Premium|Bank Statement Transaction Details : बँक स्टेटमेंटमधील अस्पष्ट नोंदींचा फटका; जुन्या व्यवहारांचा हिशेब कसा द्याल?

सुहास दंडे - suhasdande@gmail.comडिजिटल बँकिंगमुळे व्यवहार करणे सोपे झाले; मात्र त्या व्यवहाराचा नेमका उद्देश काही महिन्यांनी किंवा वर्षभराने शोधायची वेळ आली, तर खातेदारांची चांगलीच तारांबळ उडते. पासबुक किंवा बँक स्टेटमेंटमधील त्रोटक, अस्पष्ट नोंदींमुळे स्वतःच्याच पैशांचा स्रोत आणि व्यवहाराचे कारण सिद्ध करण्याची वेळ करदात्यावर येऊ शकते. विशेषतः कर्जाची परतफेड, भेटवस्तू, मालमत्ता विक्री किंवा गुंतवणुकीशी संबंधित व्यवहारांमध्ये ही समस्या अधिक गंभीर ठरते. त्यामुळे बँक खात्यातील प्रत्येक नोंद केवळ रकमेची नसून, तिच्या व्यवहाराच्या उद्देशाचीही स्पष्ट ओळख देणारी असणे गरजेचे आहे.आपल्या देशात गेल्या दशकभरात डिजिटल आणि बँकिंग व्यवहारांचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. पैसे देणे-घेणे अत्यंत सोपे झाले असले, तरी वर्षाअखेरीस आर्थिक व्यवहारांचे लेखापरीक्षण करण्याची वेळ येते, तेव्हा एक मोठी अडचण समोर उभी राहते, ती म्हणजे बँक पासबुक किंवा खात्याच्या विवरणपत्रातील अस्पष्ट आणि त्रोटक नोंदी! एक एप्रिल ते ३१ मार्च या आर्थिक वर्षातील प्रत्येक व्यवहाराची नोंद आपल्या खात्यांच्या पुस्तकात ठेवावी लागते. मात्र, ऑनलाइन किंवा धनादेशाद्वारे केलेले व्यवहार नेमके कोणाला आणि कशासाठी केले, याचा स्पष्ट उल्लेख पासबुकमध्ये अनेकदा नसतो. ऑनलाइन बँकिंगमध्ये व्यवहाराचा तपशील लिहिण्यासाठी बँकांकडून मर्यादित जागा किंवा अक्षरसंख्या दिली जाते. त्यातही बँक पासबुकमध्ये नोंद छापताना हा तपशील आणखी कमी होऊन अत्यंत त्रोटक स्वरूपात दिसतो. वर्षभरानंतर जेव्हा सनदी लेखापाल (सीए) किंवा प्राप्तिकर अधिकारी एखाद्या व्यवहाराचा खुलासा विचारतात, तेव्हा अनेक महिन्यांपूर्वी केलेला व्यवहार नेमका कशासाठी केला होता, हे आठवणे कठीण जाते. बँकेकडे चौकशी केली, तरी प्रत्येक वेळी अपेक्षित सहकार्य मिळेलच असे नाही. याचा सर्वाधिक त्रास ज्येष्ठ नागरिकांना होतो..Premium|Human Relationships Story: मदत मागण्यासाठी नभयची धडपड; शारदाच्या आयुष्यातही संघर्षाची कहाणी .काही प्रत्यक्ष अनुभवम्युच्युअल फंड सल्लागाराची फी ः मी माझ्या म्युच्युअल फंड सल्लागाराला ऑनलाइन शुल्क दिले आणि व्यवहाराच्या तपशिलात त्याचे नाव; तसेच ‘म्युच्युअल फंड सल्ला शुल्क’ असा उल्लेख केला. मात्र, पासबुकामध्ये बँकेने केवळ ‘म्युच्युअल फंड’ एवढीच नोंद केली. त्या काळात आम्ही या रकमेतून कोणताही नवा म्युच्युअल फंड खरेदी केलेला नव्हता; तसेच एवढ्या रकमेची युनिट माझ्या म्युच्युअल फंड खात्यात जमा झाल्याचेही दिसत नव्हते. त्यामुळे ही रक्कम नेमकी कुठे गेली, याचा शोध घेण्यात माझा बराच वेळ आणि मानसिक ऊर्जा खर्च झाली.मित्राला दिलेले उसने पैसे ः मागील वर्षी एका मित्राला पाच लाख रुपये धनादेशाद्वारे उसने दिले होते. या वर्षी त्याने ती रक्कम परत केली. मात्र, पासबुकामधील नोंदीवरून हा व्यवहार आधी दिलेल्या उसनवारीच्या रकमेचा परतावा आहे, की चालू वर्षातील नवे उत्पन्न, हे स्पष्ट होत नव्हते. मागील वर्षातील बँक शिल्लक आणि व्यवहारांच्या नोंदी तपासल्या नसत्या, तर ही पाच लाख रुपयांची रक्कम ‘चालू वर्षाचे उत्पन्न’ मानली जाऊ शकली असती आणि त्यावर विनाकारण कर भरावा लागण्याची शक्यता निर्माण झाली असती.जुनी गाडी विकल्याची रक्कम ः माझी जुनी होंडा कार एका एजंटमार्फत विकल्यानंतर ‘विनायक असोसिएट्स’कडून सहा लाख रुपयांचा धनादेश खात्यात जमा झाला. मात्र, पासबुकामध्ये केवळ फर्मचे नाव दिसत होते; गाडी विक्रीच्या व्यवहाराचा उल्लेख नव्हता. दीर्घ कालावधीनंतर हा व्यवहार नेमका कशासाठी झाला होता, हे आठवणे कठीण झाले. योग्य कागदपत्रे आणि पुरावे उपलब्ध नसतील, तर सनदी लेखापालाच्या मते ही रक्कम अतिरिक्त उत्पन्न मानून करपात्र ठरण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.