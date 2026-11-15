Premium|AI Data Centers : एआयच्या वाढीचा खर्च कोण उचलणार? उजनी डेटा सेंटरमुळे पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर

रोहित पांढारकर - saptrang@esakal.comकृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) शर्यतीत सर्वांत मोठं मॉडेल कोण बनवतं, सर्वांत वेगवान चिप कोणाकडे आहे आणि सर्वांत जास्त पैसा कोण गुंतवतं, यावर जगाचं लक्ष होतं. नोव्हेंबर २०२६ मधल्या घडामोडींनी या चर्चेला वेगळं वळण दिलं आहे. अमेरिकेत डेटा सेंटर्सना होणारा विरोध निवडणुकांच्या राजकारणात उतरला आहे. महाराष्ट्रात उजनीच्या पाण्यावरून प्रश्न उभे राहिले आहेत. त्याचवेळी एनव्हिडियाचे प्रमुख जेन्सेन हुआंग यांच्याभोवतीच्या प्रकरणामुळे ‘एआय’ उद्योगातल्या नेतृत्वावरचा आणि कंपन्यांच्या कारभारावरचा विश्वासही चर्चेत आला आहे. या तिन्ही गोष्टींचा संबंध ‘एआय’च्या वाढीचा खर्च कोण उचलणार आणि त्यावर विश्वास कोण ठेवणार, या प्रश्नाशी आहे.उजनी डेटा सेंटर आणि पाणी महाराष्ट्रात उजनीजवळचा प्रस्ताव हा प्रश्न अधिक जवळ आणतो. प्रशासनानं जाहीर केलेल्या तपशिलांनुसार, प्रस्तावात १.४ गिगावॉटचं ‘एआय’ डेटा सेंटर, दोन हजार मेगावॉटचा फ्लोटिंग सोलर प्रकल्प आणि अठराशे मेगावॉटची बॅटरी व्यवस्था आहे. सुरुवातीच्या प्रस्तावातले लघु अणुभट्टी आणि ग्रीन हायड्रोजनचे घटक वगळल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. पाण्याची वार्षिक गरज ०.४२ टीएमसी आणि कमाल वापर अर्ध्या टीएमसीच्या आत राहील, असं प्रशासनाचं म्हणणं आहे. हे प्रशासनाचे आकडे आहेत; ते स्वतंत्र पडताळणीची जागा घेऊ शकत नाहीत. विरोधकांचे मोठ्या पाणीवापराबाबतचे दावेही तपासले गेले पाहिजेत. चर्चा पुढे नेण्यासाठी पूर्ण वॉटर बॅलन्स जाहीर हवा. किती पाणी उचललं जाणार, किती प्रत्यक्ष खर्च होणार, किती पुन्हा वापरलं जाणार आणि उन्हाळ्यात गरज किती असेल, हे समजायला हवं. अर्धा टीएमसी म्हणजे साधारण १४.२ अब्ज लिटर. वर्षभराची सरासरी काढली तर दररोज सुमारे ३.९ कोटी लिटर. हा हिशेब अर्ध्या टीएमसीचं रूपांतर आहे; प्रकल्प रोज इतकंच पाणी वापरेल, असं भाकीत नाही, पण प्रमाण लक्षात येतं. त्यानंतर महत्त्वाचा प्रश्न असा की, धरणात उन्हाळ्यात किती पाणी उरतं आणि दुष्काळात आधी कोणाची गरज भागवली जाणार? पूर्ण भरलेल्या धरणाशी केलेली तुलना पाणीटंचाईच्या महिन्यांचं उत्तर देत नाही.‘एआय’मुळे उद्योगांची कार्यक्षमता वाढू शकते, संशोधनाला गती मिळू शकते आणि अनेक सेवा स्वस्त होऊ शकतात. पण त्यासाठी आज उभारल्या जाणाऱ्या प्रत्येक डेटा सेंटरला पुरेसं काम मिळेल का? त्यातून येणारं उत्पन्न भांडवलाचा आणि विजेचा खर्च भागवेल का? या प्रश्नांची उत्तरं अजून तयार होत असताना शेअर बाजारानं अनेक कंपन्यांच्या भविष्यातल्या यशाची किंमत आधीच मोजली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या परवानगीपासून एखाद्या प्रमुख व्यक्तीच्या निर्णयापर्यंत कोणतीही अनिश्चितता आता मोठी वाटू लागते.