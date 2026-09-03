Premium|Amar Shaikh and Samyukta Maharashtra Movement : संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याला अमर शेख यांच्या शाहिरीने दिला बुलंद आवाज

प्रा. गणेश चंदनशिवेसंयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचा इतिहास शाहिरांच्या योगदानाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. या लढ्याला आपल्या पोवाड्यांनी आणि बुलंद आवाजाने जनआंदोलनाचे स्वरूप देणाऱ्या शाहीर अमर शेख यांचे स्थान त्यात अनन्यसाधारण आहे. समाजातील विषमता, शोषण आणि मराठी अस्मिता यांवर निर्भीड भाष्य करणाऱ्या अमर शेख यांच्या साहित्याचे आज त्यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त नव्याने स्मरण होणे आवश्यक आहे...शाहीर अमर शेख, शाहीर अण्णा भाऊ साठे आणि शाहीर द. ना. गवाणकर यांनी साम्यवादी तत्त्वज्ञान शाहिरीद्वारे रुजवितानाच संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात उडी घेतली. संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ हा मराठी जनतेच्या अस्मितेचा हुंकार होता. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ ही एकमेव अशी चळवळ आहे जिथे सारे पक्ष एकत्र येऊन, आपले मतभेद विसरून सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात एकजुटीने लढले. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात विचारवंतांबरोबर शाहीरही अग्रणी होते. किंबहुना सर्वसामान्य जनतेला या चळवळीत सामावून घेण्याचे महत्त्वाचे कार्य शाहिरांच्या पोवाड्यांनी केले. हे शाहीर केवळ शाहीर नव्हते; तर तत्कालीन राजकीय आणि सामाजिक स्थितीचे भाष्यकारही होते. ते या लढ्यातील बिनीचे शिलेदार होते. कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे, आचार्य अत्रे, सेनापती बापट, एस. एम. जोशी, प्रबोधनकार ठाकरे, दादासाहेब गायकवाड यांसारख्या नेत्यांचे विचार जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात शाहिरांनी जागल्याची भूमिका पार पाडली. ‘जाग मराठा आम जमाना बदलेगा’ अशी डरकाळी फोडणाऱ्या शाहिरांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा तेवत ठेवला. पोवाड्यांच्या, लोकगीतांच्या जोडीला अकलेची गोष्ट, निवडणुकीत घोटाळे, बेकायदेशीर, माझी मुंबई, शेटजीचे इलेक्शन असे कितीतरी नवे तमाशे त्या काळात अमरकला पथकाच्या माध्यमातून सर्वत्र गाजत होते. त्यातलेच अग्रणी नाव म्हणजे, शाहीर अमर शेख होय.जय महाराष्ट्र संयुक्त महाराष्ट्राच्या गाऊ गाना। गाऊ उंचावूनी माना। घेऊ तानावर ताना।।.Latest Marathi News Live Update : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....यांसारख्या कवनांनी सभेतील वातावरणच बदलून जाई. शाहीर अण्णा भाऊ साठे, द. ना. गवाणकर आणि अमर शेख यांच्यावर साम्यवादाचा विलक्षण पगडा होता. अमर शेख, अण्णा भाऊ साठे आणि गवाणकरांचे अखंड महाराष्ट्राचे स्वप्न अद्याप पूर्ण झालेले नाही. आजही महाराष्ट्र-कर्नाटकची सीमा धुमसते आहे.२० ऑक्टोबर १९१६ रोजी बार्शीमध्ये मुनेरबी यांच्या पोटी अमर शेख यांचा जन्म झाला. त्यांनी अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत दुसऱ्याच्या शेतात काबाडकष्ट करून मुलाला वाढविले. आपल्या मुलाचे नाव त्यांनी मेहबूब असे ठेवले. मुनेरबी लौकिकार्थाने शाळेची पायरी चढलेल्या नव्हत्या; परंतु परिस्थितीच्या बिकट वळणवाटेवर जगाच्या पाठशाळेने त्यांनी स्वतःला जणू काही उच्चशिक्षित बनविले होते. सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी ही ‘भगवंताची बार्शी’ या नावाने प्रसिद्ध होती.