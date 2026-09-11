Premium : IPL मालकांची नजर आता ऑस्ट्रेलियावर; बिग बॅश लीगच्या खाजगीकरणामागे नक्की काय खेळ शिजतोय?

Big Bash League private investment Australia : इंडियन प्रीमिअर लीगमधील फ्रँचायझी मालकांना गुंतवणूक करण्यासाठी आता आणखी एका लीगमधील मार्ग मोकळा झाला आहे. कॅरेबियन प्रीमिअर लीग, SAT20, दी हंड्रेड, इंटरनॅशनल लीग ट्वेंटी-२०, मेजर लीग क्रिकेट आदी परदेशी व्यावसायिक लीगमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या IPL फ्रँचायझींना ऑस्ट्रेलियाच्या बिग बॅश लीगमध्येही ( BBL) आपला व्यावसाय वाढवता येणार आहे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने BBL मध्ये खाजगी गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली आहे. पण, या निर्णयाचा आयपीएल फ्रँचायझींना कसा फायदा होणार आणि पडद्यामागून शिजत असलेला छुपा हेतू कसा साध्य होईल, या प्रश्नांची उत्तंर 'सकाळ प्लस' च्या लेखातून आपण जाणून घेणार आहोत..जगभरात ट्वेंटी-२० लीग्सनी आपली पाळेमुळे मजबूत केली आहेत.. क्रिकेटचे स्वरुप झपाट्याने बदलत चाललं आहे आणि अशात झटपट क्रिकेटलाच जास्त महत्त्व दिले जातेय. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचाही ( ICC) ट्वेंटी-२० फॉरमॅटकडे अधिक कल झुकत असल्याचे मागील काही वर्षात पाहायला मिळाले. ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये होणारी गुंतवणूक, मिळणारा परतावा जास्त असल्याने अनेक उद्योगपतीही रस घेत आहेत आणि इंडियन प्रीमिअर लीगसारखा यशस्वी मॉडेल जगासमोर आहेच. त्यामुळेच आयपीएल फ्रँचायझींनी आपले जाळे विस्तारले आहेत आणि जगभरातील अनेक लीगमध्ये त्यांची गुंतवणूक आहे..क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचा निर्णय...क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने आता बिग बॅश लीगमध्ये खाजगी गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे. या निर्णयाची सुरुवात २०२७-२८ च्या हंगामासाठी 'मेलबर्न रेनेगेड्स'ची १००% मालकी विकून केली जाणार असून, या निर्णयाने क्रिकेट विश्वात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. याचा अर्थ आगामी काळात शाहरुख खानची नाइट रायडर्स फ्रँचायझी, अंबानींची MI फ्रँचायझीसह दिल्ली कॅपिटल्स व लखनौ सुपर जायंट्स आधी फ्रँचायझी लीगमधील संघात भागीदारी खरेदी करू शकतात. पण, क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाच्या या निर्णयाचे पॅट कमिन्सने स्वागत केले असले तरी काहींचा या खाजगीकरणाला विरोध आहे..Premium|English Premier League : आर्सेनलचा पुनरागमन विजय, ग्वार्डिओलानंतर मँचेस्टर सिटीसमोर नवे आव्हान.