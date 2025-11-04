Premium| Bihar Labour Migration: मतदानासाठी परतणाऱ्या स्थलांतरितांना राजकीय पक्ष कसे आकर्षित करणार?

मधुबन पिंगळे बिहार विधानसभा निवडणुकीमध्ये स्थलांतर (स्थानिक भाषेमध्ये पलायन) हा सर्वांत प्रमुख मुद्दा झाला आहे. विकासाचा अभाव, रोजगार किंवा औद्योगिक विकासासाठी अपेक्षित पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे बिहारमधील तरुण अन्य राज्यांकडे स्थलांतर करतात. अनेक वर्षांपासून ही समस्या कायम असून, या निवडणुकीमध्ये जातीपातीच्या समीकरण, गुन्हेगारी, न झालेला विकास या मुद्द्यांबरोबरच यावेळच्या निवडणुकीत ‘पलायन’ हा मुख्य मुद्दा होऊ पाहत आहे. .शेजारी राज्यांकडून आखाती देशांकडे कल‘इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉप्युलेशन सायन्सेस’ (आयआयपीएस) या संस्थेने केलेल्या अभ्यासामध्ये बिहारमधील स्थलांतराची परिस्थिती समोर आली आहे. या सर्वेक्षणामध्ये प्रामुख्याने बिहार आणि उत्तर प्रदेशचा पूर्व भाग असा गंगा खोऱ्यातील मैदानी प्रदेशाच्या मध्यभागाचा अभ्यास करण्यात आला आहे. गरिबी आणि विकासाचा अभाव यांमुळे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून या भागातून स्थलांतर होत आले आहे. पूर्वी देशांतर्गत स्थलांतर होते, आता आखाती देशांमध्ये स्थलांतराचा कल दिसून येत आहे. या अभ्यासात दिसून आलेले निष्कर्ष -.अकुशल कामांमुळे मोबदलाही जेमतेमस्थलांतराचे वर्णन करताना, ‘रेमिटन्स इकॉनॉमी’ अशी उपमा बिहारला देण्यात येते. एका आकडेवारीनुसार, दरवर्षी बिहारमध्ये ६० ते ८० हजार कोटी रुपये या स्थलांतरित मजूर-कामगारांकडून पाठविण्यात येतात. प्रतिकुटुंब हे प्रमाण दरवर्षी ४० हजार रुपयांपर्यंत आहे. मात्र, स्थलांतरितांच्या प्रमाणामध्ये उत्तर प्रदेशनंतर बिहारचा दुसरा क्रमांक लागतो. मात्र, ‘रेमिटन्स’च्या क्रमवारीमध्ये महाराष्ट्र, केरळ, तमिळनाडू, तेलंगण, कर्नाटक ही राज्ये आहेत. या यादीमध्ये बिहारचा क्रमांक १२-१३वा लागतो. याचे कारण बिहारी मजूर असंघटित आणि अकुशल स्वरूपाच्या क्षेत्रांमध्ये असून, अन्य क्षेत्रांच्या तुलनेमध्ये त्यांना मिळणारा मोबदलाही अतिशय कमी आहे..असा झाला प्रचाराचा मुद्दाबिहारमधील स्थलांतर हा बहुतेक सर्व कुटुंबावर सामाजिक-आर्थिक परिणाम करणारा मुद्दा आहे.अन्य राज्यांतील बिहारी मजुरांवरून अनेक वेळा वाद झाले आहेत. दोन दशकांपूर्वी ‘चंद्रावर संधी असेल, तर बिहारी माणूस तिथेही कामासाठी जाईल,’ अशा आशयाचे विधान विद्यमान मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी केले होते.राजकीय वादांमध्ये बिहारी मजुरांची बाजू घेतानाच, राज्यातील बेरोजगारीच्या मुद्द्याकडे तत्कालीन राजकीय नेत्यांकडून काणाडोळा करण्यात येत होता..Premium| Full Payment vs. EMI: खरेदीसाठी फुल पेमेंट की ईएमआय? तुमच्यासाठी 'स्मार्ट' निर्णय कोणता?.या निवडणुकीत पहिल्यांदा रिंगणात असलेल्या प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज्य या पक्षानेही शिक्षण आणि स्थलांतर या मुद्द्यावर भर दिला आहे. स्थलांतरासाठी कारणीभूत मुद्द्यांसाठी सर्व राजकीय पक्ष कारणीभूत आहेत, असा त्यांचा आरोप आहे.काँग्रेसने ‘पलायन रोको, नौकरी दो’ अशी यात्रा काढून बेरोजगारीच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले होते.राज्यात विकास केला असून, विविध योजनांमधून रोजगारनिर्मिती केल्याचा दावा सत्ताधारी संयुक्त जनता दल आणि भाजपकडून करण्यात येत आहे..Premium| Geopolitical Shifts: जागतिक अस्थिरतेत भारताची अर्थव्यवस्था कशी तग धरेल?.छटपूजेसाठी येणाऱ्या स्थलांतरितांवर लक्षबिहारमध्ये सहा व ११ नोव्हेंबर अशा दोन टप्प्यांमध्ये मतदान होत आहे. या काळामध्ये छटपूजा असून, एका आकडेवारीनुसार ४८ लाख स्थलांतरित छटपूजेसाठी मूळगावी येत आहेत. यामध्ये ४५ लाख जण अन्य राज्यांतून, तर अडीच ते तीन लाख जण परदेशातून येत आहेत. छटपूजा आणि मतदान यांमध्ये काहीच दिवसांचे अंतर असल्यामुळे या स्थलांतरितांना थांबवून मतदान करून घेणे, हे राजकीय पक्षांसमोरील आव्हान असणार आहे. स्थलांतरितांकडून मतदान करून घेण्यासाठी भाजपने पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर जबाबदारी निश्चित केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.