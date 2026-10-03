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Premium|AI, ChatGPT, OpenAI, Agentic AI, सगळं एकच वाटतंय? मग समजून घ्या, ५ मिनीटांत!

AI, ChatGPT, OpenAI, Generative AI, LLM, AI Agent आणि Agentic AI यात नेमका काय फरक आहे? Machine Learning, Deep Learning आणि Multimodal AI सोप्या भाषेत समजून घ्या.
AI vs Generative AI vs Agentic AI: What’s the Difference?

AI vs Generative AI vs Agentic AI: What’s the Difference?

E sakal

स्वाती केतकर-पंडित
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AI Explained: From Machine Learning to Agentic AI

तुम्हीही ChatGPT लाच AI समजता का? मग तुम्ही एकटे नाही. कारण खूप लोकांना हेच वाटतं... कधी ऑफिसमध्ये AI आता नोकऱ्या घेणार अशी चर्चा ऐकू येते, तर दुसरीकडे OpenAI चा एजंट भलतंच वागला अशी बातमी येते.

AI, Generative AI, Agentic AI, LLM, ChatGPT - ही सगळी नावं एकाच गोंधळात टाकतात.

पण यातलं नोकरी घेणारं AI कोणतं आणि फक्त गप्पा मारणारं कोणतं? ते नेमकं मानवजातीला त्रासदायक कसं असेल? असे चिक्कार प्रश्न पडतात आणि गोंधळ होतो ना,

हा गोंधळ ५ मिनिटात दूर करण्यासाठी सकाळ प्लसचा हा लेख जरुर वाचा.

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