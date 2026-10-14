Premium : Ajit Agarkar| रोहित, विराटच्या निवृत्तीपासून सूर्याची गच्छंती; अजित आगरकरची निवड समितीतली इनिंग अधिक का गाजली?

Ajit Agarkar selection committee controversies and achievements : चेतन शर्माच्या गच्छंतीनंतर बीसीसीआयमधलं अजितपर्व सुरू झालं. ऑल राऊंडर खेळाडू असलेल्या अजित आगरकरने निवड समितीतली इनिंग मात्र बेधडकपणा या गुणावर गाजवली... मग ते पांड्याऐवजी सूर्यकुमार यादवकडे कर्णधारपद देणं असेल किंवा त्यानंतर श्रेयस अय्यरकडे ही जबाबदारी देणं असेल... 'अजितपर्वा'त अनेक नवे प्रयोग झाले. नव्या गोलंदाजांना संधी देणारा, सातत्याने संघ निवडीत नवे आणि कल्पक बदल करणारा अजित आगरकर आता संघ निवडीत सहभागी नसेल. त्याचा कार्यकाळ संपला असला तरी त्याच्या कार्याचा ठसा नक्कीच राहणार आहे, म्हणूनच गौतम गंभीरसारखा मुख्य प्रशिक्षकानेही त्याच्यासाठी दोन ओळी लिहीत सांगितलं की, "मला आवर्जून सांगावेसे वाटते की, इतिहास तुझ्या योगदानाचे योग्य मूल्यमापन करेल,"पण Every cloud has a silver lining त्याच्या या कामगिरीला एक छुपा डागही आहेच. रोहित-विराटला कसोटीतून निवृत्ती घ्यायला लावल्याचा एक आरोप अजितवर काही क्रिकेटप्रेमी, तज्ज्ञ करतात. त्यात खरोखरच कितपत तथ्य आहे? या पदावरून आगरकरची विकेट घेण्यासाठी तीच कारणीभूत ठरली का? त्याच्या कारकीर्दीचा हा स्कोअरबोर्ड खास सकाळ प्लसच्या वाचकांसाठी."मला आवर्जून सांगावेसे वाटते की, इतिहास तुझ्या योगदानाचे योग्य मूल्यमापन करेल," गौतम गंभीरने लिहिलेल्या दोन ओळी अजित आगरकरचा निवड समिती अध्यक्ष म्हणून कार्यकाळ किती निर्णायक होता, हे सांगण्यासाठी पुरेशा आहेत. तरीही भारतीय क्रिकेटचाहते अजितवर राग धरून आहेत आणि त्यामागे 'व्यक्तीपूजा' हे कारण आहे. अजितला निवड समिती अध्यक्ष म्हणून काही कठोर निर्णय घेणे गरजेचे होते आणि ते त्याने मोठ्या धाडसाने घेतले. तेही प्रचंड दडपण झुगारून... आपण घेत असलेला प्रत्येक निर्णय हा संघहिताचा आहे, हे त्याला माहीत होते आणि म्हणून तो त्यावर ठाम राहिला. खेळाडू म्हणून शिस्तप्रिय असलेला अजित, निवड समिती अध्यक्ष म्हणून वादामुळेच चर्चेत राहिला. पण, त्याचे योगदान चाहत्यांना आता उमगण्यापलीकडे आहे. मात्र, भविष्यात मागे वळून पाहताना नक्कीच त्याचं कौतुक होईल आणि गंभीरच्या पोस्टमधून हेच अधोरेखित होतेय..अजित आगरकरने २०२३ मध्ये निवड समिती प्रमुखपद स्वीकारले, परंतु त्याआधी चेतन शर्मा यांच्या स्टिंग ऑपरेशनच्या Video मुळे BCCI ची प्रतिमा मलीन झाली होती. ती सुधारण्याचे काम अजितला सर्वप्रथम करायचे होते. त्याने ते काम केलेच शिवाय त्याच्या कार्यकाळात भारताने तीन आयसीसी स्पर्धाही जिंकल्या..Premium : Asian Games 2026: ८०० कोटींचा खर्च, ८५ पदकं! १३७ खेळाडू रिकामी हाताने परतले; भारताचं नेमकं काय चुकलं?.स्थित्यंतराचा काळ अन्...