ऑस्ट्रेलिया हे क्रिकेटमधील असे एकमेव प्रमुख केंद्र राहिले होते जिथे ट्वेंटी-२० लीगमध्ये खाजगी भांडवली गुंतवणुकीला वाव नव्हता. IPL संघ मालकांनी वेस्ट इंडीज, दक्षिण आफ्रिका, संयुक्त अरब अमिराती (UAE), अमेरिका आणि लंडन अशा विविध देशांत आपला विस्तार केला. आता BBL ही बाहेरील गुंतवणुकीसाठी खुली झाल्यामुळे आयपीएल संघांच्या मालकांसाठी एक मोठी संधी निर्माण झाली आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, RP-संजीव गोयंका ग्रुप आणि GMR/JSW ग्रुप यांसारख्या समूहांकडे आधीपासूनच जगभरातील काही अव्वल ट्वेंटी-२० फ्रँचायझी आहेत. .तज्ज्ञांचे मतमाजी ऑस्ट्रेलियन कर्णधार ॲडम गिलख्रिस्टच्या मते, "आयपीएलचे जगभरातील ट्वेंटी-२० क्रिकेटवर एकाधिकारशाही निर्माण करण्याचे प्रयत्न हे क्रिकेटच्या भविष्यासाठी थोडे 'धोकादायक' ठरू शकतात." पण, तेच दक्षिण आफ्रिकेचा माजी कर्णधार ग्रॅमी स्मिथने एका मुलाखतीत सांगितले की,"आयपीएलने जगातील सर्व काही बदलून टाकले. व्यावसायिक स्तरावर आणि चाहत्यांना जोडण्यात फ्रँचायझी क्रिकेट किती मोठे होऊ शकते, हे आयपीएलने दाखवले असून जगातील इतर सर्व लीग याच मॉडेलचे अनुकरण करत आहेत.".आयपीएलने सुरुवातीपासूनच अमेरिकेच्या NFL आणि NBA कडून सॅलरी कॅप आणि प्लेअर ऑक्शन यांसारख्या सर्वोत्तम गोष्टी स्वीकारल्या, ज्यामुळे स्पर्धा टिकून राहिली आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला. आधुनिक क्रीडा संघांना आता केवळ खेळ म्हणून नाही, तर मनोरंजन, व्यवसाय आणि सामाजिक प्रभाव या तिन्हींच्या संगमावर काम करावे लागतेराजस्थान रॉयल्सचे मालक मनोज बदाले यांनी ABC ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते.BBL मधील निर्णयाने छुपा हेतू साध्य होणार?आयपीएल फ्रँचायझींची जगभरातील लीगमध्ये गुंतवणूक असल्यामुळे त्यांचे खेळाडूही तेच आहेत.. त्यामुळे एकाच करारावर ते त्या खेळाडूला फ्रँचायझीच्या जगभरातील लीगमध्ये खेळण्यास भाग पाडतात. खेळाडूंनाही मोठी रक्कम मिळत असल्याने त्यांना असे करार करण्यात काहीच हरकत नसते. यापूर्वीही अनेक आयपीएल फ्रँचायझींनी काही स्टार्स खेळाडूंना मोठ्या रकमेचा करार दिल्याची बातमी समोर आली होती. या करारानुसार त्या फ्रँचायझींच्या जगभरातील लीगमधील संघासाठी खेळाडूला खेळावे लागेल. पण, यामुळे तो खेळाडू राष्ट्रीय संघासाठी बऱ्याचदा उपलब्ध असू शकत नसल्याची भीतीही समोर आली..निकोलस पूरन, किरॉन पोलार्ड, शिमरोन हेटमायर, राशिद खान आदी काही खेळाडू एकाच फ्रँचायझीच्या विविध लीगमधील संघांमध्ये खेळताना दिसत आहेत. आता BBL मधील संघांची मालकी हक्क खरेदी केल्यानंतर आयपीएल फ्रँचायझी वर्षभरासाठी बहु-टूर्नामेंट करार टॉप स्टार्सना देऊ शकतात आणि कॅमेरॉन ग्रीन, टिम डेव्हिड किंवा ग्लेन मॅक्सवेल सारख्या खेळाडूंना IPL, SA20, MLC आणि BBL मध्ये एकाच ब्रँड छत्राखाली ठेवण्याची संधी मिळू शकते..