Premium|AI Tax : एआयमुळे नोकऱ्या धोक्यात? रघुराम राजन आणि बिल गेट्स का भिडले

ब्रिजेश सिंह - sakal.avtaran@gmail.comएआयमुळे कामाचा वेग आणि उत्पादकता वाढत असताना मानवी रोजगाराचे भवितव्य मात्र अधिकच अनिश्चित होत आहे. नोकऱ्यांच्या संभाव्य विस्थापनामुळे एआयवर कर लावण्याची चर्चा जगभर सुरू झाली असून, त्यातून तंत्रज्ञान, रोजगार आणि सामाजिक न्याय यांच्यातील नव्या संघर्षाची दिशा स्पष्ट होत आहे. या जागतिक करसंग्रामाचे पडसाद भारताच्या रोजगारविश्वावरही उमटू शकतात.भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांनी जागतिक पटलावर संयमाचा सूर लावण्यासाठी निवडलेली वेळ मोठी विचित्र आणि लक्षवेधक होती. ‘प्रोजेक्ट सिंडिकेट’ या आंतरराष्ट्रीय विचारमंचावर १४ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या अभ्यासपूर्ण लेखात कंपन्या वापरत असलेल्या कृत्रिम प्रज्ञेच्या म्हणजेच ‘एआय’च्या ‘टोकन’वर सुनियोजित कर लावण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना मांडण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ही सूचना कोणत्याही प्रकारच्या बेरोजगारीच्या महाप्रलयाची भीती दाखवून उगाच घबराट निर्माण करणारी मुळीच नाही. सध्याच्या करप्रणालीत नकळत निर्माण झालेला एक मोठा संरचनात्मक कल अत्यंत शांतपणे दुरुस्त करण्यासाठी त्यांनी सुचवलेला हा एक मर्यादित, व्यवहारी आणि टप्प्याटप्प्याने वाढवता येणारा ठोस आर्थिक उपाय आहे....मात्र राजन यांच्या या मांडणीच्या केवळ आठ दिवस आधीच अमेरिकेच्या प्रतिनिधिगृहात याहून बराच आक्रमक आणि धडक तरतुदी असलेला एक वेगळाच कायदा मांडला गेला होता. राजन यांच्या या संयत लेखनानंतर अवघ्या बारा दिवसांनी मायक्रोसॉफ्टचे संस्थापक बिल गेट्स यांनी जवळपास सहा हजार शब्दांचा एक विस्तृत निबंध लिहून हाच युक्तिवाद खूप कमी संयमाने आणि अत्यंत आक्रमकपणे जगासमोर मांडला. या तिन्ही महत्त्वाच्या घडामोडी जर आपण योग्य कालानुक्रमाने आणि बारकाईने वाचल्या, तर त्यात कोणताही एकसुरीपणा किंवा विचारांचा साचा दिसत नाही. कृत्रिम प्रज्ञा सध्या ज्या वेगाने माणसांच्या नोकऱ्या गिळंकृत करत चालली आहे, त्या सामाजिक आणि आर्थिक नुकसानीची अंतिम किंमत नेमकी कोणी मोजायची या मूलभूत प्रश्नावर सध्या जागतिक पातळीवर सुरू असलेला हा वेगाने पुढे सरकणारा वाद त्यातून स्पष्टपणे समोर येतो... आणि हा मतभेद बहुतांश प्रसारमाध्यमांच्या वरवरच्या वृत्तांकनाने दाखवला त्याहून कितीतरी पटीने खोल, गुंतागुंतीचा आणि व्यापक आहे..Premium|AI Kill Switch : कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवासाठी धोका ठरणार? ‘किल स्विच’वरील चर्चेचे महत्त्व समजून घ्या.