Premium|History of Ajarekar Phad : वारकरी परंपरा; आजरेकर फडाचा दोनशे वर्षांचा भक्तीचा वारसा

श्रीगुरू हरिदास रामभाऊ बोराटे (आजरेकर माउली)वारकरी संप्रदायाची परंपरा ही केवळ आषाढी-कार्तिकी वारीपुरती मर्यादित नसून संतवाङ्मय, कीर्तन, नामस्मरण, सेवाभाव आणि सात्त्विक आचार यांवर उभारलेली एक अखंड जीवनपद्धती आहे. संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत नामदेव महाराज, संत एकनाथ महाराज आणि संत तुकाराम महाराज यांनी घालून दिलेल्या भक्तिमार्गाचा वारसा पुढे नेण्यासाठी अनेक फड निर्माण झाले. या फडांमध्ये परंपरेची शुद्धता, ग्रंथाधिष्ठान, कीर्तनपरंपरा आणि सेवाभाव यांमुळे विशेष ओळख निर्माण करणारा फड म्हणजे आजरेकर फड होय. जवळपास दोनशे वर्षांची परंपरा लाभलेल्या या फडाने वारकरी संप्रदायात स्वतंत्र स्थान निर्माण केले आहे.आजरेकर फडाचे संस्थापक श्रीगुरू बाबासाहेब आजरेकर यांचे मूळ नाव दिनकरराव माईणकर. त्यांनी श्रीगुरू भाऊसाहेब बार्शीकर यांच्याकडून अनुग्रह घेतला. भाऊसाहेब बार्शीकर यांनी कीर्तन परंपरेतून संप्रदायाची जडणघडण केली होती. आपल्या अखेरच्या काळात त्यांनी ‘आमचे प्रतिपादन पुढे बाबासाहेब आजरेकर यांच्या मुखातून ऐकावयास मिळेल,’ असे उद्गार काढल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे बाबासाहेबांना कीर्तनपरंपरेत विशेष स्थान प्राप्त झाले..संत विचारांचा प्रसारबाबासाहेब आजरेकर यांच्या कीर्तनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ज्ञानेश्वरी, भागवत, रामायण आणि संतवाङ्मयातील ओव्या व अभंगांचा श्रीविठ्ठलस्वरूपाशी समन्वय लावून केलेले निरूपण. संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ आणि संत तुकाराम महाराज यांच्या वाङ्मयात विष्णू, हरी, गोविंद, राम, कृष्ण आणि विठ्ठल हे एकाच परब्रह्माचे विविध आविष्कार असल्याचे प्रतिपादन आढळते. त्याच परंपरेचा आधार घेऊन बाबासाहेब आजरेकरांनी आपल्या कीर्तनातून भक्तांना संतवाङ्मयातील तत्त्वज्ञान सहज आणि प्रभावीपणे समजावून सांगितले.आळंदीत एकदा कीर्तनादरम्यान काहींनी ‘ज्ञानेश्वरीच्या ओव्यांमध्ये विठ्ठल कोठे आहे?’ असा प्रश्न उपस्थित करून त्यांच्या निरूपणाला विरोध केला. बाबासाहेबांनी वाद न घालता ‘ज्यांना ज्ञानेश्वरीत विठ्ठल दिसत नाही, त्यांच्यासमोर मला कीर्तन करावयाचे नाही,’ असे सांगून कीर्तन थांबविले. त्यानंतर ते भामचंद्र डोंगरावर सुमारे सहा महिने एकांतवासात राहिले. या काळात त्यांनी संतवाङ्मयाचे चिंतन आणि भगवंताचे अखंड अनुसंधान केले. परंपरेनुसार याच काळात भगवान विठ्ठल आणि संत तुकाराम महाराज यांनी त्यांना नवीन फड स्थापन करण्याची प्रेरणा दिली. त्याचवेळी हैबतबाबा आरफळकर यांना दृष्टांत झाल्याने बाबासाहेबांना भामचंद्रवरून आळंदी येथे आणण्यात आले आणि संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या समाधीच्या साक्षीने आजरेकर फडाची स्थापना झाल्याची मान्यता आहे. उपलब्ध ऐतिहासिक संदर्भांनुसार ही स्थापना इ.स. १८२६ ते १८२८ या कालावधीत झाल्याचा अभ्यासकांचा अंदाज आहे..Premium|Warkari Sampraday Tradition : श्रीगुरू देहूकर महाराज फडाचा गौरवशाली आध्यात्मिक वारसा.पालखी सोहळ्यातील मानआजरेकर फडाचा वारकरी संप्रदायातील मान अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यात प्रस्थानानंतर ज्येष्ठ वद्य अष्टमीचा पहिला जागर आजोळघरात करण्याचा मान या फडाला आहे. आषाढ शुद्ध अष्टमीला भंडीशेगाव येथेही पहिल्या जागराचा मान मिळतो. प्रस्थानापासून पंढरपूरपर्यंत सकाळच्या पूजेचे साहित्य, सकाळ-संध्याकाळच्या आरतीचे साहित्य आणि क्षीरापतीची सेवा आजरेकर फडाकडून केली जाते. समाजआरतीच्यावेळी माउलींच्या पालखीचा दांडा आजरेकर दिंडीसमोर यावा, अशी परंपराही आजपर्यंत जपली गेली आहे. फलटण आणि भंडीशेगाव येथे कीर्तनसेवेचाही मान या फडाला आहे.