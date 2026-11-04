Premium|Study Room : सौदीतील घटनेतून धडा, परदेशात अडकलेल्या कामगारांच्या संरक्षणासाठी सक्षम यंत्रणा हवी!

परदेशात रोजगाराच्या शोधात जाणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी नेमकी कोणाची? सौदी अरेबियात दोन बांगलादेशी नागरिकांना फाशी देण्यात आल्यानंतर हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. विशेष म्हणजे, फाशीची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी बांगलादेश सरकारला अधिकृत पूर्वसूचना मिळाली नव्हती. त्यामुळे न्यायप्रक्रिया, कायदेशीर मदत आणि राजनैतिक हस्तक्षेप यांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.कैद्यांच्या यादीतील आरोप आणि फाशीनंतर सौदी प्रशासनाने दिलेले कारण यांत दिसणारी विसंगती नेमकी काय दर्शवते? दुसरीकडे, श्रीलंकेला राजनैतिक प्रयत्नांतून आपल्या नागरिकाची फाशीची शिक्षा रद्द करून घेता आली, मग बांगलादेशला हे का जमले नाही? या घटनेच्या निमित्ताने सौदीचा ‘ताझीर’ कायदा, व्हिएन्ना करारातील तरतुदी, मृत्युदंडाचे वाढते प्रमाण आणि परदेशात अडकलेल्या हजारो कामगारांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या सक्षम यंत्रणेचा आढावा या लेखात घेतला आहे.१. सौदी अरेबियात दोन बांगलादेशी नागरिकांना फाशीची शिक्षारोजगाराच्या शोधात चार वर्षांपूर्वी सौदी अरेबियात गेलेल्या दोन बांगलादेशी नागरिकांचा प्रवास अखेर फाशीच्या शिक्षेने संपला. नझरुल इस्लाम अब्दुल बशीर आणि सुयेटी (स्वीटी) अख्तर अशी त्यांची नावे आहेत. १४ ऑक्टोबर रोजी मक्का येथील एका मशिदीत अनैतिक कृत्य केल्याचा आरोप सिद्ध झाल्यानंतर त्यांना फाशी देण्यात आली. सौदीच्या गृह मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, मशिदीच्या पवित्रतेचा भंग केल्याप्रकरणी इस्लामिक कायद्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली. या दोघांना ऑगस्ट २०२३ पासून सौदी प्रशासनाने ताब्यात ठेवले होते. मात्र, या प्रकरणातील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे फाशीची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी बांगलादेश सरकारला किंवा तेथील राजनैतिक दूतावासाला कोणतीही अधिकृत पूर्वसूचना देण्यात आली नव्हती.२. ‘ताझीर’ कायदा नेमका काय? सौदीत शिक्षेचा निर्णय न्यायाधीश कसा घेतात?सौदी अरेबियातील या प्रकरणात फाशीची शिक्षा का देण्यात आली, हे समजून घेण्यासाठी ‘ताझीर’ ही कायदेशीर व्यवस्था समजून घ्यावी लागेल. या व्यवस्थेत गुन्ह्याचे स्वरूप किती गंभीर आहे आणि त्यासाठी कोणती शिक्षा द्यावी, हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायाधीशांकडे असतो. म्हणजेच, प्रत्येक गुन्ह्यासाठी आधीच निश्चित केलेली शिक्षा असेलच असे नाही. न्यायाधीश आपल्या विवेकाधिकारानुसार निर्णय घेतात. या अधिकारांतर्गत दंड, कारावास आणि काही गंभीर प्रकरणांमध्ये मृत्युदंडाची शिक्षाही दिली जाऊ शकते. मात्र, या प्रकरणात मृत्युदंडाचा निर्णय केवळ न्यायालयातच थांबला नाही. त्याला न्यायालयीन पुनरावलोकन आणि राजाज्ञेद्वारे अंतिम मंजुरीही देण्यात आली होती..३. फाशीच्या कारवाईनंतर बांगलादेशने सौदीकडे मागितला कारवाईचा तपशीलसौदी अरेबियात दोन नागरिकांना फाशी देण्यात आल्यानंतर बांगलादेश सरकारने या प्रकरणाची माहिती मिळवण्यासाठी राजनैतिक पातळीवर हालचाली सुरू केल्या. १४ ऑक्टोबर रोजी मक्का येथे ही फाशी देण्यात आली होती. त्यानंतर जेद्दाहमधील बांगलादेशच्या दूतावासाने सौदीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला ‘नोट व्हर्बल’ म्हणजेच अनौपचारिक स्वाक्षरीचे राजनैतिक पत्र पाठवले.