पूजा-अर्चा, भजन, कीर्तन, आरत्या तेथील मंदिरात निनादात होत्या. तिथे सादर होणाऱ्या कीर्तनाचा ढंग मुनेरबी यांनी पाहिला होता. मराठी मातीचे वैभव हीच संतांची भाषा मुनेरबी यांच्या कानात दुमदुमत होती. मराठी माणूस आपल्या कपाळी मातीचा बुक्का लावून धन्य झाला होता. हे मुनेरबी यांनी जवळून अनुभवले होते. त्यामुळेच की काय, मुनेरबी मराठी माणसांत मिसळून वारकऱ्यांच्या दिंडीतही सहभागी होऊ लागल्या. वारकरी परंपरेत वारी निघाली असता त्यात धर्माचा वावर नसतो. धर्म हाच मानवधर्म याची अनुभूती मुनेरबी यांना वारीमध्ये आली आणि म्हणूनच टाळ-मृदुंगाच्या आवाजात त्यांच्या मनाची तार जुळायला लागली. आजूबाजूच्या आयाबायांना, श्रद्धावंतांना पंढरीच्या वाटेवर शब्दांचे फुले वेचीत जाणाऱ्यांना त्या पांडुरंगाचे महत्त्व सांगत होत्या.टाळ मृदुंगाचा आवाज येतो माझ्या कानी।या ग या सयांनो दिंडी आली गावराणी॥अशा प्रकारचे दिंडीतील एकमुखाने केलेले गजर सभोवताली दुमदुमत असत. खळ्यावरची मळणी, रानातील निंदणी, झोक्यावरची गाणी, जात्यावरच्या ओव्या आणि जानपद गीतांची मांडणी मुनेरबी यांना चांगल्या प्रकारे अवगत असल्याने आपसूकच त्यांच्या मुखातून जानपद गीतांचे शब्द निघायचे. त्या म्हणायच्या...अगं लग्नाच्या दिशी, बामण बोलतो मंगळ।काय सांगू सये, जन्म लेकीचा वंगाळ।।वाटेवरचं शेत, चिमण्या बाबांचं माहेरआम्ही जातीचे कुणबी, केल्या गोफणी तयार...।.याच संस्काराचे बाळकडू अमर शेख यांना आपल्या आईकडून मिळाले. तेच संस्कार महाराष्ट्राच्या मराठी अस्मितेसाठी उदयाला आलेल्या या खंद्या शाहिराला उपयोगी पडले.शाहीर अमर शेख हे पंचक्रोशीत मेहबूब शेख या नावाने ओळखले जायचे. हलाखीच्या परिस्थितीचा सामना करत अनेक प्रकारची कामे अमर शेख यांनी केली. त्यात हमाली करणे व त्यातून मिळालेला पैसा आईच्या हातात देणे, हाच काय तो एक विचार त्यांच्या मनात घुटमळत असायचा; परंतु हमालीतून फारशी मिळकत मिळत नाही म्हणून हॉटेलातील कामेही शाहिरांनी स्वीकारली. त्यातही दोन आणे पदरी पडत नाहीत म्हणून गिरणीसमोर उभे राहून पिशव्या विकायला सुरुवात केली. ट्रकवर क्लिनर म्हणूनही काम केले. जेमतेम सातवी शिकलेल्या अमर शेख यांनी आपल्या जगण्याच्या अनुभवातून आणि मिळालेल्या सहवासातून कामगारांच्या अस्तित्वाच्या लढ्यात उडी घेतली. कवितेची सिद्धी प्राप्त असल्याने अमर शेखांच्या तोंडून आपसूकच मोत्यासारखे शब्द ओघळू लागले.फडकत हर्षभरे गगनात, तिरंगा ध्वज हा अभिमानाने...डुलत-डोलत वैभवाने‘शेतकऱ्यांनो, या रे! घ्या एकीची हाती मशाल।कामगारांनो, या रे! उधळा वरती रक्तगुलाल।।तुम्ही उभारून जग हे अवघे,राहावयास घरटे न मिळे।तुम्ही पुरवता अन्न-वस्त्रपरि, तुम्हास नाही पुरते।।तुम्ही काढिले कष्ट, पोसले दुष्ट,न्याय कुठला रे?पोसलीत का बांडगुळे ही, लाथा खाण्यासाठी?नाही हो जगण्यात राम, रडगाणे गाण्यासाठी।आज उठा, उंचावून माना, नवीन गाणे गा रे!’