Premium|Antah Asti Prarambh : प्रत्येक शेवटातून नव्या सुरुवातीचा मार्ग; ‘अंतः अस्ति प्रारंभः’चा जीवनदायी संदेश

Positive Attitude : 'अंतः अस्ति प्रारंभः' (प्रत्येक शेवट ही एक नवी सुरुवात असते) या सकारात्मक संस्कृत वचनाच्या आधारे जीवनातील आणि आर्थिक क्षेत्रातील संकटांवर मात करून सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवण्यास प्रेरणा देणारा संवाद.
-डॉ. वीरेंद्र ताटके
अनेकदा आयुष्यात आलेल्या संकटांमुळे माणूस खचून जातो. सगळं संपलं, अशी त्याची भावना होते. मात्र, आलेल्या संकटाला जिद्दीने सामोरे गेल्यास नवी सुरुवात होऊ शकते. अनेकदा आपण पाहतो, की पूर्णपणे वठलेल्या झाडालादेखील पावसाच्या शिडकाव्याने नवी पालवी फुटते. अंतः अस्ति प्रारंभः हे संस्कृतमधील वचन हाच संदेश देते. कोणताही शेवट हा नवी सुरुवात आहे, हे कायम लक्षात ठेवले पाहिजे.

