Premium|Study Room : अमरनाथ यात्रेवरील हल्ला; दहशतवाद, सुरक्षा आणि काश्मीरच्या भवितव्याचा वेध

गौरव बाळेजम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवादी हिंसाचाराच्या घटनांनी पुन्हा एकदा देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. विशेषतः वार्षिक अमरनाथ यात्रेच्या काळात भाविकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अलिकडच्या काळात घडलेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या घटनेमुळे या भागातील सुरक्षेचे वातावरण अत्यंत संवेदनशील बनले आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वृत्तपत्रांमधील अहवालानुसार, गेल्या काही महिन्यांत लष्कर आणि दहशतवाद्यांमधील चकमकींचे प्रमाण वाढले आहे. गृह मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालानुसार, ऑगस्ट २०१९ मध्ये कलम ३७० रद्दबातल झाल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यातील स्थानिक दहशतवादी भरतीमध्ये घट झाली असली, तरी जम्मू आणि पीर पंजालच्या दक्षिणेकडील भागात घुसखोरीच्या घटनांमध्ये वाढ नोंदवली गेली आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील शांतता प्रक्रियेला बाधा आणण्यासाठी दहशतवादी संघटनांकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. अमरनाथ यात्रा ही केवळ धार्मिक महत्त्वाची नसून या प्रदेशातील धार्मिक सलोखा आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेसाठीही अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळे या यात्रेला लक्ष्य करून दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे..Amravati: उत्पन्न दाखले, प्रमाणपत्रांसाठी नागरिक घायकुतीला ; सेतू केंद्रांवर गर्दीचा उच्चांक; सर्व्हर डाउन, तलाठ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे कामांचा खोळंबा.अमरनाथ यात्रेदरम्यान घडलेल्या या ताज्या घटनेमध्ये दहशतवाद्यांनी भाविकांच्या वाहनांना किंवा सुरक्षारक्षकांच्या तुकडीला लक्ष्य केले. या हल्ल्यामध्ये काही निष्पाप भाविक आणि सुरक्षारक्षक जखमी झाले, तर काही जणांना आपला जीव गमवावा लागला. घटनेची माहिती मिळताच सुरक्षा दलांनी संपूर्ण परिसराला वेढा घालून शोधमोहीम तीव्र केली. दळणवळणाची साधने आणि दुर्गम पर्वतीय रस्ते यांमुळे बचाव कार्यात सुरुवातीला काही अडचणी आल्या. तरीही आपत्कालीन यंत्रणांनी तात्काळ घटनास्थळी पोहोचून जखमींना वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून दिली. या घटनेनंतर संपूर्ण यात्रेच्या मार्गावरील सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली आहे.या दुर्घटनेनंतर केंद्र सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाने तातडीने उच्चस्तरीय बैठकांचे आयोजन करून सुरक्षेचा आढावा घेतला. यात्रेकरूंच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त लष्करी तुकड्या, निमलष्करी दले आणि स्थानिक पोलिसांचा ताफा तैनात करण्यात आला आहे. 'ऑपरेशन सद्भावना' आणि 'ऑपरेशन ऑल आऊट' यांसारख्या मोहिमांच्या माध्यमातून सुरक्षा दलांनी सीमावर्ती भागात गस्त वाढवली आहे. केंद्र सरकारने अमरनाथ यात्रेकरूंसाठी रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन प्रणाली लागू केली असून, त्याद्वारे प्रत्येक भाविकाच्या आणि वाहनाच्या हालचालींवर रिअल-टाइम पाळत ठेवली जात आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून संपूर्ण यात्रेच्या मार्गावर ड्रोनद्वारे आणि इतर उपकरणांच्या साहाय्याने पाळत ठेवली जात आहे. प्रत्येक वाहनाची आणि भाविकाची सखोल तपासणी केली जात आहे. प्रशासनाने भाविकांना घाबरून न जाता अधिकृत सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. यात्रेकरूंची सुरक्षा हीच पहिली प्राथमिकता असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे..जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवादाच्या स्वरूपात गेल्या काही वर्षांत मोठा बदल झाला आहे. पूर्वी काश्मीर खोऱ्यापुरता मर्यादित असलेला हा हिंसाचार आता राजौरी, पूंछ आणि कथुआ यांसारख्या जम्मूच्या शांत भागातही पसरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या नव्या धोरणाला सुरक्षेच्या भाषेत 'हायब्रिड वॉरफेअर' आणि 'हायब्रिड टेररिझम' म्हटले जाते, ज्यामध्ये अप्रत्यक्ष आणि ओळख न उघडणारे घटक वापरले जातात. दुर्गम आणि घनदाट जंगलांचा फायदा घेऊन दहशतवादी छुपे हल्ले करत आहेत. सीमापार दडलेल्या संघटनांकडून या दहशतवाद्यांना शस्त्रास्त्रे आणि आर्थिक मदत पुरवली जात असल्याचा संशय सुरक्षा दलांनी व्यक्त केला आहे. या समस्येला तोंड देण्यासाठी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने अवैध आर्थिक रसद रोखण्यासाठी अनेक कारवाया केल्या आहेत. स्थानिक तरुणांना भरकटवून दहशतवादाकडे आकर्षित करण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. मात्र, सुरक्षा दलांच्या सतर्कतेमुळे अनेक मोठे कट वेळेत उधळून लावण्यात यश आले आहे.अमरनाथ यात्रेवरील या हल्ल्याचा परिणाम स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर आणि पर्यटनावरही होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यात्रेच्या माध्यमातून स्थानिक व्यापारी, व्यावसायिक आणि कामगारांना मोठा रोजगार मिळतो. आर्थिक आणि पर्यटन मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, दरवर्षी अमरनाथ यात्रेदरम्यान कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक उलाढाल होते आणि हजारो स्थानिक कुटुंबांना यातून उपजीविकेचे साधन मिळते. अशा घटनांमुळे पर्यटकांच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण होते, ज्यामुळे स्थानिक लोकांच्या उपजीविकेवर विपरीत परिणाम होतो. असे असले तरी, सुरक्षेची खात्री मिळाल्यानंतर भाविकांचा उत्साह कायम असल्याचे दिसून येत आहे. स्थानिक नागरिकांनीही या हल्ल्याचा निषेध नोंदवला असून यात्रेकरूंना सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे..जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पूर्ण शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी दीर्घकालीन आणि सर्वसमावेशक धोरणाची गरज आहे. केवळ लष्करी कारवाई पुरेशी नसून सीमापार होणारी घुसखोरी पूर्णपणे रोखणे, दहशतवाद्यांचे जाळे उद्ध्वस्त करणे आणि 'प्रधानमंत्री विकास पॅकेज'च्या माध्यमातून स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करून त्यांचा विश्वास संपादन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अमरनाथ यात्रेसारख्या महत्त्वाच्या उपक्रमांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि 'मल्टी-अजन्सी सेंटर'द्वारे गुप्तचर यंत्रणांचा वापर वाढवणे गरजेचे आहे. या आव्हानात्मक परिस्थितीत सर्व यंत्रणांचा समन्वय आणि नागरिकांचे सहकार्यच या प्रदेशात स्थायी शांतता प्रस्थापित करण्यास मदत करू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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