अमेरिकेतल्या मध्यावधी निवडणुकांनंतर हे ठळकपणे दिसलं. डेटा सेंटरच्या विस्ताराला मर्यादा घालण्याची भूमिका घेणाऱ्या उमेदवारांच्या विजयामुळे या उद्योगावर अधिक नियंत्रण येण्याची शक्यता वाढली. मात्र त्यानंतर सर्वच टेक कंपन्यांचे शेअर्स घसरले, असं चित्र नव्हतं. रॉयटर्सच्या ४ नोव्हेंबरच्या वृत्तानुसार, व्यवहारादरम्यान ॲमेझॉनचा शेअर ७.४ टक्क्यांनी, तर मायक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट आणि मेटाचे शेअर्स दोन ते ६.३ टक्क्यांच्या दरम्यान वाढले. दुसरीकडे काही छोट्या डेटा सेंटर कंपन्यांच्या शेअर्सना मोठा फटका बसला..Premium|SPIC MACAY : भारतीय कला पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी धडपडणारे ७७ वर्षाचे आयआयटीचे ‘तरूण’ प्राध्यापक..!.स्थानिक असंतोषाच्या प्रतिक्रियाएकाच बातमीवर अशा विरुद्ध प्रतिक्रिया का उमटल्या? मोठ्या क्लाउड कंपन्यांकडे आधीपासून कार्यरत डेटा सेंटर्स, ग्राहक आणि उत्पन्न आहे. नवीन केंद्रं उभारण्याचा वेग कमी झाला, तर त्यांच्या उपलब्ध क्षमतेचं महत्त्व वाढू शकतं. विस्तारावरचा खर्चही काही काळ कमी होऊ शकतो. पण ज्या कंपनीचा व्यवसाय उद्या उभ्या राहणाऱ्या केंद्रावर अवलंबून आहे, तिच्यासाठी विलंब म्हणजे महसूल पुढे जाणं आणि कर्जाचा खर्च चालू राहणं. बाजार ‘एआय’च्या कल्पनेबरोबरच कंपन्यांच्या आर्थिक ताकदीतला फरकही मोजतो आहे. या बदलामागं सामान्य माणसाच्या विजेच्या बिलाचा प्रश्न आहे. मोठ्या डेटा सेंटरसाठी नवीन सबस्टेशन्स, ट्रान्समिशन लाइन्स आणि अतिरिक्त वीजपुरवठा लागतो. त्याचा खर्च सर्व ग्राहकांत विभागला, तर ‘एआय’ वापरत नसलेल्या कुटुंबालाही त्याची किंमत मोजावी लागू शकते. त्यात पाण्याची मागणी, आवाज, वाहतूक आणि करसवलती जोडल्या जातात. निवडणुकीचा निकाल फक्त डेटा सेंटर्समुळे लागला असं म्हणता येणार नाही; पण स्थानिक असंतोषाला राजकीय प्रतिनिधित्व मिळालं, हे उद्योगाला दुर्लक्ष करता येणार नाही.ट्रम्प प्रशासनानं मार्चमध्ये जाहीर केलेल्या ‘रेटपेअर प्रोटेक्शन प्लेज’मध्ये डेटा सेंटरसाठीची अतिरिक्त वीज आणि संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चरचा खर्च कंपन्यांनी उचलावा, अशी भूमिका घेतली होती. गरजेसाठी उभारलेली सुविधा नंतर वापरली नाही, तरी संबंधित खर्चाची जबाबदारी स्वीकारण्याचाही त्यात समावेश आहे. आता अशा आश्वासनांची कसोटी करारांत लागेल. उद्या कंपनी माघारी गेली, तर रिकाम्या प्रकल्पासाठी उभारलेल्या वीजव्यवस्थेचं बिल गावकऱ्यांकडे जाता कामा नये. याच काळात हुआंग यांच्याभोवतीच्या बातम्यांनी गुंतवणूकदारांच्या चिंतेत भर घातली. त्यांच्या वैयक्तिक संबंधांचा परकीय गुप्तचर प्रयत्नाशी संबंध होता का, याची स्वतंत्र चौकशी सुरू करत असल्याचं एनव्हिडियाच्या संचालक मंडळानं ८ नोव्हेंबरला जाहीर केलं. मात्र राष्ट्रीय सुरक्षेला किंवा कंपनीच्या गुपितांना धक्का पोहोचल्याचं मानण्याचं कारण सध्या नसल्याचंही मंडळानं स्पष्ट केलं आणि त्यांच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त केला. त्यामुळे ‘हनी ट्रॅप सिद्ध झाला’ असा निष्कर्ष काढणं घाईचं ठरेल..Premium|AI Companion : आईच्या आठवणींत हरवलेली शर्वाणी आणि तिच्या आयुष्यात आलेला एआय कम्पॅनियन.