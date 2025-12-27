Premium|Prahar Yuvashakti : सेवा-यज्ञ हेच खरं सोनं!

बच्चू कडू- Bacchuprahar41@gmail.comकाही डॉक्टर मित्रांनी आम्हाला सांगितलं, ‘तुम्ही जर दिव्यांगांसाठी मोठ्या प्रमाणात काम केलंत, तर हजारो आयुष्यं उभी राहतील.’ याच वाक्यातून एका ऐतिहासिक सेवा-यज्ञाची बीजं रोवली गेली. आम्ही ठरवलं, की दिवाळीला फक्त दिवे न लावता दिव्यांगांच्या, शेतकरी, शेतमजुरांच्या, गरजवंतांच्या आयुष्यात आशेचा दिवा पेटवायचा... मग एक स्वप्न पाहिलं, संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी निशुल्क कृत्रिम अवयव शिबिर घ्यायचं...ही लढे हे माइकसमोर उभं राहून घोषणा दिल्यावर सुरू होत नाहीत. ते वेदनांमधून, अन्यायातून आणि मातीशी केलेल्या नात्यातूनच जन्माला येतात. आम्ही आज जिथे उभे आहोत, तो प्रवास सत्तेच्या दालनातून झालेला नाही. तो शेतातल्या मातीमधून, झोपडीच्या राखेतून आणि दिव्यांगांच्या डोळ्यातून ओघळलेल्या अश्रूंमधून झाला आहे.शेतकरी, आदिवासी आणि दिव्यांग - हे शब्द आकड्यांत मोजता येत नाहीत. हे या देशाच्या मुळाशी जोडलेलं जगणं आहे.त्यांच्या हातात माती असते, पायात कष्ट असतात आणि मनात एकच प्रश्न असतो - आपण या देशात माणूस म्हणून जगणार आहोत का नाही? आपलं माणूस म्हणून जगणं समाजाला मान्य आहे की नाही? आमच्या आयुष्यातील संघर्ष, आंदोलन, सेवा हे कुठल्याही राजकीय गणितातून उभं राहिलेलं नाही. ते अन्याय पाहून गप्प न बसण्याच्या हट्टातून उभं राहिलं आहे..Premium| Shivaji Maharaj Coronation: शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक म्हणजे रायगडावर उभा राहिलेला स्वराज्याचा सुवर्ण अध्याय.अर्ध-दफन आंदोलनातून अन्यायाचा इशारानागरवाडी... हे नाव घेतलं, की आजही काळीज दडपून जातं. वन विभाग आणि प्रशासनाने २३ आदिवासी शेतकरी कुटुंबांवर अन्याय केला... घरं जाळली गेली, पिकं उद्ध्वस्त झाली आणि जणू सांगितलं गेलं, तुमचं माणूस म्हणून जगणंच आम्हाला मान्य नाही. हा अन्याय केवळ अर्ज देऊन, निवेदन करून थांबणार नाही, हे आम्ही ठरवलं. म्हणून नागरवाडी येथे अर्ध-दफन आंदोलन केलं. आम्ही स्वतः दहा आदिवासी शेतकऱ्यांसोबत जमिनीत अर्ध-दफन करून प्रशासनाला सांगितलं, ‘आम्ही मेलो नाही; पण जिवंत असतानाच आम्हाला मातीखाली गाडलं जात आहे.’ या आंदोलनाची दखल शासनाला घ्यावीच लागली. अखेर २३ पैकी १३ आदिवासी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी एक हेक्टर कायमस्वरूपी वनजमिनीचे पट्टे मिळाले. हा त्या शेतकऱ्यांच्या स्वाभिमानाचा विजय होता हे मात्र नक्की.