अमर शेखांच्या घराण्यात एकूणच मराठी अस्मितेच्या अस्तित्वासाठी प्रगल्भ आणि प्रतिभासंपन्न व्यक्ती उदयाला आल्या. तसे पाहिले तर त्यांच्या मातोश्री मुनेरबी या कवयित्री; तर स्वतः अमर शेख हे महाराष्ट्रातील मराठी भाषेचे भाष्यकार कवी होते. त्यांची कन्या मल्लिका अमर शेख कवयित्री; तर त्यांचे जावई नामदेव ढसाळ हे व्यवस्थेवर प्रहार करणारे आणि तटस्थ भूमिका घेणारे एक विद्रोही कवी होते. अमर शेख यांच्या कन्या प्रेरणा बर्वे या कलाक्षेत्राशी निगडित आहेत. त्यांचे पती अनिल बर्वे हे प्रसिद्ध नाटककार म्हणून नावारूपाला आलेले कलावंत आहेत. असा हा अपूर्व संगम अमर शेख यांच्या जीवनात दिसतो. मराठी मातीशी नाळ घट्ट करणारा हा अमराठी शाहीर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श डोळ्यापुढे ठेवून रयतेसाठी केलेले राजकारण, समाजकारण आणि अर्थकारण या त्रिसूत्रीच्या माध्यमातून ताठ मानेने महाराजांचा मराठी बाणा समाजापुढे आपल्या पोवाड्यातील रचनेतून आणतो. अमर शेखांचे वैशिष्ट्ये हे, की ते अखंड काळाचा आणि त्या काळातील समाजमनाचा, समाजस्थितीचा, समाजजीवनाचा विचार करणारे होते. म्हणूनच त्यांच्या पोवाड्यातून दुभंगलेल्या समाजमनाचे चित्र उमटते ते असे...आज समाज शोभा बनून पुढे यावा,तो साडेतीन कोटीत सामावला जावा।त्याने शिवबा सर्ज्याचा कित्ता आज गिरवावा, सत्तेचा नांगर जरबेत त्याने चालवावा।नफेबाज चोर त्याने सर्वदूर सारावा,अवघा समाज समृद्ध सुखी बनवावा।त्या थोर समाज शिवबाचा पोवाडा गावा,ही फक्त अमरअभिलाषा दुजी नाही भाषा।।एक ही आशा, शाहिराचा गोड हट्ट पुरवावा,जी जी जीऽऽऽमुळात संयुक्त महाराष्ट्राचे रान पेटविणारे शाहीर अमर शेख, शाहीर अण्णा भाऊ साठे आणि शाहीर द. ना. गवाणकर ही त्रिमूर्ती आजच्या तरुण पिढीला किती माहीत आहे, त्यांच्या कार्य-कर्तृत्वाचा वेध घेणारा लेख कोणत्या अभ्यासक्रमात आहे, असा सवाल विचारला जाऊ शकतो. शाहीर अमर शेख, अण्णा भाऊ आणि गवाणकर यांनी वीज अन् माईकशिवाय लाखालाखांच्या सभा, संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत ग्रामीण भागात आणि शहरी भागात गाजविल्या. ‘संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’ म्हणून मराठी भाषा एकीकरण समितीच्या नेत्यांच्या अगोदर शाहिरांचे डफ खणखणायचे...जनतेच्या सत्तेची ज्योत जागती।गर्जा संयुक्त महाराष्ट्र भारती।।गोव्याच्या फिरंग्याला चारूनी खडे।माय मराठी बोली चालली पुढे।।एक भाषकांची होय संगती।गर्जा संयुक्त महाराष्ट्र भारती।.नारायण आठवले, गोवा, ढसाळ आणि पत्रकारितेचा एक फ्लॅशबॅक.हे गीत नव्हे; तर साक्षात शब्दाचे निखारे शाहीर अमर शेख यांच्या तोंडून आपसूकच निघायचे. अमर शेख एक तटस्थ भूमिका घेणारे शाहीर म्हणून प्रसिद्ध होते. त्यांना संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात इतर अनेक शाहिरांची साथ मिळाली. शाहीर चंदू भरडकर, शाहीर कृष्णकांत जाधव, शाहीर जैनू शेख चाँद, शाहीर केशर जैनू चाँद, शाहीर आत्माराम पाटील, शाहीर इंद्रायणी पाटील, शाहीर जंगम स्वामी या आणि अशा कित्येक प्रतिभासंपन्न कलावंतांचे योगदान संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत दिसते. संयुक्त महाराष्ट्र व्हावा म्हणून शाहीर आत्माराम पाटलांनी मोठ्या ताकदीने ‘संयुक्त महाराष्ट्राचा गोंधळ’ या शीर्षकाचे गीत तेवढ्याच ताकदीने गायलेले दिसते. तेवढ्याच ताकदीने अमर शेख आणि अण्णा भाऊ साठे यांनी आत्माराम पाटील यांच्या साथीने तत्कालीन सरकारला धडकी भरवणाऱ्या गोंधळाने जाब विचारलेला आहे. तो असा....संयुक्त महाराष्ट्र उगवतोय माझ्या सरकारा। खुशाल कोंबडं झाकून घरा।।हे द्विभाषिकाचा दुतोंडी कावा।उडतोय माझा डोळा डावा।।साडेतीन कोट सिंहाचा छावा।पकडाया मांडलाय पिंजरा नवा।।वळिखलं आम्ही जवाच्या तवा।शाहिरी साद गेली गावो गावा।।