एनव्हिडिया प्रकरण आणि बाजारमूल्यया चौकशीच्या पार्श्वभूमीवर ९ नोव्हेंबरला एनव्हिडियाचा शेअर ४.३ टक्क्यांनी घसरला आणि बाजारमूल्य सुमारे १९० अब्ज डॉलरनं कमी झालं, असं रॉयटर्सनं नोंदवलं. त्या दिवशी बाजार बंद झाल्यानंतर माहिती लपवल्याचा आरोप करणारा भागधारकांचा दावाही दाखल झाला. आरोप आणि सिद्ध झालेली बाब यांतला फरक इथं महत्त्वाचा आहे. तसंच, आधीपासून ‘एआय’वरील खर्च आणि त्याच्या परताव्याबद्दल चिंता असल्यामुळे पूर्ण घसरण एकाच प्रकरणाच्या नावावर टाकता येणार नाही. या घटनेचा व्यापक अर्थ व्यक्तीच्या खासगी आयुष्यापलीकडे जातो. एखाद्या महत्त्वाच्या पुरवठादाराचं नेतृत्व अनिश्चित झालं, तर ग्राहक त्याच्या उत्पादनांच्या वेळापत्रकाबद्दल, भागीदारीबद्दल आणि दीर्घकालीन बांधिलकीबद्दल प्रश्न विचारतात. चौकशीमुळे निर्यात व्यवहारांवर अधिक तपासणी आली किंवा महत्त्वाचे निर्णय लांबले, तर त्याचा परिणाम इतर कंपन्यांच्या नियोजनावर होऊ शकतो. मात्र हे संभाव्य परिणाम आहेत; सध्या तसं घडल्याचा निष्कर्ष नाही.उलट, ९ नोव्हेंबरला एनव्हिडियाच्या महत्त्वाच्या आशियाई पुरवठादारांचे काही शेअर्स वाढले. दक्षिण कोरियाच्या संबंधित मंत्र्यांनी ठरलेल्या जीपीयू पुरवठ्यात अडथळा अपेक्षित नसल्याचं सांगितलं. म्हणून एनव्हिडियाचा शेअर पडला म्हणजे जगातलं ‘एआय’ संशोधन थांबेल, असं समीकरण चुकीचं ठरेल. मात्र एकाच कंपनीवर किंवा व्यक्तीवर जास्त अवलंबून राहण्याची जोखीम ग्राहक पुन्हा तपासू शकतात. पर्यायी पुरवठादार आणि अधिक सक्षम अंतर्गत देखरेख यांना महत्त्व मिळू शकतं.भांडवल आणि आयएमएफचा इशाराशेअरची किंमत आणि कंपनीच्या हातातली रोकड यांतही फरक आहे. बाजारमूल्य कमी झालं म्हणजे तितके पैसे कंपनीच्या खात्यातून बाहेर गेले, असं होत नाही. पण कमी मूल्यांकनामुळे नवीन भांडवल उभारणं महाग होऊ शकतं, समभागांच्या बदल्यातले व्यवहार बदलू शकतात आणि गुंतवणूकदार अधिक अटी घालू शकतात. विशेषतः सतत नवीन पैसा उभारून विस्तार करणाऱ्या कंपन्यांसाठी विश्वास कमी होण्याची किंमत मोठी असते. ‘एआय’ उद्योगात हा परिणाम इतरांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यताही आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं (आयएमएफ) ऑक्टोबरच्या विश्लेषणात कंपन्यांमधली परस्पर गुंतवणूक, कर्ज आणि भविष्यातल्या खरेदीची आश्वासनं यांकडे लक्ष वेधलं आहे. एखादी कंपनी दुसरीत गुंतवणूक करते आणि ती दुसरी कंपनी पहिल्याच कंपनीच्या सेवा विकत घेते, अशा व्यवहारांत आर्थिक संबंध घट्ट होतात. एका कंपनीच्या उत्पन्नाच्या अपेक्षा ढासळल्या, तर इतरांच्या गुंतवणुकीचं