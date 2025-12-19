Premium|Ardha Dafan Andolan 2003 : अन्यायाविरुद्ध अर्ध-दफन आंदोलनाचा विजय; २३ आदिवासी शेतकरी कुटुंबांना मिळाले हक्काचे पट्टे

बच्चू कडू- Bacchuprahar41@gmail.comआम्ही आदिवासी शेतकऱ्यांसोबत अर्ध-दफन करून आंदोलनाची सुरुवात केली आहे, याची वार्ता संपूर्ण महाराष्ट्रात वाऱ्यासारखी पसरली. त्यामुळे लोकांची गर्दी वाढत गेली. पत्रकार आले. टीव्ही कॅमेरे लागले. आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रात धगधगू लागलं. लोकांच्या संतप्त प्रतिक्रिया येऊ लागल्या... मग प्रशासन हादरलं आणि अखेर सर्व मागण्या मान्य झाल्या. लमंडईचा आक्रोश आणि आमच्या राजकीय आयुष्यात कायमचा ठसा उमटवणारा दिवस. काही दिवस हे माणसाच्या आयुष्यात कायमचे कोरले जातात. त्यांच्या आठवणी धूसर होत नाहीत, उलट दर वेळेला जास्तच तीव्र होऊन मनात उभ्या राहतात. ८ नोव्हेंबर २००३ हा माझ्या आयुष्यातला असाच एक दिवस. त्या दिवशी बेलमंडई-नागरवाडीतील आदिवासी शेतकऱ्यांवर झालेल्या अन्यायाने आमच्या मनात जे घडलं, तो फक्त संताप नव्हता; तर तो शोषितांच्या वेदना अनुभवून जन्मलेला क्रांतीचा निर्धार होता.तसं पाहिलं तर या घटनेची बीजं काही महिन्यांपूर्वीच रोवली गेली होती. जून २००२... धोत्रा गावातील विठ्ठलराव ठाकरे यांनी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आत्महत्या केली. शेतीतून काहीच उत्पन्न नाही... कर्जाचा बोजा, कायमची तोट्याची शेती यामुळे विठ्ठलरावांनी अखेर जगण्याचा धीर सोडला. त्यांच्या आत्महत्येचा निषेध म्हणून आम्ही केलेलं मुंडन आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रात गाजलं. पहिल्यांदा राज्य सरकारला आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला मदत द्यावी लागली. प्रहार युवाशक्ती संघटनेने केलेल्या आंदोलनाचं ते फलित होतं. पण, आमच्या मनात एक आवाज सतत घोळत होता, ‘हा संघर्ष इथे संपत नाही. अजून अनेक विठ्ठलराव ठाकरे आहेत, ज्यांना न्यायाची गरज आहे’ आणि ते खरं ठरलं. बेलमंडई-नागरवाडीने आमच्यासमोर आणखी मोठं युद्ध उभं केलं..Premium|Bonded Labour System Maharashtra : जेव्हा कर्तव्यभावना जागृत होते .जंगलात जन्मलेला संघर्ष; पण जिद्दीने पेटलेला शेतकरीचांदूरबाजार तालुक्यातील बेलमंडई आणि नागरवाडी ही दोन गावं नकाशावर लहान दिसतात; पण त्यांच्या वेदना, त्यांचा संघर्ष आणि त्यांची मातीशी नाळ हे शब्दांत सांगणं कठीण आहे. जवळपास २५ किलोमीटर जंगलाच्या आत जायला लागतं.रस्ते नाहीत. सुविधा नाहीत... सिंचनाकरता पाणी नाही. आश्चर्य म्हणजे, या लोकांच्या डोळ्यात आशेची एक पुसटशी; पण जिद्दीने उजळणारी ज्योत असते. १९८६ पासून २३ आदिवासी शेतकरी कुटुंबं वन विभागाच्या एफ क्लासच्या शंभर एकर जमिनीवर आपली उपजीविका चालवत होती. ही जमीन सरकारी होती; पण तिचं खऱ्या अर्थाने औतण पाडणारं रक्त आणि घाम या कुटुंबांचाच. जमीन दगडी होती. उथळ होती. पाण्याचा थेंब नव्हता; पण मेहनतीने आणि कष्टाने या २३ आदिवासी कुटुंबांनी ही जमीन उपजाऊ केली होती.त्यांनी शासनाला शेकडो वेळा विनंती केली, ‘या जमिनीचे आम्हाला कायमस्वरूपी वनपट्टे द्यावे, जमीन आम्हाला कायमस्वरूपी द्या. आम्ही दुसरीकडे जाऊन जगू शकत नाही.’ पण शासनाचं वागणं तसंच... निवडणुकीपूर्वी वचनं, निवडणुकीनंतर विस्मरण.