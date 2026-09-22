Premium|Bank Strike : बँक कर्मचारी नाराज का आहेत? संपामागची कारणं काय?

Bank Strike 2026: Five-Day Banking Week, PLI, Pension—What Are Employees Demanding?येत्या २८ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान बँकांचा तीन दिवसांचा संप होतोय. संपाच्या आधी २ दिवस शनिवार-रविवारची साप्ताहिक सुट्टी येत असल्याने सलग पाच दिवस बँका बंद राहणार आहेत. याआधीसुद्धा बँकांनी बंदची हाक दिली होती पण असं का होतंय. बँक कर्मचारी नेमके का नाराज आहेत? समजून घेऊया सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखात. सोबतच बँकांच्या या संपामुळे बँकेच्या कोणत्या व्यवहारांवर परिणाम होईल, तेही समजून घेऊ. बँकिंग व्यवहार आणि ग्राहक सेवांवर परिणाम होऊ नये यासाठी अर्थ मंत्रालय बँकांच्या या संपावर तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नात आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची बैठकही बोलावण्यात आलीय. संभाव्य व्यत्ययाच्या काळात अत्यावश्यक बँकिंग सेवा सुरू राहाव्यात, यासाठी काय उपाययोजना करता येतील, यावर या बैठकीत चर्चा होत आहे. .कारण २६ आणि २७ सप्टेंबरला शनिवार-रविवारची साप्ताहिक सुट्टी असल्याने, त्यानंतर संप झाल्यास काही ठिकाणी बँकांच्या शाखांमधील मर्यादित सेवा सलग पाच दिवस राहण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, बँकिंग क्षेत्राच्या सहामाही खातेबंदीसोबतच हा प्रस्तावित संप होणार आहे..पाच दिवस बँक शाखांच्या सेवा बंद राहणार?२८ ते ३० सप्टेंबरदरम्यानचा प्रस्तावित संप २६ आणि २७ सप्टेंबरच्या शनिवार-रविवारच्या सुट्टीनंतर होणार आहे. त्यामुळे संपातील सहभाग आणि संबंधित राज्यातील बँकांच्या सुट्ट्यांचे वेळापत्रक यावर अवलंबून काही राज्यांमध्ये बँकांच्या शाखांमधील सेवा अधिक काळ बंद किंवा मर्यादित राहू शकतात. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), युनियन बँक ऑफ इंडिया यांसह अनेक बँकांनी संपाच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांसाठी सूचना जारी केल्या आहेत. या काळात बँकिंग व्यवहारांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने, ग्राहकांनी बँकेशी संबंधित आवश्यक कामे संपाच्या तारखेपूर्वी पूर्ण करून घ्यावीत, असे आवाहन बँकांनी केले आहे..कोणत्या सेवा सुरू राहणार?संपाच्या काळात अत्यावश्यक बँकिंग व्यवहारांसाठी ग्राहक एटीएम आणि ग्राहक सेवा केंद्रांचा (CSP) वापर करू शकतात. रोख रकमेच्या गरजेसाठी एटीएम तसेच ऑटोमेटेड डिपॉझिट अँड विथड्रॉवल मशीन (ADWM) वापरण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे.दरम्यान, नेट बँकिंग, YONO, मोबाइल बँकिंग आणि UPI यांसारख्या डिजिटल सेवा सुरू राहण्याची शक्यता आहे. या माध्यमातून शाखेत न जाता पैसे पाठवणे, व्यवहार करणे आणि इतर सुरक्षित बँकिंग सेवा घेता येतील.मात्र, शाखेत प्रत्यक्ष जाऊन कराव्या लागणाऱ्या सर्व सेवा ऑनलाइन पूर्ण करता येणार नाहीत. प्रत्यक्ष कागदपत्रांची आवश्यकता असलेल्या सेवा, काही विशिष्ट चेकशी संबंधित कामे किंवा बँक कर्मचाऱ्यांच्या मदतीची गरज असलेले व्यवहार शाखेतील कामकाजावर परिणाम झाल्यास विलंबित होऊ शकतात.त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट कामासाठी बँकेच्या शाखेत जाण्याची गरज भासणार असेल, तर ते काम संपापूर्वीच पूर्ण करून घेणे योग्य ठरेल..Premium|Bank of India Flexi Cap Fund : शेअर बाजारातील अस्थिरतेतही ‘या’ फ्लेक्सी कॅप फंडाची दमदार कामगिरी; गुंतवणूकदारांसाठी पुन्हा संधी? .बँक कर्मचारी नाराज का आहेत?याआधी ११ सप्टेंबरला म्हणजे गणपती सणाच्या ऐन तोंडावर बँक कर्मचाऱ्यांनी संप छेडला होता. त्यानंतर काहीच दिवसांत म्हणजे परत एकदा कर्मचारी संपावर जात आहेत. बँक कर्मचारी नाराज का आहेत, हा प्रश्न नक्कीच पडतो..पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा बँकांसाठीसुद्धा ५ दिवसांचा आठवडा असावा ही मागणी प्रलंबित आहे. तीच या संपातील सगळ्यात मोठी मागणी आहे. ८ मार्च २०२४ रोजी झालेल्या 12th Bipartite Settlement/9th Joint Note मध्ये पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करण्याबाबत IBA आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये करार झाला होता, असे UFBUचे म्हणणे आहे. त्यानुसार सोमवार ते शुक्रवार कामकाज ठेवून रोजच्या कामाच्या वेळेत ४० मिनिटांची वाढ करण्याचा प्रस्ताव होता.पण या सगळ्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मात्र अद्याप झालेली नाही. ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी सरकारने ही मागणी “under consideration” असल्याचे सांगितल्याचे AIBEAच्या अधिकृत निवेदनात नमूद आहे; मात्र निश्चित कालमर्यादा देण्यात आलेली नाही. म्हणूनच कर्मचाऱ्यांची मुख्य नाराजी आहे. .Premium|BSE PSU Bank Index : बीएसई पीएसयू बँक निर्देशांक; ११ सरकारी बँकांच्या कामगिरीचा सविस्तर आढावा.Performance Linked Incentive म्हणजेच PLI चा वादसध्याच्या घडीला बँक कर्मचाऱ्यांना सतावणारा हा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. UFBUने सरकारच्या नव्या PLI व्यवस्थेला विरोध केला आहे. संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, या व्यवस्थेत Scale IV आणि त्यापुढील अधिकाऱ्यांसाठी वैयक्तिक कामगिरीवर आधारित PLIची कमाल रक्कम ३६५ दिवसांच्या Basic Payपर्यंत जाऊ शकते, तर Workmen आणि Scale IIIपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांसाठी कमाल PLI १५ दिवसांच्या Basic Pay + DA इतकी आहे. .त्यामुळे वेगवेगळ्या कर्मचारी गटांमध्ये मोठी तफावत निर्माण होऊ शकते, असा संघटनांचा आक्षेप आहे. अधिकारी वर्ग जरी वरच्या पदावर असेल तरी वेतनातील इतकी मोठी तफावत कर्मचारी संघटनांना मंजूर नाही.महत्त्वाचे म्हणजे, ८ सप्टेंबरला DFSने Scale IV–VIII अधिकाऱ्यांसाठी 2025-26 चे PLI “abeyance” मध्ये ठेवून पुढे संघटनांशी द्विपक्षीय चर्चा करण्याचे सांगितले, अशी AIBEAची अधिकृत नोंद आहे. म्हणजे या मुद्द्यावर सरकारकडून काही हालचाल झाली आहे; तरी UFBUची इतर मागण्यांवरील नाराजी कायम आहे..पेन्शन आणि DA संबंधित मागण्याकर्मचारी संघटनांच्या इतर प्रलंबित मागण्यांमध्ये: पेन्शनचे updation सर्व पेन्शनधारकांसाठी एकसमान DA formula NPS अंतर्गत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना Old Pension Scheme (OPS) मध्ये जाण्याचा पर्याय जुन्या पेन्शनधारकांसाठी ex-gratiaमध्ये सुधारणाया सगळ्याचाही समावेश आहे. .अपुरे मनुष्यबळUFBUने clerical आणि sub-staff पदांवर पुरेशी भरती करण्याची मागणीही केली आहे. कर्मचारी कमतरता असल्याने अथवा कामाचा ताण अधिक असल्याने ग्राहकसेवेवर परिणाम होतो. असं संघटनांचं म्हणणं आहे.इतर प्रलंबित सेवा-संबंधित मागण्याGratuity ceiling वाढवणेLeave Bank सुरू करणेबँकांमधील Workman आणि Officer Director पदे भरणेनिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या Medical Insuranceचा premium बँकेने भरणेNPSमधील अतिरिक्त ४% योगदानावरील Income Tax exemptionहे सर्व मुद्दे UFBUने प्रलंबित मागण्या म्हणून मांडले आहेत..All India Bank Employees Associationच्या जून 2026 च्या निवेदनानुसार, सरकारने banking sector reforms पुढे नेण्यासाठी High-Power Committee स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच निवेदनात पुढील Bipartite Settlementची प्रक्रिया लवकर सुरू करण्यास सांगितल्याचेही नमूद आहे. बँकिंग क्षेत्रात कामकाजाची पद्धत, कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रोत्साहन योजना, तंत्रज्ञान आणि उत्पादकता याबाबत बदलांचा टप्पा सुरू आहे. त्यामुळे कर्मचारी आणि व्यवस्थापन/सरकार यांच्यातील तणाव वाढण्याची शक्यता असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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