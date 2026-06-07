Premium|Hormuz Strait Crisis : होर्मुझ संकटामुळे जागतिक तेलपुरवठा धोक्यात; भारताची वाढती चिंता

हर्ष काबरा - saptrang@esakal.comअमेरिका-इराण युद्धामुळे जागतिक इंधन पुरवठा चक्रव्यूहात अडकलाय. होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील इराणचा वरचश्मा झुगारण्यासाठी आखाती देश युद्धपातळीवर नवे मार्ग उभारत आहेत. नव्या तेलवाहिन्या आणि रेल्वे जाळ्यांसारख्या वाहतूक पर्यायांवर अब्जावधी डॉलर खर्च करत आहेत. मात्र हे उपाय कायमस्वरूपी तोडगा ठरतील की केवळ तात्पुरता दिलासा, हा खरा प्रश्न आहे.भारताची वाढती चिंतासध्या सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि इराक-तुर्की दुव्यामार्फत दररोज कमाल ७० लाख बॅरल तेल निर्यात करता येते, जे युद्धपूर्व निर्यातीच्या सुमारे एकतृतीयांश आहे. २०२७ मध्ये फुजैरापर्यंत जाणारी संयुक्त अरब अमिरातीची दुसरी तेलवाहिनी कार्यान्वित झाल्यानंतर ही क्षमता ८० लाख बॅरलपेक्षा अधिक होऊ शकते. तरीही, होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या नेहमीच्या वाहतुकीच्या तुलनेत ही पर्यायी क्षमता केवळ सुमारे १३ टक्केच आहे. इराक, कुवेत आणि कतारसारख्या प्रमुख तेल उत्पादकांकडे अद्याप व्यवहार्य पर्याय नाहीत. त्यामुळे हे नवे मार्ग पर्यायापेक्षा तात्पुरती व्यवस्था ठरण्याची अधिक शक्यता आहे. या मर्यादांमुळे दीर्घकाळात भारतासाठीही वाढीव वाहतूक खर्च, कालावधी आणि पुरवठा अस्थिरतेचा धोका कायम राहतो. अमेरिका खंडातून येणाऱ्या तेलवाहू जहाजांना भारतात पोहोचण्यासाठी २५ ते ४५ दिवस लागतात, तर आखाती देशांतून हा प्रवास अवघ्या ५ ते ७ दिवसांत पूर्ण होतो. ऊर्जा किमती वाढल्यास भारताच्या चालू खात्यातील तूट वाढू शकते, महागाईला चालना मिळू शकते आणि तेलशुद्धीकरण उद्योगाच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो. शिवाय, पर्यायी तेलवाहिन्या आणि निर्यात केंद्रेही प्रादेशिक संघर्षांमध्ये सामरिक लक्ष्य ठरण्याचा धोका नाकारता येत नाही.अमेरिका-इराण युद्ध एका विसंगत नाट्याप्रमाणे लांबत चालले आहे. अमेरिकेचे लहरी अध्यक्ष आणि इराणचे धार्मिक हुकूमशहा अशा पेचात अडकले आहेत की, दोघांनाही माघार घ्यायची नाही; पण संघर्ष अधिक काळ ताणून धरण्याचीही इच्छा नाही. त्यांच्या अहंकाराची आणि थिल्लर दाव्यांची किंमत मात्र संपूर्ण जगाला मोजावी लागत आहे. इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे अब्जावधी लोक होरपळत आहेत. होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील आंतरराष्ट्रीय अवलंबित्व सर्वश्रुत असताना, अशी वेळ येईल याचा अंदाज कोणालाच कसा आला नाही, हाच मोठा प्रश्न आहे. दुसरीकडे, आपल्या अथांग वाळवंटाला मानवी जिद्दीच्या जोरावर आधुनिकतेच्या नंदनवनात बदलणारे आखाती देश याबाबत इतके निष्क्रिय का, असा सवालही उपस्थित होत आहे. तथापि उशिरा का होईना, आखाती देश हातावर हात धरून बसलेले नाहीत. पर्शियन आखाताच्या उपग्रहातून घेतलेल्या छायाचित्रांमध्ये किनारपट्टीजवळ शेकडो लहान ठिपके जमा झाल्याचे दिसते. हे प्रत्यक्षात नांगर टाकून उभे असलेले अजस्त्र तेलवाहू टँकर आहेत. आखाती देशांसाठी हे तरंगती साठवण केंद्रे बनले आहेत. जमिनीवरील साठवण क्षमता कमाल मर्यादेपर्यंत ताणली गेल्याने, उत्पादकांना तेलाचा वाढता साठा समुद्रातच तरंगता ठेवण्याची हतबलता ओढवली आहे.