राजन यांचा युक्तिवाद : माणूस विरुद्ध यंत्राचा असमतोलराजन यांचा युक्तिवाद सध्याच्या बाजारातील एका अगदी साध्या; परंतु अत्यंत टोकदार विषमतेपासून सुरू होतो. आजच्या घडीला कोणत्याही एखाद्या कंपनीने रीतसर माणूस कामावर ठेवला, तर त्याला द्याव्या लागणाऱ्या मूळ वेतनाखेरीज त्या कंपनीला त्याच्या सामाजिक सुरक्षेचे हप्ते आणि वेतनावरील इतर अनिवार्य करांचे प्रत्यक्ष योगदान कायद्यानुसार द्यावे लागते. याउलट, तेच काम करण्यासाठी एखाद्या कंपनीने बाजारातून कृत्रिम प्रज्ञेची प्रगत संगणकीय क्षमता विकत घेतली, तर तिला अशा करांपैकी किंवा सामाजिक सुरक्षेपैकी काहीच द्यावे लागत नाही. ‘अमेरिकेतील कंपनी प्रत्येक प्रत्यक्ष कामगारासाठी सामाजिक सुरक्षेचा हप्ता नियमित भरते; परंतु कृत्रिम प्रज्ञेसाठी तिला असा कोणताही हप्ता भरावा लागत नाही,’ असे राजन अगदी नेमकेपणाने लिहितात.या मूलभूत असमतोलामुळे त्यांच्या मते, समाजावर पडणारा एकूण अदृश्य भार लक्षात घेतला तर माणूस कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने अधिक चांगला ठरत असतानाही कंपन्या केवळ कर वाचवण्यासाठी शांतपणे यंत्राकडे झुकतात. राजन यांनी सुचवलेला उपायसुद्धा नेमका याच तर्काचे तंतोतंत अनुसरण करतो. कंपनी आपली आधुनिक संगणकीय यंत्रणा चालवण्यासाठी जितके टोकन वापरते, थेट त्यावरच शासनाने कर लावावा; सुरुवातीच्या टप्प्यात या कराचा दर अत्यंत कमी ठेवावा आणि समाजात कामगारांच्या नोकऱ्यांचे विस्थापन प्रत्यक्षात किती मोठ्या प्रमाणावर होते आहे, याची विश्वासार्ह आकडेवारी जसजशी हाती येईल, तसतसा हा करदर आवश्यकतेनुसार हळूहळू वाढवत न्यावा.पुनःप्रशिक्षणाची अट आणि शिकागो घराण्याची शिस्तया प्राथमिक उपायाला राजन हे स्वतःच्या दुसऱ्या एका विशेष सूचनेची जोड देतात, जिच्याकडे जगाचे तुलनेने बरेच कमी लक्ष गेले आहे; पण जी उपाययोजना कदाचित भविष्याच्या दृष्टीने अधिक शाश्वत आणि टिकाऊ ठरू शकते. कंपन्यांना कामगारांच्या पुनःप्रशिक्षणासाठी शासनाने करसवलत अवश्य द्यावी; मात्र ती केवळ कामगाराला प्रशिक्षण दिले या औपचारिक कृतीवर नव्हे; तर तो प्रशिक्षित कामगार त्यानंतर संबंधित कंपनीच्या नोकरीत प्रत्यक्ष किती काळ टिकून राहतो, यावर काटेकोरपणे आधारित असावी. कॉर्पोरेट जगतातील एक उघड पळवाट कायमची बंद करण्यासाठी केलेली ही अत्यंत चतुर रचना आहे. या नियमामुळे कोणत्याही कंपनीला निव्वळ देखावा म्हणून कागदोपत्री प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे पूर्ण श्रेय लाटून अवघ्या महिनाभरात त्याच प्रशिक्षित कामगाराला तडकाफडकी कामावरून घरी पाठवता येणार नाही.राजन यांचा हा संपूर्ण हस्तक्षेप कृत्रिम प्रज्ञेविषयी आजकाल जगभरात प्रसिद्ध होणाऱ्या नेहमीच्या अतिरंजित आणि चिंतातुर लेखनापेक्षा पूर्णपणे वेगळा ठरतो, तो प्रामुख्याने या समस्येचे अनावश्यक नाट्यीकरण करण्यास त्यांनी स्पष्टपणे दिलेल्या ठाम नकारामुळे. अमेरिकी जनगणना विभागाच्या एका ताज्या पाहणीचा अधिकृत हवाला देत ते अशी वस्तुस्थिती नोंदवतात, की वीसपेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या लहान कंपन्यांपैकी केवळ २० टक्के कंपन्या कोणत्याही व्यावसायिक कामासाठी कृत्रिम प्रज्ञा वापरतात; तर अडीचशेहून अधिक मनुष्यबळ असलेल्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये हेच प्रमाण ३७ टक्क्यांपर्यंत आहे. ही आकडेवारी स्पष्टपणे दर्शवते, की कामगारांचे