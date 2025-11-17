Premium|AI Regulation & Labelling: ‘हा एआय जनरेटेड कॉन्टेंट आहे’ असे नमूद करणे बंधनकारक होणार..?

पर नही, अब साला मूड नही... आखे मुंद लेने मे हि सुख है, सो जाने मे हि भलाई है.पर उठेंगे किसी दिन..उसी गंगा किनारे डमरू बजाने को..उन्ही बनारस के गलियो मे दौड जाने को, किसी झोया के इश्क मे फिर से पड जाने को..! हा डायलॉग आठवतोय..? २०१३ साली आलेल्या रांजना चित्रपटातला. आजही रांजनासारखे सुपरहीट चित्रपट प्रेक्षकांच्या मनात घर करून बसले आहेत. पण हा डायलॉग म्हणून रांजनामधला तो कुंदन अचानक जिवंत झाला तर..?. तर नाही. तो होणारच आहे..! रांजनाच्या नव्या सिक्वलमध्ये. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मदतीने तयार केला जातोय. यावर अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली असून यावरून एआय जनरेटेड कॉन्टेंट विषयी अनेक वादही सुरू झालेत.आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मदतीने केलेला कॉन्टेंटची मालकी नेमकी कोणाची, त्याची जबाबदारी कोणाची, खरं खोटं कसं ओळखायचं.. असे सगळेच प्रश्न आता सरकारदरबारी येऊन पोचलेत. यावर सरकारने त्यांच्या परीने नियम घालण्याचा प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र आता यावरूनही वाद सुरू झाले आहेत. एआय जनरेटेड कॉन्टेंटच्या बाबतीत कोणता कायदा येऊ घातलाय आणि या घडीला तो कोणत्या स्थितीत आहे जाणून घेऊया सकाळ+ च्या या विशेष लेखातून..!.जनरेटिव्ह एआयचा वापरगेल्या दोन-तीन वर्षांत म्हणजे साधारण २०२३ पासून ChatGPT, Midjourney, DALL-E, आणि Google Gemini सारख्या जनरेटिव्ह एआय साधनांनी टेक्ट, फोटो आणि व्हिडिओ बनवणे खूपच सोपे केले. यामुळे प्रत्येकच जण आपल्या कामात एआय जनरेटेड गोष्टींचा वापर करू लागले आहे. पण मोठ्या प्रमाणात केल्या जाणाऱ्या या कॉन्टेंटमध्ये एखाद्या व्यक्तीचे खोटे, पण अतिशय खरे वाटणारे व्हिडिओ (Deepfakes) किंवा ऑडिओ क्लिप्स तयार करणे शक्य झाले आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या नेत्याचा किंवा अभिनेत्याचा खोटा व्हिडिओ बनवून चुकीची माहिती पसरवणे, ज्यामुळे सार्वजनिक विश्वास आणि लोकशाही प्रक्रियांना धोका निर्माण झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारतात, विशेषतः निवडणुकांच्या तोंडावर डीपफेकच्या या धोक्याविषयी उपायोजना करणे आवश्यक झाले असून सरकारने आता याविषयी पाऊले उचलायला सुरूवात केली आहे. एआय जनरेटेड कॉन्टेंटचा वाढता वापर'एआय' कंटेंटला लेबल लावण्याचा विषय सरकारने माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, २०२१ (IT Rules, 2021) मध्ये बदल प्रस्तावित करून चर्चेत आणला. संसदीय समितीच्या शिफारसीनंतर सर्वप्रथम, संसदीय स्थायी समितीने 'एआय' कंटेंट तयार करणाऱ्यांसाठी परवाना आणि लेबलिंग अनिवार्य करण्याची शिफारस केली होती. या शिफारसींचा आधार घेऊन, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) आयटी नियमांमध्ये सुधारणांचा मसुदा जाहीर केला. या मसुद्यानुसार, सर्व सिंथेटिक कंटेंट (synthetically generated content) हा 'एआय'ने तयार केला आहे असे दर्शवण्यासाठी त्यावर व्यवस्थित दिसेल अशा पद्धतीने लेबल किंवा वॉटरमार्क लावणे अनिवार्य करण्यात आले..Premium|Space based data centers: एआय कंपन्या त्यांचे डेटा सेंटर्स अवकाशात का उभारतायेत..?.