अजितने मुख्य निवडकर्त्याची जबाबदारी हाती घेतली, तेव्हा भारतीय संघात स्थित्यंतराचे वारे वाहू लागले होते. विराट कोहली, रोहित शर्मा, रवींद्र जडेजा, आर अश्विन, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, मोहम्मद शमी आदी सीनियर खेळाडूंच्या कारकिर्दीचा उत्तरार्ध सुरू झाला होता आणि यशस्वी जैस्वाल, शुभमन गिल आदी युवा खेळाडूंना संधी देऊन भविष्यासाठी मजबूत संघ तयार करण्याचे आव्हान त्याला पेलायचे होते. संघात जुन्या अनुभवाचा समतोल राखत असतानाच भविष्यातील आयसीसी स्पर्धांसाठी संघ तयार करण्याचे मोठे कठीण काम त्याला करावे लागले. हा स्थित्यंतराचा काळ सोपा नव्हता, कारण यात काही वरिष्ठ खेळाडूंना वगळणे किंवा त्यांच्या भूमिकेत बदल करणे अनिवार्य होते. याच बदलांमुळे अजितवर टीका झाली, पण संघाने भविष्यात यश मिळवण्यासाठी हा टप्पा पार करणे गरजेचे होते..जुलै २०२३ मध्ये अजित आगरकरने मुख्य निवडकर्ता म्हणून जबाबदारी हाती घेतली आणि त्याच्यासमोर पहिली मोठी स्पर्धा ही वन डे वर्ल्ड कप होती. अजितकडे प्रयोग करण्यासाठी फार वेळ नव्हता आणि राहुल द्रविडच्या मार्गदर्शनाखाली तयार झालेला संघच त्याने कायम राखला. रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली संघ फायनलमध्ये पोहोचला, परंतु उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले. त्यानंतर २०२४ ची ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धा भारताने जिंकली आणि इथून संघात बदलांना सुरूवात झाली. वर्ल्ड कप उंचावताच कर्णधार रोहित शर्मा, विराट कोहली व रवींद्र जडेजा यांनी आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. ट्वेंटी-२० संघाचे कर्णधारपद हार्दिक पांड्याकडे जाईल, असे सर्वांना वाटत असताना सूर्यकुमार यादवला अजितने पुढे केले. हार्दिकचे वारंवार दुखापतग्रस्त होणे, हे त्यामागचे कारण होते आणि अजितने पहिला धाडसी निर्णय इथे घेतला..सूर्याच्या नेतृत्वाखाली भारताने २०२६ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जेतेपद कायम राखले आणि २०२८ चा वर्ल्ड कप व ऑलिम्पिक स्पर्धा डोळ्यासमोर ठेवून अजितने मास्टरस्ट्रोक मारला. त्याने सूर्याला कर्णधारपदावरून अन् संघातूनच हटवले अन् श्रेयस अय्यरकडे जबाबदारी सोपवली. त्याचा हाही निर्णय बुचकळ्यात टाकणारा होता, परंतु सूर्याचे वय आणि भविष्याचा विचार करता, तो योग्य होता हे आता कळतेय. कर्णधार म्हणून श्रेयसची सुरुवात निराशाजनक राहिली, भारतीय संघ आयर्लंड व इंग्लंडमध्ये हरला. पण, काही मोठं साध्य करण्यासाठी, छोटे छोटे पराभव पत्करण्याचे धाडस अजित आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी दाखवले. भारतीय संघ अजूनही जसप्रीत बुमराहचा उत्तराधिकारी शोधू शकलेला नाही आणि त्यासाठी अजितने सातत्याने युवा गोलंदाजांची निवड करून प्रयोग सुरू ठेवले आहेत. प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, नमन धीर, आकाश दीप, हर्षित राणा, नितीश कुमार रेड्डी आदी फळी तयार करण्याचे काम अजितने सुरू केले..Premium|Naorem Roshibina Devi : दिव्यांशीच्या दुखापतीनंतर संधी मिळाली; रोशिबिनाने वादावर पदकातून दिले उत्तर.