Premium|Study Room : अनुच्छेद १४२ म्हणजे काय? सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष अधिकाराची संपूर्ण माहिती

प्रस्तावनाभारतीय संविधानाने सर्वोच्च न्यायालयाला केवळ कायद्याचा अर्थ लावण्याचेच नव्हे, तर न्याय प्रभावीपणे मिळवून देण्याचेही महत्त्वाचे कार्य सोपवले आहे. अनुच्छेद १४२ हा याच उद्देशाने करण्यात आलेला एक विशेष घटनात्मक प्रावधान आहे. या अनुच्छेदानुसार, सर्वोच्च न्यायालय आपल्या समोरील प्रकरणात 'संपूर्ण न्याय' (Complete Justice) करण्यासाठी आवश्यक असलेला आदेश देऊ शकते. अलीकडे, नीट परीक्षेतील अनियमिततेविरोधातील आंदोलनांशी संबंधित गुन्हेगारी प्रकरणे बंद करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने या अधिकाराचा वापर केल्याने अनुच्छेद १४२ पुन्हा चर्चेत आला आहे. अनुच्छेद १४२ चा घटनात्मक आधार भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४२(१) नुसार, सर्वोच्च न्यायालय आपल्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करताना, त्याच्यासमोर प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही प्रकरणात संपूर्ण न्याय करण्यासाठी आवश्यक असा आदेश किंवा हुकूम देऊ शकते. असा आदेश भारताच्या संपूर्ण प्रदेशात अंमलात आणता येतो. या तरतुदीमुळे न्यायालयाला केवळ पारंपरिक न्यायालयीन उपायांपुरते मर्यादित न राहता, परिस्थितीनुसार योग्य तो न्याय देण्याची क्षमता प्राप्त होते.अनुच्छेद १४२ची आवश्यकताकायद्यांमध्ये सर्व परिस्थितींचा अचूक विचार करणे नेहमीच शक्य नसते. काही वेळा कायद्याची कठोर अंमलबजावणी केल्यास एखाद्या व्यक्तीवर अन्याय होऊ शकतो किंवा न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होऊ शकतो. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाला परिस्थितीनुसार योग्य उपाय करण्याची आवश्यकता असते. अनुच्छेद १४२ ही गरज पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो. तो न्यायालयाला कायद्याच्या चौकटीत राहून, न्यायाचे अंतिम उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आवश्यक आदेश देण्याची संधी देतो..Premium|Beyond Machiavelli Beryl Radin : 'हत्तीकडून माकडासारख्या नाचाची अपेक्षा करू नका'; प्रशासनाच्या मर्यादा ओळखून लोककल्याण कसे साधावे?.अनुच्छेद १४२ची प्रमुख वैशिष्ट्येअ) संपूर्ण न्याय करण्याचा अधिकारया अनुच्छेदाचा मुख्य उद्देश म्हणजे केवळ कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे नव्हे, तर संबंधित पक्षांना प्रत्यक्ष आणि योग्य न्याय मिळवून देणे. न्यायालयाला एखाद्या प्रकरणातील सर्व परिस्थितींचा विचार करून योग्य तो उपाय ठरवता येतो.ब) सर्वोच्च न्यायालयाचा विशेष अधिकारअनुच्छेद १४२चा अधिकार केवळ सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आला आहे. त्यामुळे हा अधिकार उच्च न्यायालये किंवा इतर न्यायालयांना उपलब्ध नाही.क) प्रलंबित प्रकरणाशी संबंधित वापरहा अधिकार न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणात वापरला जातो. त्याचा उद्देश एखाद्या विशिष्ट प्रकरणात न्याय पूर्ण करणे हा आहे.ड) भारतभर अंमलबजावणीअनुच्छेद १४२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश भारताच्या संपूर्ण प्रदेशात अंमलात आणता येतो. त्यामुळे या अधिकाराला राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त होते.