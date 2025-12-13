Premium|Antah Asti Prarambh : प्रत्येक शेवटातून नव्या सुरुवातीचा मार्ग; ‘अंतः अस्ति प्रारंभः’चा जीवनदायी संदेश

अनेकदा आयुष्यात आलेल्या संकटांमुळे माणूस खचून जातो. सगळं संपलं, अशी त्याची भावना होते. मात्र, आलेल्या संकटाला जिद्दीने सामोरे गेल्यास नवी सुरुवात होऊ शकते. अनेकदा आपण पाहतो, की पूर्णपणे वठलेल्या झाडालादेखील पावसाच्या शिडकाव्याने नवी पालवी फुटते. अंतः अस्ति प्रारंभः हे संस्कृतमधील वचन हाच संदेश देते. कोणताही शेवट हा नवी सुरुवात आहे, हे कायम लक्षात ठेवले पाहिजे..अनिकेत : नमस्कार सर!शिक्षक : अरे वा! अनिकेत साहेब, आज कसे काय अधेमधेच आलात? नोकरीतून वेळ कसा मिळाला?अनिकेत (हसत) : अहो सर, इयरएंडला शिल्लक असलेल्या रजा संपवायच्या होत्या. ३१ डिसेंबरनंतर शिल्लक रजा वाया जातात.शिक्षक : अरे वा! मजा आहे म्हणजे सध्या तुझी! एन्जॉय युवरसेल्फ!अनिकेत : कसली मजा सर! मला तर डिप्रेशन आलंय! म्हणून तर तुम्हाला भेटायला आलोय...शिक्षक (आश्चर्याने) : डिप्रेशन? आणि ते का म्हणून?अनिकेत : सर, आणखी एक वर्ष संपत आलंय. वर्षाच्या सुरवातीला सुरू झालेल्या कितीतरी चांगल्या गोष्टी आता संपतील. चांगल्या गोष्टी अशा तऱ्हेने संपत असतील, तर मग त्यांची सुरुवात तरी कशाला करायची, असा विचार मनात येऊन मी निराश झालो आहे.शिक्षक : ओह! तू म्हणतोस ते खरं आहे एका अर्थानं!अनिकेत : सर, आर्थिक क्षेत्रातदेखील कितीतरी चांगल्या गोष्टी वेगवेगळ्या कारणाने बंद होतात.शिक्षक : म्हणजे?.अनिकेत : सर, खूप चांगल्या उद्देशाने सुरू केलेला एखादा व्यवसाय दिवाळखोरीत जाऊन बंद होतो किंवा उत्साहाने सुरू केलेली बँक काही कारणांमुळे बंद पडते.शिक्षक : होतं बाबा! तू म्हणतोस त्याप्रमाणे कधीकधी!अनिकेत : सर, मग अशा गोष्टी संपणार असतील, तर त्या सुरू तरी कशाला करायच्या?शिक्षक : आलं लक्षात! थोडं तपशिलाने बोलूयात. तू म्हणालास, की एखादा चांगला व्यवसाय दिवाळीखोरीत जातो; पण अशावेळी आपण असा विचार करायला पाहिजे, की एखादा व्यवसाय बंद होण्यास त्याच व्यवसायातील काही कच्चे दुवे कारणीभूत असतात. काहीवेळा त्या व्यवसायाच्या व्यवस्थापनातील उणिवांमुळे व्यवसाय बंद होतो. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की त्या व्यवसायातील प्रत्येक गोष्ट खराब आहे. त्या व्यवसायातील चांगल्या गोष्टींच्या मदतीने पुन्हा एकदा नवा व्यवसाय सुरू करता येऊ शकतो.अनिकेत : एखादं उदाहरण सांगाल का सर?शिक्षक : असं समज, की गाड्यांचे उत्पादन करण्यासाठी सुरू केलेला एक मोठा कारखाना काही वर्षांनंतर बेशिस्त आर्थिक व्यवस्थापनामुळे डबघाईला आला आणि दुर्दैवाने बंद पडला; पण त्या कारखान्यातील मशीन आणि इतर यंत्रसामग्री यांच्या मदतीने तो कारखाना पुन्हा एकदा उभा राहू शकतो. बुडीत कर्जाचे प्रमाण प्रमाणाबाहेर गेल्याने आर्थिक अडचणीत आलेली बँक दुसऱ्या एखाद्या मोठ्या बँकेत विलीन होऊन पुन्हा एकदा बहराला येऊ शकते. लक्षात ठेव, जेव्हा एखादी गोष्ट संपते तेव्हा त्यातच नवी गोष्ट सुरू होण्याचे बीज दडलेले असते..Premium|Montaigne Self-Reflection Philosophy : अरुंद ज्ञानाचा मानसिक पिंजरा .