गेल्या तेरा आठवड्यांहून अधिक काळ होर्मुझ सामुद्रधुनीतील जहाजवाहतूक विस्कळित असली, तरी खनिज तेलाच्या विहिरी दीर्घकाळ बंद ठेवणे जोखमीचे आहे. भूगर्भातील तेलाचे साठे नैसर्गिक दाबाखाली असतात, जो तेलाला विहिरीच्या मुखाकडे ढकलतो. या दाबाचे संतुलन बिघडल्यावर विहिरींची उत्पादन क्षमता कायमची घटण्याचा धोका असतो. या संघर्षापूर्वी आखाती देश रोज सुमारे दोन कोटी बॅरल तेलाची वाहतूक करत होते. त्यावरून सध्याच्या कोंडीने जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याला किती मोठा धक्का दिला आहे, याची कल्पना येते. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या मते, ही परिस्थिती १९७३च्या ऐतिहासिक तेल संकटापेक्षाही भीषण आहे. तेल आणि वायूची निर्यात हाच आखाती राजेशाहींच्या वैभवाचा आधार आहे. ही अनिश्चितता त्यांना परवडणारी नाही. म्हणूनच होर्मुझवर असलेला इराणचा वरचश्मा आणि दबाव झुगारून देण्यासाठी हे देश पर्यायी वाहतूक मार्ग उभारण्याच्या दिशेने युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहेत. .पर्यायांचा विचारसंयुक्त अरब अमिरातीने पश्चिमेकडील हब्शान भागातून पूर्वेकडील फुजैराह या बंदर शहरापर्यंत तेल पोहोचवण्यासाठी नवीन तेलवाहिनीला मंजुरी दिली आहे. ओमानच्या आखाती किनाऱ्यावर संपणाऱ्या या वाहिनीमुळे अमिरातीला होर्मुझला बगल देत तेलाची निर्यात करणे शक्य होईल. अर्थात, फुजैराह शहरही पूर्णपणे सुरक्षित नाही; इराणने या शहरावर अनेकदा ड्रोनद्वारे हल्ले चढवले आहेत. युएई २०१२पासून याच मार्गावर ३७० किलोमीटर लांबीची तेलवाहिनी चालवत असून, त्यातून रोज १८ लाख बॅरल तेल वाहून नेले जाते. आता प्रस्तावित वाहिनी याच मार्गाला समांतर धावेल, ज्यामुळे रोजची वहन क्षमता थेट ३६ लाख बॅरलपर्यंत मजल मारेल. याचे काम २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.होर्मुझ सामुद्रधुनीला असलेल्या इराणी धोक्याचा विचार करून संयुक्त अरब अमिरातीने २०१२मध्ये पर्यायी तेलवाहिनी उभारली. दोन्ही देशांतील संबंध अनेक वर्षांपासून तणावपूर्ण आहेत. पर्शियन आखातातील तुन्ब बेटे आणि अबू मुसा बेटावर १९७१पासून इराणचा ताबा असून, या प्रदेशांवर अमिरातीचाही दावा आहे. त्यातच २०२०मध्ये इस्रायलला अधिकृत मान्यता देणारे पहिले आखाती राष्ट्र बनल्यानंतर अमिराती आणि इराणमधील दुरावा आणखी वाढला.इराण-इराक युद्धादरम्यान होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या सौदी तेलवाहू जहाजांवर हल्ले होत असल्याने सौदी अरेबियानेही १९८०च्या दशकातच ‘पेट्रोलाइन’ तेलवाहिनी उभारण्यास सुरुवात केली होती. ही सुमारे १,२०० किलोमीटर लांबीची ‘पूर्व-पश्चिम तेलवाहिनी’ देशाच्या पूर्वेकडील अब्कैक येथील तेलप्रक्रिया केंद्राला लाल समुद्रावरील यानबू बंदराशी जोडते. या दुहेरी तेलवाहिनीची दररोज ७० लाख बॅरल तेल वाहून नेण्याची क्षमता आहे. मात्र यानबू बंदराची मर्यादित क्षमता आणि देशांतर्गत तेलाची मोठी मागणी यांमुळे प्रत्यक्ष निर्यात सध्या दररोज ५० लाख बॅरलहून कमी आहे.