मोहम्मद शमी, प्रकरण अजितचा नीट हाताळता आले नाही. २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीनंतर दुखापतीमुळे बाहेर गेलेल्या शमीने पुनरागमनासाठी जोर लावला.. त्याने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये फॉर्म सिद्ध केला आणि तंदुरुस्तीही दाखवली. पण, अजित मागे वळून पाहणारा नव्हता. त्यामुळेच तो शमीला मागे सोडून युवा खेळाडूंना संधी देणे, त्याने पसंत केले. काही जाणकारांच्या मते अजितला ही परिस्थिती नीट हाताळता आली नाही आणि त्यामुळे त्याच्यावर टीका झाली. शमीनेही उघडउघड निवड समितीवर असंतोष व्यक्त केला. आगरकर यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर प्रज्ञान ओझा यांच्या नेतृत्वाखालील निवड समितीने भुवनेश्वर कुमारला न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी संधी दिली. जवळपास चार वर्षांनंतर त्याचे भारतीय संघात पुनरागमन झाले. या निवडीमुळे आगरकर यांच्या कार्यकाळात भुवनेश्वरला संधी का मिळाली नाही, हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला. मोहम्मद शमीच्या बाबतीतही असाच प्रश्न उपस्थित झाला. अनुभवी खेळाडूंच्या अनुभवाचा उपयोग करून घेण्याऐवजी युवा खेळाडूंना प्राधान्य देण्याच्या धोरणाचे समर्थन करता येत असले, तरी या निर्णयांमधील समतोलाबाबत चर्चा होणे स्वाभाविक आहे..विराट, रोहित यांना निर्णय घेण्याचा सल्ला...भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर हा ‘टीम मॅन’ आहे. त्याने खेळाडू म्हणूनही वैयक्तिक विक्रमांपेक्षा संघाला प्राधान्य दिले आणि आता प्रशिक्षक म्हणूनही तो व्यक्तीपूजेच्या विरोधात राहिला. अजितही याच विचारांचा असल्याने गंभीरसोबत त्याचे चांगलेच जमले. रोहित व विराट यांचे वय लक्षात घेता, त्यांना अप्रत्यक्ष थांबा असे सांगण्याचे धाडस अजितने दाखवले. पण, यामुळे त्याला टीकेचा सामना करावा लागला. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भविष्याचा संघ उभा करताना विराट व रोहित यांना कसोटीतून निवृत्ती घेण्यास सांगण्याचे किंवा तशी परिस्थिती निर्माण करण्याचे, काम अजितने चोख बजावले. त्यामुळे त्याला वेळोवेळी चाहत्यांच्या रोषाचा सामनाही करावा लागला आणि बीसीसीआयशी पंगाही घ्यावा लागला. अजितच्या कार्यकाळात आर अश्विन, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे यांनीही कसोटीतून निवृत्ती जाहीर केली..इंग्लंड दौऱ्यावर रोहितला, 'ही तुझी शेवटची वन डे मालिका असेल', असे सांगण्याचे अजितने धाडस केल्याचे वृत्त समोर आले होते. पण, हे धाडस बीसीसीआयला आवडले नाही. त्यामुळेच सचिव देवजित सैकिया यांनी उडी घेतली आणि रोहितची ढाल बनून ते उतरले. रोहितने त्याच्या खेळीने अजितला चुकीचे ठरवले असले तरी युवा पिढीला संधी मिळाली, हा अजितचा हेतू होता. अजितने तयार केलेला संघ हा भविष्यात नक्कीच आपली ताकद दाखवेल, असा विश्वास सच्च्या क्रिकेट चाहत्यांना आहे. म्हणूनच गंभीरने लिहिले की, “डिअर अजित भाई, तुझ्यासोबत काम करणे हा एक मोठा सन्मान होता. त्या तीन आयसीसी ट्रॉफी या तुझ्या दृढ निश्चयाची साक्ष देतात, तू नेहमी 'संघ प्रथम आणि संघ सर्वात पुढे' या हेतूने चालत राहिलास. इतिहास तुझ्या बाबतीत अधिक उदार असेल, हे मला आवर्जून सांगावेसे वाटते. सर्व गोष्टींसाठी खूप खूप आभार. तुझ्या पुढील सर्व वाटचालीस मनापासून शुभेच्छा!”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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