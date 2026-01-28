Premium|Bonded Labour Rehabilitation: ‘आम्ही भारताचे लोक…’ : लाभार्थी नव्हे, हक्कार्थी!

विवेक पंडित- pvivek2308@gmail.comभारतीय संविधानाच्या पहिल्याच पानावरील उद्देशिकेची सुरुवात ‘आम्ही भारताचे लोक...’ अशी होते. संविधानाच्या निर्मात्यांनी ‘भारताचे लोक’ केंद्रस्थानी ठेवले आहेत. त्यामुळे संविधानातील मूलभूत हक्क, उत्तरदायित्व हे भारतीय लोकांनी स्वत:प्रति अर्पण केलेलं आहे. शासनाचे विविध निर्णय, सर्व कायदे, योजना या भारतीय लोकांना केंद्रस्थानी ठेवून तयार केल्या जातात आणि राबवल्या जातात. त्यामुळे तो भारतीय लोकांचा हक्क आहे..व्हाना ‘लगीनगड्या’ची पद्धत इतिहासजमा होऊ लागली होती. संघटनेच्या त्यासाठीच्या अव्याहत लढ्यांमुळे प्रस्थापितांना, समाजव्यवस्थेला जोरदार हादरे बसू लागले होते. यानिमित्ताने समाजातील प्रतिष्ठित, सामाजिक कार्यकर्ते, आध्यात्मिक नेते, धर्माचा पुरस्कार करणारे, पत्रकार, राजकारणी अशांची दांभिकता समाजासमोर आली होती. वेठबिगार हे वेठबिगारीत असताना श्रम करीतच होते, कष्ट उपसतच होते, दिवसरात्र विनातक्रार घाम गाळतच होते; परंतु मरेस्तोवर राबूनही ते पोटभर अन्नाला पारखे झाले होते. गावांमध्ये मुक्त वेठबिगार मजुरीचे जीवन जगत होते; परंतु ते आता मुक्त होते. ज्या क्षणी वेठबिगारांवरचं बंधन गेले, ते मुक्त झाले त्याच क्षणी ते ‘मजूर’ या व्यवस्थेचा भाग झाले. तोवर ते गुलामीच्या व्यवस्थेचा भाग होते. मुक्त वेठबिगारांच्या समस्या आता वेठबिगारांच्या राहिल्या नव्हत्या; तर ‘मजूर’ म्हणून असलेल्या समस्या आता त्यांना भेडसावत होत्या. मग यात रोजगाराच्या समस्या असतील, भुकेच्या असतील, अन्याय-अत्याचाराच्या असतील. या सर्व समस्या या मुक्त वेठबिगारांसमोरही होत्या. मजुरांना मिळणारी मजुरी आता मुक्त झाल्यावर त्यांना मिळू लागली. लगीनगडी, वेठबिगार मुक्त होणं ही प्रक्रिया मोठी होती; पण दिलासा देणारी होती आणि आदिवासींच्या आयुष्याला कलाटणी देणारीही होती. आजपर्यंत ज्यांना गुलाम, लगीनगडी म्हणून गाव पाहात असे, त्यांनाच आता ‘मजूर’ म्हणून पाहिलं जाऊ लागलं. हे फार मोठं सामाजिक, आर्थिक, मानसिक परिवर्तन होतं..Premium|Life Insurance Claim Rejection Concealment : 'परम विश्वास' तत्त्वाच्या भंगाने क्लेम नामंजूर.केंद्र सरकारच्या कायद्याप्रमाणे मुक्त वेठबिगारांचं पुनर्वसन करणं, हे शासनाचं उत्तरदायित्व होतं. त्यासाठी केंद्र सरकारने मार्गदर्शक सूचनाही जारी केल्या होत्या तसेच पुनर्वसनाच्या निधीचीही व्यवस्था केली होती. कामगार कल्याण मंत्रालयामार्फत कामगार विभागाकडे हे उत्तरदायित्व सोपवण्यात आलं होतं; तर कामगार मंत्रालयातून राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन विभागाला निधीची व्यवस्था होत होती. राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन विभागाने जिल्ह्यामार्फत या पुनर्वसनाच्या योजना आखणं अपेक्षित होतं. जिल्हाधिकारी भास्करराव पाटील आल्यानंतर एकूणच वेठबिगार मुक्तीला गती आली होती. याच दरम्यान जिल्हा