हे भलेबेल्लारी बेळगांव। पंढरी पारगाव। बोरी उंबरगाव। राहुरी जळगाव। सिन्नरी ठाणगांव। परभणी नांदगाव। वन्हाडी वडगांव शिरीचा बस्तार। भंडारा चांदा।सातारा सांगली। कारवार डांग। अन् मुंबई माऊली।।हे उठ, माझ्या शाळांच्या शाळकरा। शाळकरा।संग घे शेतकरी कामगारा।।आर उठाए शेतकरी कामकरी, शाळकरी माळकरी,दर्याचं सारंग।वल्हकरी डोलकरी, जंगलाचं रार्ज,रानकोळी मोलकरी।।आगरी भंडारी, कुंभार लोहार, ब्राम्हण नि सुतार।कॉलेजचं कुमार, उठा इतिहास राखून धरा,खुशाल कोंबडं झाकून धरा।।अशा प्रकारचे निर्भीडपणे भाष्य ते आपल्या रचनांमधून करू लागले. शाहिरी पोवाडा, मुक्तनाट्य, कलापथके यांच्या माध्यमातून त्या काळात ही शाहिरांची फळी उदयाला आली. मुंबईसह महाराष्ट्र मराठी एकभाषिक राज्य झाले पाहिजे. त्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील नेत्यांसमवेत शाहिरांनाही सलाम करावासा वाटतो. दिल्लीसारख्या ठिकाणी जाऊन हजारोंच्या दर्शकांसमोर शाहिरांनी दिल्लीच्या तख्ताला धडक दिली. त्या काळी एकच शाहिरी डरकाळी ऐकायला आली, ती अशी...जागा मराठा आम जमाना बदलेगा।उठा है जो तुफान वो आखिर।।बम्बई लेकर दम लेगा।आयेगी मुश्किले हजारो।।पर हम भी लाचार नहीं।दो कवडी के मोल मराठा, बिकने को तयार नही।।.महाराष्ट्राची ही गगनभेदी हाक घेऊन दोन वेळा दिल्लीस गेलेल्या महाराष्ट्राच्या जनतेच्या प्रचंड जनसमुदायासमोर या गीताने दिल्लीच्या तख्तालाही हलवून सोडले. असे शाहीर अमर शेख एखाद्या चौरंगी चिऱ्यासारख्या मराठी भाषेच्या अस्मितेसाठी सर्वत्र परिचित होते. अमर शेख हे फक्त एक कम्युनिस्ट नव्हते; तर त्यासाठी त्यांनी स्वतःला अनेक रूपांत परावर्तित केले होते. जसे की, त्यांच्या कथा, त्यांचे काव्य, त्यांच्या रचना, त्यांचे पोवाडे, त्यांचे मित्र या सर्वच बाबींवर शाहिरांचा संचार होता. शाहीर अमर शेखांना त्या काळात मित्रही तसे लाभले. प्रबोधनकार ठाकरेंचा आशीर्वाद, बाळासाहेब ठाकरेंचा सहवास, कॉम्रेड बलराज सहानींची मैत्री ही शाहीर अमर शेखांची खरी संपत्ती म्हणवी लागेल. स्वरसम्राज्ञी लता मंगेशकर, कल्याणजी, शाहीर साबळे, शिल्पकार बाळ चव्हाण, मिसेस पाब्लो नेरुदा, जाँ निसार अख्तर, भालजी पेंढारकर, राजेंद्र प्रसाद, सोहराब मोदी, कर्मवीर भाऊराव पाटील, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन या आणि अशा सर्वच क्षेत्रांतील मान्यवरांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहवास शाहीर अमर शेख यांना लाभला. ‘महात्मा जोतिबा फुले’ आणि ‘प्रपंच’ या चित्रपटांसाठी शाहिरांना राष्ट्रीय पुरस्कारसुद्धा प्राप्त झाले. अशा या मराठी भाषेच्या भाष्यकाराची साहित्य संपदा काळाच्या ओघात नव्या पिढीसमोर आलेली दिसत नाही, याची मला खंत वाटते. अशा या महान साहित्यिक कलावंत शाहिराला साहित्याच्या मुख्य धारेपासून उपेक्षित ठेवण्यात आल्याचे आढळून येते. संत तुकारामांच्या अभंगांपासून कबिराच्या दोह्यापर्यंत जे जे लोकप्रिय आहेत ते ते प्रचारकी थाटाचे ठरवून त्यांची उपेक्षा साहित्यमार्तंडांनी केलेली दिसते. या उपेक्षेतून शाहीर अमर शेखसुद्धा सुटलेले नाहीत, हे मात्र त्रिकालवादी सत्य आहे. अशा प्रतिभावंत शाहीर अमर शेखांचा मराठी भाषेसाठी हुंकार देत असताना आणि खेडोपाडी मराठी भाषेचा जागर करत असताना २९ ऑगस्ट १९६९ रोजी इंदापूरमध्ये अपघाती मृत्यू झाला.अशा महान शाहिराला माझा शाहिरी सलाम!ganesh.chandan20@gmail.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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