सेंटर आणि त्यांचा पाणी वापर कसा मोजला जातो?डेटा सेंटर्समध्ये पाणी वापराची कार्यक्षमता मोजण्यासाठी Water Usage Effectiveness (WUE) हे मापन वापरले जाते. प्रति किलोवॅट-तास (kWh) किती लिटर पाणी वापरले जातं, हे त्यातून लक्षात येतं. हा पाणी वापर ३ टप्प्यांचा असतो.१. डेटा सेंटरमधील प्रत्यक्ष पाणी वापर२. डेटा सेंटरला वीज पुरवणाऱ्या ऊर्जा प्रकल्पांचा पाणी वापर३. चिप्स आणि प्रोसेसर तयार करताना वापरलेले पाणीपण या पद्धतीत डेटा सेंटरसाठी किती पाण्याचा प्रत्यक्ष उपसा केला गेला हे स्पष्ट होत नाही. दुसरं म्हणजे कूलिंगसाठी वापरलेले पाणी आणि वीज निर्मितीसाठी लागलेले पाणी यातील फरक सांगितला जात नाही आणि प्रत्येक डेटा सेंटरच्या स्थानिक पातळीवरील स्वतंत्र पाणी वापराची माहिती कंपन्या देत नाहीत, असा अभ्यासक, तज्ज्ञ आणि पर्यावरणवाद्यांचं म्हणणं आहे. याचमुळे कंपनीचा एकूण वार्षिक पाणीवापर सांगितला जातो, पण त्यामुळे स्थानिक समुदायांना त्यांच्या भूजलसाठ्यावर किती ताण येतो हे कळत नाही..डेटा सेंटरमधील कूलिंगच्या पद्धती१.बाष्पीभवनावर आधारित एअर कूलिंग पद्धतीयात पाण्याचे बाष्पीभवन करून थंडावा निर्माण केला जातो. या पद्धतीत पाण्याचा वापर अधिक होतो.२. डायरेक्ट-टू-चिप लिक्विड कूलिंगकूलंट थेट CPU आणि GPU पर्यंत पोहोचवले जाते. त्यामुळे कमी पाणी लागतं.३. इमर्शन कूलिंगसर्व्हर्स विशेष द्रवामध्ये बुडवले जातात. हा द्रव उष्णता शोषून घेतो आणि नंतर ती बाहेर काढतो. या पद्धतीत पाण्याचा वापर सर्वात कमी होतो, असं म्हटलं जातं..डेटा सेंटरमध्ये वापरलेल्या पाण्याचे काय होते?डेटा सेंटर्सने काढलेल्या पाण्यापैकी सुमारे ८०% पाणी बाष्पीभवन होते. तर उरलेलं पाणी सांडपाणी प्रक्रियेसाठी पाठवलं जातं. अर्थात या पाण्याचं प्रमाणही प्रचंड असतं त्यामुळे तेथील स्थानिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रावर अतिरीक्त ताण येऊ शकतो..विविध देश आणि तेथील डेटा सेंटर्सचे परिणामजगभरातील बातम्या आणि माहिती घेतली तर लक्षात येतं की, अनेक देशांतून डेटा सेंटर्सना हद्दपार करण्यासाठी मोहिमा सुरू झाल्या आहेत.चिलीमधील सॅंटियागो शहराजवळ Google चा २०० दशलक्ष डॉलरचा डेटा सेंटर प्रकल्प न्यायालयाने थांबवला. कारण, या प्रकल्पाचा स्थानिक भूजलसाठ्यावर होणारा परिणाम पुरेशा प्रमाणात अभ्यासलेला नव्हता.मेक्सिकोतील क्वेरेटारो इथे ३२ नवे डेटा सेंटर्स उभारण्याची योजना आहे. पण २०२४मध्ये तिथे सर्वात भीषण दुष्काळ पडला होता.अमेरिकेतील अॅरिझोना राज्यात १४ अब्ज डॉलरचा डेटा सेंटर प्रकल्प स्थानिक नागरिकांच्या विरोधामुळे २०२४ मध्ये रद्द करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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