ई) कायद्याच्या पोकळीवर उपायकायद्यात एखाद्या परिस्थितीसाठी स्पष्ट उपाय नसल्यास, न्यायालयाला न्यायाच्या उद्देशाने योग्य आदेश देण्याची क्षमता अनुच्छेद १४२मुळे मिळते. मात्र, याचा अर्थ न्यायालयाला कोणताही कायदा मनमानीपणे बदलण्याचा अधिकार मिळतो, असा नाही..Premium|Ethical Corporate Governance : कॉर्पोरेट प्रशासनात नैतिकता का महत्त्वाची आहे? .अलीकडील संदर्भ : नीट आंदोलनांशी संबंधित गुन्हेगारी प्रकरणेसप्टेंबर २०२६च्या सुरुवातीला, नीट परीक्षेतील अनियमिततेविरोधातील आंदोलनांशी संबंधित विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेल्या प्रथम माहिती अहवालांबाबत सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रकरण आले. केंद्र सरकार आणि संबंधित राज्य सरकारांनी या प्रकरणांमध्ये अनुच्छेद १४२चा वापर करून दिलासा देण्याची विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून, संबंधित गुन्हेगारी प्रकरणे बंद करण्याचा आदेश दिला.या प्रकरणात न्यायालयाने 'संपूर्ण न्याय' या संकल्पनेचा वापर केला. आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य, त्यांच्या विरोधातील प्रकरणांचा संभाव्य परिणाम आणि परिस्थितीचा एकूण विचार करून न्यायालयाने हा निर्णय घेतला. या घटनेमुळे अनुच्छेद १४२चा वापर केवळ पारंपरिक न्यायालयीन वादांपुरता मर्यादित नसून, व्यापक सामाजिक परिणाम असलेल्या प्रकरणांमध्येही होऊ शकतो, हे स्पष्ट झाले.अनुच्छेद १४२च्या वापराची महत्त्वाची उदाहरणेअ) अयोध्या प्रकरण२०१९च्या अयोध्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त स्थळासंदर्भात निर्णय देताना, मुस्लिम पक्षासाठी पर्यायी पाच एकर जमीन देण्याचा आदेश दिला. या आदेशामागे न्यायालयाने संपूर्ण न्यायाच्या उद्देशाचा विचार केला होता. या निर्णयामुळे अनुच्छेद १४२चा वापर व्यापक सामाजिक आणि धार्मिक वादांमध्येही होऊ शकतो, हे दिसून आले.ब) पर्यावरणीय प्रकरणेपर्यावरण संरक्षणाशी संबंधित प्रकरणांमध्येही सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद १४२चा वापर केला आहे. अलीकडील Vanashakti विरुद्ध Union of India प्रकरणात न्यायालयाने पर्यावरणीय मंजुरीच्या नियमांशी संबंधित प्रश्नांवर निर्णय देताना या अधिकाराचा संदर्भ घेतला. यावरून पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक हित आणि कायद्याची अंमलबजावणी यांच्यात संतुलन साधण्यासाठीही हा अधिकार महत्त्वाचा ठरतो.अनुच्छेद १४२च्या वापरावरील मर्यादाअनुच्छेद १४२ हा व्यापक अधिकार असला, तरी तो अमर्यादित नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा स्पष्ट केले आहे की, या अधिकाराचा वापर कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांना बाजूला सारण्यासाठी किंवा नवीन कायदा निर्माण करण्यासाठी करता येत नाही. न्यायालयाने न्याय पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक आदेश द्यावेत; मात्र, विधिमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात अनावश्यक हस्तक्षेप होऊ नये.२०२६मध्ये Vijayalakshmi R. विरुद्ध C. L. Balaji या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अनुच्छेद १४२चा वापर करून पक्षकारांनी आधीच पूर्ण केलेल्या आणि मान्य केलेल्या समझोत्याच्या अटी बदलता येत नाहीत. या निर्णयातून अनुच्छेद १४२च्या वापरावर असलेल्या मर्यादा अधोरेखित झाल्या.