विस्थापन जिथे कुठे घडते आहे, तिथे ते प्रथम मोठ्या नियोक्त्यांमध्येच प्रामुख्याने केंद्रित झाले आहे... कारण अशा अवाढव्य आस्थापनांकडेच हे महागडे तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणावर वेगाने राबवण्याची आर्थिक आणि तांत्रिक क्षमता असते. हे संकट संपूर्ण अर्थव्यवस्थेभर सरसकट एकाच वेळी पसरलेले नाही. ‘विज्ञानकथेत फार गुंतून जाऊ नका,’ ही त्यांची मार्मिक टिप्पणी घाबरलेल्या मथळे लेखकांइतकीच त्यांच्या सहकारी अर्थतज्ज्ञांनाही उद्देशून केलेली दिसते. बाजारातील खरीखुरी विकृती अचूकपणे ओळखा, ती वेळीच दुरुस्त करणारा सर्वांत मर्यादित उपाय शोधा आणि त्याच एका हत्याराने भविष्यातील पुढच्या सगळ्या सामाजिक चिंता सोडवण्याचा अतिरेकी मोह पूर्णपणे टाळा, ही शिकागो विचारसरणीची खरीखुरी शिस्त आहे.अमेरिकी संसदेतील आक्रमक विधेयक... कासार मॉडेलदुसऱ्या बाजूला, अमेरिकी संसदेत जे अधिकृतपणे आधीच मांडले गेले होते, त्या आक्रमकतेपुढे राजन यांचा हा संयम जवळपास भाबडा वाटू लागतो. अमेरिकी संसदेचे प्रतिनिधी ग्रेग कासार यांनी ६ ऑगस्ट रोजी व्हॅलरी फाउशी आणि सारा जेकब्स यांच्या सक्रिय पाठिंब्याने संसदेत मांडलेले ‘एआय टॅक्स ॲण्ड वर्क प्रोटेक्शन’ हे विधेयक पूर्णपणे एका वेगळ्याच घटकावर कराचा बोजा लादते. राजन यांना कृत्रिम प्रज्ञा प्रत्यक्ष वापरणाऱ्या व्यावसायिक कंपनीवर कर हवा आहे; तर याउलट कासार यांचे हे वादग्रस्त विधेयक ती कृत्रिम प्रज्ञा विकणाऱ्या मूळ तंत्रज्ञान कंपनीवरच थेट कर लावते. कंपन्यांनी बाजारात विकलेल्या एकूण टोकनचे आर्थिक मूल्य किंवा त्यांच्या कृत्रिम प्रज्ञेच्या उत्पादनांतून मिळालेला एकूण महसूल यांपैकी जो आकडा जास्त असेल, त्यावर त्या मूळ विक्रेत्याने हा कर भरायचा आहे आणि देशातील राष्ट्रीय पातळीवरील बेरोजगारीचा दर पाच टक्क्यांच्या वर गेला, की हा कर दर आपोआप वाढणार, अशी यात स्वयंचलित रचना आहे.या करप्रणालीतून जमा होणारा प्रचंड निधी कामगार विभागांतर्गत नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या ‘वर्क प्रोटेक्शन ॲडमिनिस्ट्रेशन’ या विशेष संस्थेकडे थेट वर्ग केला जाईल. अमेरिकेतील महामंदीच्या भीषण काळात ऐंशी लाखांहून अधिक अमेरिकी नागरिकांना रोजगाराचे साधन देणाऱ्या जुन्या ऐतिहासिक ‘वर्क्स प्रोग्रेस ॲडमिनिस्ट्रेशन’च्या धर्तीवर ही नवी संस्था कार्य करेल. प्रतिनिधी कासार यांच्या आक्रमक भूमिकेत राजन यांच्या सावध आणि संतुलित भूमिकेला काडीमात्र जागा नाही. कासार थेट शब्दांत बजावतात : ‘कृत्रिम प्रज्ञेच्या अब्जाधीशांना आम्ही सामान्य कामगारांना बेरोजगार करून स्वतः आणखी श्रीमंत मुळीच होऊ देणार नाही.’वापरकर्त्यांवर भार की तंत्रज्ञान कंपन्यांना वेसण?