अनेक खेळाडूंनी फ्रँचायझी क्रिकेटसाठी राष्ट्रीय संघासोबत फारकत घेतली आहे आणि खेळाच्या सर्वात लहान स्वरूपातील वाढीव गुंतवणूकीमुळे खेळाचा आकार आणखी बदलू शकतो. पण, मालकी हक्कांमध्ये विविधता राखण्यासाठी, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड भारतीय संस्थांना विकल्या जाणाऱ्या फ्रँचायझींची संख्या २ किंवा ३ इतकी मर्यादित ठेवू शकते.'मेलबर्न रेनेगेड्स'साठी अद्याप कोणतीही बोली प्राप्त झालेली नसली, तरी अहवालांनुसार सध्या एका BBL फ्रँचायझीचे मूल्य १५० दशलक्ष ते २०० दशलक्ष ऑस्ट्रेलियन डॉलर्सच्या दरम्यान असल्याचे मानले जात आहे.डिसेंबर-जानेवारी या कालावधीत होणारी BBL स्पर्धा दक्षिण आफ्रिकेची SA20 आणि संयुक्त अरब अमिरातीची (UAE) ILT20 या स्पर्धांशी समोरासमोर येते. याचा अर्थ, आयपीएल फ्रँचायझींची गुंतवणूक असलेल्या या विविध लीग्समधील प्रमुख परदेशी खेळाडूंच्या उपलब्धतेसाठी अंतर्गत स्पर्धेचा सामना करावा लागेल..Premium| Lionel Messi: नॅपकिन काँट्रॅक्ट ते वर्ल्ड कप विजेता! लिओनेल मेस्सीच्या संघर्षमयी प्रवासाचा गोड शेवट... .आयपीएल फ्रँचायझी अन् गुंतवणूकदी हंड्रेडमध्ये सनरायझर्स हैदराबाद ( सन टीव्ही नेटवर्क ) या आयपीएल फ्रँचायझीने नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स संघाचे १०० टक्के मालकी हक्क खरेदी केले आहेत तेही १०० मिलियन डॉलरमध्ये. याच लीगमध्ये सुपर जायंट्सने मँचेस्टर ओरिजिनल्सचे ७० टक्के शेअर्स ८१ मिलियन डॉलरमध्ये, तर मुंबई इंडियन्सने ओव्हल इन्व्हिजीबर्सचे ४९ टक्के मालकी हक्क ६० मिलियन डॉलरमध्ये आणि दिल्ली कॅपिटल्सच्या GMR Group ने हॅम्पशायर कौंटी क्रिकेट क्लब व साऊदर्न ब्रेव्हचे मालकी हक्क ४८ मिलियन डॉलरमध्ये आपल्याकडे घेतले..याशिवाय SA T20 मध्ये चेन्नई सुपर किंग्स ( जॉबर्ग सुपर किंग्स), मुंबई इंडियन्स ( एमआय केप टाऊन), दिल्ली कॅपिटल्स ( प्रेटोरिया कॅपिटल्स) आणि सुपर जायंट्स ( डर्बन्स सुपर जायंट्स) यांनी मालकी हक्क विकत घेतले आहेत. मेजर लीग क्रिकेटमध्येही मुंबई इंडियन्स, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट रायडर्स यांच्या मालकी हक्काचे संघ आहेत. कॅरेबियन प्रीमिअर लीगमध्येही आयपीएल फ्रँचायझींची गुंतवणूक आहे..आयपीएल फ्रँचायझींचा आणखी एक फायदाबीबीएलच्या खाजगीकरणामुळे आयपीएल मालकांना आधीच प्रस्थापित असलेल्या आणि ट्वेंटी-२० बाजारपेठेत गुंतवणूक करण्याची दुर्मिळ संधी मिळणार आहे. यामुळे आपला जागतिक ब्रँड अधिक मजबूत करण्याची आणि खेळाडूंच्या उपलब्धतेची साखळी व्यवस्थापित करण्याची मोठी संधीही त्यांना प्राप्त होईल. शिवाय ऑस्ट्रेलियन आणि जागतिक युवा खेळाडूंना स्वतःच्या ग्लोबल अकादमी नेटवर्कमध्ये आणून त्यांचा विकास त्यांना करता येईल. त्यामुळे हा केवळ संघ विकत घेण्याचा व्यवहार नसून जागतिक स्पोर्ट्स बिझनेसवर भारतीय कंपन्यांची पकड मजबूत करण्याचा आणि क्रिकेटच्या भविष्याची दिशा बदलणारा निर्णय आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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