न्यायालयीन सक्रियता आणि न्यायालयीन अतिक्रमणअनुच्छेद १४२चा वापर न्यायालयीन सक्रियतेचे उदाहरण मानला जातो. न्यायालय जेव्हा कायद्याच्या चौकटीत राहून सामाजिक न्यायासाठी पुढाकार घेते, तेव्हा त्याचा सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. मात्र, न्यायालयाने वारंवार अशा प्रकारे कार्य केले की, ज्यामुळे विधिमंडळ किंवा कार्यपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रावर परिणाम होतो, तर त्याला न्यायालयीन अतिक्रमण (Judicial Overreach) असे म्हटले जाऊ शकते.म्हणूनच अनुच्छेद १४२चा वापर करताना न्यायालयाने न्याय, घटनात्मक मर्यादा आणि सत्ताविभाजन यांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे..भारतीय न्यायव्यवस्थेत अनुच्छेद १४२चे स्थानअनुच्छेद १४२ भारतीय न्यायव्यवस्थेला मानवी दृष्टिकोन देणारी आणि न्यायाच्या व्यापक उद्देशाला बळकटी देणारी महत्त्वपूर्ण घटनात्मक तरतूद आहे. कायद्याची अंमलबजावणी ही न्याय मिळवण्याचे साधन आहे; परंतु प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थिती, व्यक्तींच्या अडचणी आणि न्यायाची वास्तविक गरज लक्षात न घेता केवळ कायदेशीर प्रक्रियेचे काटेकोर पालन केले, तर काही वेळा अन्याय होण्याची शक्यता असते. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाला 'पूर्ण न्याय' करण्यासाठी आवश्यक ते आदेश देण्याचा अधिकार अनुच्छेद १४२ प्रदान करतो.या अधिकारामुळे न्यायालयाला केवळ वादाचा कायदेशीर निकाल देण्यापुरते मर्यादित न राहता, त्या निकालामुळे निर्माण होणाऱ्या व्यावहारिक आणि मानवी परिणामांचाही विचार करता येतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या प्रकरणात कायदेशीर उपाय उपलब्ध असला, तरी तो अपुरा ठरत असेल किंवा त्याच्या अंमलबजावणीमुळे संबंधित व्यक्तीवर अनावश्यक अन्याय होत असेल, तर न्यायालय परिस्थितीनुसार योग्य तो उपाय करू शकते. त्यामुळे अनुच्छेद १४२ हा न्यायव्यवस्थेची लवचिकता, मानवी संवेदनशीलता आणि घटनात्मक जबाबदारी यांचे प्रतीक ठरतो. तथापि, या अधिकाराचा वापर मनमानी पद्धतीने न करता संविधान, कायद्याची मूलभूत तत्त्वे आणि न्यायाच्या व्यापक उद्देशाशी सुसंगत पद्धतीने होणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे अनुच्छेद १४२ भारतीय संविधानातील न्याय, समता आणि मानवी प्रतिष्ठा या मूल्यांना प्रभावीपणे पुढे नेण्याचे महत्त्वपूर्ण साधन ठरतो.निष्कर्षअनुच्छेद १४२ हा भारतीय संविधानातील एक महत्त्वाचा आणि वैशिष्ट्यपूर्ण प्रावधान आहे. तो सर्वोच्च न्यायालयाला केवळ कायद्याचा अर्थ लावण्यापुरते मर्यादित न ठेवता, संपूर्ण न्याय करण्यासाठी आवश्यक आदेश देण्याची क्षमता प्रदान करतो. अलीकडील नीट आंदोलनांशी संबंधित प्रकरणे बंद करण्याच्या निर्णयातून या अधिकाराचे सामाजिक महत्त्व स्पष्ट झाले आहे. मात्र, या अधिकाराचा वापर करताना न्यायालयाने कायद्याचे राज्य, सत्ताविभाजन आणि घटनात्मक मर्यादा यांचा आदर राखणे आवश्यक आहे. योग्य संतुलन राखल्यास अनुच्छेद १४२ हा भारतीय लोकशाहीतील न्याय, समता आणि मानवी प्रतिष्ठा यांना बळकटी देणारे प्रभावी साधन ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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