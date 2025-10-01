Premium| Gold Investment: दसरा, दिवाळीसाठी सोनं घेताय? दागिन्यांना पर्याय आहे! वाचा सोन्यात गुंतवणूक करायचे प्रकार कोणते...

सण-उत्सवाचा माहोल सुरू आहे! नवरात्रीचा उत्साह संपतो न संपतो तोच, अवघ्या काही दिवसांत आपल्या लाडक्या दिवाळी ची लगबग सुरू होते. आणि दिवाळीच्या तोंडावर येणारा महत्त्वाचा दिवस म्हणजे धनत्रयोदशी. या दिवशी सोनं खरेदी करणं आपल्याकडे एक पवित्र परंपरा मानली जाते. असं म्हणतात की या दिवशी घरात सोनं आणल्याने लक्ष्मी प्रसन्न होते आणि घरात धन-समृद्धी नांदते.पण खरंतर, सोनं खरेदी करणं म्हणजे फक्त परंपरा जपण्यापुरतं नसतं, तर ती एक स्मार्ट गुंतवणूक आहे असं म्हणता येईल. महागाईच्या काळात सोनं नेहमीच आपल्या संपत्तीची किंमत टिकवून ठेवतं, म्हणूनच याला Inflation Hedge असंही म्हणतात; म्हणजे महागाईतला संरक्षक. तुम्ही पहिल्यांदाच सोनं खरेदी करत असाल किंवा अनुभवी गुंतवणूकदार असाल, तर तुमच्या गरजा आणि उद्दिष्टांनुसार सोन्याचा योग्य प्रकार निवडणं खूप महत्त्वाचं आहे.आज या 'सकाळ प्लस'च्या लेखातून जाणून घेऊया सोन्यात गुंतवणूक करण्याचे ५ खास आणि सोपे मार्ग!.सोन्यात गुंतवणूक करण्याचे ५ सोपे मार्गसोनं खरेदीचे अनेक प्रकार आज बाजारात उपलब्ध आहेत. प्रत्येकाचे स्वतःचे फायदे आणि तोटे आहेत. तुमच्या सोयीनुसार आणि गरजेनुसार तुम्ही खाली दिलेल्या पैकी कोणताही पर्याय निवडू शकता:१. सोन्याचे दागिनेहा सोन्यात गुंतवणूक करण्याचा सर्वात पारंपरिक आणि आवडता मार्ग आहे..फायदा: दागिने म्हणजे गुंतवणूक सुद्धा असते आणि वापरता येणारी मालमत्ता सुद्धा! तुम्ही ते दागिने सण-समारंभात घालू शकता.तोटा: दागिने बनवताना मेकिंग चार्जेस लागतात, जे किंमत वाढवतात. तसंच, दागिने विकताना या चार्जेसचा परतावा मिळत नाही आणि टॅक्स पण लागतो, ज्यामुळे कमी वेळेत जर तुम्ही हे दागिने विकले तर नफा कमी होऊ शकतो..२. सोन्याची नाणी आणि वळ्यादागिन्यांवरचे मेकिंग चार्जेस टाळायचे असतील तर हा उत्तम पर्याय आहे.फायदा: नाणी किंवा वळ्यांमध्ये मेकिंग चार्जेस खूप कमी असतात किंवा नसतातच. ते वेगवेगळ्या वजनात आणि शुद्धतेमध्ये उपलब्ध असतात. तुम्ही ते बँक किंवा नामांकित ज्वेलरकडून खरेदी करू शकता.टीप: नाणी किंवा वळ्या घरी जपून ठेवण्यासाठी तुम्हाला तिजोरीची किंवा सुरक्षित जागेची आवश्यकता असते..३. गोल्ड म्युच्युअल फंड आणि ईटीएफयाला 'पेपर गोल्ड' किंवा 'डिजिटल गोल्ड' चा एक प्रकार म्हणता येईल. हे सोन्याचा प्रत्यक्ष ताबा न घेता गुंतवणूक करण्याची सुविधा देतात.गोल्ड ईटीएफ: हे शेअर्सप्रमाणे स्टॉक एक्सचेंजवर खरेदी-विक्री केले जातात. हे फंड थेट गोल्ड ईटीएफमध्ये किंवा सोन्याशी संबंधित साधनांमध्ये गुंतवणूक करतात.गोल्ड म्युच्युअल फंड: हे फंड गोल्ड ईटीएफ किंवा इतर संबंधित मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करतात.फायदा: यासाठी तुम्हाला प्रत्यक्ष सोनं साठवण्याची चिंता करावी लागत नाही आणि तुमची गुंतवणूक सुरक्षित राहते. पोर्टफोलिओमध्ये डायव्हर्सिफिकेशन आणण्यासाठी हा एक चांगला मार्ग आहे..