भेटवस्तू आणि खर्चाची रक्कम ः मी माझ्या मुलींना वर्षभरात खर्चासाठी किंवा भेटवस्तू म्हणून काही रकमा पाठवतो. ऑनलाइन पैसे पाठवताना त्यामागील कारणाचा उल्लेख करण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र, व्यवहाराच्या तपशिलासाठी उपलब्ध असलेल्या मर्यादित अक्षरसंख्येमुळे तो पूर्णपणे लिहिता येत नाही. पासबुकमध्येही ही नोंद स्पष्ट स्वरूपात दिसत नाही. परिणामी, कुटुंबातील अंतर्गत आर्थिक व्यवहारांचे स्पष्टीकरण देण्यासाठीसुद्धा बँकेत वारंवार चौकशी करावी लागते..Premium|Online Shopping: ऑनलाइन ऑफर्समधून फायदा कसा मिळवाल? भारतात ऑनलाइन शॉपिंगचा ट्रेंड बदलतोय!.कायदेशीर अडचणी व परिणामउत्पन्नाबाबत संभ्रम ः अस्पष्ट बँक नोंदींमुळे वैयक्तिक कर्जाची परतफेड, भेटवस्तू म्हणून मिळालेली किंवा दिलेली रक्कम, मालमत्ता विक्रीतून मिळालेली रक्कम अथवा इतर आर्थिक व्यवहार यांचे स्वरूप स्पष्ट करण्यात अडचण येऊ शकते. परिणामी, प्रत्यक्षात उत्पन्न नसलेली रक्कमही उत्पन्न म्हणून समजली जाण्याचा धोका निर्माण होतो.प्राप्तिकर कायद्यातील कलम ६८ ः प्राप्तिकर कायद्यातील कलम ६८ नुसार, करदात्याच्या खात्यात जमा झालेल्या विशिष्ट रकमेचा स्रोत आणि स्वरूप समाधानकारकपणे स्पष्ट करता आले नाही, तर संबंधित रकमेबाबत करनिर्धारणाच्या वेळी प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत बँक खात्यातील व्यवहारांची स्पष्ट नोंद आणि त्यासोबतचे पुरावे महत्त्वाचे ठरतात. पासबुक किंवा खात्याच्या विवरणपत्रात अपुरा तपशील असल्यास, करदात्याला स्वतःच्या व्यवहाराचे स्वरूप स्पष्ट करण्यासाठी अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करावी लागू शकतात.वेळेचा व पैशांचा अपव्यय ः अस्पष्ट नोंदींमुळे सनदी लेखापाल, बँक आणि आवश्यक असल्यास कर कार्यालय यांच्यात चौकशी करण्यासाठी करदात्यांचा अनावश्यक वेळ जातो. अनेक वेळा जुन्या व्यवहारांचा तपशील शोधण्यासाठी बँक स्टेटमेंट, धनादेश, पावत्या, ई-मेल किंवा इतर कागदपत्रे तपासावी लागतात.डिजिटल व्यवहारांमुळे आर्थिक व्यवहार करणे आज पूर्वीपेक्षा कितीतरी सोपे झाले आहे. मात्र, व्यवहार जितके डिजिटल होत आहेत, तितकाच त्यांचा स्पष्ट आणि दीर्घकाळ उपलब्ध राहणारा दस्तऐवजी पुरावाही महत्त्वाचा ठरत आहे. बँकिंग व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि स्पष्टता आली, तर खात्यांचे लेखांकन करणे सोपे होईल. करदात्यांना आपल्या आर्थिक व्यवहारांचा योग्य मागोवा घेता येईल आणि प्राप्तिकर विवरणपत्र भरताना अनावश्यक संभ्रमही टाळता येईल. डिजिटल इंडियाच्या या युगात ‘पारदर्शक आणि स्पष्ट बँक नोंदी’ हा प्रत्येक खातेदाराचा महत्त्वाचा अधिकार आणि बँकिंग व्यवस्थेची मूलभूत जबाबदारी असायला हवी..कायदेशीर आणि व्यावहारिक उपाय१. रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट नोंदींचे आदेश द्यावेत ः भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकांना ग्राहकांच्या खात्यातील व्यवहारांची नोंद शक्य तितकी स्पष्ट, पूर्ण आणि ग्राहकाला समजेल अशा स्वरूपात देण्यासाठी ठोस आदेश द्यावेत.२. व्यवहाराच्या तपशिलासाठी पुरेशी अक्षरमर्यादा ः इंटरनेट किंवा मोबाइल बँकिंगद्वारे व्यवहार करताना ग्राहकाला व्यवहाराचे कारण स्पष्टपणे लिहिण्यासाठी पुरेशी अक्षरमर्यादा उपलब्ध करून द्यावी. शक्य असल्यास किमान तीन-चार ओळींची किंवा त्याहून अधिक अक्षरांची मर्यादा असावी.३. पासबुक व ई-स्टेटमेंटमध्ये पूर्ण तपशील दिसावा ः ग्राहकाने व्यवहार करताना नमूद केलेला तपशील पासबुक; तसेच डिजिटल खात्याच्या विवरणपत्रात शक्य तितक्या पूर्ण स्वरूपात दिसायला हवा. त्यामुळे भविष्यात व्यवहाराचा उद्देश समजणे सोपे होईल आणि करदात्याला त्याच्या आर्थिक व्यवहारांचे दस्तऐवजीकरण व्यवस्थित करता येईल.(लेखक नाशिकस्थित अनुभवी व्यावसायिक आहेत. ९४२२२ ४८४०७).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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