दुसरीकडे वन विभाग मात्र या कुटुंबांना सतत त्रास देत होता. कधी नोटिसा, कधी पोलिस, कधी कोर्टाचा आदेश, कधी दडपशाही... या २३ कुटुंबांचं जगणं जणू रोजच्याच भीतीत अडकून पडलं होतं.८ नोव्हेंबर २००३ ः आदिवासी शेतकऱ्यांचं स्वप्न जाळणाऱ्या क्रूर कारवाईचा दिवस. त्या दिवशी जे घडलं ते फक्त अतिक्रमण काढण्याची कारवाई नव्हती, तो होता शेतकऱ्यांच्या घामाला, मेहनतीला आणि जगण्याच्या हक्काला केलेला सर्वात मोठा विरोध. कोणतीही पूर्वसूचना न देता बरोबर शनिवारी सकाळी १० वाजता, वन विभागाचं मोठं पथक बेलमंडईत पोहोचलं. ट्रॅक्टर, जीप, काठ्या, शस्त्रं आणि त्या सगळ्यांपेक्षा भयानक म्हणजे अहंकार घेऊन.वन विभागाने कोर्टाच्या आदेशाचा सहारा घेत; पण त्या आदेशाचा अर्थ अन्याय नव्हता. तो त्यांनी स्वतःच बनवला होता. ते २३ कुटुंबांच्या ज्वारी, बाजरी, कपाशी, तुरीच्या उभ्या पिकांवर ट्रॅक्टर चालवत गेले. जवळजवळ वर्षभराच्या कौटुंबिक कष्टांचं पीक, काही मिनिटांत चिरडून टाकलं. महिलांच्या किंकाळ्या, पुरुषांचा हंबरडा, बाळांचं रडणं... आणि तरीही वन विभागाचा क्रूर चेहरा थांबत नव्हता. त्यांनी झोपड्यांवर डिझेल टाकून त्या पेटवून दिल्या. जनावरांचा चारा पेटवून दिला. महिलांना केसाने ओढत, लाठीने फोडत पुरुषांना बेदम मारहाण केली. जणू कुणी विरोधच करू नये. त्या दिवशी रैनाबाई लक्ष्मण पाटावे यांचा हात कायमचा अधू झाला. रामराव लोखंडे या वृद्ध माणसाचा हात मोडला. ते दृश्य आजही आमच्या डोळ्यांसमोर आहे... प्रत्येक वेळी अंग शहारतं. त्या रात्री आम्ही बेलमंडईत पोहोचलो... दिसला फक्त राख, वेदना आणि विध्वंस. गावात थरार आणि शोक पसरलेला होता... जळालेल्या झोपड्या, चिरडलेली पिकं, थंडीत थरथरणारी मुलं, रडणाऱ्या स्त्रिया, जखमी वडीलधारी... एका पायघडीतल्या वृद्धाने माझ्या जवळ बसून म्हटलं, ‘बच्चू, आम्हाला तर वन विभागाने जिवंतपणीच गाडलं...’ त्या एका वाक्याने मला आतून हादरवून टाकलं. आम्ही मनोमन ठरवलं, ‘उद्या आम्हीही स्वतःला जमिनीत गाडणार, कारण तुमच्यावर झालेल्या जिवंत समाधीचा निषेध आम्हाला दाखवायचा आहे..अर्ध-दफन आंदोलनाची योजना आणि गनिमी कावा९ नोव्हेंबरची रात्र आम्ही जागवली. त्याच ठिकाणी आम्ही ठरवलं, की आता गप्प बसायचं नाही. मोर्चे, सभा, भाषणं हे पुरेसं नाही. एक झटका द्यायचा आहे, जो इतिहासात नोंदला जाईल. आंदोलनात माझ्यासोबत खंबीरपणे साथ देणारे माझे सहकारी, ग्रामपंचायत सदस्य अनिल जयराम निंभोरकर, प्रभाकर कपले, प्रभाकर तायडे, संजय निंभोरकर, गजानन तायवाडे, प्रल्हाद शिसट, विनोद जावरे, गणेश कपले, रामेश्वर देवताळे, मतीन शहा, शाबीर शहा, अर्जुन निंभोरकर, संजय बिरे, विजय मेश्राम, राजेश भुंबर, ज्ञानेश्वर नागदिवे, बबन झटाले, अशोक निंभोरकर, विनोद बोबडे, प्रफुल नवघरे, मंगेश देशमुख तसेच अनेक सहकारी मित्र व कार्यकर्ते यांचासुद्धा इथे उल्लेख करणे आवश्यक आहे. या सर्वांनी हे आंदोलन आपलं म्हणून उचलून धरलं. त्यांच्या निष्ठेमुळेच हा इतिहास घडला.नागरवाडी गावाला गाडगे महाराजांच्या जीवनातलं विशेष स्थान आहे. गाडगे बाबा इथे मुक्काम करून सेवा, स्वच्छता, नि:स्वार्थ कार्य आणि मानवधर्म रुजवत गेले. आम्ही आंदोलनाची जागा ठरवताना नागरवाडीच्या मातीत उभे राहिलो आणि मनात एकच विचार आला, ‘या भूमीत गाडगे बाबांनी सेवा केली आणि त्याच भूमीत आज आम्ही अन्यायाविरुद्ध लढतोय.’ अर्ध-दफन आंदोलनाच्या त्यागभावाला हीच माती नवी ऊर्जा देत होती.