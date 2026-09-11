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Premium : IPL मालकांची नजर आता ऑस्ट्रेलियावर; बिग बॅश लीगच्या खाजगीकरणामागे नक्की काय खेळ शिजतोय?

Big Bash League privatisation explained: क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने बिग बॅश लीगमध्ये (BBL) खाजगी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतल्याने जागतिक T20 क्रिकेटच्या नकाशावर मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.
Big Bash League privatisation explained

Big Bash League privatisation explained

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Big Bash League private investment Australia : इंडियन प्रीमिअर लीगमधील फ्रँचायझी मालकांना गुंतवणूक करण्यासाठी आता आणखी एका लीगमधील मार्ग मोकळा झाला आहे. कॅरेबियन प्रीमिअर लीग, SAT20, दी हंड्रेड, इंटरनॅशनल लीग ट्वेंटी-२०, मेजर लीग क्रिकेट आदी परदेशी व्यावसायिक लीगमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या IPL फ्रँचायझींना ऑस्ट्रेलियाच्या बिग बॅश लीगमध्येही ( BBL) आपला व्यावसाय वाढवता येणार आहे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने BBL मध्ये खाजगी गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली आहे. पण, या निर्णयाचा आयपीएल फ्रँचायझींना कसा फायदा होणार आणि पडद्यामागून शिजत असलेला छुपा हेतू कसा साध्य होईल, या प्रश्नांची उत्तंर 'सकाळ प्लस' च्या लेखातून आपण जाणून घेणार आहोत.

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