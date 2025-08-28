Premium| म्युच्युअल फंड SIP सुरू करण्याची योग्य वेळ कोणती? तुमचा पैसा योग्य जागी गुंतवताय ना?

Best time to start SIP in mutual funds in India म्युच्युअल फंड SIP म्हणजेच सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन हा आजच्या काळातील सर्वात लोकप्रिय गुंतवणूक मार्ग आहे. अनेकांना प्रश्न पडतो की SIP सुरू करण्याची योग्य वेळ कोणती? आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते याचं उत्तर खूप सोपं आहे..Mutual Fund सही है! अशा जाहिराती मागील काही वर्षांपासून सामान्य वर्गालाही आकर्षित करत आहेत. क्रिकेटचा देव सचिन तेंडुलकर ते हिटमॅन रोहित शर्मा असे अनेक सेलिब्रेटी गुंतवणुकदारांना म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्याचा सल्ला देताना दिसतात.. पण, या जाहिरातींच्या शेवटी एक महत्त्वाचं वाक्य असतं ते म्हणजे म्युच्युअल फंडातील नफा हा शेअर मार्केटच्या हालचालीवर अवलंबून आहे... नेमका त्याकडेच अनेक जण दुर्लक्ष करतात आणि योग्य परतावा त्यांना मिळत नाही. त्यासाठीच म्युच्युअर फंड SIP सुरू करण्याची योग्य वेळ माहीत असायला हवी....म्युच्युअल फंडामध्ये सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन म्हणजेच SIP द्वारे गुंतवणूक सुरू करण्यासाठी 'योग्य वेळ' अशी कोणतीही नसते. 'आज' हीच सर्वात योग्य वेळ आहे, असे अनेक आर्थिक सल्लागार सांगतात. पण, यात दीर्घकाळ टिकून राहणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. अल्प कालावधीत तुम्हाला रिटर्नही कमी मिळतात, तेच तुम्ही दीर्घकाळ गुंतवणुक कराल, तर तेवढे चांगले रिटर्न मिळतात..म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीसाठी एसआईपी (SIP) हा एक उत्तम मार्ग आहे. तुम्ही बाजारातील चढ-उतार लक्षात न घेता नियमितपणे थोडी-थोडी गुंतवणूक करू शकता. आज प्रत्येकाच्या पोर्टफोलियोमध्ये म्युच्युअल फंडचा समावेश आहे आणि चांगले रिटर्न हे त्यामागचं महत्त्वाचं कारण आहे. म्युच्युअर फंडात १२ ते १४ टक्के रिटर्न नक्की मिळते, परंतु ते शेअर मार्केटच्या हालचालींवर अवलंबून आहे.Tata Assets Management, Head Product Shaily Gang यांनी एका वेबसाईटला म्युच्युअर फंडातील गुंतवणुकीबाबत महत्त्वाचा सल्ला दिला. त्यांच्या मते तुम्ही म्युच्युअल फंडात कधी गुंतवणुक करायला सुरुवात करता, याने फरक पडत नाही. फक्त तुम्ही किती काळ गुंतवणुक करता हे महत्त्वाचे आहे. SIP चा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तो तुम्हाला 'रुपया सरासरी किंमत' (Rupee Cost Averaging) चा लाभ देतो..तुम्ही SIP कधी सुरू करू शकता?तुमच्याकडे मासिक उत्पन्न किंवा बचतीतून काही रक्कम शिल्लक राहत असेल, तर तुम्ही लगेचच SIP सुरू करू शकता.घर खरेदी, मुलांचे शिक्षण किंवा निवृत्ती नियोजन अशा मोठ्या आर्थिक ध्येयांसाठी तुम्ही SIP सुरू करू शकता. याने तुमला बचत करण्याची शिस्त लागते.SIP मध्ये गुंतवणुकीची सुरुवात जितक्या लवकर कराल, तितका अधिक फायदा मिळेल.SIP सुरू करताना या गोष्टी लक्षात घ्याआपल्या आर्थिक ध्येयानुसार फंड निवडाजोखीम सहन करण्याची क्षमता तपासादीर्घ काळासाठी गुंतवणूक करानियमित गुंतवणूक करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.