हे दोन कायदेशीर दृष्टिकोन म्हणजे एकाच कल्पनेच्या दोन साध्या आवृत्त्या नक्कीच नाहीत. यातील एका रचनेनुसार कराचा प्रत्यक्ष भार हा सीमारेषेवर कर्मचाऱ्यांविषयी निर्णय घेणाऱ्या सामान्य नियोक्त्यावर पडतो; तर दुसऱ्या रचनेनुसार हा संपूर्ण भार मूळ मूठभर आघाडीच्या मातब्बर कृत्रिम प्रज्ञा कंपन्यांवर थेट पडतो. मग त्यांचे ग्राहक त्या तंत्रज्ञानाचा पुढे नेमका काय उपयोग करतात, याच्याशी त्या विक्रेत्यांना काही देणे-घेणे उरत नाही. सुरुवातीच्या आंतरराष्ट्रीय वृत्तांकनात या दोन्ही भिन्न प्रस्तावांची जी गल्लत झाली, तिच्यामुळे नेमके कोणाच्या वर्तनात सुधारणा घडवून आणली जाईल आणि कोण हा कराचा भार केवळ ग्राहकांच्या किमतीत पुढे ढकलून नामानिराळा राहील, यावरचा खरा रोख झाकला गेला.बिल गेट्स यांचे पुनरागमन आणि ‘ह्युमन रिझर्व्ह्ड’ संकल्पनाया वैचारिक नाट्यात बिल गेट्स हे सर्वांत शेवटी मैदानात उतरले आणि सर्वांत मोठ्या आवाजात त्यांनी आपली मते मांडली. ‘द टर्ब्युलंट एआय एरा इज हिअर’ या त्यांच्या बहुचर्चित निबंधाने २०१७ मध्ये त्यांनी स्वतःच मांडलेली एक जुनी संकल्पना पुन्हा एकदा उकरून काढली आहे. त्या जुन्या काळात या संकल्पनेची जागतिक पातळीवर झटपट बोळवण करण्यात आली होती; कारण त्याच वर्षी युरोपीय संसदेने रोबोंवर कर लावण्याचा प्रस्ताव स्पष्टपणे फेटाळला होता आणि विख्यात अर्थतज्ज्ञ लॉरेन्स समर्स यांनी गेट्स यांच्या त्या मूळ सूचनेला थेट ‘प्रगतीविरुद्धचा संकुचित संरक्षणवाद’ असे म्हणून हिणवले होते... परंतु आज तब्बल नऊ वर्षांनंतर पडलेला मुख्य फरक हा तांत्रिक मोजमापाचा आहे. २०१७ मध्ये ‘रोबो’ म्हणजे नेमके काय, याची कोणतीही स्पष्ट आणि सर्वमान्य कायदेशीर व्याख्या उपलब्ध नव्हती; त्यामुळे रोबो-कराच्या नावाखाली कायद्याने धरण्यासारखे हातात काहीच ठोस उरत नव्हते. याउलट आज कृत्रिम प्रज्ञेचे प्रत्येक टोकन आधीपासूनच अचूकपणे मोजले जाते, त्याचे रीतसर डिजिटल बिल बनते आणि ते विकणाऱ्या मोजक्या बड्या कंपन्यांच्या अंतर्गत आर्थिक नोंदींत ते अगदी पद्धतशीरपणे नोंदलेले असते. २०१७ मध्ये अकाली मृत्यू पावलेली हीच जुनी कल्पना आज थेट एका बलाढ्य देशाच्या संसदेतून मार्गक्रमण करते आहे आणि जगभरातील गंभीर अर्थतज्ज्ञांना या विषयावर लिहायला प्रवृत्त करते आहे, याचे मुख्य कारण बहुधा हेच एक ठोस तांत्रिक तथ्य आहे.या करासोबतच गेट्स यांनी आणखी एक, तत्त्वतः अधिक रंजक आणि संवेदनशील सूचना जोडली आहे. ती म्हणजे, ‘ह्युमन रिझर्व्ह्ड’ नावाचा मानवी कामांचा एक नवा संरक्षित वर्ग. ही अशी कामे असतील, जी कृत्रिम प्रज्ञा तांत्रिकदृष्ट्या बिनचूकपणे करू शकेल, तरीही नैतिकतेचा विचार करून ती केवळ माणसांसाठीच राखून ठेवण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय मानवी समाजाने घ्यावा. एखाद्या रुग्णाला त्याच्या असाध्य आजाराचे निदान अत्यंत संवेदनशीलतेने समजावून सांगणारा डॉक्टर हे या कल्पनेचे त्यांचे वारंवार पुढे येणारे हृदयस्पर्शी उदाहरण आहे. स्वतः अल्झायमरने ग्रस्त असलेल्या वडिलांची शुश्रूषा करणाऱ्या परिचारकांना प्रत्यक्ष पाहून आपल्या मनात हा विचार पक्का झाला, असे गेट्स स्वतः अत्यंत प्रामाणिकपणे सांगतात..