Premium| India's Urban Flood Crisis: मुंबई, चेन्नई, बेंगळुरूमध्ये दरवर्षी पूर का येतो? यामागची नेमकी कारणे काय आहेत?

निखिल वांधेशहरी पूर हे सद्यस्थितीत भारतीय शहरांसमोरील सर्वात गंभीर आव्हान आहे. ऑगस्ट २०२५ मध्ये मुंबईत ८०० मिमी पेक्षा जास्त पावसाची नोंद झाली, जी ५६०.८ मिमीच्या मासिक सरासरीपेक्षा खूप जास्त आहे. यामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचले आणि रेल्वे सेवा स्थगित कराव्या लागल्या व सामान्य जनजीवन वारंवार विस्कळीत झाले..शहरी पूर (Urban Floods)शहरी पूर म्हणजे निचरा क्षमतेपेक्षा अधिक पर्जन्य झाल्यामुळे शहरी भागांमध्ये पाणी साचणे होय. ग्रामीण भागांच्या तुलनेत शहरांमध्ये पुराची तीव्रता १.८ ते ८ पटीने जास्त आढळते. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) नुसार, शहरी पूर जलद प्रवाहामुळे काही मिनिटांत येतो. शहरी पुरांचे वर्गीकरण अतिवृष्टीमुळे येणारा पूर (pluvial), नदीला येणारा पूर (fluvial) आणि किनारपट्टीवरील पूर (coastal flooding) यांमध्ये केले जाऊ शकते..शहरी पुराची कारणेनैसर्गिक कारणेअतिवृष्टी : हे पुराचे प्राथमिक कारण आहे. मुंबईत केवळ ऑगस्ट महिन्यात सरासरी ८६८ मिमी पाऊस पडला, जो लंडनच्या वार्षिक सरासरी (६११ मिमी) पेक्षा खूप जास्त आहे. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये चेन्नईत १,०४९ मिमी पावसाची नोंद झाली, जी १९१८ नंतरची सर्वाधिक होती.हवामान बदलाचा परिणाम : १५० मिमी पेक्षा जास्त तीव्रतेच्या पावसाच्या घटनांमध्ये प्रति दशक दोन घटनांची वाढ होत आहे. IPCC ने दक्षिण आशियातील मान्सूनच्या तीव्रतेत वाढ होण्याचा इशारा दिला आहे.जलशास्त्रीय घटक : पावसामुळे जमिनीवर वाहणाऱ्या पाण्याचा वेग जमिनीत पाणी मुरण्याच्या वेगापेक्षा जास्त झाल्यास नदी-नाल्यांना पूर येतो. यमुनेच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे दिल्लीत वारंवार अशा घटना दिसून येतात..भौगोलिक घटक : चेन्नईची सपाट किनारपट्टी आणि अपुऱ्या निचरा व्यवस्थेमुळे अनेक भागांमध्ये पाणी साचण्याच्या घटना घडतात. मुंबईचे किनारपट्टीवरील स्थान आणि खड्डे हे पुराचा धोका वाढवतात.वादळी लाट (Storm Surge) आणि चक्रीवादळे (Cyclones) : चेन्नई, विशाखापट्टणम, मुंबई यांसारखी किनारी शहरे चक्रीवादळांसाठी असुरक्षित आहेत. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे समुद्राची पातळी वाढत असल्याने भरतीच्या वेळी किनारपट्टीवर पुराचा धोका वाढतो.शहरी उष्णता बेटांचा परिणाम (Urban Heat Island Effect) : उष्णता बेटांच्या परिणामामुळे शहरी भागांत जास्त पाऊस पडतो. मोठी शहरी केंद्रे उष्णता बेटे होतात, ज्यामुळे स्थानिक हवेचे तापमान आणि पावसाची तीव्रता वाढते..मानववंशीय कारणे (Antrhopogenic Reasons)अनियोजित शहरीकरण : मुंबईत २७ वर्षांत बांधकाम क्षेत्रात ९९.