मूल्यही प्रभावित होऊ शकतं. याचा अर्थ प्रत्येक व्यवहार संशयास्पद आहे असा नाही. मात्र अंतिम ग्राहक स्वतःच्या उत्पन्नातून ‘एआय’साठी किती पैसे मोजतो आहे आणि विस्ताराला गुंतवणूकदारांच्या पैशाचा किती आधार आहे, हे वेगळं पाहावं लागेल. तंत्रज्ञान उपयोगी ठरणं आणि त्यामधली प्रत्येक गुंतवणूक नफ्यात जाणं या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत. उत्तम तंत्रज्ञानाच्या मागे धावताना चुकीच्या किमतीला किंवा चुकीच्या टप्प्यावर केलेली गुंतवणूक नुकसान देऊ शकते..वीजमागणी आणि डेटा सेंटर्सया आर्थिक चर्चेच्या खाली वीज-पाण्याचं प्रत्यक्ष गणित आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या (आयईए) २०२६च्या अंदाजानुसार, जगातल्या डेटा सेंटर्सचा वीजवापर २०२५मधल्या सुमारे ४८५ टेरावॉट-अवर्सवरून २०३०मध्ये ९५० टेरावॉट-अवर्सपर्यंत जाऊ शकतो. एक टेरावॉट-अवर म्हणजे एक अब्ज युनिट वीज. एआयकेंद्रित डेटा सेंटर्सची मागणी याच काळात तिप्पट होण्याचा अंदाज आहे.हे अंदाज आहेत; प्रकल्पांचा वेग, तंत्रज्ञानाची कार्यक्षमता आणि प्रत्यक्ष वापर यांनुसार चित्र बदलेल. जागतिक वीजमागणीत सुमारे तीन टक्के वाटा फार मोठा वाटणार नाही. पण डेटा सेंटर्स समान प्रमाणात पसरलेली नसतात. आयर्लंडमध्ये २०२५ मधल्या एकूण मीटरद्वारे मोजलेल्या वीजवापरापैकी २३ टक्के वापर डेटा सेंटर्सचा होता. त्यामुळे एखाद्या प्रकल्पाचा परिणाम जागतिक सरासरीवरून ठरत नाही. तो नेमका कुठं उभा राहतो, स्थानिक ग्रिड किती सक्षम आहे आणि पाण्याची उपलब्धता काय आहे, यावर ठरतो. काही देशांनी हे नियोजनात आणलं आहे. सिंगापूरच्या अलीकडच्या डेटा सेंटर निवडप्रक्रियेत प्रस्तावित क्षमतेच्या किमान निम्म्या भागासाठी पात्र ग्रीन एनर्जी स्रोतांची व्यवस्था आवश्यक होती. चीनच्या ‘ईस्ट डेटा, वेस्ट कॉम्प्युटिंग उपक्रमात पूर्वेकडची मागणी आणि पश्चिमेकडची संसाधनं जोडण्याचा प्रयत्न आहे. कामाची तातडी, नेटवर्कचा वेग आणि उपलब्ध वीज यांनुसार कॉम्प्युटिंग कुठं करायचं, याचा विचार होतो आहे. भारतासाठी धडा असा की, डेटा सेंटर धोरण आणि ऊर्जा धोरण एकत्र तयार करावं लागेल.कूलिंग तंत्रज्ञान आणि नवे डिझाइनकूलिंगच्या बाबतीतही शब्दांपेक्षा पूर्ण डिझाइन पाहायला हवं. ‘क्लोज्ड लूप’मध्ये द्रव पुन्हा फिरतो; तरी चिप्समधून आलेली उष्णता शेवटी बाहेर सोडावी लागते. ती ड्राय कूलर्सद्वारे हवेत सोडली जाते की पाण्याचं बाष्पीभवन करणाऱ्या कूलिंग टॉवर्सद्वारे, यावर पाण्याचा वापर बदलतो. म्हणून ‘लिक्विड कुलिंग म्हटलं की पाण्याचा प्रश्न संपला, असं नाही. बाहेरचं तापमान आणि संपूर्ण सिस्टिम कशी चालते, हे महत्त्वाचं आहे.