अनिकेत : सर, खूप छान समजावून सांगितलंत तुम्ही! तुम्ही उदाहरणे दिलीत ती मोठ्या व्यवसायांची, वैयक्तिक पातळीवर जेव्हा एखादा आर्थिक आघात होतो तेव्हा सर्वच संपून जाते. उदा. बरीच वर्षे काम केल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीचा जॉब जाणे!शिक्षक (हसत) : पुन्हा तू चूक करतो आहेस विचार करताना. आत्ता तूच म्हणालास, की बरीच वर्षे काम केल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीची नोकरी जाते. तेव्हा तूच विचार कर, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीने बरीच वर्षे नोकरी केली आहे, तर त्याच्याकडे नोकरीचा अनुभव म्हणजेच तुमच्या पिढीच्या भाषेत ‘वर्केक्स’ किती दांडगा असेल! त्याच्या जोरावर चांगल्या ठिकाणी पुन्हा नोकरी सुरू करणे त्याला अजिबात अवघड जाणार नाही.अनिकेत (हसत) : आणि ‘वर्केक्स’ नसेल तर?शिक्षक (मोठ्याने हसत) : ‘वर्केक्स’ नसेल तर अजून उत्तम! कारण अशी व्यक्ती नक्कीच तरुण असणार. मला सांग तरुण व्यक्तीला नव्याने नोकरी शोधणं अवघड आहे का?अनिकेत : आलं लक्षात सर!शिक्षक : आणि कदाचित असा तरुण नोकरीतील फायदे-तोटे लक्षात आल्याने स्वतःचा व्यवसायही सुरूही करू शकतो!अनिकेत : म्हणजे सर्व काही आपल्या दृष्टिकोनावर अवलंबून आहे, असं समजायचे का सर?शिक्षक : अगदी बरोबर बोललास! आणि प्रत्येक शेवट हा नेहमीच दुःखदायकच असतो असं नाही. तू घेतलेल्या कर्जाची वेळेत परतफेड केल्यामुळे त्या कर्जाचा शेवट झाला, तर ते तुझ्यासाठी दुःखदायक असेल का?अनिकेत (हसत) : अजिबात नाही सर!शिक्षक : याठिकाणी अजून एक मुद्दा महत्त्वाचा आहे. समज, तू नव्या चारचाकी गाडीसाठी कर्ज घेतलं होतंस आणि वेळेत परतफेड करून तू ते संपवलंस. आता तुझं एक आर्थिक उद्दिष्ट साध्य झालं आहे, त्यामुळे कदाचित तू तुझा फ्लॅट घेण्यासाठी नवं कर्ज घेशील म्हणजेच तू एका नव्या उद्दिष्टाची सुरुवात करतो आहेस.अनिकेत : ओह...! फारच चांगला दृष्टिकोन आहे हा सर!.शिक्षक : म्हणूनच संस्कृतमध्ये अंतः अस्ति प्रारंभः असं वचन आहे. याचा अर्थ ‘प्रत्येक शेवट ही एक नवी सुरुवात असते.’ वैयक्तिक आणि संस्थात्मक आर्थिक नियोजनामध्ये प्रेरणादायी तत्त्व म्हणून हे वचन वापरले जाऊ शकते. तुम्ही तुमचे सर्व कर्ज फेडून त्या कर्जाचा ‘अंत’ करता, तेव्हा खऱ्या अर्थाने संपत्तीनिर्मितीसाठी बचत आणि गुंतवणुकीच्या ‘प्रारंभा’ची संधी मिळते. त्याचप्रमाणे, तुमच्या सक्रिय नोकरीच्या करिअरचा ‘अंत’ हा तुमच्या निवृत्तीनंतरच्या आरामदायी आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र जीवनाचा ‘प्रारंभ’ असू शकतो. अर्थात, तुम्ही योग्य नियोजन केले असेल तर! काही वेळा नोकरी गमावणे किंवा आरोग्याच्या समस्यांमुळे आर्थिक फटका बसणे हा एक ‘अंत’ वाटू शकतो. परंतु, योग्य विमा आणि आपत्कालीन निधीच्या म्हणजेच इमर्जन्सी फंडाच्या मदतीने तुम्ही त्यातून सावरू शकता आणि नव्या आर्थिक योजना आखून पुन्हा ‘प्रारंभ’ करू शकता. संस्थात्मक पातळीवरदेखील हे वचन तेवढ्याच प्रभावीपणे अमलात आणता येऊ शकते.अनिकेत : अरे बापरे, किती पॉझिटिव्ह विचार आहे हा सर! मी विनाकारण डिप्रेशनमध्ये जात होतो.शिक्षक (हसत) : तेच सांगतोय मी तुला किती वेळ! मला सांग आता, कधी करतो आहेस 'न्यू इअर सेलिब्रेशनची पार्टी'?अनिकेत (हसत) : हो, हो, सर! आता करतोच प्लॅनिंगला सुरुवात!शिक्षक (हसत) : आणि हो, त्या पार्टीला मला बोलवायला विसरू नकोस...!अनिकेत (हसत) : अजिबात विसरणार नाही सर!(लेखक आर्थिक विषयांचे अभ्यासक आहेत. ९२२५५११६७४). 