Premium|Canada Student Visa:... तर तुमचा व्हिसा होईल रद्द! कॅनडा मास व्हिसा कॅन्सलेशन धोरण का आणत आहे?

Explained: Canada’s Plan to Cancel Thousands of Student Visas and Its Impact on Indiansकॅनडा आणि भारताचे संबंध गेले काही वर्ष काही फारसे बरे नाहीत. त्यातच आता कॅनडा एकगठ्ठा व्हिसा कॅन्सलेशनचा विचार करत आहे. व्हिसा देणाऱ्या दूतावासातील अधिकारी वर्गालाच सरसकट एखाद्या ग्रूपचे व्हिसा कॅन्सल करून टाकण्याचा हा अधिकार आहे. त्यासाठी कॅनडाने अमेरिकेचीही मदत घेतल्याचं कळतंय. पण ते ही भूमिका नेमकं कोणत्या समूहाविरुद्ध घेतायत. भारतीय विद्यार्थ्यांना याचा कितपत फटका बसणार आहे, भविष्यावर याचा कसा परिणाम होईल? सर्व जाणून घेऊ, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून. नुकतेच कॅनडातील ओटावाने परदेशी विद्यार्थ्यांवर कठोर निर्बंध लागू केले आहेत. त्याचा सगळ्यात जास्त परिणाम भारतीय विद्यार्थ्यांवर झालाय. ऑगस्ट २०२५मध्ये कॅनडाने भारतीय विद्यार्थ्यांचे बरेच अर्ज फेटाळले. म्हणजे एकूण भारतीय विद्यार्थ्यांच्या अर्जांपैकी तब्बल ७४ टक्के अर्ज फेटाळले गेले आहेत. अगदी सोप्या शब्दांत सांगायचं तर प्रत्येक चार अर्जांतील ३ अर्ज फेटाळले गेलेत. ही नक्कीच धोक्याची घंटा आहे..व्हिसा कॅन्सलेशनचा निर्णय का?कॅनडातील व्हिसा देणाऱ्या यंत्रणेला लक्षात आलं की, विद्यार्थी आणि व्हिजिटल व्हिसामध्ये बरेच गैरप्रकार होत आहेत. त्यातूनच २०२५ मध्ये कॅनडाने परदेशी विद्यार्थ्यांवरील नियंत्रणाचे नियम अधिक कडक केले. कारण अधिकाऱ्यांना छाननीदरम्यान काही विद्यार्थ्यांचे अर्ज फसवे वा बोगस कागदपत्रांवर आधारित असल्याचं आढळलं. दुर्दैवाने त्यात भारत आणि बांग्लादेशातील विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. त्यामुळेच मग या देशातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अर्जांकडे अधिक बारकाईने आणि काहीशा वक्रदृष्टीने पाहिलं गेलं.नुकतंच सीबीसी न्यूजने काही अंतर्गत दस्तऐवजांचा हवाला देत सांगितले की, कॅनडा प्रशासनाने अमेरिकन संस्थांशी भागीदारी केली असून भारत आणि बांगलादेशमधून येणाऱ्या फसव्या व्हिजिटर व्हिसा अर्जांची ओळख पटवून ते रद्द करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे..Canada Human Trafficking:कॅनडातील कॉलेजवर मानवी तस्करीचे आरोप? परराष्ट्रविषयक खटल्यांमध्ये ईडी का तपास करत आहे ?.व्हिसा रद्द करण्याचा अधिकार कोणाला?कॅनडाचे इमिग्रेशन, रिफ्युजीज अँड सिटिझनशिप विभाग (IRCC), कॅनडा बॉर्डर सर्व्हिसेस एजन्सी (CBSA) आणि त्यांच्या अमेरिकन भागीदारांनी एक संयुक्त कार्यगट तयार केला आहे. या गटाचे उद्दिष्ट म्हणजे अधिकाऱ्यांना व्हिसा नाकारण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार देणे, विशेषतः भारत आणि बांगलादेश या देशांतील “विशिष्ट देशनिहाय आव्हानांमुळे”सीबीसी न्यूजने काही अंतर्गत दस्तावेज आणि विभागीय सादरीकरणांचा हवाला देत याविषयीचं वृत्त दिलं आहे..