परिषदेशी आमचा संपर्क आला. जिल्हा परिषद ही जिल्ह्यामध्ये विकासकामांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा आहे. विशेषत: मुक्त वेठबिगार पुनर्वसनाची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित येणाऱ्या एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना (आयआरडीपी) या स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपविण्यात आली होती. ही योजना केंद्र सरकारची होती. केंद्र सरकारच्या सर्व योजना जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील या विभागाकडे सोपविण्यात आल्या होत्या. या यंत्रणेतील प्रकल्प संचालक प्रत्यक्ष कार्यवाहीचे काम करीत. या यंत्रणेचे अध्यक्ष जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असत. मुक्त वेठबिगारांच्या पुनर्वसनासाठी प्रत्येक वेठबिगाराकरिता चार हजार रुपयांचे अनुदान केंद्र सरकार त्या वेळेला देत असे. हे अनुदान थेट एकात्मिक ग्रामीण विकास योजनेकडे जमा होत असे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर मुक्त वेठबिगारांच्या पुनर्वसनाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला देणे जिल्हाधिकाऱ्यांना अनिवार्य होते. त्या वेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर गौतम चॅटर्जी यांची नियुक्ती झाली होती. गौतम चॅटर्जी हे तरुण, अत्यंत कार्यक्षम, उत्साही, कर्तव्यदक्ष तसेच समाजहित डोळ्यांसमोर ठेवणारे अधिकारी होते. त्यांनी वेठबिगार पुनर्वसनाबाबत पुढाकार घेतला आणि स्वत: एक बैठक आयोजित करून मला अन् विद्युल्लताला त्यासाठी निमंत्रित केलं. तोपर्यंत बकऱ्या किंवा बैलगाडी-बैलजोडी पुरविणं अशा योजनांच्या पलीकडे पुनर्वसनाचा विचार झालेला नव्हता. गौतम चॅटर्जी त्यात सहभागी झाल्यापासून त्यांनी एकत्रितपणे आपल्याला काही करता येईल का, याचा विचार करायला सुरुवात केली..त्यातून मुक्त वेठबिगारांसाठी सहकारी तत्त्वावर दुग्धव्यवसाय करण्याचा विचार पुढे आला. गौतम चॅटर्जींनी वसई तालुक्यात वसई, ऊसगाव, वाडा तालुक्यात गौरापूर, भिवंडी तालुक्यात खंबाळा येथे दूध संकलन केंद्रे आयआरडीपीमार्फत बांधून दिली. दुग्धव्यवसाय हा मुक्त वेठबिगारांना तसा काही नवा नव्हता. मालकाकडे वेठबिगारी करताना गाई-म्हशी सांभाळणं, त्यांना चारापाणी करणं, दूध काढणं अशी कामं त्यांना सवयीची झाली होती. मात्र वेठबिगार असताना दूध व्यवसायात मालकाची कामं करणं आणि मुक्त झाल्यानंतर स्वत: दुग्धव्यवसाय करणं यात फरक होता. सुका चारा-ओला चारा मिळवण्यापासून सुरुवात होती. त्यातूनच मुक्त वेठबिगार महिलांच्या सहकारी दूध संस्था स्थापन करण्यात आल्या.गौतम चॅटर्जी यांनी सर्व संबंधित यंत्रणांना कामाला लागण्याचा आदेश दिला. दुग्धव्यवसाय विभाग, जिल्हा परिषदेचा तसेच राज्य शासनाचा पशुसंवर्धन विभाग, इतकेच नाही तर कृषी, सहकार विभाग या सर्वांना आपापल्या विभागाशी संबंधित सर्व योजना एकत्रित करून मुक्त वेठबिगारांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा त्यांनी निर्धारच केला. याच काळात पंतप्रधान राजीव गांधींनी सरकारी योजना अयशस्वी का होतात, त्याची फलनिष्पत्ती का होत नाही याचा साकल्याने अभ्यास करून एक महत्त्वाचा उपाय शोधून काढला होता आणि तो लाखमोलाचा शब्द अन् संकल्पना होती ‘कन्व्हर्जन्स.’ म्हणजेच ‘समन्वयात्मक एकत्रीकरण’ किंवा सरकारी भाषेत ‘अभिसरण.’.Premium|Shramjeevi Sanghatana Movement : कोशिश है कि, सूरत बदलनी चाहिए....सरकारचा प्रत्येक विभाग स्वतंत्र सरकार असल्यासारखा वागतो. थेट गावापासून मंत्रालयापर्यंत एका खात्याचा दुसऱ्या खात्याशी ताळमेळ राहत नाही. प्रत्येक खातं स्वतंत्र सरकार असल्यासारखं आपापल्या योजना राबवतं. त्यामुळे एक निर्णय घेण्यामध्ये वा एक योजना राबवण्यामध्ये जर चार विभागांचा समावेश असेल तर त्यांचे चार प्रमुख एकत्र बसून, चर्चा करून एकोप्याने सामूहिकपणे निर्णय घेत नाहीत. लाभार्थी एक; पण त्यांच्यासाठीच्या एका योजनेचे लाभ देताना एकापेक्षा अधिक शासकीय विभाग निर्णय प्रक्रियेत आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेत सहभागी असतात. उदा. आदिवासींच्या कुपोषणाचा प्रश्न असेल तर त्यासाठीच्या योजनेत आदिवासी विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, रोजगार विभाग, अन्न व पुरवठा विभाग, ग्रामविकास विभाग, शिक्षण विभाग, गृह विभाग, महसूल विभाग, अर्थ विभाग इतके सर्व विभाग समाविष्ट असतात. म्हणजे आदिवासी कुपोषित बालकांचे कुपोषण दूर करण्याची योजना बनविताना व राबविताना माता-बालकांशी संबंधित म्हणून महिला व बालविकास विभाग असतो. ते बालक आदिवासी प्रकल्पातील म्हणून आदिवासी विकास; तर कुपोषण हे आरोग्याशी निगडित असल्याने सार्वजनिक आरोग्य विभाग सहभागी असतो. कुपोषणावरचा पहिला उपाय म्हणजे पोषणाचा. त्यामुळे अन्न व पुरवठा विभाग तसेच हे पोषण ज्यांच्यामार्फत राबवायचं त्या अंगणवाड्या हे केंद्र म्हणून ग्रामविकास विभाग; तर दारिद्र्य हे भुकेशी आणि भूक ही व्यक्तीच्या, कुटुंबाच्या रोजगाराशी निगडित असल्याने रोजगार विभाग असतो. मातेच्या कुपोषणामुळे मृत्यू झाल्यास जिल्ह्याचे प्रमुख या नात्याने उत्तरदायी म्हणून जिल्हाधिकारी या कारणाकरिता महसूल विभाग, शिवाय त्यात गर्भवती माता-नवजात बालकांचे मृत्यू संनियंत्रण यंत्रणांच्या निष्काळजीपणामुळे झाल्यास एफआयआर वा तत्सम गुन्हे दाखल होताना पोलिस यंत्रणेशी संबंधित असल्याने गृह विभागाचा सहभाग येतोच. शिवाय एखादी लाभार्थी योजना म्हटली, की शासन निधी आला. म्हणजे निधी संमतीकरिता अर्थ विभाग ओघाने येतोच. इतके सारे विभाग कुपोषणाची एक योजना राबविताना जबाबदार असतात. त्यामुळे या साऱ्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव असेल तर योजना अयशस्वी होते. या साऱ्या विभागांचे ‘समन्वयात्मक एकत्रीकरण’ किंवा ‘अभिसरण’ म्हणजेच ‘कन्व्हर्जन्स’ (convergene) योजनांच्या यशस्वितेसाठी अनिवार्य असते. शासकीय परिपत्रकात ‘अभिसरण’ या शब्दाचा जयघोष असतो; पण हे ‘अभिसरण’ प्रत्यक्षात होताना दिसत नाही. आजही अनेक शासकीय योजना अयशस्वी होण्याचं कारण हे संबंधित विभागांतील समन्वयाचा अभाव, या विभागांमध्ये आपापसांत कोण श्रेष्ठ, कोण कनिष्ठ, याचा असलेला वाद हे घटक कारणीभूत असतात. अनेकदा विभागांतर्गत कागदी घोडे नाचवण्यात योजना फसून जाते. एकमेकांना ‘अवलोकनार्थ सादर’ या विभागांतर्गत नोटिंगच्या खो-खोमध्ये योजनांचा वर्षानुवर्षे खोळंबा होतो. लाभार्थ्याने योजनेतील लाभाकरिता अर्ज केल्यानंतर त्याचा त्याला प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यास दुसरा मानवी जन्म धारण करावा लागतो, इतकी अक्षम्य दिरंगाई केवळ योजनेशी संबंधित शासकीय विभागात ‘अभिसरण’ (convergene) नसल्याने आजही होताना आपल्याला दिसते. या सर्वांवर कडी म्हणजे विविध राजकीय पक्षांच्या हितसंबंधांतून योजनांच्या निर्मितीवर आणि अंमलबजावणीवर आलेला दबाव..या साऱ्या ओझ्याखाली लाभार्थी योजना दबून, गुदमरून जाते आणि लाभार्थी मात्र आयुष्यभर केवळ संभाव्य लाभार्थ्यांच्या यादीचा भाग बनून राहतात. त्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळतच नाही. विविध विभागांच्या निकषांचे सारे अडथळे पार करीत त्याची आधीच दमछाक झालेली असते; पण तरीही त्याला अखेरपर्यंत योजनेचा लाभ मिळतच नाही किंवा लाभ मिळाला तरी त्याची फलनिष्पत्ती होत नाही, अपेक्षित परिणाम साधला जात नाही. पर्यायाने योजना निष्क्रिय, कालबाह्य होतात ही आजची योजनांची शोकांतिका आहे. यासाठीच ‘अभिसरणा’चा आग्रह गौतम चॅटर्जी यांनी पहिल्यापासून धरला. पुनर्वसनाअंतर्गत दुग्धव्यवसाय असेल तर दुभत्या गाई-म्हशी पुरवणे ही पशू विभागाची योजना होती, दुग्धविकास विभागाची योजना होती. दुग्धसंकलन करणं, गाई-म्हशींना लागणाऱ्या चाऱ्यासाठी लोकांना प्रवृत्त करणं हे काम कृषी विभागांतर्गत होतं. महिलांची सहकारी संस्था निर्माण करून देऊन ती चालवण्यासाठी मदत करणं, हे सहकार विभागाच्या अधीन होतं. पण हे सारे विभाग एकत्रितपणे काम करू लागले तरच योजना यशस्वी होतील, हे गौतम चॅटर्जींनी सर्वांना पटवून दिलं. त्यासाठीचा निधी आयआरडीपीमार्फत केंद्र सरकारकडून अनुदानाच्या रूपाने येणार होता. आयआरडीपीच्या या योजनेत आदिवासींसाठी २५ टक्के कर्ज होतं आणि ७५ टक्के अनुदान होतं. शिवाय मुक्त वेठबिगारावर कर्ज न ठेवता अनुदानातूनच कर्ज भागवावं, जेणेकरून १०० टक्के अनुदानावर आदिवासींना गाई मिळू शकतील, असाही विचार या वेळी चर्चेत आला.हा विचार खूप धाडसाचा होता. मुक्त वेठबिगारांनी मालकाकडे असताना गाई-म्हशीचं दूध काढण्याचं, त्यांना चारा घालण्याचं काम केलं होते; पण चारा कधी निर्माण केला नव्हता. जिथे स्वत:ला राहण्यासाठी झोपडीची भ्रांत होती तिथे गाईंना बांधायचं कुठे, हा मूलभूत प्रश्न होताच. मग आयआरडीपीअंतर्गत गावागावात गाईंचे गोठे बांधण्यात आले. चारानिर्मितीकरिता थळ्याचा पाडा, वाडा तालुक्यातला केळठणजवळचा नेवाळ पाडा, अशा पाणी उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी आदिवासींच्या जमिनीवर हिरवा चारा लागवडीचा कार्यक्रम कृषी विभागामार्फत सुरू करण्यात आला. मक्यासाठी उत्तम असलेल्या आफ्रिकन टॉल या वाणाचे बी मिळविण्यात आलं. जिथं स्वत:च्या पोटाची खळगी भरण्याची वानवा होती तिथे पुनर्वसनाची योजना म्हणून दुग्धव्यवसायाकरिता मुक्त वेठबिगार काहीही करण्यास अशक्त होते. गायींसाठी चारा, दूध मोजायचं मापटं, गाय बांधायची साखळी या सर्वांची तजवीज करणंही आवश्यक होतं. मग याकरिता आदिवासी विकास विभागाला सामावून घेतलं गेलं. आदिवासी विकास विभागाकडून प्रत्येकी ३०० रुपये अनुदान स्वरूपामध्ये दुग्धव्यवसाय विभागाकडे वर्ग करण्यात आले. या ३०० रुपयांतून मूलभूत सोयी उभ्या करून घ्यायचं ठरलं. दुग्धव्यवसायातून मुक्त वेठबिगारांचं पुनर्वसन करण्याची तयारी अशा रीतीने जोमाने सुरू झाली..Premium| Usagaon social movement: पुनर्वसन, प्रशिक्षण आणि परिवर्तनाची भूमी असणारे उसगाव .