या पत्रातून फाशीच्या कारवाईबाबत अधिकृत आणि सविस्तर स्पष्टीकरण मागण्यात आले. एवढेच नाही, तर बांगलादेशच्या दूतांनी सौदीच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष भेटही घेतली. या संपूर्ण प्रकरणात नेमकी कायदेशीर प्रक्रिया पार पडली आणि त्याची माहिती आधी का देण्यात आली नाही, याबाबत स्पष्टता मिळवण्याचा प्रयत्न बांगलादेशने या राजनैतिक पावलातून केला.४. अटक ते फाशीपर्यंत काय घडले? बांगलादेशचे सौदी प्रशासनाला सहा सवालदोन नागरिकांना फाशी देण्यात आल्यानंतर बांगलादेश सरकारने सौदी प्रशासनाकडे सहा महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे मागितली आहेत. या प्रश्नांमधून फाशीची संपूर्ण प्रक्रिया समजून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.१. दोघांवर नेमके कोणते गुन्हे सिद्ध झाले आणि ते कुठे व कधी घडले?२. त्यांना कोणत्या तारखेला अटक करण्यात आली?३. न्यायालयाच्या निकालांच्या प्रमाणित प्रती देण्यात याव्यात.४. मृत्युदंड शिरच्छेदाद्वारे देण्यात आला की अन्य पद्धतीने?५. मृतदेह कुठे आहेत? ते बांगलादेशला पाठवले जाणार की सौदी अरेबियातच दफन केले गेले?६. तपास व खटल्यादरम्यान दोघांना वकील किंवा कायदेशीर प्रतिनिधी मिळाले होते का?५. कैद्यांच्या यादीत वेगळे आरोप, फाशीचे कारण मात्र वेगळेसप्टेंबरमध्ये सौदी प्रशासनाने बांगलादेशी कैद्यांची एक यादी सामायिक केली होती. या यादीत नझरुल इस्लाम अब्दुल बशीर याच्यावर सायबर गुन्ह्याचा, तर स्वीटी अख्तर हिच्यावर व्यभिचाराचा आरोप असल्याची नोंद होती. मात्र, या दोघांना कोणती शिक्षा सुनावण्यात आली आहे किंवा त्यांना मृत्युदंड दिला जाणार आहे, याचा उल्लेख यादीत नव्हता. त्यानंतर फाशी देण्यात आल्यावर सौदीच्या गृह मंत्रालयाने मशिदीत अशोभनीय कृत्य केल्याच्या आरोपावरून ही कारवाई झाल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे कैद्यांच्या यादीतील आरोप आणि फाशीनंतर देण्यात आलेले स्पष्टीकरण यांत विसंगती दिसून आली. नेमका हा फरक काय आहे, याचे उत्तर मिळवण्यासाठी बांगलादेश सरकारने सौदी प्रशासनाकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे..Premium|Kushal Badrike Acting Journey : शेवटची अभिनय स्पर्धा ठरली कुशल बद्रिके यांच्या आयुष्याचा टर्निंग पॉइंट.६. आरोपांना आव्हान देण्याची संधी मिळाली होती? फाशीच्या प्रकरणातील न्यायप्रक्रियेवर संशयया प्रकरणात दोन्ही बांगलादेशी नागरिकांना न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान योग्य कायदेशीर मदत मिळाली होती का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तपास आणि खटला सुरू असताना त्यांना वकील किंवा दुभाषांची मदत मिळाली होती का, याची माहिती बांगलादेशच्या दूतावासाकडे उपलब्ध नव्हती.मग दोघांनी कायदेशीर मदतीची मागणी केली होती का? न्यायालयात नेमके काय सुरू आहे, हे त्यांना समजत होते का? स्वतःवरील आरोपांना आव्हान देण्याची संधी त्यांना मिळाली होती का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे मिळालेली नसल्याने संपूर्ण न्यायप्रक्रियेबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे, फाशीची अंमलबजावणी होईपर्यंत बांगलादेशला या प्रक्रियेची पूर्वकल्पना नव्हती.७. श्रीलंकेने राजनैतिक हस्तक्षेपातून फाशी रोखली; बांगलादेशच्या नागरिकांना मदत का मिळाली नाही?