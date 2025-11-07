Premium| AI impact on jobs: वर्षभरात ॲमेझॉन १४ हजार कर्मचाऱ्यांना काढणार, तर येणाऱ्या काळात जगभरातील ३० कोटी नोकऱ्या संकटात!

कल्पना करा, की तुम्ही कामावर गेला आहात आणि तुम्हाला अचानक समजलं की कंपनीला आता तुमची गरज राहिली नाही आणि उद्या पासून तुम्हाला घरी बसायला सांगितलं जात आहे! अशा परिस्थितीत तुमची काय अवस्था होईल? जगाच्या ई-कॉमर्सवर ज्यांचं एकहाती वर्चस्व आहे, त्या ॲमेझॉनच्या तब्बल १४ हजार कर्मचाऱ्यांवर ही वेळ आली आहे. एआय आणि रोबोटिक्सने घेतलेला वेग इतका भयंकर आहे की ॲमेझॉनच्या, गुगल, मेटा, मायक्रोसॉफ्ट या बलाढ्य कंपन्यांच्या छत्रछायेत सुध्दा सुरक्षितता राहिलेली नाही तिथं छोट्या मोठ्या कंपन्यांविषयी काय बोलणार? एवढंच नाही तर जगप्रसिध्द व्यवस्थापन सल्लागार कंपनी मॅकिंझेचा अहवाल सांगतोय की, येणाऱ्या काही वर्षात ३० कोटीहून अधिक नोकऱ्यांचं स्वरूपच पूर्णपणे बदलणार आहेकामाचं स्वरूप बदलणार म्हणजे डेटा ट्रेनर, प्रॉम्प्ट इंजिनिअर, एआय ऑडिटर, अल्गोरिदम एथिक्स ऑफिसर, एआय मॉडेल डिझायनर अशा नवीन क्षेत्रांमध्ये नोकऱ्यांची मागणी झपाट्याने वाढणार आहे. तुम्ही वेळेत कौशल्य शिकलीत, तर एआय तुमचा शत्रू नही तर मित्र बनेल. त्यामुळे तुम्हाला माहित असायला हवं की, कंपन्या कर्मचाऱ्यांना का काढत आहेत? एआयमुळे कोणती कामे गायब होणार आणि कोणती नवीन निर्माण होणार? एआयचा वेग वाढत असताना कोणती कौशल्ये शिकायला हवीत? आणि ही सगळी माहिती तुम्हाला सकाळ+च्या या लेखात वाचायला मिळणार आहे.ॲमेझॉनने १४ हजार कर्मचाऱ्यांना काढून टाकणार!ॲमेझॉनने नुकतेच जाहीर केले की, कंपनी सुमारे १४ हजार कॉर्पोरेट नोकऱ्या कमी करणार आहे. ॲमेझॉनची ही कपात मुख्यत्वे कॉर्पोरेट विभागांपुरती मर्यादित आहे. गोदामे, डिलिव्हरी कर्मचारी, तांत्रिक आणि सेवा क्षेत्रातील कामगार या पहिल्या टप्प्यातून वगळले गेले आहेत. खर्च नियंत्रण आणि कार्यक्षमतेत वाढ या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.कोविड -१९ काळात, जगभरात लॉकडाऊन लागू झाल्यावर ॲमेझॉनकडे ऑनलाइन खरेदीचे प्रमाण प्रचंड वाढले. त्या वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी कंपनीने २०२० मध्ये दररोज सुमारे १,४०० नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती केली होती. जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२० दरम्यान तब्बल ४ लाख २७ हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली. यामुळे कंपनीच्या एकूण कर्मचारीसंख्येत जवळपास ५० टक्क्यांची वाढ झाली आणि कर्मचारी संख्या १२ लाखांपर्यंत पोहचली.आज ॲमेझॉनकडे सुमारे १५.५ लाख कर्मचारी आहेत. त्यामुळे १४ हजार नोकरकपात पाहता ती एकूण संख्येच्या फक्त १ टक्क्याच्या आसपास आहे, पण ही कपात कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांच्या सुमारे ३.