संघर्षातून विश्वास आणि विश्वासातून सेवानागरवाडीच्या घटनेनंतर महाराष्ट्रभर एक भावना निर्माण झाली... ‘प्रहार युवाशक्ती संघटना ही केवळ आंदोलन करणारी संघटना नाही, ती गरजूंना प्रत्यक्ष मदत करणारी चळवळ आहे.’ या विश्वासातूनच प्रहार युवाशक्तीची आरोग्य आणि सेवा चळवळ वेगाने संपूर्ण महाराष्ट्रभर उभी राहिली..गाव तिथे रक्तदान, घर तेथे रक्तदाता‘गाव तिथे रक्तदान, घर तेथे रक्तदाता’ हे फक्त घोषवाक्य नव्हतं, तो आमच्या प्रहार युवाशक्ती संघटनेचा श्वास झाला होता. गरिबांचे दुर्धर आजार, मोठ्या शस्त्रक्रिया, उपचारासाठी पैसे नसल्याने थांबलेलं आयुष्य... दर महिन्याला आम्ही शेकडो रुग्णांना घेऊन अमरावतीहून मुंबईपर्यंत प्रवास करत होतो. मोठ्या रुग्णालयांमध्ये आमची ओळख निर्माण झाली. ज्या रुग्णांना सहा-नऊ महिने शस्त्रक्रियेसाठी नंबर मिळत नव्हता, तो आमच्या प्रहार युवाशक्ती संघटनेच्या सेवाभावामुळे सहज मिळू लागला. याच काळात काही डॉक्टर मित्रांनी आम्हाला सांगितलं, ‘बच्चू, तुम्ही जर दिव्यांगांसाठी मोठ्या प्रमाणात काम केलंत, तर हजारो आयुष्यं उभी राहतील.’ याच वाक्यातून एका ऐतिहासिक सेवा-यज्ञाची बीजं रोवली गेली.दसरा-दिवाळी : सेवेसाठी निवडलेले सणदसरा आणि दिवाळी हे आपल्या संस्कृतीतले फक्त सण नाहीत. ते विजय, प्रकाश आणि नव्या सुरुवातीचं प्रतीक आहेत; पण या सणांच्या झगमगाटात एक मोठा वर्ग असा असतो जो हा आनंद फक्त दूरून पाहतो तो म्हणजे, दिव्यांग, शेतकरी, गरजवंत. म्हणून आम्ही ठरवलं, दसऱ्याला शस्त्रपूजा न करता सेवेचं शस्त्र उचलायचं आणि दिवाळीला फक्त दिवे न लावता दिव्यांगांच्या, शेतकरी, शेतमजुरांच्या, गरजवंतांच्या आयुष्यात आशेचा दिवा पेटवायचा. जयपूर फुटवेअर, नारायण सेवा संस्थान, महावीर सेवा समिती... कृत्रिम हात-पायांचा भव्य सेवा-यज्ञ. याच आरोग्य चळवळीमुळे जयपूर (राजस्थान) येथील सुप्रसिद्ध जयपूर फुटवेअर, नारायण सेवा संस्थान, उदयपूर आणि महावीर सेवा समिती या सेवाभावी संस्थांशी आमची ओळख झाली. या संस्था म्हणजे फक्त नावं नाहीत. १९८५ पासून सेवा हाच धर्म, या भूमिकेने काम करणाऱ्या या संस्था म्हणजे, अपंगत्वावर मात करण्याची आशा आहे.स्वप्न : संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी निशुल्क कृत्रिम अवयव शिबिर... अपघातात हात-पाय गमावलेले, जन्मजात अपंगत्व असलेले, पोलिओग्रस्त, कर्णबधिर, पाय वाकलेले, चुकीच्या शस्त्रक्रियेमुळे आलेलं अपंगत्व... या सगळ्यांच्या आयुष्यात एकच प्रश्न असतो‘आता पुढे काय?’ नोकरी नाही, काम नाही, समाजात उपेक्षा, घरात ओझं असल्याची भावना... पण मनात एक स्वप्न जिवंत असतं, आपल्या पायावर उभं राहायचं... या सेवा-यज्ञाचा उद्देश फक्त कृत्रिम हात-पाय देणं नव्हतं; तर माणसाला पुन्हा स्वतःच्या पायावर आत्मनिर्भर करणं होतं..