सौदी अरेबियात परदेशी नागरिकांच्या फाशीच्या प्रकरणात राजनैतिक हस्तक्षेप किती महत्त्वाचा ठरू शकतो, हे श्रीलंका आणि बांगलादेशच्या घटनांमधून दिसते. अनोजन सिवरासा या श्रीलंकन नागरिकाला प्रेषित महंमद यांचा अपमान करणारी आणि इस्लाम धर्माविरोधात ईशनिंदात्मक मानली गेलेली फेसबुक पोस्ट केल्याच्या आरोपावरून मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र, श्रीलंकेच्या अधिकाऱ्यांनी तुरुंगात त्याची भेट घेतली. विशेष कायदेशीर पथकाने अपीलही केले. या प्रयत्नांनंतर १३ ऑक्टोबर रोजी त्याची फाशीची शिक्षा रद्द करण्यात आली.दुसरीकडे, बांगलादेशच्या दोन नागरिकांना १४ ऑक्टोबर रोजी फाशी देण्यात आली. या कारवाईची माहिती बांगलादेश सरकारला त्यानंतर मिळाली. त्यामुळे हस्तक्षेप करण्याची संधीच मिळाली नाही. एका बाजूला वेळेत केलेले राजनैतिक प्रयत्न, तर दुसऱ्या बाजूला फाशीनंतर मिळालेली माहिती, या फरकामुळे परदेशात अडकलेल्या नागरिकांना संरक्षण आहे का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.८. अटकेपासून कायदेशीर मदतीपर्यंत, व्हिएन्ना करारातील तरतुदींचे पालन झाले का?परदेशात एखाद्या नागरिकाला अटक झाली, तर त्याच्या देशाच्या वाणिज्य दूतावासाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. यासाठीच बांगलादेश आणि सौदी अरेबिया हे दोन्ही देश राजनैतिक संबंधांवरील व्हिएन्ना कराराचे सदस्य आहेत. या करारातील कलम ३६ नुसार, परदेशी नागरिकाला ताब्यात घेतल्यानंतर त्याच्या राजनैतिक अधिकारांची माहिती तातडीने देणे आवश्यक आहे. संबंधित नागरिकाने मागणी केल्यास त्याच्या देशाच्या वाणिज्य दूतावासालाही विलंब न करता कळवणे बंधनकारक आहे.याशिवाय, दूतावासातील अधिकाऱ्यांना कैद्यांची भेट घेता येते, त्यांच्याशी संवाद साधता येतो आणि कायदेशीर प्रतिनिधित्वाची व्यवस्था करता येते. आता या प्रकरणात मुख्य प्रश्न असा आहे की, दोन्ही बांगलादेशी नागरिकांना दूतावासाशी संपर्क साधण्याची संधी मिळाली होती का? तसेच, करारातील नियमांचे पालन करण्यात आले होते का? याबाबत सौदी प्रशासनाकडून स्पष्टीकरण मागितले जात आहे..९. नागरिकांना संरक्षण देण्याऐवजी बांगलादेशी सरकारचा नागरिकांनाच दोष!सौदी अरेबियात दोन बांगलादेशी नागरिकांना फाशी दिल्यानंतर बांगलादेश सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. नागरिकांना वेळेत कायदेशीर मदत मिळवून देण्यासाठी आणि राजनैतिक हस्तक्षेप करण्यासाठी सरकारने काय प्रयत्न केले, याची चर्चा सुरू झाली. १७ ऑक्टोबर रोजी पत्रकारांशी बोलताना बांगलादेशच्या परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री शमा ओबैद इस्लाम यांनी या घटनेला बांगलादेशी नागरिकांसाठी ‘एक धडा’ असे संबोधले.परदेशात राहणाऱ्या नागरिकांनी तेथील कायद्यांचे पालन करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. इतकेच नव्हे, तर कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास बांगलादेशच्या नागरिकासाठी आपण फारसे काही करू शकत नसल्याचे विधान त्यांनी केले. मात्र, या वक्तव्यामुळे सरकारच्या भूमिकेवर टीका झाली. परदेशात अडचणीत सापडलेल्या नागरिकांना वेळेत मदत आणि संरक्षण मिळवून देण्याऐवजी सरकारने अशी भूमिका घेणे नागरिकांना आवडले नाही.१०. सौदीत मृत्युदंडाचे वाढते प्रमाण, ताझीर कायद्याच्या वापरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित!सौदी अरेबियातील मृत्युदंडाच्या शिक्षांचे प्रमाण लक्ष वेधून घेणारे आहे. अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या अहवालानुसार, २०२४ मध्ये जवळ जवळ ३४५ जणांना, तर २०२५ मध्ये ३५६ जणांना मृत्युदंड देण्यात आला. यातील अमली पदार्थांशी संबंधित गुन्ह्यांसाठी फाशी देण्यात आलेल्यांची संख्याही मोठी होती. २०२४ मध्ये अशा १२२ जणांना, तर २०२५ मध्ये २४० जणांना मृत्युदंड देण्यात आला.