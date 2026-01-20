Premium|Bangladesh elections : बांगलादेशची निवडणूक; चिंता मात्र भारतात!

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर - परराष्ट्र धोरण विश्लेषकदोन वर्षांपूर्वीच्या नागरी उठावानंतर बांगलादेशात आता १२ फेब्रुवारी रोजी सार्वत्रिक निवडणुकांची प्रक्रिया पार पडणार आहे. या निवडणुकांत माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या अवामी लीगला बंदी घालण्यात आली असून बीएनपी, जमाते इस्लामी आणि एनसीपी या पक्षांमध्ये सामना रंगणार आहे. निवडणूकपूर्व चाचण्यांचा कल बीएनपीला स्पष्ट बहुमत मिळेल असा दिसत आहे. तारिक रेहमान यांनी लंडनहून परतल्यानंतर मांडलेली भूमिका भारताच्या दृष्टीने काहीशी दिलासादायक ठरणारी आहे; परंतु त्याचवेळी जमाते इस्लामी आणि एनसीपी या भारतविरोधी व मूलतत्ववादी पक्षांची ताकदही वाढत चालली आहे. यापैकी एकही संघटना सत्तेत सहभागी झाली तर ती भारतासाठी चिंतेची बाब ठरणार आहे. भारताचा शेजारी असणाऱ्या बांगलादेशात १२ फेब्रुवारी रोजी सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. २०२४ च्या उत्तरार्धात झालेल्या जनआंदोलनानंतर बांगलादेशात १५ वर्षांहून अधिक काळ सत्तेत राहिलेल्या शेख हसीना यांना देश सोडून पलायन करावे लागले. त्यानंतर अमेरिकेच्या वरदहस्ताने बांगलादेशात मोहम्मद युनूस यांचे अंतरीम सरकार सत्तेत आले. युनूस यांची वर्ष-दीड वर्षांची कारकिर्द बांगलादेशच्या आर्थिक विकासाला काही वर्षे मागे घेऊन जाणारी तर ठरलीच; पण त्याहून अधिक चिंतेची बाब म्हणजे शेख हसीनांच्या कार्यकाळात भारत आणि बांगलादेशातील संबंधांनी सुवर्णकाळ पाहिला. त्या संबंधांचे रुपांतर तणावात करण्याचे काम युनूस यांनी केले. त्यामुळे या निवडणुका भारतासह दक्षिण आशियासाठी महत्त्वाच्या आहेत. .Premium| Tribal flag hoisting ban: आदिवासींच्या झेंडावंदनाला शासनाचा बंदी हुकूम.रेहमान यांना संधी आली चालून...बांगलादेशच्या संसदेत ३०० जागा असून सुमारे १२.७७ कोटी मतदार मतदान करणार आहे. सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे मागील १५ वर्षे सत्तेत असलेल्या हसीना यांच्या अवामी लीग या पक्षावर बंदी घालण्यात आली असून त्यांचे निवडणूक चिन्ह (नौका) गोठवण्यात आले आहे. यामुळे बांगलादेश नॅशनल पार्टी (बीएनपी) आणि जमात-ए-इस्लामी यांसारख्या पक्षांना मोठी संधी निर्माण झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी खालिदा झिया यांचे पुत्र आणि बीएनपीचे कार्याध्यक्ष तारीक रहमान झिया हे लंडनमधून देशात परतले.त्यांनी काढलेल्या रॅलीला प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर काही दिवसांतच खालिदा झियांचे निधन झाले. त्यामुळे आता पक्षाची धुरा रहमान यांच्यावरच आहे. बांगलादेशात आल्यानंतर त्यांनी ढाक्यामध्ये एक प्रचंड मोठी सभा घेतली. तीमध्ये त्यांनी बीएनपी २३७ उमेदवार उभे करणार असल्याचे सांगत देशापुढील अन्य काही समस्यांबाबत भूमिकाही मांडली. त्यांना मिळणारे समर्थन आणि मतदानपूर्व चाचण्यांतून आलेला कल पाहता बीएनपी सत्तेत येणार हे आता जवळपास स्पष्ट झाले आहे. शेख हसीनांविरोधातील वातावरण, युनूस यांच्या ढिसाळ व अर्थशून्य कारभाराने निर्माण झालेले प्रश्न, खलिदा झियांच्या निधनामुळे मिळणारी सहानुभूती, या कारणांमुळे रहेमान यांना संधी चालून आली आहे.