Premium| Bacchu Kadu: महाराष्ट्रातील पहिली काँग्रेस-शिवसेना युती चांदूर बाजारमध्ये कशी झाली?

बच्चू कडूBacchuprahar41@gmail.comपंचायत समितीचं पाच वर्षांचं काम संपताना मी एक धडा शिकलो. राजकारण म्हणजे खेळ नाही. ते जबाबदारीचं रणांगण आहे. माझ्यासाठी १९९७ची पंचायत समितीची निवडणूक महत्त्वाची होती. ती फक्त निवडणूक नव्हती, तर माझ्या आयुष्याची वळण घेणारी गोष्ट ठरली.त्रांनो, काही प्रसंग असे असतात, की ते घडल्यानंतर माणूस जसा होता तसाच राहत नाही. माझ्यासाठी १९९७ची पंचायत समितीची निवडणूक तशीच होती. ती फक्त निवडणूक नव्हती, तर माझ्या आयुष्याची वळण घेणारी गोष्ट होती. तेव्हा चांदूर बाजार पंचायत समितीचे सभापती होते स्व. नानासाहेब देशमुख आणि उपसभापती स्व. बाबूराव जवंजाळ. त्यांचा कार्यकाळ संपला आणि नवीन निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला. त्या वेळी महाराष्ट्रभर शिवसेना-भाजप युतीचा गजर होता आणि मी शिवसेनेचा तालुकाप्रमुख म्हणून कार्यरत होतो. माझं संघटन तयार होतं, लोकांशी नाळ जुळली होती. .लाल स्कूटरची गोष्ट आणि एक अपमानमाझा मित्र ऋषी श्रीवासच्या भावाची लाल रंगाची ‘त्रिपदा’ लिहिलेली स्कूटर घेतली आणि आम्ही तालुक्यातील काही भाजप नेत्यांना भेटायला गेलो. युतीचा धर्म पाळावा, म्हणून आम्ही त्यांच्याकडे विनंती केली. ‘आम्हाला फक्त दोन पंचायत समितीच्या जागा हव्यात, बेलोरा आणि शिरजगाव बंड. बाकी सर्व तुमचं घ्या.’ आम्ही त्याच वेळी सांगितलं, की शिरजगाव बंड जिल्हा परिषद सर्कलमध्ये भाजपचे नंदूभाऊ मळघे यांना उमेदवारी द्यावी, आम्ही त्यांना पूर्ण मदत करू; पण त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनी आम्हाला फारच अवमानकारक वागणूक दिली. कोणी म्हणालं, ‘तुम्ही पोरं, आत्ताच अंड्यातून बाहेर आली, कोणत्याच राजकारणात पाय ठेवले नाही आणि सीट मागता?’ आणखी बरंच काही काही... .त्या शब्दांनी अंगात आग भरली. मी मनाशी ठरवलं, ‘आता कोणाचं नाव नको, आधार नको... निवडणूक लढवायची स्वबळावरच!’ ‘जगू दे, मरू दे - पण मागे हटायचं नाही.’ त्या वेळेस आमच्या तालुक्यात मोठमोठे नेते होते. सगळ्यांची राजकीय मते, गटतट आपापले. काँग्रेसचे, भाजपचे, शिवसेनेचे सगळे आपापल्या सर्कलमध्ये गुंतलेले... आणि आमचं काय? एक छोटं कार्यकर्त्यांचं कुटुंब; पण जोश अफाट. त्या वेळी स्व. अरुणभाऊ चौधरी, रमेशराव देशमुख (काजळीकर), स्व. बाबूरावजी जवंजाळ, सहदेवराव इंगोले, राजाभाऊ देशमुख (तळवेलकर), सुरेखाताई ठाकरे, नंदूभाऊ वासनकर, अशोकराव देशमुख, रावसाहेब लंगोटे, सुरेशराव विधाते हे सर्व नेते आमचे शुभचिंतक होते. त्या सगळ्यांच्या भेटी घेतल्या, मार्गदर्शन घेतलं आणि मनोमन ठरवलं ‘अपमानाचा बदला कृतीनेच द्यायचा!’ .चार सर्कल ठरवले... बेलोरा, शिरजगाव बंड, आसेगाव पूर्णा आणि तळवेल. पैसा नव्हता; पण जोश इतका होता, की थकवा काय असतो तेच विसरलो. गावोगावी फिरलो, लोकांशी बोललो, कार्यकर्त्यांना एकत्र केलं. निकाल लागला आणि आम्ही सगळ्यांना धक्का दिला. बेलोरातून मी स्वतः निवडून आलो, शिरजगाव बंडमधून शिवाजीराव बंड, आसेगावमधून नलिनीताई खडसे आणि तळवेलमधून रमेशराव इंगोले. चारही धनुष्यबाण झळकले! तो क्षण आमच्यासाठी फक्त विजय नव्हता; तर आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या डोळ्यातलं पाणी आणि अभिमानाचा क्षण होता...विरोधकांनी हात पुढे केला; पण आम्ही मान झुकवली नाही... निवडणुकीचा निकाल लागला आणि सत्तेचं गणित सुरू झालं. पंचायत समितीत १२ सदस्य - शिवसेना चार, भाजप चार, काँग्रेस तीन, अपक्ष एक... तेच लोक, ज्यांनी आम्हाला ‘अवकातीच्या बाहेर पडलात’ असं म्हटलं होतं, आता आमच्याकडे आले आणि म्हणाले, ‘‘बच्चूभाऊ, चला एकत्र येऊ; पण सभापती तुमचं नको, फक्त उपसभापती देऊ.’’ .आमच्या कार्यकर्त्यांनी एकच ठरवलं, ‘अपमान गिळायचा नाही. आता सत्ता घ्यायची आणि दाखवायचं की आपण कोण आहोत!’ तेव्हाच पुढे आले काँग्रेसचे स्व. अरुणभाऊ चौधरी. ते म्हणाले, ‘‘बच्चू, आपण एकत्र आलो तर लोकांचं काम जास्त चांगलं होईल.’’ स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करावंच लागेल......आणि मग १९९७ मध्ये महाराष्ट्रातली पहिली काँग्रेस-शिवसेना युती घडली, ती चांदूर बाजारच्या मातीतून! त्या युतीतूनच मी सभापती झालो आणि छोटूभाऊ देशमुख उपसभापती. ‘सत्ता आली; पण सत्तेसाठी नव्हतो’, सभापती झालो तेव्हा माझं मन फुगलं नाही, उलट भार वाढला. माझा भर होता - पक्ष नाही, तर माणूस. सर्वप्रथम दिव्यांगांसाठी शिबिरं घेतली. गावोगावी जाऊन अर्ज गोळा केले. ३५२ अर्ज जमा झाले. सरकारकडे पाठवले, भरपूर पाठपुरावा केला; पण मंजूर झाली फक्त एकच सायकल! तेव्हा मनात फार राग आला. मी ठरवलं, ‘आपल्याच सरकारविरुद्ध का असेना; पण दिव्यांगांचा हक्क मिळवायचा.’ .टीनपत्रे आंदोलन, हसवत; पण भिडतत्या काळात ‘हागणदारीमुक्त गाव’ योजना सुरू झाली होती. गावोगावी टीनचे शौचालय वाटले गेले, निकृष्ट दर्जाचे!मी एकदा सभापती म्हणून खराळा या गावी शाळेच्या तपासणीकरिता गेलो असता एका आजोबांनी सांगितलं, ‘बच्चू, मी आत बसलो आणि वाऱ्याच्या झुळकीने शौचालय उडून गेलं!’ गावभर लोक हसले; पण माझ्या मनात संताप आला. ही केवळ हास्यकथा नव्हती, हा भ्रष्टाचार होता. मी ठरवलं आंदोलन करायचं. .ट्रॅक्टरभर टीनची शौचालये जमा केली. पोलिसांना बातमी मिळाली. त्यांनी मार्गातच अडवले; पण आम्ही गनिमी काव्याने काही शौचालये आधीच अमरावतीत जिल्हाधिकारी कार्यालय व आरटीओ कार्यालयाच्या मागे लपवून ठेवली होती. दुसऱ्या दिवशी पंचायत राज समितीची बैठक झाली. बैठक संपताच आम्ही त्या टीनच्या शौचालयांचा ढीग थेट अधिकारी आणि मंत्रिमंडळासमोर नेऊन ठेवला आणि म्हणालो, ‘‘हा तुमचा विकास? लोकांचा अपमान या टिनात दडलाय!’’संपूर्ण महाराष्ट्रभर हे आंदोलन गाजलं. माध्यमांनी ठळक छापलं. महाराष्ट्रभर त्यावर प्रतिक्रिया उमटल्या. सरकारने नंतर तो निकृष्ट दर्जाच्या शौचालय वाटप कार्यक्रम बंद केला. लोक हसले; पण त्याच हास्यात आमचं यश दडलं होतं. .Premium|Indian economy : विकसित देश होण्याचं स्वप्न सत्यात कधी येणार?.माझ्या मनात एक विचार नेहमी होता, ‘गावातल्या माणसाला एकाच कामासाठी इतक्या ठिकाणी का फिरावं लागतं?’ तेव्हा मी एक कल्पना मांडली, ‘ग्राम सचिवालय’. ग्रामपंचायत, तलाठी, वीज मंडळ, सहकारी बँक सगळं एका छताखाली असावं. आमच्या पंचायत समितीने प्रस्ताव पाठवला आणि तो मंजूर झाला आणि बेलोरा गावात महाराष्ट्रातील पहिलं बहुमजली ग्राम सचिवालय उभं राहिलं. तो दिवस आमच्या आयुष्यातला सर्वात समाधानाचा दिवस होता.सभापती असताना मी पक्ष, धर्म, जात काहीच पाहिलं नाही. ज्याच्यावर अन्याय झाला, त्याच्या बाजूने उभा राहिलो. लोक म्हणायचे, ‘हा बच्चू सत्ता घेत नाही, जबाबदारी घेतो!’ सरकार माझंच असतानादेखील मी भ्रष्टाचाराविरुद्ध आंदोलन केलं. कोणी म्हणालं, ‘हा वेडा झालाय’... कोणी म्हणालं, ‘हा बंडखोर आहे.’ पण, माझं मन लोकांमध्ये होतं आणि मी माझ्या मनाचं ऐकलं. .Premium| India Afghanistan Relations: भारत-अफगाणिस्तान संबंधांला वास्तववादी वळण .पंचायत समितीचं पाच वर्षांचं काम संपताना मी एक धडा शिकलो. राजकारण म्हणजे खेळ नाही. ते जबाबदारीचं रणांगण आहे. सभापतिपदामुळे माझं नाव जिल्ह्याबाहेर पसरलं. लोक म्हणू लागले, ‘बच्चू, काहीतरी वेगळं करेल.’ ...आणि मग ठरवलं, ‘आता आमदारकीची निवडणूक लढवायची!’ पुढे काय? दोन मोठ्या मंत्र्यांविरुद्ध मी मैदानात उतरलो. काय परिस्थिती होती, कसं लढलो आणि 'प्रहार'चा जन्म कसा झाला, हे सगळं मी तुम्हाला पुढच्या भागात सांगतो. कारण माझी कहाणी अजून संपलेली नाही... ती तर आता 'प्रहार' बनून महाराष्ट्रभर उभी राहतेय!(लेखक प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष असून माजी मंत्री आहेत.) 