Premium|Stock market picks : आगामी वर्षात 'हे' दोन शेअर्स देणार बंपर परतावा; मोतीलाल ओसवालच्या तज्ज्ञांचा गुंतवणुकीचा महत्त्वाचा सल्ला

सिद्धार्थ खेमका - मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लि. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वाढता वेग, तांत्रिक बदल आणि धोरणात्मक सुधारणा यांच्या पार्श्वभूमीवर काही निवडक कंपन्या दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी विशेष आकर्षक ठरत आहेत. बँकिंग, वाहनउद्योग, विमा, पाणी प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधनिर्मिती, लॉजिस्टिक्स, क्विककॉमर्स, दूरसंचार या विविध क्षेत्रांतील कंपन्या मजबूत व्यवसाय मॉडेल, सातत्यपूर्ण वाढ आणि भविष्यातील संधींच्या जोरावर गुंतवणूकदारांना स्थिर परताव्याची क्षमता दर्शवतात. अशा क्षेत्रांतील उल्लेखनीय कामगिरीची अपेक्षा असलेल्या कंपन्यांचा आढावा येथे घेतला आहे.(उद्दिष्टपूर्तीचा अपेक्षित कालावधी : एक वर्ष) एयू स्मॉल फायनान्स बँक (उद्दिष्ट : रु. १२५०) एयू स्मॉल फायनान्स बँक सक्रियपणे सार्वत्रिक बँकिंग परवान्याचा पाठपुरावा करत आहे. त्यामुळे तिचे जोखीम वितरण अधिक विस्तारेल, निधीचा खर्च कमी होईल आणि व्यापक ग्राहकवर्गापर्यंत पोचता येईल. बँकिंग सेवा न मिळालेल्या घटकांना तसेच राजस्थान, गुजरात आणि छोट्या बाजारपेठांना सेवा देण्याच्या क्षमतेमुळे ही बँक पुढील काही दशके प्रगतिपथावर राहील. दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून बँकेच्या कर्जवितरणाचा चक्रवाढ वार्षिक विकासदर २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. बँकेने रिटेल ठेवींचा भक्कम पाया उभारला असून, तो दीर्घकालीन शाश्वततेसाठी महत्त्वाचा प्रेरक घटक ठरेल..संवर्धन मदरसन (उद्दिष्ट : रु. १३८) दिल्ली सरकारच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाच्या मसुद्यात स्वच्छ प्रवास, नव्या पेट्रोल दुचाकींवर एक एप्रिल २०२८ पासून बंदी आणि एक जानेवारी २०२७ पासून इलेक्ट्रिक तीनचाकींचा स्वीकार यांचा समावेश आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाढता वापर संवर्धन मदर्सन इंटरनॅशनलसारख्या कंपन्यांसाठी लाभदायक ठरेल. कंपनीचे १० ग्रीनफिल्ड प्रकल्प भारत, पोलंड, संयुक्त अरब अमिरात आणि मोरोक्को येथे सुरू आहेत. त्यामुळे जागतिक स्तरावर कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करेल आणि शाश्वत वाढही साधेल.मॅक्स फायनान्शियल (उद्दिष्ट : रु. १८५०) मॅक्स लाइफ सातत्याने या क्षेत्रात आघाडीची वाढ नोंदवत आहे. अर्थवर्ष २६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत एपीई वाढ वार्षिक आधारावर ३० टक्के असून, ‘व्हीएनबी’मध्ये ३५ टक्के वाढ झाली आहे. नफ्याचे प्रमाण २४.१ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. प्रोप्रायटरी आणि नॉन-ॲक्सिस बँकश्युरन्स मार्गांची ताकद, दीर्घकालीन सुधारित कामगिरी आणि कामकाजी अंतःस्थापित मूल्यावर १७ टक्के परतावा यामुळे कंपनीच्या कामगिरीत शाश्वत वाढ अपेक्षित आहे.वा टेक वाबाग (उद्दिष्ट : रु. १९००) पाणी प्रक्रिया, निःक्षारीकरण आणि सांडपाणी पुनर्वापर क्षेत्रातील वाढीव गुंतवणुकीचा कंपनीला लाभ होईल. जलसुरक्षा आणि पर्यावरणपूरक उपाययोजनांना सरकार व उद्योग प्राधान्य देत असल्याने देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या सेवांची मागणी दीर्घकाळ टिकून राहील. कंपनीकडे १६० अब्ज रुपयांहून अधिक ऑर्डर बुक असून, रोकड प्रवाह मजबूत आहे (निव्वळ रोख गंगाजळी १० अब्ज रुपये). अर्थवर्ष २५ ते २८ दरम्यान अनुक्रमे १७ टक्के, २२ टक्के आणि २३ टक्के असा विकासदर अपेक्षित आहे..अंबर एंटरप्रायझेस (उद्दिष्ट : रु. ८२००) कंपनीने रूम एअर कंडिशनर उत्पादनापलीकडे जाऊन इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात विस्तार केला आहे. पीसीबी, पीसीबीए आणि इंडस्ट्रिअल इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये क्षमता वाढवून स्थानिक उत्पादन आणि आयात-पर्याय क्षेत्रात व मूल्यवर्धित निर्मितीत कंपनीची स्थिती अधिक मजबूत झाली आहे. अर्थवर्ष २६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत महसूल ३८ टक्क्यांनी वाढून २९.