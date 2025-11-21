Premium|New Welfarism Economic Policy : सत्तेसाठी ‘शॉर्टकट’ किती काळ?

उत्पादक रोजगार, रस्ते-दळणवळणादी पायाभूत सुविधा, पुरेसा वीजपुरवठा, व्यावसायिक प्रशिक्षणाच्या सुविधा, सिंचनाचा विस्तार, अशा बाबींद्वारे विविध समाजघटकांच्या रोजगारक्षमतेत आणि क्रयशक्तीत चिरंतन वाढ घडवून आणण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. लोकानुनयी योजनांचा सपाटा लावणे म्हणजे या अपयशाची कबुलीच होय. सत्ताकारणाच्या पटावर ‘नारीशक्ती’ची सोंगटी चलाखपणे चालवली की, राजगादी हस्तगत करणे आणि मुठीत आलेली सत्ता टिकवून धरणे सुकर बनते, हे गमक नितीशकुमार यांनी बरेच आधी अचूक हेरलेले होते. त्यांमुळे, रेवड्यांची बरसात महिला मतदारांवर केल्यामुळे त्यांना आणि पर्यायाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला बिहारच्या ताज्या निवडणुकांदरम्यान भरघोस लाभ झाला, हे विश्लेषण खरेच असले तरी ते पूर्ण सत्य म्हणता येत नाही. याचे कारण, लालूप्रसाद यादव यांची सद्दी संपल्यानंतर २०१५मध्ये मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासूनच नितीशकुमार महिलाकेंद्री विकासयोजना राबवत आलेले आहेत. शाळा-कॉलेजांमध्ये जाणाऱ्या मुलींना सायकलींचे वाटप, कुटुंबातील छळ व अन्य त्रास यांना पायबंद बसावा, यासाठी दारूबंदी जारी करणे, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३५ टक्के जागा राखीव ठेवणे, पंचायतींमध्ये ५० टक्के आरक्षण जारी करणे, बचतगटांना आर्थिक बळकटी देणे अशांसारख्या योजनांमुळे बिहारमधील महिला मतदार आजवर नितीशकुमार यांची पाठराखण करत आला. ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजने’सारखी थेट अर्थसाह्याची मोहीम आक्रमकपणे राबवत भारतीय जनता पक्षाने या वेळी नितीशकुमार यांच्या जोडीने जोरदार मुसंडी मारल्याने यंदाच्या निवडणुकीत दोघांनाही जागांची लयलूट करता आली हे खरे..Premium| AI impact on jobs: वर्षभरात ॲमेझॉन १४ हजार कर्मचाऱ्यांना काढणार, तर येणाऱ्या काळात जगभरातील ३० कोटी नोकऱ्या संकटात!.त्याच्याच जोडीने शेतकरी, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, बचत गट, आरोग्यसेविका, विधवा स्त्रिया, बांधकाम मजूर अशांसारख्या समाजघटकांना थेट आर्थिक साहाय्य आणि /अथवा अनुदाने बहाल केली गेली. पण राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला बिहारमध्ये जे अभूतपूर्व यश मिळाले, त्याची किंमत बिहार सरकारची तिजोरी आता कशी चुकवणार, असा प्रश्न निवडणुकीच्या निकालांनंतर प्रकर्षाने उपस्थित केला गेला. केवळ बिहारच नव्हे तर, लोकानुनयी