५ लाखांपैकी ४ टक्के आहे. त्यामुळे कंपनीला इथून पुढे कमी कर्मचाऱ्यांच्या आधारे सुध्दा प्रगती करता येईल असा आत्मविश्वास दिसतोय. या प्रकारची पाऊले उचलण्या अगोदर कंपनीचे सीईओ अँड्र्यू जॅसी यांनी संशोधन केल्याचे दिसते. त्यांनी ‘ब्युरोक्रसी मेलबॉक्स’ नावाची व्यवस्था सुरू केली होती, ज्यात कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना काम करताना कोणते अडथळे येत आहेत याची माहिती घेण्यात आली आणि त्यानुसार ४५० पेक्षा जास्त सुधारणा करण्यात आल्या. या वरून कंपनी खर्च कपात हा एकच दृष्टीकोन घेवून काम न करता भविष्याच्या दृष्टीने सुध्दा विचार करत असल्याचे दिसते..ॲमेझॉनमधील किती नोकऱ्या एआयने घेतल्या आहेत?ॲमेझॉनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अँड्र्यू जॅसी यांच्या मते एआय जगभरातील कामकाजाच्या पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणत आहे. ते म्हणतात की, ही इंटरनेटनंतरची सर्वात मोठी क्रांती आहे.आज ॲमेझॉनच्या जवळपास प्रत्येक विभागात AI चा वापर केला जातो. त्यामुळेच कार्यक्षमतेत वाढ, वेळेची बचत आणि खर्चावर नियंत्रण शक्य झाले आहे. कंपनीने जाहीर केले आहे की, सध्या १००० हून अधिक जनरेटिव AI सेवांवर काम सुरू आहे. यामध्ये ग्राहक सेवा, वितरण, लॉजिस्टिक्स, आणि डेटा विश्लेषण अशा सर्व क्षेत्रांचा समावेश आहे. अॅमेझॉनच्या ग्राहक सेवेतील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे AI शॉपिंग असिस्टंट, ज्याचा आज जगभरात मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. यामुळे ग्राहकांना योग्य उत्पादन निवडणे, किंमतींची तुलना करणे आणि तक्रारी सोडवणे सोपे झाले आहे.याशिवाय Alexa+ या जेनझींसाठी सोयीस्कर असणाऱ्या सेवे मुळे खरेदी करणं त्यांच्यासाठी सोपं झालं आहे. मॅकिंझे ग्लोबल इन्स्टिट्यूटच्या अहवालानुसार, अशा प्रकारच्या AI सेवांमुळे ग्राहक सेवेत सुमारे ४० टक्के वेळ बचत आणि ३० टक्क्यांपर्यंत खर्चात घट करता येते. ॲमेझॉन ने हे तंत्रज्ञान आत्मसात करून आपल्या सेवा वितरणाची गती आणि गुणवत्ता वाढवली आहे.AI केवळ ग्राहक सेवेतच नाही, तर वितरण केंद्रांमध्ये आणि लॉजिस्टिक्स व्यवस्थापनातही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. उदा, साठवणूकीचे ठिकाण ठरवणे, मागणीचे भाकीत करणे आणि स्वयंचलित रोबोट्सच्या मदतीने पॅकेजिंग करणे ही कामे आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधारे केली जातात. त्यामुळे वितरणाचा कालावधी कमी झाला असून, कंपनीला दरवर्षी अब्जावधी रुपयांची बचत होत आहे. ॲमेझॉनच्या स्वतःच्या आकडेवारीनुसार, AI आणि रोबोटिक्सच्या वापरामुळे वितरण प्रक्रियेतील वेळेत २५ टक्क्यांनी घट झाली आहे.याशिवाय, ‘Lens’ आणि ‘Buy for Me’ सारख्या नवकल्पना ग्राहकांना आणखी सोईस्कर अनुभव देतात. ‘Lens’ फिचरद्वारे ग्राहक कोणत्याही वस्तूचा फोटो काढून ती वस्तू किंवा उत्पादन शोधू शकतात, तर ‘Buy for Me’ अंतर्गत ॲमेझॉन स्वत:कडे नसेल तर ग्राहकासाठी इतर विक्रेत्यांकडून वस्तू विकत घेते. या सर्व सेवा ॲमेझॉनच्या मोठ्या डेटा विश्लेषण प्रणालीवर आधारित आहेत, जिथे AI च्या सहाय्याने ग्राहकांच्या वर्तनाचा अभ्यास केला जातो.