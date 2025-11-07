Premium| Annabhau Sathe journalism: अण्णा भाऊ साठे म्हणजे पत्रकारितेतील विस्मृतीत गेलेला स्तंभलेखक

अण्णा भाऊ कम्युनिस्ट चळवळीतून पुढे आले. त्यांचा वैचारिक पिंड तिथेच तयार झाला. त्यांच्या एकूणच साहित्याचे तत्त्वज्ञान मार्क्सवादी होते. त्या विचारांवर त्यांची नितांत श्रद्धा होती. पत्रकार म्हणून त्यांनी ‘लोकयुद्ध’, ‘मशाल’ आणि ‘युगांतर’मधून खूप सारे लेखन केले. त्यातील प्रत्येक लेखनातून त्यांच्या विचारांची दिशा स्पष्ट दिसते. ज्येष्ठ साहित्यिक आणि लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या आयुष्यातील लिखाणाची सुरुवात १९४६ मध्ये झाली होती, ती एक पत्रकार म्हणून. त्या काळात त्यांनी ‘लोकयुद्ध’मधून वार्ताहर म्हणून लिखाण सुरू केले होते. मुंबईतील लोकवस्त्यांमधील कष्टकरी, कामगार यांच्या असंख्य प्रश्नांवर त्यांनी प्रत्यक्ष फिरून मांडणी केली होती. कुलाबा परिसरातील नागरिकांच्या प्रश्नांवर त्यांनी वृत्तांकन केले होते. ते त्यांच्या पत्रकारितेतील पहिले वृत्तांकन होते. त्यापूर्वी त्यांनी माटुंगा लेबर कॅम्पमधील वस्तीत राहताना ‘मच्छराचा पोवाडा’ लिहिला होता. तेव्हा त्यांनी तो अनेक कामगारांपुढे गाऊन दाखविला. त्यानंतर त्यांच्या पोवाडालेखनाची सुरुवात झाली, असे म्हणता येईल. पुढे 'स्टॅलिनग्राडचा पोवाडा', 'नानकिन नगरचा पोवाडा' आदींचे लेखन त्यांनी केले..सुरुवातीला 'लोकयुद्ध'मधून अण्णांनी लिहिलेली दारूबंदीवरील कथा खूप गाजली होती. पुढे त्यांनी अभिनव प्रकाशनाच्या 'संग्रहालय' मासिकातून लेखन केले. याच अभिनव प्रकाशनाने अण्णा भाऊंची प्रसिद्ध 'फकिरा' कादंबरी प्रकाशित केली. त्या कादंबरीने त्यांची साहित्यविश्वात एक वेगळी ओळख झाली. १९५० दरम्यान लोकसाहित्य प्रकाशनाने प्रसिद्ध केलेली त्यांची वगनाट्ये 'नवे तमाशे' आणि 'शाहीर'ही गाजली होती. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या 'युगांतर'मधील १९५९ ते ६० या कालावधीत 'हवं ते लिहितो' हे सदर खूप गाजले होते. १९५९ ते ६० दरम्यान ते सुरू होते. अण्णा भाऊ साहित्यिक, नाटककार, लोकशाहीर म्हणून सर्वपरिचित असले तरी ते एक स्तंभलेखक होते. वार्ताहर म्हणून त्यांनी केलेले कार्य अजूनही नीट समोर आले नाही. .