योजनांपायी सरकारी खर्चात निवडणुकांच्या तोंडावर मोठी वाढ घडवून आणली गेली की, त्याचे अनिष्ट पडसाद त्या त्या राज्याच्या वित्तीय व्यवस्थापनात उमटतात, हेदेखील मध्यप्रदेश, तमिळनाडू, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगणा यांसारख्या राज्यांचे हवाले देऊन दाखवले गेले. सत्तासंपादनासाठी सवलती व अनुदानांची खैरात केली की राज्याच्या निवडणूकपूर्व आणि निवडणूकपश्चात वित्तीय तुटीत लक्षणीय वाढ घडून येते आणि त्याची परिणती कर्जांचा डोंगर उंचावण्यात दृग्गोचर होते, ही बाबही सतत चर्चिली जाते आहे. पण अशा चर्चा म्हणजे अरण्यरुदनच शाबीत होत असते, हे कटू वास्तवही आता सगळ्यांच्या पचनी पडायला लागलेले आहे. परंतु, मुख्य वेगळा आणि गंभीर आहे. .अर्थविकासाच्या प्रक्रियेत ‘शासनसंस्था’ नावाचा जो भागीदार असतो, त्याच्या त्या सहभागामागील प्रेरणा आणि अर्थकारणातील त्याच्या योगदानाचे स्वरूप यांत गुणात्मक असा जो मूलभूत बदल अलीकडे सर्वत्र आकार घेतो आहे, तो कितपत निकोप आणि म्हणूनच समर्थनीय ठरतो, हा खरा चर्चाविषय बनायला हवा. जनतेच्या पैशाचा विनियोग या ना त्या मार्गाने करण्याची हाताशी असलेली मुभावजा हुकुमत, सर्वसामान्यांचे कल्याण जोपासण्याच्या मिषाने, शासनसंस्था बेदरकारपणे वापरत असेल तर त्यांपायी उद्भवणाऱ्या आर्थिक अरिष्टांची किंमत सर्वसामान्यांनी का व कोठवर मोजायची, हा यातील कळीचा प्रश्न. सर्वसामान्यांचा पैसा शासकीयव्यवस्थेत संकलित होतो तो मुख्यत: दोन रूपांनी. विविध कर आणि सेवाशुल्के, हा त्या दोहोंतील पहिला प्रकार, तर बँका, वित्तसंस्थांच्या माध्यमातून बचतीच्या रूपाने जनतेचा जो निधी संकलित होत राहतो, तो त्यांतील दुसरा प्रकार. निव्वळ तात्कालिक राजकीय लाभांसाठी या दोन्ही स्त्रोतांचा सर्रास वापर केला जाण्याचे अनिष्ट परिणाम २००८पासून आपण अनुभवतो आहोत..Premium| Bonded Labour Liberation: वेठबिगार मुक्तीच्या कामातूनच ग्रामविकासाची नवी दिशा कशी मिळाली?.सवंग कर्जवाटप‘डॉट कॉम’ कंपन्यांचा फुगा २००२च्या आगेमागे फुटल्यानंतर निर्माण झालेल्या मंदीसदृश वातावरणापायी अमेरिकी नागरिकांच्या नोकऱ्यांवर आणि पर्यायाने उपभोगावर येऊ पाहत असलेली आच निवारण्यासाठी बुशमहाशयांनी पर्याय चोखाळला होता तो सवंग कर्जवाटपाचा. मंदीपायी अर्थकारण खचले तर भरडल्या जाणाऱ्या नागरिकांचा रोष मतपेटीद्वारे प्रगट होऊ नये, यासाठी अमेरिकी मध्यवर्ती बँकेचे सर्वेसर्वा ॲलन ग्रीनस्पॅन यांना हाताशी धरून बुश महाशयांनी तो जुगार आरंभला. ‘सबप्राइम’ कर्जांची समस्या क्रमाक्रमाने उग्र बनत गेली ती त्यांमुळे. तो फुगा १५ सप्टेंबर २००८ रोजी फुटला आणि त्यांतून निपजलेल्या वित्तीय अरिष्टाने वैश्विक अर्थकारणाला मेटाकुटीला