अशा प्रकारे एआयचा वापर वाढत असल्याने सगळ्यांच्याच नोकऱ्या जाणार का तर तसे अजिबात नाही. अँड्र्यू जॅसी यांनी स्पष्ट केले आहे की, या तंत्रज्ञानामुळे काही नोकऱ्यांमध्ये मानवी गरज कमी होईल, पण त्याचवेळी अनेक नवीन प्रकारच्या नोकऱ्या निर्माण होतील जसे की डेटा प्रशिक्षक, AI प्रणाली परीक्षक किंवा जनरेटिव मॉडेल डिझायनर. यामुळे पारंपरिक कामांपेक्षा कौशल्याधारित आणि तांत्रिक नोकऱ्यांचे प्रमाण वाढणार आहे..नोकऱ्या जाणार कोणाच्या आणि वाचणार कोणाच्या?कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे जगभरातील रोजगार क्षेत्रात मोठा बदल होत आहे. हा बदल म्हणजे फक्त नोकऱ्या कमी होणे नव्हे, तर नोकऱ्यांचे स्वरूपच बदलत आहे. मायक्रोसॉफ्टच्या २०२५ च्या संशोधनानुसार भाषा, लेखन, अनुवाद, माहिती प्रक्रिया आणि ग्राहक संवादाशी संबंधित कामे एआय सहज करू शकते. त्यामुळे लेखक, अनुवादक, पत्रकार, सेल्स प्रतिनिधी यांसाऱख्या नोकऱ्या धोक्यात येवू शकतात. याउलट ज्या कामांमध्ये मानवी स्पर्श, प्रत्यक्ष सहभाग, संवेदनशील निर्णय आणि अनिश्चित परिस्थितीत काम करण्याची गरज अशा गोष्टींचा समावेश होतो त्या नोकऱ्या सध्यातरी एआय रिप्लेस करू शकत नाही.परंतु याचा अर्थ असा नाही की सर्व पारंपरिक नोकऱ्या संपतील. उलट, या बदलामुळे नवीन प्रकारच्या नोकऱ्या आणि कौशल्यांची मागणी निर्माण होत आहे. उदाहरणार्थ, डेटा विश्लेषक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षक, प्रॉम्प्ट इंजिनिअर, मशीन लर्निंग सहाय्यक अशा नव्या भूमिका वेगाने वाढत आहेत. इंवेस्टोपेडियाच्या अहवालानुसार, येत्या तीन वर्षांत एआय संबंधित नव्या व्यवसायांमध्ये २५ टक्क्यांहून अधिक वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कामगारांनी री-स्किलिंग (नव्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण) आणि अप-स्किलिंग (सध्याच्या कौशल्यांची उन्नती) यावर भर द्यायला हवा.मायक्रोसॉफ्टचा वर्क ट्रेंड इंडेक्स दाखवतो की जगभरातील सुमारे ७५ टक्के डेटासंबंधी काम करणारे कामगार आता त्यांच्या दैनंदिन कामात एआय साधनांचा वापर करत आहेत. यामध्ये लेखन, डेटा व्यवस्थापन, वेळापत्रक नियोजन आणि संवाद या क्षेत्रांचा मोठा वाटा आहे. म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही आता स्पर्धक नसून सहाय्यक म्हणून काम करत आहे.आता कंपन्या अशा कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देत आहेत ज्यांच्याकडे तांत्रिक ज्ञानाबरोबर एआयचा वापर करण्याची समज आहे. त्यामुळे ‘मशीन आपली जागा घेईल’ हा भीतीचा विषय राहिलेला नाही. उलट मानवी निर्णयक्षमता, सृजनशीलता, सामाजिक संवाद आणि भावनिक बुद्धिमत्ता या गुणांचे महत्त्व अधिक वाढले आहे.थोडक्यात, कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे काही पारंपरिक नोकऱ्या कमी होतील, परंतु नव्या पिढीच्या तांत्रिक आणि सृजनशील नोकऱ्या वाढतील. पुढील दशकात जगात असा काळ येणार आहे, जिथे मशीन नव्हे, तर मशीनसोबत काम करणारा प्रशिक्षित, सृजनशील आणि तंत्रज्ञानाची जाण असा व्यक्तीच सर्वाधिक मागणीत असेल..