आपल्या सदरातून त्यांनी केवळ मुंबईतीलच प्रश्न नाही, तर भारतातील राजकीय, सामाजिक आदी घडामोडींवर परखडपणे मांडणी करून आपली मते मांडली. घाटकोपरमधील डोंगरकडा कोसळून झालेल्या कामगारांच्या मृत्यूचा वृत्तांत अथवा केरळात १९५७ मध्ये काँग्रेसचे सरकार गेल्यानंतर त्यांनी सुरू केलेल्या ‘मुक्ती समर’ या कार्यक्रमावरील अण्णा भाऊ यांचे एक पत्रकार अन् स्तंभलेखक म्हणून केलेले विश्लेषण अत्यंत मार्मिक आहे. केरळात आठ वर्षे सत्ता भोगूनही काँग्रेस आणि विरोधकांची सुरू असलेली कोल्हेकुई अन् नऊ वर्षांत केरळसारख्या राज्याला सात वेळा आर्थिक कोंडीत आणणाऱ्या काँग्रेसचा खूप चांगला समाचार त्यांनी आपल्या ‘हवं ते लिहितो’ सदरातून घेतला होता. ‘युगांतर’मधून त्यांनी केलेल्या अनेक प्रसिद्ध पुस्तकांचे परीक्षण हा विषयदेखील खूप दुर्लक्षित राहिला आहे. आपल्या सदराची भूमिका स्पष्ट करताना ते म्हणत, ‘‘मी ‘हवं ते लिहितो’ याचा अर्थ मला जे सत्य वाटतं, जे माझ्या ध्येयाशी जुळतं ते मी लिहितो. दुसरं मी लिहूच शकत नाही. कारण माझं ध्येय निश्चित झालं आहे. मी आणि माझा पिंड, मुंबईच्या झुंजार कामगारवर्गाने घडवला आहे. साचा सोडून मी आता साहित्याकडे वळलो आहे. म्हणजे मी माझ्या वर्गाशी, ध्येयाशी जे जुळेल ते लिहिणार हे आता क्रमप्राप्त आहे. जनतेच्या विराट आंदोलनात शिरून तिचा सर्वव्यापी संघर्ष अगदी जवळून पाहिला आहे. मुंबईच्या कामगारवर्गात जन्म घेऊन त्याच्या खांद्याला खांदा लावून लढण्याचं, एका फळीत उभं राहण्याचं थोर भाग्य मला लाभलं आहे. याबद्दल मी स्वतःला धन्य समजतो आणि हवं ते लिहितो. आता लिहिणं हा माझा धर्म आहे नि तेच माझं कर्मही झालं आहे.’’ .पुढे अण्णा भाऊ म्हणतात, ‘‘मी माझ्या महान जनतेचा उपमर्द होऊ नये याची काळजी घेऊन लिहितो. त्या जनतेच्या संघर्षावर माझा संपूर्ण भरवसा आहे. कारण ती जनता अमर आहे नि तिचा ध्वज अजय आहे. अशा जनतेविषयी लिहिणाऱ्यांनी जपून लिहावं, असा माझा आग्रह आहे. कोणीही अनुभूतीच्या नावाखाली जनतेला विद्रू नये. कारण अनुभूतीची उत्पत्तीसुद्धा जीवनातच होते. अनुभूतीत जीवन निर्माण करणं अशक्य आहे. तसा प्रयत्न करणाऱ्याला कदापिही यश येणार नाही. त्याच वेळी हेही विचारात घ्यायला हवं, की अनुभूतीने लिहितेवेळी ज्यांच्या विषयी लिहितो, त्यांच्याविषयी दृढ सहानुभूतीही हवी असते. नाहीतर तुमचं लिहिणं विसंगतीच्या डोहात बुडेल. तुमची लेखणी जनतेची मूर्ती बिघडवून बसेल नि तुम्ही जर खरे प्रामाणिक असाल तर पस्तावाल.’’संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन सुरू होताच शेकडो गावांमध्ये बौद्ध धर्माचा स्वीकार करून नवबौद्ध झाले होते. त्यांची गावागावांतून त्यावेळी नाकेबंदी केली जात होती. त्याचे हृदयस्पर्शी वर्णन अण्णा भाऊंनी आपल्या ‘हवं ते लिहितो’च्या एका सदरात केले आहे. त्याच काळात संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात काँग्रेसचे बालेकिल्ले कसे जमीनदोस्त झाले, जागोजागी कसे खिंडार पडले याचेही वर्णन त्यांनी केले आहे. खानदेशातून मुंबईत