भारतीय संविधानाच्या पहिल्याच पानावरील उद्देशिकेची सुरुवात ‘आम्ही भारताचे लोक...’ अशी होते. त्यामुळे संविधान हे भारतीय लोकांनी स्वत: लिहून स्वत:प्रति अर्पण केलं आहे. संविधानाच्या निर्मात्यांनी भारताचे लोक केंद्रस्थानी ठेवले आहेत. त्यामुळे संविधानातील मूलभूत हक्क, उत्तरदायित्व हे भारतीय लोकांनी स्वत:प्रति अर्पण केलेलं आहे. शासनाचे विविध निर्णय, सर्व कायदे, योजना या भारतीय लोकांना केंद्रस्थानी ठेवून तयार केल्या जातात आणि राबवल्या जातात. त्यामुळे या योजना भारतीय लोकांचा हक्क आहे. या योजना निर्माण करणारी आणि राबवणारी यंत्रणा लोकांना लाभ देत नसते, तर त्यांचे हक्क त्यांना देत असते; जो त्यांचा अधिकारच असतो. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशातील दुर्बल आणि मागास घटकांना शासकीय योजनांद्वारे आपण लाभ देत नसतो; तर त्यांना स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षांनंतरही संविधानात अनुस्यूत हक्क प्रत्यक्षात मिळालेले नसतात, ते शासन देत असते. त्यामुळे शासन योजनांचे ते लाभार्थी नसतात तर हक्कार्थी असतात. लाभार्थी या शब्दात उपकार केल्याची भावना आहे, तर हक्कार्थी या संबोधनात मुळातून असलेले अधिकार प्रदान करण्याची भावना असते. त्यामुळे लाभार्थी या संबोधनालाच खरंतर आमची आजही हरकत आहे. योजना राबवताना यंत्रणेमध्ये उत्तरदायित्वाची भावना यामुळे येत नाही, तर उपकाराची भावना येते. त्यामुळे हे सारे हक्कार्थी आहेत. संविधानानंच त्यांना देऊ केलेल्या हक्कांचे हक्कार्थी...एक मोठं स्वप्न मुक्त वेठबिगारांकरिता आम्ही सारे एकत्रितपणे पाहत होतो. ठाणे जिल्ह्यात आदिवासींमध्ये दूध व्यवसायात वाढ झालेली असेल, प्रत्येकाच्या दारात गाई-म्हशी असतील, आदिवासी सुखी झालेला असेल, असे मनोरम चित्र आमच्यासमोर होतं. प्रत्यक्षात सर्व मुक्त वेठबिगार भूमिहीन होते. त्यांनी नुकतीच ‘पलाटं काढायला’ म्हणजे ‘जंगल आमच्या मालकीचं’ या हक्काच्या भावनेतून जंगलावर हक्क दाखवायला सुरुवात केलेली होती. त्यामुळे कुणाकडेही शेतीतले वाया जाणारे तण, गवत उपलब्ध नव्हतं. त्यामुळे गुरांकरिताचा चारा, प्रत्येक दाणा त्यांना विकत घ्यावा लागणार होता, हे वास्तव होतं..या साऱ्यात कुठेही भ्रष्टाचार होऊ नये याची खबरदारी सर्व पातळ्यांवर घेण्यात येत होती; तरीही कुंपणानेच शेत खाल्ल्याचे काही अनुभव आम्हाला आलेच. दुग्धव्यवसाय विभागाला प्रत्येकी ३०० रुपये आदिवासी विकास विभागाकडून देण्यात आले होते. त्या ३०० रुपयांत जे साहित्य आणायचं होतं ते पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाने आणलं. मात्र या किमतीची खातरजमा करण्यासाठी जेव्हा आम्ही घाऊक बाजार गाठला, त्या वेळेस