नोकरकपात आणि कोविड-१९ चा संबंधकोविड -१९ महामारीच्या काळात ॲमेझॉनसाठी ‘ऑनलाइन खरेदीचे सुवर्णयुग’ सुरू झाले होते. लोकांना घरातून बाहेर पडणे शक्य नसल्याने जगभरात ऑनलाइन खरेदीचा पूर आला आणि त्याचा सर्वात मोठा फायदा ॲमेझॉनला झाला. त्या वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी कंपनीने मोठ्या प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांची भरती केली. जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२० या काळात तब्बल ४ लाख २७ हजारांहून अधिक नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली. ही वाढ मागील वर्षाच्या तुलनेत जवळपास ५० टक्के होती.परंतु महामारी संपताच परिस्थिती उलटली. लॉकडाउन हटल्यावर लोक पुन्हा प्रत्यक्ष खरेदीकडे वळले आणि ऑनलाइन खरेदीतील मागणी कमी झाली. त्यामुळे ॲमेझॉनला आपल्या वाढलेल्या मनुष्यबळाच्या खर्चाचा भार जाणवू लागला. त्यामुळे त्यांनी ‘राइटसाइजिंग’ म्हणजेच कर्मचाऱ्यांची योग्य संख्या ठेवून अनावश्यक पदे कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. या निर्णयामागे केवळ खर्चकपात नव्हे, तर कामकाजाची कार्यक्षमता टिकवून ठेवण्याचा हेतू होता.ही स्थिती फक्त ॲमेझॉनपुरती मर्यादित Google, Meta आणि Microsoft यांसारख्या इतर मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनीदेखील २०२३ ते २०२५ या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर नोकरकपात केली. या कंपन्यांनीही कोविड-१९ काळात मागणीच्या अंदाजावर आधारित अतिभरती केली होती. पण महामारी संपल्यानंतर बाजारातील वाढ मंदावल्याने आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेमुळे या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या कमी कराव्या लागल्या.‘टेकरिपब्लिक’ या संस्थेच्या विश्लेषणानुसार, कोविडनंतरच्या काळात बहुतेक तंत्रज्ञान कंपन्या कमी कर्मचारी, अधिक जबाबदारी आणि तंत्रज्ञानावर आधारित कामकाज या मॉडेलकडे झुकल्या आहेत. ॲमेझॉननेही व्यवस्थापनाच्या स्तरांची पुनर्रचना करून निर्णय घेण्याची गती वाढवली आहे आणि अनेक विभागांमध्ये काम स्वयंचलित पद्धतीने चालविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.या पुनर्गठनामुळे कामगारांसमोर नवीन आव्हाने आणि संधी दोन्ही निर्माण झाल्या आहेत. जे कर्मचारी महामारीच्या काळात भरती झाले होते, त्यांना आता नव्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेण्यासाठी डेटा विश्लेषण, स्वयंचलन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासारखी कौशल्ये आत्मसात करावी लागत आहेत. या बदलाचा परिणाम केवळ कंपनीच्या रचनेवरच नाही, तर जागतिक कामगारसंस्कृतीवरही दीर्घकाळ जाणवणार आहे..ॲमेझॉनला एआय वर गुंतवलेले अब्जावधी डॉलर्स वसूल करायचे आहेतॲमेझॉनने गेल्या काही वर्षांत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. कंपनीने अमेरिकेतील नॉर्थ कॅरोलिना राज्यात १० अब्ज डॉलर्स, तर पेनसिल्व्हेनिया येथे २० अब्ज डॉलर्स गुंतवणूक करून अत्याधुनिक डेटा सेंटर्स आणि एआय साधनांच्या विस्ताराची घोषणा केली आहे. या गुंतवणुकीचा मोठा खर्च चिप्स, सर्व्हर्स, आणि हायटेक डेटा प्रक्रिया यंत्रणांच्या निर्मितीवर झाला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे म्हणजे कंपनीच्या अर्थसंकल्पावर मोठा ताण येणे स्वाभाविक आहे. कारण अशा गुंतवणुकीचा आर्थिक फायदा तात्काळ दिसत नाही; तो साधारण तीन ते पाच वर्षांनी मिळतो. त्यामुळे ॲमेझॉनसमोर आता या गुंतवणुकीतून परतावा मिळवण्याचा दबाव आहे. मोठ्या प्रमाणात नोकरकपात करण्याचे ते सुध्दा म्हत्त्वाचे कारण आहे.