ऐतिहासिक संबंधआजरेकर फडाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे हा फड श्रीसंत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीबरोबर तसेच संत तुकाराम महाराजांच्या पालखी सोहळ्याशीही निगडित आहे. आजही फडाची दिंडी देहूहून निघून संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीशी संबंधित परंपरा जपते. यावरून या फडाचा वारकरी परंपरेशी असलेला ऐतिहासिक संबंध स्पष्ट होतो.विविध सेवाकार्यपंढरपूर येथे वर्षभर आजरेकर फडाचे धार्मिक आणि सांप्रदायिक उपक्रम सातत्याने सुरू असतात. मोठ्या चार वाऱ्या, प्रत्येक एकादशी, चैत्र, माघ, कार्तिक आणि आषाढी वारी तसेच अधिक मासातील कार्यक्रमांत फडाची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते. नगरप्रदक्षिणा, आरती, जागर, हरिकीर्तन, मानकऱ्यांची कीर्तने, क्षीरापती आणि गोपाळपूरचा काला अशा सर्व धार्मिक कार्यक्रमांत आजरेकर फडाची सेवा अविरत सुरू असते. श्रीसंत ज्ञानेश्वर महाराज मंदिर, दक्षिण द्वार, हत्ती दरवाजा आणि नामदेव मंदिर परिसरातील अनेक मानाच्या सेवा या फडाकडे आहेत..धार्मिक उपक्रमकार्तिकी वारीनंतर श्रीसंत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या समाधी सोहळ्यासाठी पंढरपूर ते आळंदी अशी पायी दिंडी काढण्याची परंपराही आजरेकर फड जपतो. तसेच फाल्गुन महिन्यात संत तुकाराम महाराज बीजोत्सवानिमित्त पंढरपूरहून देहूपर्यंत दिंडी काढली जाते. त्यामुळे वर्षभर विविध धार्मिक सोहळ्यांत फडाची सातत्यपूर्ण उपस्थिती असते.शुद्ध आचार-विचारआजरेकर फडाच्या परंपरेत शुद्ध सात्त्विक आचाराला अत्यंत महत्त्व आहे. देवाला नैवेद्य अर्पण केल्याशिवाय अन्न ग्रहण करायचे नाही, हा दंडक पाळला जातो. संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज आणि संत एकनाथ महाराज यांच्या वचनांचा आधार घेत फडात कांदा-लसूण सेवनास मनाई करण्यात आली आहे. तामसिक आहारापासून दूर राहून शुद्ध प्रसाद ग्रहण करणे हीच अध्यात्माची खरी वाट असल्याचा संस्कार फडातील प्रत्येक वारकऱ्यावर केला जातो.प्रमुख कार्यफडाचे दुसरे महत्त्वाचे अधिष्ठान म्हणजे पोथी परंपरा. श्रीज्ञानेश्वरीला भगवंताची वाङ्मयमूर्ती मानले जाते. ज्ञानेश्वरीबरोबर ज्ञानदेव गाथा, एकनाथी भागवत, भावार्थ रामायण, नामदेव गाथा आणि तुकाराम गाथा यांनाही समान श्रद्धास्थान आहे. ग्रंथपठण, पारायण, चिंतन आणि कीर्तन या माध्यमातून संतवाङ्मय लोकांपर्यंत पोहोचविणे हे आजरेकर फडाचे प्रमुख कार्य राहिले आहे..फडाचा लौकिकबाबासाहेब आजरेकर यांच्या महानिर्वाणानंतर गोविंदराव ऊर्फ दादासाहेब आजरेकर यांनी फडाचे नेतृत्व केले. त्यानंतर नारायणराव ऊर्फ नानासाहेब आजरेकर यांच्याकडे जबाबदारी आली. पुढे वारस नसल्यामुळे फडाने लोकशाही पद्धतीने फडप्रमुख निवडण्याची परंपरा स्वीकारली. नामदेव बाबूराव वसेकर, विठ्ठल वामन भुरे अर्थात काकासाहेब आजरेकर, ज्ञानदेव विठ्ठल भुरे, केशवराव गोविंदराव जाधव, तुकाराम एकनाथ काळे आणि सध्याचे फडप्रमुख हरीदास रामभाऊ बोराटे यांनी ही परंपरा समर्थपणे पुढे नेली आहे. प्रत्येकाने आपल्या काळात कीर्तन, सेवा, शिस्त आणि संघटन यांचा उत्तम समन्वय साधून फडाचा लौकिक वाढविला.प्रेरणादायी अध्यायआजरेकर फड हा केवळ एका दिंडीचा किंवा कीर्तन परंपरेचा वारसा नाही, तर संतवाङ्मयाचा अभ्यास, निस्सीम सेवाभाव, सात्त्विक आचार, शिस्तबद्ध संघटन आणि विठ्ठलभक्ती यांचा सजीव वारसा आहे. जवळपास दोन शतकांपासून ही परंपरा अखंड सुरू असून, वारकरी संप्रदायातील आदर्श फड म्हणून आजही आजरेकर फडाचे नाव अत्यंत आदराने घेतले जाते. संतांच्या विचारांचा प्रसार, भक्तीची शुद्ध परंपरा आणि सेवेमध्येच परमेश्वराचे दर्शन या तत्त्वांवर उभारलेला हा फड वारकरी संप्रदायातील एक प्रेरणादायी अध्याय म्हणून भविष्यातही मार्गदर्शक राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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