आतापर्यंतचा घटनाक्रम काय..?सप्टेंबर २०२५ - संसदीय समितीने 'एआय' कंटेंटचे नियमन करण्यासाठी शिफारसी केल्या.ऑक्टोबर २०२५ - MeitY ने IT नियमांतील बदलांचा मसुदा जाहीर केला. यात १०% दिसेल असे लेबलिंग आणि मेटाडेटा एम्बेडिंग (Metadata Embedding) अनिवार्य करण्याची तरतूद होती.नोव्हेंबर २०२५ - Nasscom, Business Software Alliance (BSA) आणि इतर उद्योगसमूहांनी MeitY कडे आपली नाराजी व्यक्त केली. नोव्हेंबर २०२५ - उद्योगाने नियमांचा उद्देश चांगला असला तरी, १०% लेबल आणि व्यापक व्याख्येवर आक्षेप घेण्यात आला.नोव्हेंबर २०२५ - सरकार उद्योगसमुहांची मते विचारात घेत नियम शिथिल करण्याची शक्यता आहे. (उदा. १०% ची मर्यादा). पण लेबलिंग अनिवार्य ठेवण्याची शक्यता जास्त असल्याचे बोलले जात आहे..सरकारच्या नियमनावर उद्योगपतींकडून कोणता आक्षेप..?लेबलिंगची व्याप्ती'एआय'ने तयार केलेला प्रत्येकच कॉन्टेंट हा मग टेक्स्ट, फोटो किंवा व्हिडिओ स्वरूपातील असला तरी त्याला एआय जनरेटेड कॉन्टेंट असे लेबल असावे असे सरकारचे म्हणणे आहे. तर व्यावसायिक म्हणतात की, ही लेबलिंगची सक्ती असता कामा नयेय केवळ फसवणूक करणारी किंवा हानिकारक कॉन्टेंटसाठी ती असावी. कारण सध्या अनेक उद्योग आपल्या कामात एआयचा वापर करत आहेत. प्रत्येकच गोष्टीला एआयचे लेबल लागले तर त्यांच्या उत्पादन क्षमतेवर याचा परिणाम होईल अशी भिती त्यांना आहे. .Premium|Microsoft AI Diffusion Report: जगभरात AI कोणत्या देशात अधिक वापरलं जातंय आणि त्याचे परिणाम काय?.लेबलचा प्रकारसरकारने ठेवलेल्या प्रस्तावानुसार एआय जनरेडटेड कॉन्टेंटवर त्याच्या १०% भागात स्पष्टपणे दिसणारे किंवा ऐकू येणारे लेबल किंवा वॉटरमार्क दिलेले असावेत. म्हणजेच जर मी याच बातमीसाठी एखादी एआय जनरेटेड इमेज वापरली तर मला त्याच्या १० टक्के भागात स्पष्टपणे दिसेल अशा पद्धतीने हा फोटो एआयने तयार केलेला आहे असे नमूद करावे लागेल. मात्र यावर उद्योग समुहांचे म्हणणे आहे कीय १०% चे लेबल हे लावले तर यामुळे व्हिडिओ किंवा फोटो बिघडतो. तसेच ते लगेचच काढून टाकू शकत असल्याने त्याचा फारसा उपयोग होत नाही. त्याऐवजी, कॉन्टेंटच्या आत असणारा मेटाडेटा म्हणजेच तपासला जावा. लेबलिंगने प्रश्न सुटतील..?अनेक उद्योग समुहांचे असे म्हणणे आहे की, एआयला लेबलिंग केले तरीही जे डीपफेक बनवणारे लोक आहेत ते या नियमाचे पालन करतीलच असे नाही. याउलट जे योग्य पालन करतील त्यांच्या उद्योगांवर याचा परिणाम मात्र होईल. एआय डिटेक्शन टूल्स नाहीतएखादा कॉन्टेंट एआय जनरेटेड आहे की नाही हे शंभर टक्के खात्रीने सांगणारी कोणतीही एआय डिटेक्शन टूल्स सध्या बाजारात उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे ओरिजनल कॉन्टेंटचा देखील चुकीचा वापर करून तो एआयसाठी वापरला जातो आहे. यातून खऱ्या खोट्याविषयी खूप मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. अनेक तज्ज्ञांच्या मते लेबलिंगने नक्कीच शंभर टक्के प्रश्न सुटणार नाहीत परंतू उद्योग समूहांना चांगली सुरूवात करून विश्वासार्हता निर्माण करावी. एआय आणि नैतिकता हे येणाऱ्या काळात अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे असून त्याचा पायंडा घालायला स्वत:पासून सुरूवात करणे आवश्यक आहे. ------------------------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 