ॲमेझॉनचे धोरण स्पष्ट आहे कंपनीने जी प्रचंड एआय गुंतवणूक केली आहे, त्याचा परतावा मिळवण्यासाठी आता मानवी खर्चात कपात आणि कामकाजातील स्वयंचलन (ऑटोमेशन) वाढवले जात आहे. कंपनीचे लक्ष ‘लीन स्ट्रक्चर’ म्हणजेच कमी कर्मचारी, जास्त उत्पादकता आणि तंत्रज्ञानावर आधारित कार्यप्रणाली या दिशेने आहे. याचा थेट परिणाम म्हणजे काही पारंपरिक नोकऱ्या हळूहळू कमी होतील, परंतु त्याचवेळी एआय संबंधित नव्या नोकऱ्यांची मागणी वाढेल. थोडक्यात, ॲमेझॉनसारख्या कंपन्या आता ‘तंत्रज्ञानावर आधारित वाढ’ या नव्या आर्थिक मॉडेलकडे वळत आहेत. .एआयच्या नव्या धोरणामुळे व्यवस्थापकांच्या (देखरेख करणाऱ्यांच्या) नोकऱ्या धोक्यातॲमेझॉनमध्ये सध्या सुरू असलेला सर्वात मोठा बदल म्हणजे व्यवस्थापनाच्या स्तरांची संख्या कमी करणे आणि खालच्या फळीतल्या कर्मचाऱ्यांना अधिक जबाबदारी देणे. कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी बेथ गॅलेटी यांनी म्हटले आहे की आता संस्थेचे धोरण ‘कमी स्तर आणि अधिक स्वायत्तता’ या तत्त्वावर चालेल. याचा अर्थ असा की, आता कर्मचाऱ्यांना निर्णय घेण्याचे अधिक स्वातंत्र्य मिळेल आणि मधल्या व्यवस्थापनावरचा अवलंब कमी होईल.पारंपरिक कॉर्पोरेट रचनेत वरिष्ठ अधिकारी, विभागप्रमुख, उपव्यवस्थापक आणि त्याखालील कर्मचारी असे अनेक स्तर असायचे. या साखळीमुळे निर्णय घेण्यासाठी वेळ लागायचा, संवाद संथ होत असे आणि अनेकदा महत्त्वाचे निर्णय विलंबाने होत असत. आता ‘एजाइल टीम्स’ म्हणजेच कमी स्तर असलेल्या, जलद निर्णय घेणाऱ्या आणि थेट जबाबदारी असलेल्या कार्यसंघांची रचना अॅमेझॉनमध्ये सुरू होत आहे.या नव्या मॉडेलमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निर्णयप्रणालींचा वापर वाढला आहे. रोबोट, स्वयंचलित साधने आणि डेटा विश्लेषणाच्या मदतीने आता निर्णयप्रक्रिया वेगवान झाली आहे. यामुळे मानवी नेतृत्वाची गरज संपलेली नाही, तर ती बदलली आहे. आता व्यवस्थापकांना तांत्रिक कौशल्यांसोबतच एआय-सहकार्यातील निर्णयक्षमता विकसित करावी लागेल. या संक्रमणात सर्वाधिक परिणाम मिडल मॅनेजमेंट स्तरावर दिसून येत आहे.ॲमेझॉन व्यवस्थापकांची संख्या कमी करून थेट काम करणाऱ्यांची जबाबदारी वाढवत आहे. यामुळे व्यवस्थापकांची भूमिका केवळ देखरेख करणारी न राहता व्यवस्थापकांना पूरक भूमिका घ्यावी लागेल.अँड्र्यू जॅसी यांनी सांगितले आहे की, “आम्हाला जगातील सर्वात मोठ्या स्टार्टअपसारखे काम करायचे आहे, म्हणजेच संस्थेने मोठेपणासोबत चपळाईही टिकवावी. कमी स्तर आणि अधिक जबाबदारीच्या या पद्धतीमुळे कामकाजात गतिमानता आली आहे. निर्णय आता जलद घेतले जातात, संवाद थेट स्तरावर होतो आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाबद्दल अधिक मालकीची भावना निर्माण होत आहे.”