९% वाढ झाली. जलद शहरीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणात काँक्रिटीकरण होते, ज्यामुळे पाणी मुरणाऱ्या जमिनीच्या जागी अपारगम्य (impermeable) पृष्ठभाग तयार होतात.पृष्ठभागावरून वाहणाऱ्या पाण्यात वाढ : अपारगम्य पृष्ठभाग नैसर्गिक भूभागाच्या तुलनेत पृष्ठभागावरून वाहणाऱ्या पाण्यात ३० पटीपर्यंत वाढवतात. यामुळे जास्त बांधकाम घनता असलेल्या शहरी भागात पुराची तीव्रता वाढलेली दिसून येते.निचरा प्रणालीतील अपुरेपणा : शहरांची निचरा व्यवस्था अनेक दशकांपूर्वी तयार केलेली आहे, जी सध्याच्या लोकसंख्येसाठी अपुरी आहे. दिल्लीत ४२ वर्षांपासून तीच जुनी निचरा प्रणाली आहे, तर लोकसंख्या चौपट झाली आहे. बंगळूरुचे नाले फक्त पावसाच्या पाण्यासाठी बनवले आहेत, पण त्यांना दररोज २००० दशलक्ष लिटर सांडपाणी हाताळावे लागते..जलस्रोतांवरील अतिक्रमण : चेन्नईतील जलस्रोत १८९३ मध्ये १२.६ चौरस किमी वरून २०१७ मध्ये ३.२ चौरस किमी पर्यंत कमी झाले. बंगळूरुमधील तलावांवरील अतिक्रमणामुळे शहर मान्सूनच्या पुरासाठी असुरक्षित बनले आहे.अयोग्य घनकचरा व्यवस्थापन : घनकचऱ्याची अयोग्य विल्हेवाट लावल्यामुळे नाले तुंबतात. पुराच्या पाण्यात घनकचरा मिसळल्याने निचरा व्यवस्था बंद पडते. बांधकामाचा मलबा आणि इतर कचरा नैसर्गिक जलप्रवाहांना अडथळा आणतो.अवैध खाणकाम : नदीतील वाळू आणि क्वार्टझाईटच्या खाणकामामुळे नद्यांचे नैसर्गिक पात्र नष्ट होते. यामुळे पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता कमी होते आणि नैसर्गिक जलप्रवाह बदलतो..उपाययोजनानिचरा पायाभूत सुविधांचे अद्ययावतीकरण : उच्च क्षमतेचे पंप आणि आधुनिक निचरा जाळ्यांसह व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे हा पाया आहे.हरित पायाभूत सुविधा : पर्जन्यजल संचयन संरचना आणि पाणी मुरणारे पदपथ (permeable pavements) यांसारख्या हरित पायाभूत सुविधांचा वापर करणे..जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन : गाळ काढून आणि अतिक्रमण हटवून जलस्रोतांची नैसर्गिक क्षमता पुनर्संचयित करणे.तंत्रज्ञानाचा वाप : रिअल-टाइम मॉनिटरिंग आणि पूर्व-सूचना प्रणालीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे.शहर नियोजनात सुधारणा : शहर विकास आराखड्यात (master planning) पूर धोक्याच्या मूल्यांकनाचा समावेश करणे आवश्यक आहे..भारतातील शहरी पुराचे संकट ही नैसर्गिक आपत्ती नसून, नियोजनाचे अपयश आहे. हे दुष्टचक्र तोडण्यासाठी शहरी नियोजन दृष्टिकोनात आमूलाग्र बदल करणे आवश्यक आहे ज्यांमध्ये पाण्याचे त्वरित निचऱ्यापासून पुढे पाऊल टाकत एकात्मिक जल व्यवस्थापनाचा दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे.शहर नियोजनात लवचिकता रुजवून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सक्षम करून आणि 'ब्ल्यू-ग्रीन' पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देऊन, भारत आपली असुरक्षित शहरे भविष्यातील विकासाची शाश्वत आणि जल-सुरक्षित इंजिने म्हणून बदलू शकतो. 