मास व्हिसा कॅन्सलेशन कधी?त्या दस्तऐवजात म्हटलंय की, अशाप्रकारे मोठ्या प्रमाणावर व्हिसा रद्द करण्याच्या अधिकारांचा वापर महामारी, युद्ध किंवा “देशनिहाय व्हिसा धारकांशी संबंधित परिस्थिती”दरम्यान केला जाऊ शकतो. अर्थात सार्वजनिकरित्या या अधिकारांचा वापर केवळ महामारी वा युद्धकाळात असल्याची गरज आहे, असं कॅनडाच्या स्थलांतर मंत्री लीना डायब यांनी मान्य केल पण “विशिष्ट देशांतील” व्हिसा धारकांबाबत मात्र त्यांनी कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतली नाही आणि हीच कळीची बाब आहे..कॅनडाच्या संसदेमध्येसुद्धा या अधिकाराला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी एक विधेयक सादर केलंय. इतकंच नव्हे तर पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्या सरकारने ते लवकर मंजूर करण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याचंही कळतंय. या विधेयकाद्वारे सरकारला काही विशिष्ट गटांचे — उदा. काही देशांतील-व्हिसा अर्ज एकत्रितपणे रद्द करण्याचा अधिकार मिळेल..मास व्हिसा कॅन्सलेशन झाल्यास काय होईल?आता कॅनडा सरकार जे नवीन विधेयक आणत आहे, त्यात असा प्रस्ताव आहे की एखाद्या मोठ्या गटातील व्हिसा अर्जांमध्ये फसवणुकीचे प्रमाण आढळले तर सरकार त्या गटाचे सगळे अर्ज एकाचवेळी रद्द करू शकते. म्हणजेच प्रत्येक केस वेगळी तपासण्याऐवजी सरसकट व्हिसा रद्द करण्यात येईलम्हणजेच तुम्ही जर कॅनडात व्हिसासाठी अर्ज केला असेल आणि त्याचवेळी आलेल्या अर्जांपैकी काही नेमके फसवे किंवा दोषी निघाले तर कॅनडा सरकार तुमचाही व्हिसा रद्द करू शकते. त्यामुळेच निर्दोष विद्यार्थ्यांनाही याचा मोठा फटका बसू शकतो. शिवाय गटाच्या नावाखाली कोणालाही देशाबाहेर काढण्याची स्वायत्त शक्ती सरकारला मिळते. .Canada PM Resignation:कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी राजीनामा देण्यामागचं नेमकं कारण काय?.विधेयकाविरोधातील निदर्शनेमात्र या विधेयकाला कॅनडातील जवळपास ३०० पेक्षा अधिक नागरी संस्थांनी विरोध केलाय. अशाप्रकारे गटाचा व्हिसाच कॅन्सल करण्याच्या अधिकारामुळे सरकारकडे निर्वासितांविषयी प्रमाणापेक्षा जास्तच अधिकार येतील आणि त्यांच्याविरुद्ध हे धोरण जाईल, अशी भीती व्यक्त होतेय.सरकार विद्यार्थ्यांच्या अडचणींचा फायदा घेत राजकीय हेतूने निर्बंध वाढवण्याचाच हा प्रकार असल्याचंही म्हटलं जातंय.या अधिकाराच्या माध्यमातून सरकार वाढत्या अर्जांचा ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करत असेल. पण हा अधिकार म्हणजे दुधारी तलवार आहे. .भारतीयांवर का रोख?