४ अब्ज रुपयांवर पोचला, तर व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व (ईबीआयटीडीए) मार्जिन ८.४ टक्के झाले. निव्वळ नफा ११२ टक्क्यांनी वाढून ७५.९ कोटी रुपयांवर पोचला आहे. पुढील काळात महसूल, ईबीआयटीडीए आणि निव्वळ नफा अनुक्रमे २१ टक्के, २९ टक्के आणि ४३ टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज आहे.लॉरस लॅब्ज (उद्दिष्ट : रु. १२७०) लॉरस कंपनी कमोडिटी ‘एपीआय’ पुरवठादारापासून पूर्ण-सेवा ‘सीडीएमओ’मध्ये रूपांतर करत आहे. जागतिक स्तरावर गुंतागुंतीच्या संश्लेषणासाठी विश्वासार्ह भागीदारांची मागणी वाढत असल्याने लॉरससारख्या एकात्मिक क्षमता असलेल्या कंपन्यांना फायदा होईल. ही कंपनी आफ्रिकेत अँटीरेट्रोव्हायरल औषधांची प्रमुख पुरवठादार आहे. या बाजारपेठेत जागतिक संस्थांकडून वाढत्या एचआयव्ही उपचार कार्यक्रमांमुळे व आरोग्यसुरक्षा निधीमुळे वृद्धीच्या मोठ्या संधी आहेत. त्या जोरावर लॉरसला भक्कम वार्षिक महसुलाचा पाया रचता येईल.डेलिव्हेरी (उद्दिष्ट : रु. ५७०) एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील एकत्रीकरणामुळे मोठ्या आणि कार्यक्षम कंपन्यांना फायदा होत आहे. डेलिव्हेरीसारखी कंपनी हा फायदा घेण्यासाठी सज्ज आहे. डेलिव्हेरीने ऑटोमेशन आणि तंत्रज्ञानावर आधारित मजबूत लॉजिस्टिक्स प्लॅटफॉर्म उभारला आहे, ज्यामुळे नेटवर्क वापर आणि सेवा क्षमता सुधारली आहे. कंपनीच्या वाहतूक या मध्यवर्ती व्यवसायात भक्कम वेग दिसून येत आहे, नफाक्षमता व काकाजी लाभ वाढते आहेत, मागणी वाढत आहे. ई-कॉम एक्स्प्रेसच्या अधिग्रहणामुळे नेटवर्क डेन्सिटी मजबूत झाली असून, कंपनीची बाजारातील पकड आणखी मजबूत झाली आहे. कंपनीला दीर्घकालीन संधी मिळण्याचा अंदाज आहे..इटर्नल (उद्दिष्ट : रु. ३३०) खाद्य वितरण आणि क्विक कॉमर्स क्षेत्रात कंपनी आघाडीवर आहे. ब्लिंकइट ब्रँड किराणा आणि रिटेल क्षेत्रातील दीर्घकालीन संधी दर्शवतो. हायपरलूप ब्रँड नफाक्षम झाला असून, सुप्त सामर्थ्य वाढवत आहे. खाद्य वितरण क्षेत्रात सुधारणारी मागणी, ॲपचा उच्च वापर, ग्राहकांचा वाढता वापर आणि सक्रियता यामुळे सातत्यपूर्ण वाढ अपेक्षित आहे. कंपनी व्यवस्थापनाने सुमारे २० टक्के वार्षिक वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. अर्थवर्ष २६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत महसुली वाढ वार्षिक तत्त्वावर २०० टक्क्यांपेक्षा अधिक होऊन १६३ अब्ज रुपयांवर पोचली आहे. ब्लिंकइटने व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्नात ना नफा ना तोटा स्थिती गाठली आहे. या शेअरबाबत सकारात्मक चित्र आहे.टायटन (उद्दिष्ट : रु. ५२००) कंपनीच्या ग्राहक व्यवसायाने अर्थवर्ष २६ च्या चौथ्या तिमाहीत भक्कम कामगिरीचे निकाल नोंदवले आहेत. एकूण वार्षिक वाढ ४६ टक्के आहे. दागिने व्यवसाय हा वाढीचा प्रमुख चालक असून, ‘तनिष्क’ आणि ‘मिया’ ब्रँडमुळे विक्रीत ५२ टक्के वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यवसायाने १५६ टक्के वाढ दर्शवली आहे. मार्च २०२६ तिमाहीत कंपनीच्या व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्नाची वृद्धी ४२ टक्के व निव्वळ नफा वृद्धी ५९ टक्के होण्याचा अंदाज आहे. मध्यम मुदतीत म्हणजे अर्थवर्ष २५ ते २८ अखेर विक्रीचा चक्रवाढ वार्षिक विकास दर २३ टक्के, व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्नाचा २५ टक्के, तर समायोजित निव्वळ नफ्याचा २७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.भारती एअरटेल (उद्दिष्ट : रु. २२०५) एअरटेलचे प्रतिग्राहक सरासरी उत्पन्न सध्याच्या २०० रुपयांवरून ३०० रुपयांहून अधिक होण्याची शक्यता आहे. पुढील पाच वर्षे याच उत्पन्नातील वाढ चक्रवाढ दराने वाढत जाईल. एअरटेल सध्या १४ आफ्रिकी बाजारपेठांत विस्तारली आहे. येथील मोबाईलचा वाढता प्रसार, डाटा वापर व मोबाईल मनीचा अंगीकार वाढता आहे. तरुण, शहरी लोकसंख्या वाढती असून, वित्तीय सेवा क्षेत्र अद्यापही कमी विकसित आहे. एअरटेलने भारतात त्यांची फाईव्ह-जी सेवा ५००० हून अधिक शहरांत पोचवली असून, आता त्यातून एंटरप्राइज सोल्युशन्स व फिक्स्ड वायरलेस ॲक्सेस व क्लाऊड सेवांद्वारे उत्पन्न मिळवण्यावर भर आहे. कंपनीचे बी-टू-बी व एंटरप्राइज विभाग उत्पन्नात उच्च भर घालणारे ठरतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.