४. डिजिटल गोल्डहा आजकाल खूप सोयीस्कर आणि सुरक्षित पर्याय म्हणून प्रसिद्ध होतोय.हे कसं काम करतं बरं?यात तुम्ही ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म किंवा फिनटेक ॲप्स वापरून सोनं खरेदी करता. तुम्ही जेवढं सोनं खरेदी करता, तेवढं सोनं एका सुरक्षित तिजोरीमध्ये तुमच्या नावावर साठवलं जातं.फायदा: अगदी छोट्या रकमेपासून म्हणजे अगदी १०० रुपयांपासून गुंतवणूक सुरू करता येते. चोरीची भीती नाही आणि मेकिंग चार्जेसही लागत नाहीत..५. गोल्ड ऑप्शन्सहा पर्याय थोडा जोखमीचा असला तरी, सोन्याच्या किमतीत चढ-उतारातून नफा मिळवण्यासाठी याचा उपयोग होतो.हे कसं काम करतं?गोल्ड ऑप्शन्स हा एक व्युत्पन्न करार म्हणजे Derivative Contract आहे. म्हणजेच, सोन्याच्या प्रत्यक्ष किमतीवर आधारित एक आर्थिक साधन. हा पर्याय थोडा जास्त गुंतवणुकीची समज असणाऱ्या लोकांसाठी योग्य आहे.गोल्ड ऑप्शन्स खरेदी करणं म्हणजे तुम्ही प्रत्यक्ष सोनं खरेदी करत नाही, तर ठरलेल्या किमतीत सोनं खरेदी किंवा विक्री करण्याचा 'हक्क' खरेदी करता..आता, या करारात दोन गोष्टी महत्त्वाच्या असतात:ठरलेली किंमत म्हणजे Strike Price: भविष्यात सोनं खरेदी किंवा विक्री करण्याची निश्चित केलेली किंमत.ठरलेली वेळ म्हणजे Expiry Date: हा हक्क ज्या दिवसांपर्यंत वैध असेल ती शेवटची तारीख..प्रीमियम: हा 'हक्क' खरेदी करण्यासाठी तुम्हाला विक्रेत्याला एक छोटी रक्कम द्यावी लागते, यालाच 'प्रीमियम' म्हणतात.थोडक्यात, समजा तुम्ही ६०,००० रुपये प्रति १० ग्रॅमने सोनं खरेदी करण्याचा 'हक्क' विकत घेतला. आणि त्यासाठी तुम्ही १००० रुपये प्रीमियम भरला.मग भविष्यात जर सोन्याची किंमत ६५,००० रुपये झाली, तर तुम्ही तुमचा तो हक्क वापरून ६०,००० रुपयांमध्ये सोनं खरेदी करू शकता आणि लगेच बाजारात ६५,००० रुपयांना विकून नफा कमवू शकता..Premium| GST 2.0 मुळे वर्गीकरणाचे आणि परताव्याचे वाद संपणार का?.सोन्यात गुंतवणूक करताना लागणारी कागदपत्रेगुंतवणूक करताना काही गोष्टींची काळजी घेणं गरजेचं आहे:सोनं: जर तुम्ही २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचं सोनं- दागिने, नाणी, वळी खरेदी करत असाल, तर तुम्हाला तुमचा पॅन कार्ड नंबर देणं आवश्यक आहे.गोल्ड ईटीएफ: गोल्ड ईटीएफमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी, तुम्हाला एखाद्या ब्रोकरेज फर्मकडे ट्रेडिंग खातं आणि त्यासाठी डिमॅट खातं असणं गरजेचं आहे..Premium| AI Nuclear Power: एआयचे युग अणुशक्तीवर चालणार?.धनत्रयोदशी आणि दिवाळीच्या या शुभ मुहूर्तावर सोनं खरेदी करणं हे आपल्या परंपरा आणि आर्थिक सुज्ञता यांचा सुंदर संगम आहे. योग्य प्रकार निवडून तुम्ही सोन्याला तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये एक मजबूत आणि विश्वसनीय आधार देऊ शकता.मग, या धनत्रयोदशीला तुम्ही सोनं खरेदी करायला तयार आहात का? नक्की विचार करा आणि तुमच्यासाठी कोणता पर्याय सर्वोत्तम आहे, ते ठरवा!टीप: सोन्यात गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घेणं योग्य ठरेल.. 