भारतातील नागरिकांनी कॅनडामध्ये आश्रय देण्यासाठी केलेल्या दाव्यांची संख्या २०२३-२०२४मध्ये प्रचंड वाढली. मे २०२३मध्ये ५००पेक्षा कमी असलेले हे अर्ज जुलै २०२४पर्यंत जवळपास २ हजारापर्यंत वाढले. सोबतच भारतातून येणाऱ्या तात्पुरत्या रहिवासी व्हिसा अर्जांची पडताळणी प्रक्रिया संथावली आहे. त्यामुळे संपूर्ण अर्ज प्रक्रियाच विलंबित झाली आहे.सीबीसीकडे आलेल्या अहवालानुसार, अर्ज प्रक्रिया कालावधी जुलै २०२३ अखेरीस सरासरी ३० दिवसांवरून वर्षभरात ५४ दिवसांपर्यंत वाढला. त्यामुळे २०२४ मध्ये अर्जांना मंजुरी देण्याचे प्रमाण घटले — जानेवारीत ६३,००० वरून जूनमध्ये सुमारे ४८,००० पर्यंत ते आले..Brampton Temple Attack: कॅनडातल्या हिंदु सभा मंदिरावर शीख धर्मियांकडून हल्ला होणं, हे कसलं द्योतक आहे? एखाद्या व्यक्तीला राजकीय, धार्मिक, सामाजिक किंवा वैयक्तिक कारणांमुळे आपल्या देशात परत जाण्याचा धोका असल्यास ती व्यक्ती दुसऱ्या देशाकडे आश्रय मागू शकते. बरेचदा राजकीय किंवा औद्योगिक क्षेत्रातील अथवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींच्या बाबतीत हे प्रकार घडतात. पण असं लक्षात आलं आहे की कॅनडात अशाप्रकारे आश्रय मागणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढलेली आहे. मग पाणी कुठे मुरतंय हे शोधताना आढळलं की, अनेकदा शिक्षणाचा बहाणा करून कॅनडात कायमस्वरुपी राहण्याचा विचार अनेकजण करतात. काही व्यक्ती विद्यार्थी व्हिसावर कॅनडात येतात पण शिक्षण पूर्ण झाल्यावरही देश सोडत नाहीत. तर आपल्या मातृभूमीत आपला छळ होईल, असं सांगत आश्रय देण्याची विनंती करतात. मात्र काहीवेळा खरोखरच विद्यार्थ्यांना आपल्या देशांत धार्मिक, जातीय तेढ अथवा काही राजकीय मतभेदांमुळे छळ होण्याचा धोका असतो. त्यावेळी ते आश्रय किंवा संरक्षणाचा अर्ज दाखल करतात..एजंटकडून फसवणुक आणि दिशाभूल कॅनडातील कायमचे नागरिकत्त्व मिळवण्याचा अनेक विद्यार्थ्यांचा प्रयत्न असतो मात्र त्यासाठीचे इतर निकष पूर्ण होत नसतील तर एजंट विद्यार्थ्यांना "Asylum म्हणजेच आश्रय मागायला सांगतात. असं केल्यास निश्चित कायमचं नागरिकत्त्व PR (Permanent Residency) मिळेल. अशी लालूच दाखवली जाते आणि विद्यार्थी त्याला बळी पडतात..गेल्या दोन वर्षांत भारतीय विद्यार्थ्यांकडून आश्रयासाठीचे अर्ज झपाट्याने वाढले आहेत —२०२३ मध्ये महिन्याला ५०० अर्ज → २०२४ मध्ये महिन्याला सुमारे २,००० अर्ज.त्यामुळेच संशयाची सुई त्याकडे वळली आहे. .याशिवाय, २०२४ च्या उन्हाळ्यात भारतीय प्रवाशांपैकी अनेकांनी ऐनवेळी विमानात चढण्यास नकार दिला. त्यांचीही संख्या वाढली आहे. ३१ जुलैपर्यंत १,८७३ अर्जदारांना पुढील चौकशीसाठी चिन्हांकित करण्यात आले आणि त्यांच्या अधिकारांबाबत व कायदेशीर उपायांविषयी माहिती देणाऱ्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या.गेल्या दशकांत भारतातून मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी कॅनडात गेले. मात्र भूराजकीय वातावरणात होणाऱ्या विविध बदलांमुळे सुरूवातीला सुकर असणारी ही वाट आता मात्र अवघड बनत चालली आहे.. 