उत्पादकतेवरचा कर आणि तुटपुंजी भरपाईयापैकी कोणतीही गोष्ट या तिन्ही प्रस्तावांखाली दडलेल्या जगातील सर्वांत कठीण आणि अनुत्तरित प्रश्नाचे उत्तर देत नाही : टोकन-कराचा दर समाजात प्रत्यक्ष मोठा परिणाम घडवून आणण्याइतपत वाढवता येणे शक्य आहे का आणि असा अतिरेकी कर लावताना, समर्स यांच्या जुन्या शब्दांत सांगायचे तर तो सामाजिक न्यायाच्या गोंडस वेशातला मूळ मानवी उत्पादकतेवरचाच एक घातक कर बनणार नाही का?गेट्स यांच्या लेखांच्या अनुषंगाने चर्चिल्या जाणाऱ्या काही प्राथमिक आकडेमोडींवरून असे स्पष्टपणे दिसते, की एका मर्यादित आणि माफक टोकन-करातून शासनाकडे जमा होणारी एकूण रक्कम, प्रत्यक्षात ज्या मानवी नोकरीची जागा यंत्राने घेतली आहे तिच्या संपूर्ण वेतनाच्या आणि सामाजिक सुरक्षिततेच्या तुलनेत आश्चर्यकारकरीत्या अत्यंत तुटपुंजी ठरेल. हे आकडे वरवर पाहता अत्यंत अधिकृत वाटावेत इतके नेमके वाटतात; पण ते सध्या ज्या गृहीतकांवर आधारित आहेत त्यांची कोणतीही स्वतंत्र आणि सखोल पडताळणी अद्याप अर्थतज्ज्ञांनी केलेली नाही. त्यामुळे अशा अपुऱ्या आकडेवारीला अंतिम सिद्ध निष्कर्ष न मानता केवळ एक धोक्याचा पूर्वइशारा मानणेच जास्त योग्य ठरेल.भारतीय आयटी क्षेत्रावर होणारा अनपेक्षित परिणामभारतासारख्या विकसनशील देशासाठी मात्र या जागतिक वादाचे पाय वॉशिंग्टनच्या बंद खोल्यांपेक्षा बरेच अधिक जमिनीलगत आणि संवेदनशील आहेत. कृत्रिम प्रज्ञेमुळे कामगार विस्थापनाचा सर्वाधिक धोका असलेली प्रमुख क्षेत्रे म्हणून राजन यांनी आपल्या विश्लेषणात माहिती-तंत्रज्ञान सेवा आणि ‘बॅक-ऑफिस’ म्हणजेच बीपीओच्या कामाचा अगदी स्पष्टपणे नामोल्लेख केला आहे.वॉशिंग्टन किंवा ब्रुसेल्समधील सत्ताधीशांनी भविष्यात घाईघाईने स्वीकारलेला कोणताही टोकन-कर, जवळपास अपघातानेच, ती परदेशांतून चालणारी आउटसोर्सिंगची कामे यंत्रांद्वारे बदलण्याची सापेक्ष किंमत बऱ्याच अंशी वाढवून टाकेल हीच ती माहिती-तंत्रज्ञानाची कामे आहेत, ज्या कामांना इन्फोसिस किंवा टीसीएससारख्या भारतातील आघाडीच्या दिग्गज कंपन्यांनी गेली दोन दशके रात्रंदिवस मेहनत करून आपल्या संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय व्यवसायाचा भक्कम कणा बनवले आहे.थोडक्यात सांगायचे तर, अमेरिकी कामगारांच्या नोकऱ्या वाचवण्यासाठी शिकागोच्या विद्यापीठात किंवा कॅपिटल हिलवर विचारपूर्वक आखलेला हा आंतरराष्ट्रीय कर नजीकच्या भविष्यात भारतीय कामगारांच्या रोजगारांचे अधिक मोठे संरक्षण करून जाईल, असा हा एक विलक्षण जागतिक विरोधाभास आहे. आजवरच्या मुख्य प्रवाहातील आर्थिक वृत्तांकनात या अत्यंत महत्त्वाच्या पैलूची जवळपास कोणतीही दखल घेतली गेलेली नाही आणि जागतिक पातळीवर कायद्याची ही महत्त्वाची खिडकी कायमची बंद होण्यापूर्वी भारतातील ‘नॅसकॉम’ या आयटी संघटनेने आणि देशातील उच्चपदस्थ धोरणकर्त्यांनी या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवायला सुरुवात करणे अधिक शहाणपणाचे ठरेल. brijeshbsingh@gmail.comलेखक मंत्रालय माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक आहेत. त्यांचे ‘द क्लाऊड चॅरियट’ हे पुस्तक प्रसिद्ध आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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