लाल समुद्रामार्गे होणाऱ्या निर्यातीसमोरही आव्हाने आहेत. आशियाकडे जाणाऱ्या सर्वांत जलद मार्गासाठी तेलवाहू जहाजांना येमेनजवळील बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनीतून जावे लागते. या सामुद्रधुनीत इराणचा पाठिंबा असलेले येमेनमधील हुती बंडखोर वारंवार जहाजांवर हल्ले करतात. त्यामुळे अधिक सुरक्षित पर्याय म्हणून सुएझ कालवा टाळल्यास जहाजांना आफ्रिका खंडाला वळसा घालून हिंदी महासागरमार्गे आशियात पोहोचावे लागते. या लांबच्या प्रवासासाठी अधिक इंधन, मनुष्यबळ आणि विमा खर्च करावा लागतो. प्रत्येक जहाजामागे सुमारे ११.६४ लाख डॉलर अतिरिक्त खर्च येतो..पुढची वाटचालसंयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियाचे हे पर्यायी मार्ग पर्शियन आखातातील अडथळ्यांची पूर्णपणे भरपाई करू शकत नाहीत. शिवाय ते धोकामुक्तही नाहीत. समुद्रमार्ग उपलब्ध नसलेल्या आखाती देशांवर त्याचे परिणाम अधिक गंभीर ठरू शकतात. कुवेत, बहरीन आणि कतार यांना शेजारी देशांमधून नव्या तेलवाहिन्या उभारण्यासाठी गुंतागुंतीच्या राजकीय वाटाघाटी कराव्या लागतील. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार अशा पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी किमान तीन ते चार वर्षे लागतील. त्यातही प्रचंड कर्जबाजारी असलेल्या बहरीनला मोठ्या गुंतवणुकीचा खर्च पेलणे कठीण जाईल.इराककडे १९७०च्या दशकात उभारलेली जुनी तेलवाहिनी आहे. या वाहिनीद्वारे देशाच्या उत्तरेकडील तेल भूमध्य समुद्रावरील तुर्कस्तानच्या जेहान बंदरापर्यंत पोहोचवले जाते. मात्र आता तिची अवस्था इतकी जीर्ण झाली आहे की, मूळ क्षमता दररोज १५ लाख बॅरल असतानाही सध्या तिच्यातून केवळ अडीच लाख बॅरल तेलाची वाहतूक होते. युद्धापूर्वी इराक पर्शियन आखातामार्गे दररोज ३४ लाख बॅरल तेलाची निर्यात करत होता.या पार्श्वभूमीवर बगदादने बसरा-अकाबा या महत्त्वाकांक्षी तेलवाहिनी प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. या प्रकल्पाद्वारे देशाच्या दक्षिणेकडील तेल जॉर्डनमधील लाल समुद्रावरील अकाबा बंदरापर्यंत नेण्याची योजना आहे. पुढील टप्प्यात या वाहिनीच्या शाखा तुर्कस्तान आणि सीरियातील भूमध्य समुद्रकिनाऱ्यावरील बंदरांपर्यंत विस्तारण्याची शक्यता आहे. मात्र, अंदाजानुसार या मार्गातून नियोजित २५ लाख बॅरल तेल प्रतिदिन वाहू लागण्यासाठी अजून अनेक वर्षे लागण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत इराकने रस्तेमार्गाचा आधार घेतला आहे. ठरावीक दिवशी तेलाने भरलेले ४०० हून अधिक ट्रक सीरियातील भूमध्य समुद्रकिनाऱ्यावरील बनियास बंदराकडे रवाना होतात. यासाठी सीरिया मार्गवापर आणि हाताळणी शुल्क आकारते. दीर्घ यादवी युद्धानंतर आर्थिक पुनर्बांधणीच्या टप्प्यात असलेल्या सीरियासाठी हा उत्पन्नाचा स्वागतार्ह स्रोत ठरत आहे.युद्ध सुरू झाल्यापासून सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांनी आखात किनाऱ्यावरील संवेदनशील मालसाठा सुरक्षित भागात हलवण्यासाठी मालवाहू रेल्वेचा वापर वाढवला आहे. सहा आखाती देशांना रेल्वेमार्गाने जोडणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प २०३०पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. हे मार्ग प्रामुख्याने औद्योगिक मालाच्या वाहतुकीसाठी उभारले जात असले, तरी त्यांचा वापर तेल निर्यातीसाठीही करता येऊ शकतो.होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आखाती देश करत असलेले प्रयत्न भारताच्या हिताचे आहेत, कारण त्यामुळे होर्मुझमधील अडथळ्यांचा सामना न करता भारताला सुरळीत तेलपुरवठा मिळू शकेल. या घडामोडी भारत-पश्चिम आशिया-युरोप आर्थिक मार्गिकेच्या उभारणीशीही सुसंगत आहेत. एप्रिल २०२५मध्ये या प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झाली असून, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, जॉर्डन आणि इस्राईल यांना रेल्वे, बंदरे आणि वाहिन्यांच्या जाळ्याद्वारे जोडण्याची योजना आहे. याशिवाय, भारत ओमान ते गुजरात दरम्यान सुमारे दोन हजार किलोमीटर लांबीची आणि ४०,००० कोटी रुपयांची समुद्रतळावरील वायूवाहिनी उभारण्याचा प्रकल्पही पुढे नेत आहे.असे असले तरी या पर्यायी मार्गांच्या मर्यादा आहेत आणि त्यांचे परिणाम संमिश्र. रेल्वे आणि रस्तेमार्गे होणारी वाहतूक पूर्वीच्या निर्यातपातळीच्या जवळपासही पोहोचत नाही. शिवाय, हे पर्याय अधिक खर्चिक आहेत.पर्शियन आखातातील देशांना दीर्घकालीन दृष्टीने आपल्या निर्यात व्यवस्थेची मूलभूत पुनर्रचना अपरिहार्य असल्याची जाणीव झाली आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील जहाजवाहतूक पूर्ववत झाली तरी हा प्रदेश पूर्वस्थितीत परतेल, याबाबत तज्ज्ञ साशंक आहेत. आखातातील बहुतांश देशांकडे मोठ्या तेलवाहिन्या उभारण्यासाठी आवश्यक आर्थिक बळ मुबलक प्रमाणात आहे. मात्र या प्रकल्पांना प्रत्यक्षात आणण्याची राजकीय इच्छाशक्ती त्यांनी दाखवली, तरच भविष्यात त्यांच्या तेलनिर्यातीचे पर्याय अधिक वैविध्यपूर्ण होतील. तोपर्यंत पुरवठा स्रोतांचे वैविध्यीकरण, साठवण क्षमतेत वाढ आणि नवीन पायाभूत सुविधांचा विकास हेच भारताच्या ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी निर्णायक ठरेल..भारताची वाढती चिंतासध्या सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि इराक-तुर्की दुव्यामार्फत दररोज कमाल ७० लाख बॅरल तेल निर्यात करता येते, जे युद्धपूर्व निर्यातीच्या सुमारे एकतृतीयांश आहे. २०२७ मध्ये फुजैरापर्यंत जाणारी संयुक्त अरब अमिरातीची दुसरी तेलवाहिनी कार्यान्वित झाल्यानंतर ही क्षमता ८० लाख बॅरलपेक्षा अधिक होऊ शकते. तरीही, होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या नेहमीच्या वाहतुकीच्या तुलनेत ही पर्यायी क्षमता केवळ सुमारे १३ टक्केच आहे. इराक, कुवेत आणि कतारसारख्या प्रमुख तेल उत्पादकांकडे अद्याप व्यवहार्य पर्याय नाहीत. त्यामुळे हे नवे मार्ग पर्यायापेक्षा तात्पुरती व्यवस्था ठरण्याची अधिक शक्यता आहे. या मर्यादांमुळे दीर्घकाळात भारतासाठीही वाढीव वाहतूक खर्च, कालावधी आणि पुरवठा अस्थिरतेचा धोका कायम राहतो. अमेरिका खंडातून येणाऱ्या तेलवाहू जहाजांना भारतात पोहोचण्यासाठी २५ ते ४५ दिवस लागतात, तर आखाती देशांतून हा प्रवास अवघ्या ५ ते ७ दिवसांत पूर्ण होतो. ऊर्जा किमती वाढल्यास भारताच्या चालू खात्यातील तूट वाढू शकते, महागाईला चालना मिळू शकते आणि तेलशुद्धीकरण उद्योगाच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो. शिवाय, पर्यायी तेलवाहिन्या आणि निर्यात केंद्रेही प्रादेशिक संघर्षांमध्ये सामरिक लक्ष्य ठरण्याचा धोका नाकारता येत नाही.(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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