आलेल्या गंगाची वास्तवावादी कथाही या सदरातून प्रसिद्ध झाली होती. ‘चार दिल चार राहे’ या ए. के. अब्बास यांच्या नवीन चित्रपटाचे परीक्षण करताना त्यांनी त्यातील मांडलेले कथासूत्र पाहण्यासारखे आहे. याच कालावधीत ए. के. अब्बास, प्रसिद्ध कवी-अभिनेते कैफी आझमी आणि प्राच्यविद्या पंडित शरद पाटील हे अण्णा भाऊंचे मित्रच होते. त्यातही पाटील यांच्यासोबतचे त्यांचे मैत्रीचे नाते वेगळेच होते. याच कालावधीत पाटील यांच्या कथा आणि उकाई धरणाविरोधातील लढ्यातील लेख अण्णा भाऊंच्या सदराच्या अंकात प्रसिद्ध होत होते. पाटील यांच्या त्या कथा अजूनही दुर्लक्षित राहिल्या आहेत. .‘युगांतर’मधून अण्णा भाऊ साठे यांनी असंख्य विषयांवर स्तंभलेखन केले. त्या काळातील अनेक घटनांवर परखडपणे विश्लेषण केले. इतकेच नाही; तर त्यावेळी प्रसिद्ध होणाऱ्या अनेक पुस्तकांवर त्यांनी परीक्षणही लिहिले. एखादे परीक्षण लिहिताना त्या लेखकाचे इतर साहित्य आणि योगदानाची ते आवर्जून ओळख करून देत. त्या लेखकाच्या साहित्याची सौंदर्यदृष्टी, त्याच्या इतर साहित्याचे विश्लेषण करायचेच; परंतु त्यांनी केलेल्या इतर कलाकृती आणि त्यांचेही योगदान अधोरेखित करायचे. त्यामुळे वाचकांना लेखकाची सर्वांगीण ओळख व्हायला मदत मिळायची. लेखक भानू शिरधनकर यांच्या ‘कारवारचा काळुराम’ या पुस्तकावरील त्यांनी केलेले परीक्षण खूप महत्त्वाचे वाटते. त्यामध्ये एका काळ्या वाघाची रोमहर्षक कहाणी सांगितली आहे. ते पाहण्यासारखे आहे. स. अ. शुक्ल यांचा प्रसिद्ध झालेला ‘असत्याचे प्रयोग’ हा कथासंग्रह आणि त्यातील अनेक कथांवर अण्णा भाऊंनी अत्यंत थोडक्यात शब्द टाकलेला प्रकाश वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. याच काळात दैनिक ‘मराठा’चा तृतीय वर्धापनदिन साजरा झाला होता. त्याचे वर्णन ‘बेलाग शिवशक्ती’ या मथळ्याखाली अण्णा भाऊंनी लिहिले होते. ९ नोव्हेंबर १९६० रोजी घाटकोपरच्या चिराग नगरमध्ये एक कडा कोसळून मोठा अपघात झाला. त्यावर त्यांनी ‘युगांतर’मध्ये सरकारच्या डोळ्यात अंजन घालणारे वृत्तांकन केले होते. अपघातात तिथे काम करणाऱ्या ६७ पैकी सहा कामगार मृत्यू पावले होते. उर्वरित कामगारांचा शोध लागू शकला नव्हता. त्याचे हृदयस्पर्शी वर्णन करताना अण्णा भाऊंनी सरकारलाही सडेतोडपणे जाब विचारला आहे..