आम्ही अर्ध-दफन आंदोलनासाठी निवडली ती जागा, कालव्याच्या वरचा उतार. या जागेवर सरकारी गाडी पोहोचूच शकत नव्हती. अधिकाऱ्यांना दोन-तीन किलोमीटर पायी यावं लागणार होतं. आम्ही तिथे आदल्याच दिवशी पोलिस प्रशासनाला कोणतीही खबर लागू न देता जवळपास पाच फूट खोल खड्डे, चर तयार केले. ते आमच्या आंदोलनाचं ठिकाण नव्हतं... ती आमच्या त्यागाची समाधी होती.१४ नोव्हेंबर... आम्ही स्वतःला जमिनीत अर्ध दफन केले. त्या सकाळी हवेत थोडी थंडी होती; पण आमच्या मनात धग होती, अन्यायाविरुद्धचा राग होता... मी स्वतः, भीमराव फुलचंद धाडसे, किसन रामराव धाडसे, रतनलाल लक्ष्मण ठाकरे, भीमराव अखंडे, लच्छीराम दहिकर, केशव पानसे, अनिल जयराम निंभोरकर आदींसोबत खड्ड्यात उतरून स्वतःला मातीमध्ये प्रशासनाच्या विरोधात अर्ध दफन करून घेतलं. प्रत्येकाने आपापल्या समोर विषाची एक बाटली सोबत ठेवली होती. जर आमच्यासोबत काही दगाफटका झाला, प्रशासनाने आमच्यासोबत जोर-जबरदस्ती करून आमचं आंदोलन मोडण्याचा प्रयत्न केला, तर आम्ही सर्व जण एकाच वेळी विषप्राशन करून जीवन संपवणार होतो. त्यामुळे प्रशासन दुहेरी अडचणीत सापडलं होतं; परंतु काही वेळाने मातीचा दाब वाढत होता. पाय सुन्न होत होते, श्वास जड होत चालला होता; पण मनात एकच आवाज, ‘या २३ कुटुंबांना न्याय मिळेपर्यंत आम्ही हलणार नाही.’आम्ही आदिवासी शेतकऱ्यांसोबत अर्ध दफन करून आंदोलनाची सुरुवात केली आहे, याची वार्ता संपूर्ण महाराष्ट्रात वाऱ्यासारखी पसरली. त्यामुळे लोकांची गर्दी वाढत गेली. पत्रकार आले. टीव्ही कॅमेरे लागले. आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रात धगधगू लागलं. लोकांच्या संतप्त प्रतिक्रिया येऊ लागल्या..Premium|1999 Independent Election Campaign : संघर्षातून घडलेलं नेतृत्व.प्रशासन हादरलं अन् सर्व मागण्या मान्यदुपारी स्थानिक प्रशासनाने तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांना आमच्या व आदिवासी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा फॅक्स केला व घटनास्थळावरील स्फोटक परिस्थितीची जाणीव करून दिली. त्यामुळे संध्याकाळी अधिकारी पायी चालत आंदोलनस्थळी आले. त्यांनी आम्हाला मातीमध्ये अर्ध दफन व समोर विष बाटल्या पाहताच ते हादरले. आंदोलकांची व प्रशासनाची चर्चा तिथेच झाली. अखेर त्यांनी आमच्या मागण्या मान्य केल्या. २३ कुटुंबांना वनजमिनीचे पट्टे, जाळलेल्या झोपड्या व पिकांची नुकसानभरपाई, पंचनामा, जळालेल्या झोपड्यांसाठी निवारा आणि अत्याचार करणाऱ्यांवर कारवाई. आम्ही स्वतःला अर्ध दफन करून जवळपास दहा तास झाले होते. डॉक्टरांनी आम्हाला बाहेर काढल्यानंतर सांगितलं, ‘थोडा वेळ अजून राहिला असता तर कंबरेखालचा भाग कायमचा निकामी झाला असता.’ लगेच सर्व आंदोलकांना रुग्णालयात दाखल करून उपचार करण्यात आले. हे आमच्या जीवावर बेतणारे आंदोलन होते.१३ शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात उजाडली नवी पहाटअर्ध-दफन आंदोलनाचा सर्वात मोठा आणि जिवंत विजय म्हणजे, २३ पैकी १३ आदिवासी शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी एक-एक हेक्टरचे वनपट्टे मिळाले. उर्वरित शेतकऱ्यांच्या वाटाघाटीमुळे ते थोडे थांबून गेले. आज त्या आदिवासी शेतकऱ्यांच्या शेतांमध्ये विहिरी आहेत, सिंचन आहे, भयमुक्त शेती आहे, आयुष्यात भरभराटी आहे... मुलं शिकत आहेत. मी आजही त्यांच्या शेतात जातो आणि मनात एकच विचार येतो, ‘त्या दिवशी आम्ही अर्ध दफन केले... त्यामुळे आदिवासी शेतकरी कुटुंबांचं उज्ज्वल भविष्य होऊ शकलं!’.मनात समाधानाचा महासागरअर्ध-दफन आंदोलनाच्या वेदना आजही माझ्या शरीरात आहेत; 