आणले. बँकांसारख्या वित्तसंस्थांमध्ये जनतेने मोठ्या विश्वासाने जपलेली बचत सत्तेची समीकरणे शाबूत राखण्यासाठी राजकीय व्यवस्थेतील धुरिणांनी वापरण्याच्या प्रवृत्तीचे ते रोकडे उदाहरण ठरले. सर्वसामान्यांची क्रयशक्ती बुलंद बनवणारा रोजगार पुरविण्यास शासनसंस्था अक्षम असली तरी, येनकेनप्रकारेण नागरिकांच्या उपभोगाला कसर लागणार नाही, याची दक्षता सरकार निश्चित घेईल, हा ‘मेसेज` २००८ पासून सर्वदूर पसरला. .आपल्याकडे १९९१नंतर अालेल्या खुल्या बाजारपेठीय अर्थकारणाच्या लाभांपासून वंचित राहिलेल्या समाजघटकांच्या उपभोगाचा भार शासनसंस्था वाहील याची हमी देणाऱ्या अनुदानकेंद्री व थेट अर्थसाह्यप्रधान कल्याणकारी योजना सरकारी खर्चाद्वारे राबविण्याचा परिपाठ सगळे पक्ष अहमहमिकेने राबवत आहेत. बेरोजगार तरुण, विद्यार्थी, निराधार, वयोवृद्ध, असंघटित मजूर, शेतकरी अशांसारख्या समाजजघटकांवर या योजनांचा भर, निवडणुकांच्या तोंडावर ठेवला जातो. उत्पादक रोजगार, रस्ते-दळणवळणादी सुविधा, स्थिर दाबाने पुरेसा वीजपुरवठा, व्यावसायिक प्रशिक्षणाच्या संस्थात्मक सुविधा, सिंचनाचा विस्तार... अशा बाबींद्वारे रोजगारक्षमतेत आणि क्रयशक्तीत चिरंतन वाढ घडवून आणण्यात आपण सपशेल अपयशी आहोत, या कडवट वास्तवाची कबुलीच जणू शासनसंस्था या सगळ्यांद्वारे देते आहे. अर्थकारणातील विविध घटकांची उत्पादकता वाढविण्याऐवजी सरकारी खर्चाचा टेकू पुरवत त्यांच्या उपभोगाची जुजबी बेगमी करणे, इतके ऱ्हस्व दृष्टीचे हे अर्थधोरण होय. वीज, अन्नधान्ये, घरगुती शौचालये, स्वयंपाकाचा गॅस यांसारख्या कौटुंबिक गरजा स्वत:च्या हिमतीवर भागविण्याच्या क्षमता समाजातील विविध घटकांत निर्माण करणे ही वेळखाऊ बाब ठरते. .निव्वळ निवडणुकांवर डोळा ठेवून कारभार करणाऱ्या राजकीय संस्कृतीच्या हाताशी तेवढी उसंत नसते. मग, अनुदाने आणि अर्थसाह्यांची खैरात करण्याचा ‘शॉर्टकट’ सोयीचा ठरतो. या धोरणदृष्टीचे वर्णन अर्थतज्ज्ञ अरविंद सुब्रह्मण्यम ‘न्यू वेल्फेअरिझम` (नव-कल्याणवाद) अशा शब्दांत करतात. या धोरणदिशेची किंमत मोजावी लागते ती वाढता सार्वजनिक खर्च, त्यांपायी फुगणारी वित्तीय तूट, ती भरून काढण्यासाठी करावी लागणारी कर्जउभारणी आणि या सगळ्यांतून निष्पन्न होणारी महागाई या चक्राच्या रूपाने. याचा बोजा चढतो सगळ्यांच्याच माथ्यावर. पुन्हा, 'घे कर्ज आणि कर खर्च,` हा खाक्या, अगदी शासनसंस्थेलादेखील अनंतकाळ राबविता येणे अशक्य असते. शिवाय फुकटेगिरीची संस्कृती त्यांतून प्रतिष्ठित बनते. 'एखाद्याने हात पसरला तर ती भीक आणि समूहाने याचना केली तर तो हक्क,` असे विपरित समीकरण प्रस्थापित होत राहते ते वेगळेच. विकासाचे हेच 'मॉडेल` आपल्याला अपेक्षित आहे का? आपण कधीतरी विचार करणार की नाही? 