.जगभरात अजून ३० कोटी लोकांच्या नोकऱ्यांवर संकटकोविडनंतरच्या काळात, म्हणजेच २०२२ ते २०२५ या वर्षांदरम्यान, जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणावर नोकरकपाती झाल्या आहेत. गुगल, मेटा, आयबीएम, ॲमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट यांसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी हजारो कर्मचारी कमी केले आहेत. उदा. २०२३ मध्ये जगभरात २,५०,००० हून अधिक तंत्रज्ञान कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या, आणि २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीत हा आकडा ३ लाखांवर जाण्याची शक्यता आहे. या कपातींचे एक मुख्य कारण म्हणजे कोविड काळात झालेली अतिभरती आणि त्यानंतर आलेला खर्चाचा ताण.महामारीत ऑनलाईन खरेदी, डिजिटल सेवा आणि क्लाउड-आधारित साधनांमध्ये झपाट्याने वाढ झाल्याने कंपन्यांनी भरमसाट भरती केली. मात्र परिस्थिती सामान्य होताच मागणी घटली आणि खर्च कमी करण्याची वेळ आली.मॅकिंझे अँड कंपनीच्या अहवालानुसार, जगभरातील सुमारे ७ ते ३७ कोटी नोकऱ्या पुढील दशकात एआय आणि ऑटोमेशनमुळे बदलू शकतात. हे तंत्रज्ञान पुनरावृत्तीची, माहिती आधारित आणि डेटावर चालणारी कामे सहज पार पाडते. त्यामुळे अशा नोकऱ्या कमी होत असताना, तांत्रिक आणि सृजनशील कौशल्यांवर आधारित नवीन नोकऱ्या निर्माण होत आहेत. .एआयमुळे कर्मचाऱ्यांचे मानसिक आरोग्य धोक्यात!कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि स्वयंचलन तंत्रज्ञानामुळे जगभरातील कामकाजाची व्याख्या झपाट्याने बदलत आहे. या बदलामुळे सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो. एआयमुळे कामासाठी माणसाची गरजच लागणार नाही का?गेल्या काही वर्षांत एआयने माहिती प्रक्रिया, लेखन, ग्राहकसेवा, भाषांतर, आणि व्यवस्थापनातील अनेक निर्णयप्रक्रिया स्वतःकडे घेतल्या आहेत. जागतिक आर्थिक मंचाच्या (World Economic Forum) अहवालानुसार, पुढील दशकात ८५ दशलक्ष नोकऱ्या कमी होतील, पण ९७ दशलक्ष नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील, ज्या पूर्णपणे नव्या कौशल्यांवर आधारित असतील. म्हणजेच, एआय माणसाला संपवणार नाही, परंतु कामगारांना टिकून राहण्यासाठी काम आणि कौशल्य या दोन्हींतील फरक समजून घ्यावा लागणार आहे.आधी निर्णयप्रक्रियेत मानवी निर्णय, सर्जनशीलता महत्त्वाचे घटक होते होती. आता अल्गोरिदम आणि मशीन लर्निंग मॉडेल्स अनेक ठिकाणी उपयोगी येत आहेत. उदा. आता जाहिरातींचे नियोजन, ग्राहक सेवा, आणि आर्थिक गुंतवणुकीचे अंदाज हे सगळे एआयवर या तांत्रिक संक्रमणाचा थेट परिणाम मानसिक आरोग्यावर होत आहे. अमेरिकन सायकोलॉजिकल असोसिएशन (APA) च्या अहवालानुसार, ५८ टक्के कर्मचारी एआयमुळे नोकरी गमावण्याच्या भीतीने जगत आहेत. सतत बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानामुळे असुरक्षिततेची भावना वाढली आहे, ज्याचा परिणाम प्रेरणा, आत्मविश्वास आणि कामातील आनंदावर होतो. अनेक कामगार मी मशीनपेक्षा मागे पडतोय का? या मानसिक ताणाखाली काम करत आहेत. ही अवस्था सामाजिक स्वास्थ्याच्या दृष्टीने नक्कीच चांगली