याच ठिकाणी नवीन तंत्रज्ञान आशादायक आहे. एनव्हिडियानं २१ ऑक्टोबरला जाहीर केलेल्या डीएसएक्स डिझाइन्समध्ये क्लोज्ड लूप लिक्विड कूलिंग आणि ड्राय कूलर्स वापरून सुविधेच्या कुलिंगसाठीचा पाणीवापर जवळपास शून्यावर आणता येऊ शकतो, असा दावा केला आहे. समान ‘एआय’ आउटपुटसाठी काही परिस्थितींमध्ये तीस टक्क्यांपर्यंत कमी वीज लागण्याची शक्यताही कंपनीनं मांडली आहे. स्थानिक हवामानानुसार अतिरिक्त कुलिंग लागू शकतं, हेही नमूद केलं आहे. या कंपनीच्या दाव्यांना प्रत्येक प्रकल्पासाठी हमी मानता येणार नाही. कुलिंगसाठीचं पाणी जवळपास शून्य असणं म्हणजे वीज निर्मितीसकट संपूर्ण व्यवस्थेचा पाणीवापर शून्य असणं नव्हे. तरी दिशा महत्त्वाची आहे. ‘एआय’ प्रकल्पांना केवळ विरोध किंवा समर्थन करण्याऐवजी उपलब्ध सर्वोत्तम डिझाईन वापरलं आहे का, उन्हाळ्यात त्याची चाचणी झाली आहे का आणि बचतीची करारात हमी आहे का, हे विचारता येईल.ऊर्जा साठवणूक आणि स्थानिक प्रश्नविजेचं गणितही स्पष्ट असायला हवं. उदाहरण म्हणून १.४ गिगावॉटचा एकूण भार वर्षभर अखंड चालला, तर सुमारे १२.३ अब्ज युनिट वीज लागेल. दोन गिगावॉटचा सौरप्रकल्प वार्षिक सरासरीनं कमाल क्षमतेच्या वीस टक्के उत्पादन देतो असं गृहीत धरलं, तर सुमारे ३.५ अब्ज युनिट मिळतील. हे उजनीच्या प्रकल्पाचं प्रत्यक्ष भाकीत नाही; जाहीर क्षमता, टप्पे आणि वापर यांची नेमकी व्याख्या मिळाल्यावरच अंतिम हिशेब करता येईल. पण या उदाहरणातून एक गोष्ट स्पष्ट होते. बॅटरी वीज तयार करत नाही; ती उपलब्ध वीज साठवते. उत्पादनच कमी असेल, तर बॅटरी ते अंतर भरून काढू शकत नाही. अठराशे मेगावॉट हा आकडा बॅटरी किती वेगानं वीज देऊ शकते हे सांगतो; किती तास देईल हे कळण्यासाठी मेगावॉट-अवर्समधली क्षमता हवी. रात्रीचा पुरवठा, ढगाळ दिवस, बॅटरीमधले ऊर्जा-नुकसान आणि ग्रिडवरची गरज यांचा एकत्र हिशेब हवा. स्थानिक लोकांसाठी यापेक्षाही थेट प्रश्न आहेत. बोटींचे मार्ग, मासे मिळण्याची ठिकाणं आणि प्रजननाच्या जागा बाधित होतील का? दुष्काळात पाण्याचं वाटप कसं होईल? कायमस्वरूपी रोजगारासाठी स्थानिकांना आवश्यक प्रशिक्षण मिळेल का? प्रकल्पासाठी वापरलं जाणारं क्षेत्र एकूण जलाशयाच्या तुलनेत कमी आहे, एवढ्यावर ही उत्तरं मिळत नाहीत. उपजीविकेवरचा परिणाम केवळ क्षेत्रफळाच्या टक्केवारीनं मोजता येत नाही..Premium|Marathi Language : मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला; मग शाळा आणि वाचनालये का बंद पडत आहेत?.भारतीय आयटी क्षेत्राची भूमिकायाचबरोबर गुंतवणुकीचे फायदेही ठोसपणे मोजले पाहिजेत. बांधकामातले तात्पुरते रोजगार आणि पुढे केंद्र चालवण्यासाठीचे कायमस्वरूपी रोजगार वेगळे दाखवले पाहिजेत. स्थानिक संस्था, प्रशिक्षण केंद्रं आणि छोट्या व्यवसायांना काय संधी मिळणार, हे करारात स्पष्ट असावं. पाणीवापराची नियमित सार्वजनिक माहिती आणि तक्रारींवर वेळेत निर्णय देणारी व्यवस्था असेल, तर विश्वास वाढू शकतो. लोकांचा सहभाग हा प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतरचा औपचारिक कार्यक्रम असू नये. भारतासाठी ही चर्चा विकासाची संधी नाकारण्याची नाही. गुगलनं विशाखापट्टणममधल्या ‘एआय’ हबसाठी पंधरा अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीचा आराखडा जाहीर केला असून, एप्रिलमध्ये बांधकामाच्या टप्प्याला सुरुवात झाल्याची घोषणा केली. पण जाहीर गुंतवणूक, सुरू असलेलं बांधकाम आणि ग्राहक वापरत असलेली क्षमता या वेगळ्या पायऱ्या आहेत. भारतीय उद्योगांना परवडणारी कॉम्प्युटिंग क्षमता मिळते का आणि त्यातून इथं उत्पादने व कौशल्यं तयार होतात का, हेही यशाचं मोजमाप असायला हवं. भारतीय आयटी कंपन्यांची भूमिकाही बदलते आहे.