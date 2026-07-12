Premium|Wari 2026: तरुणाईची वारी

Pandharpur Wari: The Spiritual Tradition That Shapes India's Youthतरुणाई हा शब्दच ताजातवाना आहे. तरुण जे करतात त्यावरच हे जग घडत वा बिघडत असते, असे म्हटले जाते. तरुणाईतली उर्जा, शक्ती सकारात्मक मार्गाला लागणं मात्र फार गरजेचं आहे. आज आपण आजूबाजूला पाहिले तर धस्स होते कारण कुसंस्कार, असंयम, चंगळवाद, पाश्चात्त्य संस्कृतीचे आक्रमण या मत्कुण संगतीने हा हिरा दुभंगेल की काय ? अशी भीती वाटते.मात्र अनेक तरुण आवडीने वारीलाही येताना दिसतायत. वारी हा तरुणाईपुढे असलेला आणि उरलेला सर्वोत्तम पर्याय आहे. वारी तरुणाईचे संगोपन करील, संवर्धनही करील आणि संरक्षणसुद्धा. मुळात वारी हे साधन तारुण्यातले आहे किंबहुना तारुण्यासाठीच आहे..वारी तरुणाईची हे शीर्षक विषयत्रिवेणीचा संगम आहे. यात वारी, तरुणाई आणि तरुणाईची वारी असा त्याचा पात्रविस्तार आहे.१) आपल्या उपास्याच्या भेटीला नेमाने जाणे ही वारी. जे ज्ञानेश्वरीने शारीर तप सांगितले आहे. तया प्रिय देवतालया | यात्रादिके करावया |आठही पहार जैसे पाया | उळिग घापे ||ज्ञानेश्वरी(त्या इष्ट देवतांच्या मंदिराकडे जाण्याकरिता किंवा दूर देशातल्या देवतांची यात्रा व पूजा करण्याकरिता पायाला जणू आठ प्रहर भोवरा बांधला आहे.).Premium|Ashadhi Wari : आषाढी वारी तरुणांनी का करावी? जीवन घडवणाऱ्या या परंपरेचा अर्थ जाणून घ्या.२) तपाच्या पलीकडे पंढरीची वारी ही परंपरा आहे, असे संतवचन सर्वश्रुत आहे.पंढरीची वारी आहे माझे घरी |आणिक न करी तीर्थव्रत ||३) परंपरा म्हणून केली जाणारी वारी ही आमची प्रिय साधना आहे, असे देखील संत म्हणतात. परंपरा आणि प्रियत्व या प्रीतिसंगमावरची वारी ही अधिष्ठातृदेवता आहे.जावे पंढरीसी आवडे मनासी |कधी एकादशी आषाढी ये ||.४) तप, परंपरा असे स्वरूप असलेली पंढरीची वारी उपासकांना अत्यंत प्रिय आहे, तशी ती उपास्यालाही प्रिय आहे. किंबहुना आषाढी-कार्तिकीला घडणारा वारीचा सोहळा ही कोण्या भक्ताची कल्पना किंवा एखाद्या संतांची योजना नाही, तर ते साक्षात श्री पांडुरंगाचेच हृद्गत आहे.आषाढी कार्तिकी विसरू नका मज |सांगतसे गुज पांडुरंग ||''याचाच अर्थ असा, की उपासकाला प्रिय असणारे हे साधन उपास्याचीही पहिली पसंती आहे. आपण ज्याच्यावर प्रेम करतो त्याच्या सुखाने सुखी होणे याला प्रेम म्हणतात.''तस्मिन्ततत्सुखसुखीत्वम् |''.Premium|Pune Pandharpur Cycle Wari : सायकल वारी... पंढरपुरी....५) पंढरपूरची वारी ही सुखासाठी तळमळणाऱ्या सर्वसामान्यांसाठी मरुभूमीतले मरुद्यान आहे, पंढरीची वारी ही दुःखसागरातील ही सुखनौका आहे.सुखालागी जरी करीशी तळमळ | तरी तूं पंढरीसी जाय एक वेळ ||नामदेव महाराज.यात जसा पंढरपूरचा महिमा आहे तसा पंढरीला जातानाचाही महिमा आहे.पंढरपूरला जाऊन सुख हे पंढरपूरचे तर पंढरपूरला जाताना सुख हे वारीचे वैशिष्ट्य आहे.जाता पंढरीसी सुख वाटे जीवा |आनंदे केशवा भेटताची ||सेना महाराज.६) वारी ही जगत्कल्याणाची प्रतिज्ञा घेतलेल्या संतांच्या मनाची आवड आहे. माझे जीवीची आवडी | पंढरपुरा नेईन गुढी ||माउली ज्ञानोबाराय म्हणतात, मी जाईन, नाही सर्वांना घेऊन जाईन.वारीची सहा स्वरूपे ही वारीची षड्गुणैश्वर्यसंपन्नता स्पष्ट करतात..आता पुढचा मुद्दा आहे तो तरुणाई. आयुष्यातल्या सर्व अवस्थांमधला सुवर्णकाळ. स्वाध्याय परिवाराचे प्रणेते पांडुरंगशास्त्री आठवले म्हणत, वसंत ऋतु हे सृष्टीचे तारुण्य आहे परंतु तारुण्य हा जीवनाचा वसंत ऋतु आहे.अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या ज्या देशातील अधिक लोकसंख्या तरुण आहे तो देश श्रीमंत व प्रगतिशील मानला जातो. त्यांच्या यशाचा आलेख चढता राहतो. परमभाग्याने भारत हा तरुणांचा देश आहे. अफाट क्षमता आणि अगाध बुद्धिमत्ता या सर्वांच्या जोरावर तरुणाई समाज मंदिराला कीर्तीचे सुवर्णकळस बसवताना दिसते. संत ज्ञानेश्वर महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद ही यादी भारतासाठी न संपणारी अशी अनंत आहे..Premium|Warkari tradition legacy : दहा पिढ्यांची अखंड सेवा; वासकर घराण्याचा वारकरी परंपरेतील प्रेरणादायी वारसा.तरुणाई जीवनावस्थांचा सुवर्णमध्य आहे, ज्यांच्याकडून बालकांना प्रेरणा तर वृद्धांना समाधान मिळते. तरुणाई हा असा दीपस्तंभ आहे, की ज्याच्या कर्तृत्वप्रकाशाने बालक व वृद्ध ही दोन्ही दालने उजळली जातात.तरुण म्हणजे धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष या चारही पुरुषार्थांना आपल्या ताकदीने जणू रणांगणविजयी जयमाला धारण करणारा योद्धाच. पूर्वीपासून संत, ग्रंथ यांची नजर युवकांवरच आहे. यज्ञप्रसंगी राक्षसांचा उपद्रव होत आहे म्हणून राजा दशरथाकडे मदत मागण्यासाठी आलेल्या विश्वामित्रांनी सोबत मात्र नेले युवक श्रीरामप्रभूंनाच.पुराणांतरी आलेल्या कथानकांमध्ये श्रीनारदजींनी सर्वांत मोठे कार्य जर कोणते पार पाडले असेल, तर ते म्हणजे युवकांना केलेला हितोपदेश, मग ध्रुव असो, प्रल्हाद असो, की प्रजापती दक्षाचे हर्याश्व नाही तर शबलाश्व. जो युवक दिसेल तो हरिभजनाला लावावा हे नारदांनी ठरवून ठेवले आहे..जैन मुनि तरुणसागरजींचे एक प्रसिद्ध वचन आहे.बचपन मे मॉं, यौवनमे महात्मा और अंतकाल मे परमात्मा हित करते है |ही संत उद्घोषित कल्याण व्यवस्था आहे.तरुणाईचा एवढा महिमा गायिला गेला, तरी आज आपण आजूबाजूला पाहिले तर धस्स होते कारण कुसंस्कार, असंयम, चंगळवाद, पाश्चात्त्य संस्कृतीचे आक्रमण या मत्कुण संगतीने हा हिरा दुभंगेल की काय ?अशी भीती वाटते.वारी हा तरुणाईपुढे असलेला आणि उरलेला सर्वोत्तम पर्याय आहे. वारी तरुणाईचे संगोपन करील, संवर्धनही करील आणि संरक्षणसुद्धा. मुळात वारी हे साधन तारुण्यातले आहे किंबहुना तारुण्यासाठीच आहे.जंव हे सकळसिद्ध आहे | हात चालावया पाये |तंव तूं आपुले स्वहित पाहे| तीर्थयात्रे जाय चुकू नको ||.Premium|Warkari tradition legacy : धाकटी पंढरी घडवणारे संत माणकोजी महाराज; भक्तीचा प्रेरणादायी वारसा.वारीचा सर्वांत मोठा प्रहार होतो तो संकुचितपणावर, जी आजच्या समाजमानसिकतेतली मुख्य कीड आहे. आत्मकेंद्री,आत्ममग्न, स्वार्थवृत्ती अशी दूषणे सध्या नव्या पिढीच्या माथी अश्वत्थाम्याच्या भाळी असलेल्या जखमेसारखी आहेत. तिला तेल घालून बरी करण्याचे काम करणारी उपाययोजना म्हणजे पंढरीची वारी.सुखी, आनंदी, मस्ती या अनुभूतींसाठी दुर्व्यसनांच्या शरणागतीची गरज नसते. हे वारीचे १८ दिवस कोणत्याही प्रकारच्या माणसाला समजावून देतात. विषयभोगापुढे दीन, निस्तेज व्हावे लागते तर भजन आपल्याला आत्मसन्मान देऊन आनंदाचा भोग घडवते, हे वारीतच कळते.घेण्यापेक्षा देण्यातले सुखच मोठे आहे, हा अनुभव येण्यासाठी पंढरीच्या वारीची दीक्षा घ्यावी लागते.काम-क्रोध-लोभ-मोह-मद आणि मत्सर यांच्या निवृत्तीची कोणतीही योजना न करता, रथातला माणूस जसा न चालता पुढच्या गावाला जातो, तसा वारी करणारा निर्विकार होत जातो. संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी दाखवलेल्या वारीच्या वाटेवर आजचा तरुण चाललाच पाहिजे कारण शेवटी वारी ही श्रीज्ञानेश्वर महाराजांसारख्या तरुणानेच दाखवलेली वाट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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