नाही. एआयचा म्हणजे दुधारी तलवार आहे. त्याचा सकारात्मक आणि नकारात्मक दोन्ही पद्धतीने वापर होवू शकतो. या पार्श्वभूमीवर शासन आणि कायदे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. युरोपियन युनियनचा Artificial Intelligence Act हा जगातील पहिला व्यापक एआय कायदा ठरला आहे. या कायद्यात एआय प्रणालींची पारदर्शकता, जबाबदारी, आणि मानवी नियंत्रण निश्चित केले आहे. अमेरिकेत Algorithmic Accountability Act या प्रस्तावावर चर्चा सुरू आहे, ज्यामध्ये एआयमधील पक्षपातीपणा (bias) आणि निर्णयातील भेदभाव टाळण्यावर भर आहे. भारताने Responsible AI for All" हे धोरण २०२५ मध्ये तयार केले असून, त्यात एआयचा वापर मानवी मूल्ये, सुरक्षितता आणि सामाजिक न्याय लक्षात घेऊन करण्यावर भर दिला आहे.अशा कायद्याची गरज का तर एआयच्या जबाबदारीचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. एखादा निर्णय चुकीचा ठरल्यास जबाबदार कोण? उदाहरणार्थ, काही कंपन्यांच्या भरती प्रणालींमध्ये लिंग किंवा सामाजिक पार्श्वभूमीवर भेदभाव झाल्याची उदाहरणे दिसून आली आहेत. थोडक्यात एआयच्या परिवर्तनात मानवी मूल्ये, कामगारांचे मानसिक आरोग्य आणि हक्कांचे रक्षण हे घटक केंद्रस्थानी ठेवणे अत्यावश्यक आहे. शासन, उद्योग आणि समाज या तिन्ही घटकांनी एकत्र येऊन एआयचा जबाबदारीपूर्वक वापर केरायला हवा. लोकांमध्ये अधिक काम’ हे नवे मॉडेल विकसित होत आहे. या पार्श्वभूमीवर जगभरात कौशल्य प्रशिक्षण आणि पुनःशिक्षण (री स्किलिंग) यांची गरज प्रचंड वाढली आहे.जागतिक आर्थिक मंचाच्या (World Economic Forum) ‘Reskilling Revolution’ अहवालानुसार, २०३० पर्यंत १० कोटीहून अधिक लोकांना नव्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण आवश्यक होईल. हे आकडे दाखवतात की रोजगार कमी होणार नाही, पण त्याचे स्वरूप बदलेल. उदा. प्रॉम्प्ट इंजिनिअर, डेटा ट्रेनर, एआय ऑडिटर आणि अल्गोरिदम एथिक्स ऑफिसर या नव्या भूमिकांना मागणी वाढते आहे. ही कामे केवळ तांत्रिकच नाहीत, तर सर्जनशीलता, तर्कशक्ती आणि नैतिक समज यावर आधारित आहेत. मॅकिंझे अँड कंपनीच्या २०२५ च्या अहवालानुसार, जगातील ७० टक्क्यांहून अधिक उद्योगांमध्ये काही प्रमाणात स्वयंचलन होईल, पण मानवी हस्तक्षेप पूर्णपणे संपणार नाही. याचा अर्थ पुढील दशकात माणूस आणि यंत्रमानव यांचे सहकार्य हीच कामकाजाची नवी पद्धत बनेल.या साऱ्या बदलांकडे पाहताना महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मानसिकता. एआयला धोका मानण्याऐवजी, त्याला संधी म्हणून स्वीकारणे हे आवश्यक आहे. जसे औद्योगिक क्रांतीनंतर मशीनने मानवी श्रम कमी केला पण कामगारांनी री-स्किलिंग आणि अप-स्किलिंग यावर लक्ष केंद्रित केल्यास एआय हा प्रतिस्पर्धी नसून सहकारी ठरेल. सरकार, शिक्षण संस्था आणि उद्योग यांनी एकत्र येऊन कौशल्याधारित अर्थव्यवस्था उभारली तर एआयमुळे रोजगार अधिक सुरक्षित ठरतील आणि एआय माझी नोकरी खाईल का असा प्रश्न सुध्दा कोणाला पडणार नाही. परंतू या तिन्ही व्यवस्थांच्या एकत्रित येण्याची वाट न पहाता प्रत्येकाने वैयक्तिक पातळीवर एआयपूरक कौशल्य आत्मसात करायला हवीत. 