व्यवसाय मॉडेल आणि कार्यक्षमताया व्यवसायात ग्राहक मिळवण्याइतकंच प्रकल्प वेळेत सुरू करणं आणि उपलब्ध क्षमता वापरली जाणं महत्त्वाचं आहे. वीजजोडणी लांबली, उपकरणं बदलावी लागली किंवा अपेक्षित ग्राहक आला नाही, तर परताव्याचं गणित बदलतं. दुसरीकडे प्रत्येक आयटी कंपनीनं स्वतःचं डेटा सेंटर उभारलं पाहिजे असंही नाही. बँका, विमा कंपन्या, रुग्णालयं आणि कारखान्यांमध्ये ‘एआय’ वापरून मोजता येण्याजोगे परिणाम मिळवून देणं, ही स्वतंत्र मोठी संधी आहे. ‘एआय’मुळे कामासाठी लागणारे तास कमी झाले, तर सेवा कंपन्यांचं तासांवर आधारित बिलिंग बदलू शकतं. ग्राहकाला किती बचत झाली, काम किती लवकर झालं किंवा चुका किती कमी झाल्या, यावर उत्पन्न अवलंबून राहू शकतं. त्यामुळे ‘एआय’चा वापर वाढला म्हणजे प्रत्येक आयटी कंपनीचा नफा आपोआप वाढेल, असं नाही. बदलत्या कामातून स्वतःसाठी आर्थिक मूल्य निर्माण करता येतं का, ही खरी कसोटी असेल. गुंतवणूकदारालाही घोषणांच्या पुढे पाहावं लागेल. प्रस्तावित क्षमता आणि चालू क्षमता, ऑर्डर आणि प्रत्यक्ष महसूल, महसूल आणि रोकड यांतला फरक समजून घ्यावा लागेल. अमेरिकेत निर्बंध वाढले म्हणजे सर्व प्रकल्प भारतात येतील, असं गृहीत धरता येणार नाही. ग्राहकांचं स्थान, डेटा कुठं ठेवता येतो याचे नियम, नेटवर्क आणि विश्वासार्ह वीजपुरवठा यांचा निर्णयावर परिणाम होतो. जागतिक गुंतवणुकीचा उत्साह कमी झाला, तर भारतीय प्रकल्पांच्याही वित्तपुरवठ्याला फटका बसू शकतो.भविष्यातील दिशा आणि विश्वासपुढच्या टप्प्यात कार्यक्षमतेला अधिक महत्त्व मिळू शकतं. योग्य कामासाठी छोटं मॉडेल, उपलब्ध कॉम्प्युटिंगचा चांगला वापर आणि कमी ऊर्जा लागणारं डिझाईन आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकतं. मात्र एक व्यवहार स्वस्त झाला की लोक अधिक व्यवहार करतात. त्यामुळे प्रतिव्यवहार वीजवापर कमी झाला तरी एकूण मागणी वाढू शकते. कार्यक्षमतेबरोबर एकूण वापराचं नियोजनही आवश्यक राहील. उजनीकाठच्या कुटुंबाचा प्रश्न पाणी आणि उपजीविकेचा आहे. गुंतवणूकदाराचा प्रश्न परताव्याचा आहे; तर ग्राहकाचा प्रश्न विश्वासार्ह पुरवठ्याचा. ‘एआय’ उद्योगातल्या कंपन्यांना या सगळ्यांची उत्तरं एकावेळी द्यावी लागणार आहेत. अधिक वेगवान चिप बनवणं पुरेसं ठरणार नाही. तिच्यासाठीची वीज कुठून येईल, पाण्याचा हिशेब कोण देईल आणि कंपनीच्या आश्वासनाला जबाबदार कोण असेल, हेही स्पष्ट करावं लागेल. ‘एआय’ची पुढची झेप या उत्तरांच्या विश्वासार्हतेवरही ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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