तारीक रहेमान २१ ऑगस्ट २००४ रोजी झालेल्या ग्रेनेड हल्ल्याप्रकरणी न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. या हल्ल्यात शेख हसीना यांना लक्ष्य करण्यात आले होते. याशिवाय भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंगच्या प्रकरणातही त्यांना दोषी ठरवण्यात आले होते. परंतु युनूस सरकारच्या काळात हे सर्व दोषारोप काढून टाकण्यात आले आहेत..हिंदूंवरील हल्ल्यांनी वाढला तणावगेल्या काही महिन्यांपासून बांगलादेशामध्ये ज्यापद्धतीने हिंसाचार सुरू आहे, अंतर्गत संघर्ष उफाळून आला आहे. अल्पसंख्याक हिंदूंवर आणि त्यांच्या धार्मिक स्थळांवर हल्ले केले जात आहेत ते पाहता प्रस्तावित असणाऱ्या निवडणुका पार पडणार की नाही याबाबत साशंकता होती. आजही ती कायम आहे. १९७१ नंतर पहिल्यांदा भारत आणि बांगलादेश यांच्यामध्ये कमालीचा तणाव निर्माण झाला आहे. भारताच्या आश्रयाला आलेल्या शेख हसीना यांना तेथील विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर बांगलादेशाने भारताकडे त्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली आहे. ढाक्यामधील भारताच्या दुतावासावर मोर्चा काढण्यात आला. चितगांवमधील व्हिसा सेंटर भारताला बंद करावे लागले आहे. भारतातील बांगलादेशच्या उच्चायुक्तांना दोन वेळा बोलावून समज देण्यात आली. असा प्रकार बांगलादेश-भारत संबंधांमध्ये यापूर्वी कधीही घडला नव्हता.हिंसाचारामागे राजकीय डाव?बांगलादेशच्या निर्मितीमध्ये भारतीय सैन्यदलाची भूमिका अतिशय महत्त्वाची राहिली. १९७१ मध्ये १३ दिवस चाललेल्या मुक्तिसंग्रामाचे अपत्य म्हणून आपण बांगलादेशकडे पाहतो. त्यानंतरच्या काळात बांगलादेशात प्रदीर्घ काळ लष्करी हुकुमशाही होती. पण त्याही काळात भारताने बांगलादेशाशी संबंध सुरू ठेवलेले होते. असे असताना युनूस सत्तेत आल्यानंतरच्या काळात दोन्ही देशांमध्ये प्रचंड कटुता निर्माण झाली आहे. बांगलादेशातील हिंसाचार हा जाणीवपूर्वक घडवण्यात आल्याचा संशयही आता व्यक्त होऊ लागला आहे. विशेषतः फेब्रुवारी महिन्यामध्ये होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांची प्रक्रिया खंडित व्हावी अशी सध्याच्या काळजीवाहू सरकारची रणनीती आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला. याचे कारण जितका हिंसाचार वाढत जाईल, तितक्याच लष्करी हस्तक्षेपाच्या शक्यतांना बळकटी मिळत जाणार होती. लष्कराने हस्तक्षेप केला असता निवडणुका लांबणीवर पडल्या असत्या आणि या काळात बांगलादेशातील जातीयवादी पक्ष, कट्टरतावादी संघटना यांना आपला दबदबा वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी वाव मिळाला असता, असे मानले जाते..Premium|Indian economy : विकसित देश होण्याचं स्वप्न सत्यात कधी येणार?.