चार दिवसांचा माणुसकीचा महायज्ञस्थळ ठरलं ः प्रज्ञाचक्षु श्री गुलाबराव महाराज भक्तिधाम, शेजारील ओम मंगल कार्यालय, चांदूरबाजार. चार दिवसांचं मोफत निवासी शिबिर. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून दिव्यांग बांधव एसटीने, मिळेल त्या वाहनाने कष्टाने चांदूरबाजार येथे पोहोचले.या चारदिवसीय निवासी शिबिरात आम्ही स्वतः, आमचे सहकारी मित्र आणि प्रहार युवाशक्तीचे कार्यकर्ते रात्रंदिवस पूर्ण वेळ मुक्कामी होतो. चारही दिवस सर्वांनी मुक्कामी सेवा दिली. दिव्यांग, रुग्ण, त्यांच्या नातेवाइकांसोबत आम्ही चोवीस तास उपलब्ध होतो. अंघोळ, जेवण, औषध... रात्री भीतीने झोप न लागलेला रुग्ण, प्रत्येकाच्या पाठीशी एखादा कार्यकर्ता उभा होता. या संपूर्ण नियोजनात अनेक सहकाऱ्यांची, पदाधिकाऱ्यांची अतोनात मेहनत आहे.आज काही ठरावीक नावं घेणं शक्य नाही, कारण या सेवा-यज्ञात संपूर्ण कार्यकर्त्यांनी एकदिलाने काम केलं. म्हणूनच हा महायज्ञ इतिहास घडवू शकला.कृत्रिम हात-पाय : आयुष्याला मिळालेला नवा कणाजयपूर फुटवेअरच्या तज्ज्ञांनी प्रत्येक रुग्णाचं बारकाईने निरीक्षण केलं, मोजमापं घेतली आणि योग्य असा कृत्रिम हात-पाय, कॅलिपर किंवा श्रवणयंत्र बसवलं. पहिल्यांदा उभं राहताना अनेकांच्या डोळ्यात पाणी होतं; पण दोन-तीन पावलं चालल्यानंतर तो आनंद शब्दात मावणारा नव्हता..आकडे नव्हेत... ही आयुष्य बदलणारी कहाणीएकूण नोंदणी : ३१४०. तपासणी : १९२३. निवड : ११५४. कृत्रिम हात-पाय / कॅलिपर : ७०९. श्रवणयंत्र : १४२. पुढील शिबिरासाठी माप / शस्त्रक्रिया : ११३... हे नुसते आकडे नाहीत; तर ही ३१४० कुटुंबांची पुन्हा जगण्याची आशा आहे.सोनाली : चालायला शिकलेलं स्वप्नपरभणीची सोनाली. सात वर्षांची चिमुकली. एक पाय आजारामुळे गमावलेला. शिबिरात येताना आईच्या कडेवर आली आणि नंतर आईचा हात धरून ती जेव्हा कृत्रिम पायावर उभी राहिली अन् चालली तेव्हा संपूर्ण शिबिरात टाळ्यांचा कडकडाट झाला. आईच्या डोळ्यातील अश्रू सांगत होते, आज माझ्या मुलीचं आयुष्य परत मिळालं..महादेव आजोबा : ऐकू येणारा नवा संसारअचलपूरचे महादेव आजोबा. अचलपूरमधल्या एका शाळेच्या समोर गोळ्या-बिस्किटाचं दुकान चालवणारे, दोन्ही कानांनी ऐकू येत नव्हतं. श्रवणयंत्र बसवल्यावर पहिल्यांदा त्यांनी बायकोचा आवाज ऐकला. डोळे भरून आले आणि ते म्हणाले, 'बच्चू, तू बेवारसांचा सहारा बन.'माझ्या लग्नानंतरचा तो पहिला दसरा. मी कुणाला सोनं द्यायला जाऊ शकलो नाही; पण त्या दिवशी मला उमगलं, 'दिव्यांगांच्या डोळ्यातील आनंदाश्रू हेच खरं सोनं आहे.' शेतकरी, आदिवासी, दिव्यांग हा आमचा पक्ष आहे आणि प्रहार हा त्यांचा आवाज आहे. सेवेचा हा प्रवास थांबणार नाही. कारण सेवा हीच खरी पूजा आहे आणि तीच आमच्या प्रहार युवा संघटनेची खरी ताकद आहे.. 