एकदा काही संस्थांच्या आर्थिक मदतीसाठी अण्णा भाऊ साठेकृत नवा तमाशा ‘खापऱ्या चोर’चा प्रयोग १० मार्च १९६० रोजी मुंबईत झाला होता. या प्रयोगात खापऱ्या चोराच्या भूमिकेत ते रंगून गेले होते. त्याचे छायाचित्र ‘युगांतर’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. अण्णा भाऊंनी अकलेची गोष्ट, माझी मुंबई, शेटजींचे इलेक्शन, दे. भ. घोटाळे इत्यादी एकाहून एक वरचढ तमाशे लिहून मराठी लोकनाट्य गेली पंधरा वर्षे गाजवले होते. याच काळात ‘खापऱ्या चोर’ तमाशा अण्णा भाऊंच्या आजवरच्या कीर्तीत भर घालत होता. महाराष्ट्रात गाजलेल्या अण्णा भाऊंच्या या नव्या तमाशाचा पहिला प्रयोग मुंबईत गुरुवार, १७ मार्च १९६० रोजी नायगावमधील रंगमंदिरात झाला होता. विशेष म्हणजे हा प्रयोग ‘युगांतर’ साप्ताहिकाच्या मदतीसाठी झाला होता. एखाद्या नियतकालिकाच्या मदतीसाठी प्रयोग करून स्वतः त्यामध्ये भूमिका करणारे अण्णा भाऊ साठे हे एकमेव कलावंत साहित्यिक असावेत..Premium|Fairwell Meenatai: रामराज्य आपल्याला माहीत असतं, पण मीना प्रभु यांनी समस्त मराठीजनांना रोमराज्य दाखवलं!.थोर साहित्यिक, लोकशाहीर म्हणून अण्णा भाऊ साठे यांची जगभरात ओळख झाली असली तरी त्यासाठीची सुरुवात ही १९४६ च्या दरम्यान कम्युनिस्ट पक्षाचे सुरुवातीचे मुखपत्र ‘लोकयुद्ध’, ‘मशाल’सारख्या नियतकालिकातून झाली होती. त्यांनी ‘युगांतर’मधील आपल्या सदरातून स्तंभलेखक, विश्लेषक म्हणून असंख्य प्रश्नांवर लिखाण केले. त्यांच्या लिखाणातील दुर्लक्षित राहिलेला पत्रकार, स्तंभलेखक यावर विस्तृतपणे संशोधन होण्याची गरज आहे. त्यांचे अनेक लेख, संदर्भ अजूनही समोर येणे बाकी आहे. जगभरातील विविध भाषांमध्ये त्यांच्या साहित्याचे अनुवाद झालेले असले तरी केवळ दोन-चार अनुवादांच्या पुस्तकापलीकडे ते प्रकाशित झालेले साहित्य मिळत नाही. अशा वेळी कम्युनिस्ट विचारधारेच्या मुशीतून तयार झालेल्या अण्णा भाऊंना आज काही मंडळींकडून एका जातीपुरते मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. .Premium|Sherlock Holmes: प्रिय आर्थर..! गुप्तहेरांच्या जगात शेरलॉक होम्सची जादू १३८ वर्षांनंतर आजही कायम.काही जण त्यांना उजवे ठरविण्याच्या प्रयत्नात आहेत. ते त्यांना शक्य होणार नसल्यानेच त्यांचा मूळ ‘कॉम्रेड’ उल्लेख सर्वत्र टाळला जात आहे. याच खटाटोपाचा एक भाग म्हणून त्यांच्या साहित्यातील सामाजिक, आर्थिक आणि विषमतावादी विचारांच्या विश्लेषणाला बगल देणारी साहित्य संमेलने राज्यात झाली. अशातच ‘मी माझ्या महान जनतेचा उपमर्द होऊ नये याची काळजी घेऊन लिहितो’ असे म्हणून त्यासाठी वार्ताहर आणि स्तंभलेखक म्हणून लिखाण करणारे अण्णा भाऊ नव्याने अधोरेखित होणे आवश्यक वाटते.‘मुंबईच्या कामगारवर्गात जन्म घेऊन त्याच्या खांद्याला खांदा लावून लढण्याचं, एका फळीत उभं राहण्याचं थोर भाग्य मला लाभलं आहे. त्याबद्दल मी स्वतःला धन्य समजतो आणि हवं ते लिहितो. आता लिहिणं हा माझा धर्म आहे नि तेच माझं कर्मही झालं आहे’... ज्येष्ठ साहित्यिक, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचे हे वाक्य आहे 