या पार्श्वभूमीवर ‘ताझीर’ कायद्यांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या मृत्युदंडाच्या शिक्षांबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंता व्यक्त केली जात आहे. या व्यवस्थेत गुन्हे आणि त्यांच्यासाठीच्या शिक्षांची एकच निश्चित यादी नसते. त्यामुळे न्यायाधीशांना शिक्षा ठरवताना मोठा विवेकाधिकार मिळतो. पण हाच अधिकार वादाचा मुद्दा बनला आहे.११. हुदुद, किसास आणि ताझीर म्हणजे काय? इस्लामी कायद्यातील तीन शिक्षा पद्धती समजून घ्याइस्लामी कायद्यात सर्व गुन्ह्यांसाठी एकाच प्रकारची शिक्षा दिली जात नाही. गुन्ह्यांचे स्वरूप लक्षात घेऊन त्यांचे प्रामुख्याने तीन प्रकार केले जातात.पहिला प्रकार म्हणजे हुदुद. कुराण आणि हदीसमध्ये निश्चित केलेल्या शिक्षांशी संबंधित हा प्रकार आहे. यात व्यभिचार, चोरी आणि काही व्याख्यांनुसार धर्मत्याग यांसारख्या गुन्ह्यांचा समावेश होतो.दुसरा प्रकार म्हणजे किसास. याचा संबंध प्रतिशोधाशी आहे. हत्या किंवा एखाद्याला शारीरिक इजा पोहोचवण्याच्या प्रकरणांत ही व्यवस्था लागू होऊ शकते. यात पीडित व्यक्तीच्या कुटुंबाला भरपाई म्हणून ‘दिया’ स्वीकारण्याचा पर्यायही असतो.तिसरा प्रकार म्हणजे ताझीर. हुदुद आणि किसासमध्ये न येणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी न्यायाधीश परिस्थितीनुसार शिक्षा ठरवतात. सार्वजनिक व्यवस्था किंवा समाजाला हानी पोहोचवणाऱ्या कृत्यांचाही यात समावेश होऊ शकतो.१२. सौदीच्या तुरुंगांत आणखी शेकडो बांगलादेशी, त्यांच्या शिक्षांबाबतही संभ्रमसौदी अरेबियातील दोन बांगलादेशी नागरिकांना फाशी दिल्यानंतर इतर कैद्यांच्या भवितव्याचाही प्रश्न समोर आला आहे. सप्टेंबरमध्ये सौदी प्रशासनाने सामायिक केलेल्या यादीत आणखी २० दोषी बांगलादेशी नागरिकांची नोंद होती. मात्र, त्यांना नेमक्या कोणत्या शिक्षा सुनावण्यात आल्या आहेत, याची माहिती या यादीत नव्हती.याशिवाय, सौदीच्या पश्चिम भागातील विविध तुरुंगांत एकूण ३०६ बांगलादेशी नागरिक बंदिस्त असल्याची नोंद आहे. यापैकी १४७ जणांना एक महिना ते १५ वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्यामुळे या कैद्यांवर कोणते आरोप आहेत, त्यांना कोणत्या शिक्षा झाल्या आहेत आणि त्यांच्या कायदेशीर स्थितीबाबत नेमकी माहिती काय आहे, असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर बांगलादेश सरकारने सौदी प्रशासनाकडे अधिक तपशील मागितला असून, या कैद्यांच्या भवितव्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे..१३. परदेशात काम करणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी केवळ दूतावास पुरेसा नाही, सक्षम यंत्रणा हवीसौदी अरेबियात ३० लाखांहून अधिक बांगलादेशी नागरिक राहतात. त्यापैकी एखादा नागरिक गंभीर गुन्ह्याच्या प्रकरणात अडकला, तर त्याला वेळेत कायदेशीर मदत मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. यासाठी केवळ वाणिज्य दूतावास असणे पुरेसे नाही, तर तेथील यंत्रणाही सक्षम असायला हवी.एखाद्या कैद्याला कठोर शिक्षा होण्याची शक्यता आहे का, त्याच्या खटल्यात कोणत्या टप्प्यावर कायदेशीर मदतीची गरज आहे, याची माहिती अधिकाऱ्यांना वेळेत मिळायला हवी. प्रत्येक वेळी कैदी किंवा त्याच्या कुटुंबीयांनी मदतीसाठी दूतावासाशी संपर्क साधण्याची वाट पाहून चालणार नाही. त्याऐवजी, गंभीर प्रकरणांचा नियमितपणे पाठपुरावा करणारी आणि आवश्यक माहिती आपोआप मिळवणारी यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे. सौदी अरेबियातील या घटनेने परदेशात काम करणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी अशा मजबूत संस्थात्मक आणि राजनैतिक व्यवस्थेची गरज अधोरेखित केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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