लोकशाहीच्या मूलभूत परंपरेचे जतनवस्तुतः बांगलादेशात १९९०च्या उत्तरार्धात सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. त्यानंतर लष्कराने हस्तक्षेप केलेला नाही. २०२४ मध्ये झालेल्या उठावानंतर लष्कराने पावले उचलली. पाकिस्तानात लोकशाही ही केवळ नावापुरती असून राजसत्तेचे सर्व निर्णयाधिकार लष्कराच्या हाती एकवटलेले आहेत. कदाचित म्हणूनच पाकिस्तानच्या इतिहासात आजवर एकाही लोकनियुक्त सरकारला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाही; मात्र असा प्रकार बांगलादेशात दिसत नाही. मागील काळात बांगलादेशात खालिदा झिया यांचे सरकार सत्तेत होते तेव्हा त्यांनी पाच वर्षे राज्यकारभार पूर्ण केला. त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये हसीनांच्या अवामी लीगचा विजय झाला आणि पुढील १५ वर्षे बांगलादेशची वाटचाल विकासाच्या दिशेने गतिमानतेने होत राहिली. म्हणजेच दरवेळी निवडणुका होऊन सत्तेचे हस्तांतर होणे ही लोकशाहीतील परंपरा बांगलादेशात पाळली गेली. युनूस यांनी या निवडणुका लांबणीवर पडण्यासाठी डावपेच आखले होते; परंतु रेहमान परतल्याने निवडणुका पार पडणार हे स्पष्ट होत आहे.धार्मिक मूलतत्ववादाचा वाढता प्रभावतारिक यांचे वडील रेहमान झिया हे बांगलादेशचे हुकुमशहा होते. बांगलादेश मुक्तीसंग्रामात त्यांची भूमिका मोठी राहिली; परंतु १९८१ मध्ये त्यांची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर बीएनपी या रेहमान यांनी स्थापन केलेल्या पक्षाची धुरा खालिदा झिया यांच्याकडे आली. १९९७ ते २००२ या काळात बीएनपी आणि जमाते इस्लामी यांचे आघाडी सरकार सत्तेत होते आणि खालिदा झिया या पंतप्रधानपदी होत्या. ही पाच वर्षे बांगलादेशासाठी आणि भारतासाठी अतिशय नकारात्मक ठरली. या काळात बांगलादेशात धर्मांध शक्तींचे प्राबल्य कमालीचे वाढले. धार्मिक मूलतत्ववादाचा प्रभाव वाढत गेला. तथापि, तारिक रेहमान यांनी लंडनहून परतल्यानंतर केलेले भाषण हे समतोल होते. त्यांची वक्तव्ये काहीशी मवाळ होती. त्यांनी मार्टिन ल्यूथर किंगचा उल्लेखही केला.बांगलादेशची संसद ही एकगृही आहे. परंतु मोहम्मद युनूस यांच्या काळात ‘जुलै चार्टर’ नावाचा एक प्रस्ताव पुढे आला आहे. त्यानुसार तेथे भारताप्रमाणे वरिष्ठ सभागृहही तयार करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर या घटनादुरुस्तीमध्ये पंतप्रधान आणि अध्यक्ष यांच्या अधिकारांच्या विभागणीबाबतही स्पष्टता आणली आहे. १२ फेब्रुवारी रोजी होणारे मतदान केवळ लोकनियुक्त सरकारच्या निवडीसाठी नसून. सध्या करण्यात आलेल्या घटनादुरुस्तीबाबत सार्वमतही यावेळी घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे मतदारांना एक मत खासदार निवड तर दुसरे मत घटनादुरुस्तीसाठी द्यावे लागेल..बीएनपी- ‘जमाते’ युती धोकादायकबांगलादेशातील सद्यस्थिती पाहता तारिक यांच्या बीएनपीचा विजय निश्चित असल्याचे दिसत असला तरी गेल्या एक वर्षामध्ये वाढलेली जमाते इस्लामीची ताकद. सर्वांत मोठ्या या संघटनेने मुक्तिसंग्रामाच्या वेळी नकारात्मक पवित्रा घेत पाकिस्तानची बाजू उचलून धरली होती. त्यामुळे ‘जमाते’च्या बहुसंख्य नेत्या-कार्यकर्त्यांना तुरुंगातही टाकण्यात आले होते. नंतरच्या काळात त्यांची सुटका करण्यात आली; पण २००८मध्ये या संघटनेवर बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली होती. ही बंदी गेल्या वर्षी न्यायालयाने उठवली आहे. त्यामुळे हा पक्ष निवडणुकांमध्ये ताकदीनिशी उतरलेला आहे. यापूर्वी १९९७मध्ये 'जमाते'ने निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी बीएनपीच्या खालोखाल जागा मिळाल्या होत्या. २०२४ च्या अखेरीस बांगलादेशात झालेल्या सत्ता उलथवून टाकणाऱ्या आंदोलनामध्ये जे तरुण सहभागी झाले होते, त्यामागे जमाते इस्लामीचा मोठा हात होता. या संघटनेची एक विद्यार्थी शाखाही असून त्यांनी ढाका विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संसदेच्या निवडणुकीत बहुमत मिळवले आहे. मतदानपूर्व चाचण्यांचा कल पाहता जमाते इस्लामी सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून पुढे येऊ शकतो, असा अंदाजही व्यक्त झाला आहे. त्यामुळे बीएनपी आणि जमाते इस्लामी या दोन्हींचे मिळून बनलेले आघाडी सरकार विराजमान झालेले दिसू शकते.'एनसीपी'ही भारतासाठी चिंताजनकगेल्या वर्षभरामध्ये बांगलादेशात नॅशनल सिटीझन पार्टी नावाचा एक पक्ष उदयास आला आहे. २०२४ मध्ये झालेल्या उठावाला नेतृत्व देण्याचे काम या पक्षाने केले आहे. हा पक्ष अतिशय रुढीवादी असून भारतविरोधी प्रक्षोभक वक्तव्ये करण्याचा त्यांनी सपाटा लावला आहे. भारताची ईशान्येकडील राज्ये बांगलादेशला जोडून ग्रेटर बांगलादेश तयार करणे, या राज्यांमधील फुटीरतावादी चळवळींना सर्वतोपरी मदत करणे यांसारखी स्फोटक विधाने त्यांच्याकडून केली गेली आहेत. अशा पक्षाची वाढती लोकप्रियता भारतासाठी चिंताजनक आहे. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे हसीनांच्या अवामी लीगवर या निवडणुकांमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे. निवडणुकीनंतर जमाते किंवा एनसीपी या दोहोंपैकी कोणीही सत्तेत सहभागी झाल्यास भारतापुढील चिंता प्रचंड वाढणार आहेत..'ॲक्ट ईस्ट'ला फटका?बांगलादेश हा ईशान्य भारतातील शांतता आणि विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. बांगलादेशसोबत भारताची सर्वांत मोठी जमिनी सीमारेषा जोडलेली आहे. आग्नेय आशियाई देशांसोबतच्या जोडणीसाठी बांगलादेश हा फ्लडगेट किंवा प्रवेशद्वार आहे. आग्नेय आशियातील देशांसोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना भारताने 'लूक ईस्ट पॉलिसी' सुरू केली होते. दशकभरापूर्वी मोदी सरकारने याचे नाव बदलून 'ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी' असे केले आहे. यामध्ये बांगलादेशचे महत्त्व सर्वाधिक आहे. हा देश भारताचा दक्षिण आशियातील सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार आहे. हसीनांच्या १५ वर्षांच्या कार्यकाळात ईशान्य भारतातील अतिरेकी संघटनांचा पूर्णतः बंदोबस्त करण्यात आला होता. तथापि, नव्या सरकारने या संघटनांना पाठबळ देण्यास सुरुवात केली तर भारताला पाकपुरस्कृत दहशतवादी संघटनांबरोबरच बांगलादेश पुरस्कृत संघटनांचाही सामना करावा लागू शकतो. अर्थात, १९९७ ते २००२ या काळातील परिस्थिती आणि वर्तमान स्थिती यामध्ये बराच फरक पडला आहे. पण तरीही भारतासाठी येणारा काळ हा चिंता वाढवणारा ठरेल अशा दाट शक्यता आहेत. 