गाईंच्या गळ्याला बांधायची साखळी प्रत्यक्षात फक्त १४ रुपयांची होती, जी खरेदीत १४० रुपयांची दाखवण्यात आली होती. याचा अर्थ प्रत्येक साखळीमागे १२६ रुपये पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाने खिशात टाकले होते. गौतम चॅटर्जींनी सर्वांच्या समक्ष दुग्धव्यवसाय अधिकाऱ्यांना यावरून फैलावर घेतलं आणि अशा पद्धतीचा गैरव्यवहार यापुढे खपवून घेतला जाणार नाही, अशी सक्त ताकीदही संबंधित अधिकाऱ्यांना दिली.तीन तालुक्यांत चारशेहून अधिक मुक्त वेठबिगारांच्या तीन सहकारी संस्था निर्माण झाल्या. त्यांना आकार देण्यासाठी ‘विधायक संसद’ने स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण केली. प्रत्येक सहकारी संस्थेला एक सचिव अशा रीतीने आदिवासी तरुणांना प्रशिक्षित केलं गेलं. या तरुणांना प्रशिक्षित करण्यासाठी जंगल कामगार सोसायटीमध्ये ऑडिटरचे काम करणारे जनार्दन ऊर्फ नाना मोगरे यांच्याकडे दुग्धसहकारी संस्था चालवण्याकरिता आम्हाला प्रशिक्षित करण्याचा मी आग्रह धरला. नानांचा या विषयात हातखंडा होता. नानांनी बदलापूरहून ऊसगावला येऊन या सर्व सहकारी संस्था प्रत्यक्षात येण्यासाठी बैठका कशा घ्याव्यात, चर्चा कशी करावी, निर्णय कसे घ्यावेत, ते लिहावेत कसे या सर्वांचे तपशीलवार प्रशिक्षण या आदिवासी तरुणांना दिले. या तरुणांसोबतच राहून त्यांच्याकडून प्रात्यक्षिकांसह सर्व करूनही घेतले. मी पहिलीत असताना माझे शिक्षक असलेले रामू मास्तर निवृत्त झाल्याचे कळताच मी त्यांना भेटून या प्रकल्पात लक्ष घालण्याची विनंती केली. ती त्यांनी मान्यही केली..महाराष्ट्रातल्या कृषिक्षेत्रातील त्या वेळचं एक नावाजलेलं नाव म्हणजे बोर्डी-कोसवाडचे डॉ. जयंतराव पाटील. भारत सरकारच्या ‘कपार्ट’ या संस्थेत माझ्यासोबत तेसुद्धा कार्यकारिणीवर होते. त्यामुळे यानिमित्ताने आम्ही सतत भेटत असू. आमच्या दुग्धव्यवसायाचा प्रकल्प त्यांच्या कानांवर गेल्याने त्यांनी स्वत:हून यात योगदान देण्याचं ठरवलं. बोर्डीच्या पशुशिक्षण महाविद्यालयाच्या पशुवैद्यकीय विभागाचे प्रमुख डॉ. शामकांत मोडक हे पशुवैद्यकीय क्षेत्रातले तज्ज्ञ होते. संस्थेतल्या अंतर्गत वादामुळे त्यांना इतरत्र सेवेची आवश्यकता होती आणि आम्हाला तज्ज्ञाची आवश्यकता होती. एकमेकांची ही गरज ओळखून डॉ. जयंतराव पाटील यांनी डॉ. शामकांत मोडक यांना आमच्या कामाशी जोडून दिलं. तेही डहाणूहून ऊसगाव डोंगरीला येत. या रीतीने रामू मास्तर, नाना, डॉ. शामकांत मोडक हे ऊसगाव डोंगरीला राहून संस्थेचं काम करू लागले. असे अनेक हितचिंतक, तज्ज्ञ आमच्या पुनर्वसनाच्या या कामास जोडले जात होते.मुक्त वेठबिगारांच्या पुनर्वसनाकरिता दुग्धव्यवसाय करण्यासाठी अशी साधनांची, तज्ज्ञांची, निधीची जमवाजमव झाल्यावर त्याकरिता आवश्यक प्रशिक्षण आमच्या आदिवासी युवकांनी घेतल्यानंतर आमचा गाई घेण्याचा निर्णय निश्चित झाला. या पुनर्वसनातून मुक्त वेठबिगार सन्मानाचं, संपन्नतेचं आयुष्य जगू लागलाय, असं स्वप्नचित्र डोळ्यांसमोर ठेवून हा प्रकल्प प्रत्यक्षात साकारण्याच्या ध्यासाने आम्ही दिवस-रात्र झपाटलो गेलो होतो.(क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.